Lokaltidningen: Lindelöf spelade sig in i premiärelvan

ENGLAND

Manchester Evening News tycker att José Mourinho borde stilla sin mittbackshunger. För Bailly-Lindelöf såg så pass lovande ut i gårdagens vänskapsmatch (0-1 mot Bayern München). Båda fick sju av tio i betyg av tidningen. ”Orden ’Kasta-in-Lindelöf’ gav tidigare Unitedfans rysningar (vem kan glömma skräckföreställningen när han kastades in mot Huddersfield?) men det här var en betydelsefull kväll för backen”, skriver MEN i en separat artikel om mittbacksparet. Tidningen noterar att det var första gången någonsin Bailly-Lindelöf spelade ihop centralt i en fyrbackslinje, och tror att gårdagens lag också startar i ligapremiären mot Leicester på fredag.

Teamtalk spekulerar i andra framtidsutsikter för svensken. Under ”Exklusivt: Everton ringar in Unitedduo om Rojoaffären inte går i lås”. Det är Lindelöf (lån) eller Smalling (köp) som är alternativen som Everton lanserat. I går uppgav Sky Sports att Uniteds jakt på en ny mittback väntar mynna ut i ett rekordbud på Tottenhams Harry Maguire, medan Sport Bild skriver att samtal inletts med Bayern om Jerome Boateng (se nedan, under ”Tyskland”).

The Sun har lite mer United med viss blågul anknytning. ”Marcus Rashford tar över nummer 10 från Zlatan Ibrahimovic”. Anfallaren hade numret på tröjan mot Bayern och United bekräftade efter matchen att Rashford, som tidigare hade nummer 19, nu är klubbens nya nummer 10. ”Det är en ära att få bära tröjan Unitedlegendarer burit”, kommenterar Rashford själv på Instagram.

Daily Telegraph har med en återkommande klagosång från Uniteds tränare, ”Mourinhos varning – rivalerna spenderar intensivt och vi ligger efter”. Men det är bara en mindre rubrik. Det är Uniteds ”noisy neighbour” City som täcker sportettan. ”Fånga oss om ni kan” är budskapet efter att mästarlaget enkelt borstat av sig motståndet på Wembleys gräsmatta i Community Shield (2-0 mot Chelsea).

The Times ger tvåmålsskytten Sergio Agüero åtta av tio i betyg. Samma höga betyg får också lagkamraterna Bernardo Silva och stjärnskottet Phil Foden. CS-matchens lägsta betyg går till Chelseas anfallare Álvaro Morata som smiter ut från Wembley med en trea i bagaget. Fast det är en annan Chelseaspelare som tilldelas dagens största rubrik. ”Courtois får beskedet att han kan lämna”. Det är tolkningen av reaktionen från tränare Sarri på påpekandet att Courtois agent sagt att målvakten vill till Madrid. ”Jag bryr mig inte om agenten. Jag vill höra Courtois. Om Courtois säger samma sak måste jag tala med klubben för jag vill bara ha spelare som har hög motivation”, svarade Sarri.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med gårdagens stora Milannyhet, klubblegendaren ”Maldini återvänder hem”. Tidningen snurrar också med i en vild transferkarusell och ”en möjlig dominoeffekt”: Modric-Pjanic-Milinkovic. Om Inter skulle lyckas värva Modric från Real, skulle den spanska klubben välja Pjanic från Juve och Turinklubben i sin tur locka till sig Lazios Milinkovic-Savic.

Corriere dello Sport menar i sin tur att ”Real är i pole position för Milinkovic, därefter United och Chelsea”. Men störst rubrik på förstasidan får ett ”Milan för milanistas”, som beskriver Maldinis comeback. ”Välkommen tillbaka, flaggbärare”, hälsar tidningen i stora bokstäver.

Tuttosport låter som vanligt sina strålkastarljus fall på Juventus. Den här gången med sportchefen ”Marottas tre hemligheter”. Tidningen hävdar att ”Juventus är i pole position för Chiesa, och har reserverat Rabiot och La Gumina”. Spelare med nuvarande klubbadresser i Fiorentina, PSG respektive Palermo.

SPANIEN

Marca menar att ”Asensio får nummer 9”. Om än inte bokstavligt tröjnumret, så rollen som falsk nummer nio i Real Madrid, efter succén mot Juventus (två mål). Tränare Lopetegui har redan tidigare använt honom i rollen som falsk nia i spanska landslaget.

AS har ”Asensio säger ’här är jag’” som svar på rollen som falsk nia i Real. Störst fotbollsrubrik är annars ”Lemars debut mer tongivande än Gelsons”. En kommentar på nyförvärvens insatser för Atlético (1-1 mot Stuttgart).

Cadena Cope hävdar att ”Kovacic har bett Real Madrid om att lämna, Inter kan bli nästa destination”. Real vill fortfarande behålla kroaten.

Sport njuter av ”Riqui Puig, en stjärna är född”. Tidningen menar att den 18-årige ”talangen briljerade när Barça orättvist förlorade sista matchen på turnén mot Milan”. En som inte hunnit briljera innan han visas på porten är lagets colombianska VM-stjärna. ”Everton köper Yerry Mina för 32 miljoner euro”, är tidningens besked. Liverpoolklubben är överens med Barça, bara detaljer påstås återstå innan backen drar på sig den helblå tröjan, uppger Sport.

Mundo Deportivo drar i stället på ”Kamp om Pogba” mellan Barcelona och Juventus. MD menar att mittfältarens agent (Raiola) ”är i England för att få till en flytt från United”.

FRANKRIKE

L’Equipe ser det som att ”OM varnar sina rivaler”. Efter att ha kommit femma och sedan fyra i ligan, så är målet för Marseille den här säsongen en plats på podiet, som tidningen uttrycker det. Det är alltså minst en tredjeplats som gäller, en plats som också öppnar dörren för Champions League-spel.

Le Dauphine Libéré förmedlar däremot dåliga nyheter till OM från transferfronten. ”Jag har inte någon avsikt att inom en snar framtid återvända till Frankrike”, säger Olivier Giroud, Chelseaanfallaren som Marseille uppges ha jagat en längre tid. Sedan tidigare har värvningen av Mario Balotelli gått i stå (OM är enligt Le Parisien i går rejält irriterad på hans agent Mino Raiola).

Le Parisien lyssnar på pengaklirret efter VM. Det har avtagit betänkligt. 32 miljoner euro tjänade franska fotbollsförbundet på guldet. 30 procent har gått till spelare och annan personal kring landslaget, de mesta i övrigt till andra omkostnader kring landslaget. Bara en miljon euro blir över hos förbundet. Inget som berikar de 18 000 klubbarna i landet, slåt tidningen fast. Samtidigt noterar Le Parisien en VM-effekt i form av ett stort uppsving i intresse från nya, unga spelare att börja i klubbar.

TYSKLAND

Hamburger Abendblatt konstaterar att Albin Ekdal, liksom Filip Kostic, fortsatt är aktuell för spel med HSV trots klubbletande. ”Om de tränar på bra kan de också spela”, säger tränare Christian Titz inför matchen mot Sandhausen. Enligt HA finns inga konkreta bud på någon av spelarna. Ekdal har ryktats aktuell för bland andra Sporting i Portugal, men senast också Besiktas och Fenerbahçe.

Sport Bild och Bild uppger att Manchester United gått från intresse till konkreta diskussioner om Jerome Boateng. Enligt tidningarna tog United i samband med gårdagens vänskapsmatch Bayern München också kontakt med den tyska klubben om landslagsbacken.

Kicker skriver samtidigt att förutom United är även PSG och Arsenal intresserade av Boateng. Bayern vill ha 50 miljoner euro för sin spelare. Lämnar Boateng Bayern är Stuttgarts franska VM-profil Benjamin Pavard aktuell som ersättare. I tidningen bekräftar också Leon Bailey intresse från Liverpool, Roma och Chelsea, samtidigt som han har skyhöga ambitioner med Bayer Leverkusen. ”Vi vill spela för titeln”, säger 20-åringen. Kicker toppar veckans första tidning med ”Årets spelare” i tysk fotboll, Toni Kroos. Utmärkelsen fick Real Madrid-spelaren i går.

ÖVRIGT

Fotomaç (Turkiet) pryder inte bara förstasidan med ”Super-Akhisar”, Daniel Larsson och triumfen i Supercupen. Här finns också blågula uppgifter kring laget de besegrade, ligamästaren Galatasaray. En ”Thelin-överraskning”, gör tidningen förstasidarubrik på. Det är en uppföljning på uppgifter från Belgien häromdagen om att, förutom Bayer Leverkusen, så är även Dynamo Kiev och Galatasaray ute efter Isaac Kiese-Thelin. Fotomaç har mer Galatasaray och Sverige. Tidningen hävdar också att Istanbulklubben vill ha Pontus Wernbloom, vars samtal med Paok är i gungning.

Isna (Iran) uppger att ett nytt kapitel skrivs i sagan om målvakten Alirezan Beiranvand, som tog steget från hemlös till VM-målvakt. Enligt nyhetsbyrån är 25-åringen överens med Besiktas. Representanter från den turkiska storklubben väntas i dagarna till Teheran för slutförhandlingar med Beiranvands nuvarande klubb Persepolis.