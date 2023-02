Därför var AIK:s nyförvärv utanför truppen: "Får lära sig känna alla och träna på"

AIK förlorade med 1-2 mot FC Köpenhamn, vilket var den sista matchen på träningslägret i Algarve. Då saknades nyförvärven Viktor Fischer, Jimmy Durmaz och även Jetmir Haliti.

- Viktor landade för någon dag sedan och med fysteam och allt kände vi att det är jäkligt snabbt att gå in i match direkt, så vi tar någon vecka till med honom. Han får lära sig känna alla och träna på, säger Andreas Brännström.



- Durmaz kastade vi egentligen in väldigt tidigt, så han har egentligen spelat i två matcher under det här lägret. Han får ta någon vecka nu och träna på.



- Jetmir hade en liten känning och hade kunnat spela, men med hans bakgrund kände vi att han har tränat och spelat rätt mycket matcher under den här försäsongen. Han är i bra fysisk form. Det var en försiktighetsåtgärd.