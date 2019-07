Messi rasande: ”Brasilien styr och ställer”

Rubrikämnet i rött under Övrigt, längst ned.



ENGLAND

GQ levererar dagens mest effektfulla förstasida, med Raheem Sterling i bar överkropp och med svarta vingar. ”Skyddsängel”, är budskapet som sätts till den medvetna spelaren ”som räddade fotbollen från sig själv”, som GQ uttrycker det. ”Det är skönt att veta att folk lyssnar”, säger Sterling, som bland annat stått upp mot rasism. Han pratar också om drömmar att spela utomlands.

Daily Star rapporterar som Daily Star gör, utan nämnvärd finess. ”Yankee Spankee” täcker nyhetsettan efter Englands tunga VM-semifinalförlust (1-2 mot USA).

Independent använder fyndigare ordspråksomskrivningen ”Storm och en tekopp”. Amerikanskan Alex Morgan firade sitt mål med en tedrickande gest, som en passning till motståndarna.

Daily Telegraph gör som de flesta andra tidningar, lider med landslaget. ”Så frustrerande”, är den stora rubriken. Tidningen spanar också in herrfotbollen i allmänhet och Chelsea i synnerhet. Telegraph står på sig om att Frank Lampard i dag väntas presenteras som tränare. Dessutom uppges långtidsskadade stjärnan Ruben Loftus-Cheek överens med klubben om ett nytt kontrakt, troligen på fem år och värt 150 000 pund i veckan. För närvarande har den 23-årige mittfältaren 60 000 pund/vecka.

Sky Sports menar att längre än torsdag ska i alla fall inte rykteströtta Chelseafans behöva vänta på Lampard. Men utnämningen blev oavsett inte inom de 24 timmar som Daily Mail utlovade – för lite drygt 24 timmar sedan.

The Sun, där lyser flitens lampa. Någon har under natten gått loss med ”exklusiv”-stämpeln. Den sätts på en lång rad transferuppgifter. ”Arsenal med skambud på 50 miljoner pund för Harry Maguire”. Trots att Man United just fått ett bud på 70 miljoner pund nobbat och Leicester sägs kräva minst 85 milj pund för backen. Exklusivt. Samtidigt uppger tidningen att Maguire nu sagt till Leicester att han vill lämna. Exklusivt. Newcastle har en ny tränare i sikte: Belgiens förbundskapten Roberto Martinez. Exklusivt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport njuter av ”Juve champagne”. På bild finns franska nyförvärvet Adrien Rabiot med en massa barn i svartvitrandiga tröjor, något Juventus också en gång hade. Gazzetan lägger till underrubriken ”Drömmar om Pogba”. För tidningen menar att Juventus ”utmanar Zidane om Bläckfisken”, som Man United-mittfältaren kallas. Liksom andra italienska medier rapporterar Gazzettan att Roma är nära att göra klart med vad som väntas bli Robin Olsens ersättare, Pau Lopez. Real Betis-målvakten kostar ungefär som två Olsen, cirka 18 miljoner euro.

Corriere dello Sport har blicken fäst på en annan affär. ”Avgörande timmar för Nicolò – Barella vill till Inter, vad gör Cagliari?”, vars president Giulini velat sälja stjärnan till Roma. Tidigare stortränaren Fabio Capello säger sitt om nya Juve. ”Med De Ligt, Rabiot och Ramsey är favoriter till Champions League”, menar Capello.

Tuttosport synar en annan Juventus-affär. ”Juve-Icardi: Inter har bråttom”, skriver tidningen. Den påpekar att Inter ”beslutat att påskynda försäljningen av argentinaren så att klubben kan säkra Lukaku”. Apropå Inters anfallare hävdar Tuttosport också att ”Llorente är Contes plan B om det inte blir något med Dzeko”.

SPANIEN

Marca säljer nästan in sig som en skönlitterär titel med ”Måndag i solen”. Det står för att Real Madrids tränare Zinedine Zidane och Gareth Bale om fem dagar ska ha ett möte om fortsatta framtiden. Tränaren vill bli av med honom, men walesaren har inga erbjudanden eller planer på att lämna. Real vill enligt Marca inkludera Bale i ett köp av Paul Pogba, som Manchester United hårdnackat vägrar släppa. Just Pogba är också en rubrik på förstasidan, ”Pogba ber United att sälja honom”. Det är beskedet han enligt Marca kommer att ge United på fredag när han återvänder till klubben.

AS tar ett helt annat grepp på Real Madrid. ”Fabriken är en guldgruva”, syftar på att ”akademin har dragit in 245 miljoner euro till Real Madrid det senaste decenniet”. Som exempel på spelare som fostrats i klubben och sedan sålts för stora pengar nämns Morata, Jesé, Rodrigo, Callejon, Rodrigo, Llorente och Negredo.

Sport trycker med stora bokstäver dit ”Avtal mellan Coutinho och PSG i Operation Neymar”. Klubbarna behöver också komma överens om Coutinho. Överenskommelsen ses som ”en första pusselbit” i att lösa den komplicerade Neymaraffären, men fler Barçaspelare kan kastas in.

Mundo Deportivo drar stort just på att Barça vill inkludera spelare i Neymaraffären, och sätter rubriken ”En byteshandel värd 170 miljoner euro”. Enligt tidningen är Coutinho, Rakitic, Umtiti och Dembélé alla namn som kan bli aktuella.

Cadena Cope har mer Barça och byteshandel. Enligt radiokanalen förhandlar Atlético med Barcelona om att inkludera backen Nélson Semedo i övergången för Antoine Griezmann, vars utköpsklausul är 120 miljoner euro.

FRANKRIKE

L’Equipe tar grepp på Neymarryktena med ”Den stora bluffpokern”. Spelet, med Barcelona, PSG och Neymar på olika sidor av bordet, lär fortsätta hela sommaren, spår tidningen. L’Equipe har en lång rad andra transferuppgifter som fyller sidorna. Som att även Liverpool tagit kontakt med Ousmane Dembélés rådgivare. I går skrev France Football att Bayern München varit i kontakt. Men L’Equipe skriver också att Dembélé själv vill stanna i Barcelona. Arsenal har varit i kontakt med Nabil Fékir. Men ett bud hänger på om Londonklubben kan sälja Mesut Özil, menar L’Equipe, som också skriver att Lyonspelaren har bud från Kina. Mer Englandsinfluerade uppgifter. L’Equipe uppger att Bournemouths back/mittfältare Nathan Aké är aktuell för Manchester City. En övergångssumma på 40 miljoner pund nämns för den 24-årige holländaren.

Le Parisien slår fast att ”PSG har upp till 200 miljoner euro att handla för!”. Prioritet är en defensiv mittfältare och en mittback. Två Napolispelare är aktuella att fylla positionerna: Allan och Kalidou Koulibaly.

TYSKLAND

Sky Sport häller kallt vatten på de heta ryktena om Bayern Münchens intresse för Ousmane Dembélé. ”Chanserna att Ousmane spelar i Bayern nästa säsong är noll. Han är i och kommer att stanna i Barcelona”, säger en rådgivare till fransmannen.

Bild har däremot en spelare som rör på sig. Bayern München har enligt tidningen värvat 16-åriga Chelseatalangen Jamal Musiala. Vad som gör övergången speciell? Hans agent är Bradley Hudson-Odoi, bror till Chelseastjärnan Callum Hudson-Odoi. Den kontakten med Bayern kan förklara en hel del bakom intresset från Bayern för Callum och det tidigare ordkriget mellan klubbarna. Bild skriver också att Atlético är på jakt efter RB Leipzigs tyska U21-landslagsspelare Lukas Klostermann. Även Arsenal är intresserad.

Sport Bild slänger i veckans nummer fram att ”Ribéry varnar Bayern”. Den 36-årige fransmannen, som nyligen lämnade klubben, säger: ”Bayern behöver kvalitet. De måste investera. Jag är nyfiken på hur de kommer att göra. Att börja den nya säsongen med bara Serge Gnabry och Kingsley Coman är nog för lite”. Ribéry har bud från flera klubbar i Europa och vill fatta ett beslut om framtiden inom de närmaste två veckorna.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) toppar förstås med Lionel Messis utbrott under rubriken ”Brasilien styr allt”. Argentinaren rasade mot domare Roddy Zambrao efter semifinalförlusten i Copa América på onsdag morgon, svensk tid (0-2 mot Brasilien). ”Vi tappade respekten för hur han dömde matchen”, säger Messi, sedan Argentina bland annat retat upp sig på straffar som uteblev. ”Man blir förbannad. Det har varit skitbeslut när det gäller hands, skitbeslut när det gäller frisparkar och skitbeslut när det gäller straffar…men i dag kollade man inte ens VAR”, säger Messi, ”Det behöver analyseras, förhoppningsvis gör Conembol (sydamerikanska förbundet) något åt det, men jag tror det inte, Brasilien styr och ställer”.



Algemeen Dagblad (Nederländerna) drömmer inför kvällens VM-semifinal om en färd på ”Väg 2017”. Det var på den man passerade Sverige på resan fram till EM-guld. De Telegraaf uppmärksammar att staden Lyon dödar den orangea förfesten. Myndigheterna har satt stopp för en fanzone. Tiden blev för knapp. ”Det är surt för fansen som nu inte får möjlighet att värma upp tillsammans”, säger nederländska förbundsrepresentanten Jan Dirk van der Zee. Inte nog med det. Lyon har också satt stopp för den orangea matchmarsch som dragit genom andra franska VM-städer. Säkerhetsskäl anges som orsak. Enligt TT väntas 2 500-3 000 nederländska fans. I kvartsfinalen mot Italien var ca 15 000 på plats. Men den matchen spelades på en helgdag och i närbelägna Valenciennes. Sverige väntas ha 600-1 000 fans på plats, uppger TT.

RTS (Schweiz) skickar vidare officiella nyheter från FC Sion: klubben har värvat svenskt. Backen Mattias Andersson, 21, som tidigare i år skrev på ett nytt tvåårskontrakt med Juventus lånas in. Tidigare har bland annat Hammarby ryktats intresserad.

Sport Time (Grekland) toppar i dag tidningen med bild på Marcus Berg och Fernando Llorente och rubriken ”Från högsta hyllan”. Det är Olympiakos som har svensken i sökljuset igen. Men det är inte enda grekiska klubb, om man ska tro rapporterna. Nova Sports rapporterar att även grekiska mästarna Paok, med Pontus Wernbloom, är intresserad av Berg. Enligt rapporterna är intresset också ömsesidigt. Den 32-årige landslagsanfallaren lämnade i maj Al Ain i Förenade Arabemiraten.

Sportske Novosti (Kroatien) hävdar att Manchester United är beredd att lägga 40 miljoner euro på Dinamo Zagrebs Daniel Olmo. 21-åringen var med om att vinna U21-EM med Spanien förra veckan.

DAM-VM: SVERIGE I UTLÄNDSK PRESS

Montpelliers president Laurent Nicollin hyllar i L’Equipe klubbens tre VM-semifinalister i kväll; Linda Sembrant, Sofia Jakobsson och Anouk Dekker. ”Vilka proffs. Deras förberedelser är minutiösa. Jag tycker att de förändrat mentaliteten här”, menar Nicollin. Ett särskilt gott öga tycks han ha till Sembrant, trots att hon nyligen lämnat klubben. ”Hon har varit vår lagkapten och jag säger ofta till henne att jag ser henne som tränare en dag, kanske till och med hos oss”, säger Nicollin. Enligt L’Equipe pågår segdragna förhandlingar med Jakobsson, som sitter på ett utgående kontrakt.