Landslagsmålvakt tillbaka - ”Han hittar ingen ny klubb”

ENGLAND

The Independent tycker det kan räcka med ett enda ord, ”Mästare”. Det är USA och det är damer och det är VM (2-0 mot Nederländerna).

The Times väljer en annan vinkel. ”Har du sett, herr president?”. En passning till Donald Trump, som kritiserats av ett par amerikanska spelare med storstjärnan Megan Rapinoe i spetsen. Men störst rubrik i dag får ”Engelsk fotboll kommer att ha mjukare linje för hands”. Domarbasen Mike Riley ”avslöjar att VAR under kommande PL-säsong inte kommer att använda den hårda linje som ledde till flera kontroversiella straffar i damernas VM”. Även Moussa Sissokos hands i CL-finalen nämns som exempel som inte kommer att ge straff när VAR nu införs.

Daily Telegraph toppar med ”Amerikansk dröm” i VM men fångar också upp en drömflytt i PL. 17-årige Harvey Elliott, som blev yngsta spelar någonsin i Premier League med Fulham förra säsongen, skriver på för Liverpool. Även Real Madrid, Paris SG och RB Leipzig jagade honom.

The Sun låter i stället förstasidan gå i Manchester United-rött med starka inslag av svart. Det är färgen på kläderna som Lukaku och Pogba bar när det mörka i sinnet (om man ska följa The Suns linje) reste med laget på försäsongsturné i Australien. ”Rom-å-Pog är dyster-å-ännu-dystrare”, som tidningen uttrycker det. Den förste hoppas på en flytt till Inter, den andre på en flytt till Real Madrid.

Daily Mirror framför ”Exklusivt: Steven Gerrard nobbar Mike Ashelys försök att göra honom till Newcastles nya tränare”, efter Rafael Benítez.

Sky Sports har en annan tränare som viftar avvisande med fingret. ”José Mourinho tackar nej till erbjudande på 100 miljoner euro från Guangzhou Evergrande”.

Yorkshire Evening Post tycks så övertygad om Pontus Janssons flytt att tidningen på nätet redan lagt ut ”Galleri: Bilder från Pontus Janssons färgstarka karriär i Leeds United”. Den svenske landslagsbacken väntas i veckan skriva på ett kontrakt med Brentford, som köper honom för 5,5 miljoner pund.

Football Insider uppger att Jansson kontrakt med Brentford är värt drygt 20 000 pund i veckan. Det skulle ge en årslön på motsvarande cirka 13 miljoner kronor, en viss övergången. Ex-Leeds-profilen och fotbollsexperten Noel Whelan är däremot kallsinnig till att tappa Jansson. ”Han är en back och kan mycket lätt ersättas. Det är Brentford han sägs på väg till, inte till Real Madrid, Man City, Liverpool eller Barcelona, och det borde säga en del”, skriver Whelan på Twitter.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tar fasta på Inters nystart med Antonio Conte. ”Stora mål? Jag ser inga gränser, men för det krävs människor utöver det vanliga”. Målet är förstås att putta ner Juventus från sin piedestal. En annan rubrik beskriver just Juves framfart på transfermarknaden. ”Alla vill till den gamla damen – Rabiot har skrivit på, Icardi hoppas och för De Ligt saknas bara lite”, skriver Gazzettan. Vidare kan man läsa om ”Lazio-Man United: Förhandlingar om Milionkovic-Savic för att överbrygga klyftan”. Lazio vill ha 120 miljoner euro för den serbiske mittfältaren, United erbjuder 75 miljoner. Mer Mercato: ”Atlético är ute efter James, men Napoli är fortsatt optimist”. Budet från Atlético till grannklubben Real Madrid ska ha varit på 45 miljoner euro.

Corriere dello Sport tycks luta mer åt Atlético än Napoli. ”Simeone snor James från er, Napoli”, skriver tidningen, och lägger till att ”Cholo vill att han ersätter Griezmann” samt att ”budkrig väntar”. Men här, liksom i Gazzettan, får Antonio Conte störst rubrik. ”Conte-koden” följs av ”Conte sätter reglerna för den nya eran. ’Ner med huvudet och jobba hårt. Det handlar inte om ’jag’ utan ’vi’”, säger den nya tränaren.

Tuttosport vill inte vara sämre. Även här tar Conte täten. Men Turintidningen tar fasta på utmaningen. ”Kära Juve, jag utmanar er”, är omskrivningen av Contes ord. Tuttosport menar att duellen också spiller över på transfermarknaden, ”Marotta drömmer om Icardi och Paratici om Icardi”.

SPANIEN

Marca menar att ”Utmaningarnas säsong inleds i dag”, när Real Madrid kör igång försäsongen. Inne i tidningen beskriver Marca det som ”Zidanes tuffaste sommar”. Tränaren står för en lång rad utmaningar. Sälja spelare, Bale, systemförändringar, Vinicús roll, vänsterkanten är bara några av underrubrikerna. Målvaktsekvationen, där Courtois är given förstamålvakt, är en annan som ska lösas. Zinedine lär få vinka hej då till sin son. Luca Zidane har enligt Marca bestämt sig för att lämna Real Madrid på lån för att få speltid. Racing Santander är hetaste adress.

AS fångar också upp Real Madrids nystart med ”Zidane, år fem”. Tidningen understryker att det är ”det mest kostsamma projektet i klubbens historia (298 miljoner euro)”. AS skriver också om Lionel Messi. Argentinaren riskerar ända upp till två års avstängning för sina kommentarer om ett korrupt Copa América. På annat håll uppmärksammar AS att böter väntar rebellen Antoine Griezmann som inte dök upp vid Atléticos träningsstart. AS nämner 3 000 till 5 000 euro per dag som en möjlig bestraffning. Samtidigt tar tidningen upp tv-kanalen Gol:s uppgifter om det kan det handla om fyra procent av lönen, 60 000 euro.

Sport låter Griezmanns frånvaro ta över förstasidan, med tillägget att ”Barcelona arbetar på att samla ihop de 120 miljoner euro som behövs för att utlösa utköpsklausulen”.

Estadio Deportivo ser ”Pengar till att värva Borja”, Espanyols anfallare med efternamnet Iglesias. Och pengarna kommer från klubbens rekordförsäljning av målvakten Pau López ”för nästan 30 miljoner euro” till Roma. Enligt ED:s uppgifter är för övrigt Tottenham nära en värvning Dani Ceballos. Den Sevillafödde Real Madrid-mittfältaren har också jagats av bland annat Inter.

FRANKRIKE

L’Equipe har kul på Donald Trumps bekostnad. Den amerikanska presidenten hade ”Make America great again” som valslogan. L’Equipe placerar Trumpförakataren Megan Rapinoe på förstasidan till bara ”Great again” som rubrik för VM-guldet. Dunn, Sauerbrunn och just Rapinoe är spelarna som får de högsta finalbetygen, 7/10.

Le Parisien hyllar världsmästarinnorna på förstasidan med ”Nummer fyra för amerikanskorna”. Tidningen tittade också upp på läktaren där den hittafr Kylian Mbappé bredvid Frankrikes president Emannuel Macron. PSG inleder sin försäsongsträning i dag. Kommer Neymar? ”Inte i morgon (måndag), men snart”, säger en källa nära brassestjärnan, och avvisar därmed spekulationer om att Neymar skulle kunna bojkotta träningen i hopp om att påskynda en flytt till Barcelona.

Le Télégramme rapporterar oväntat att Karl-Johan Johnsson ser ut att bli kvar i Guingamp. ”Han hittar ingen ny klubb”, säger Guingamps tränare Patrice Lair, som nyligen påstod att den svenska landslagsmålvakten var nära en övergång till FC Köpenhamn. Johnsson väntas nu tillbaka i träning med Guingamp, som åkte ur Ligue 1 förra säsongen.

TYSKLAND

Kicker har fokus på Max Kruse som får försvara bytet från Werder Bremen till Fenerbahçe. ”Om det bara handlat om pengar hade jag spelat i Kina nu”, säger han. Från transfermarknaden rapporter tidningen att Leroy Sané denna vecka väntas meddela om han vill flytta till Bayern München eller ej. Barcelonas Ousmane Dembélé ses fortfarande som förstaalternativ om Man City-spelaren tackar nej.

Bild har alternativ för Bayern om Chelseas Callum Hudson-Odoi tackar nej: PSV-yttern Steven Bergwijn. Även Man United, Tottenham, Inter och Ajax sägs intresserade. Bayern ska haft koll på Bergwijn en tid.

ÖVRIGT

Lance (Brasilien) basunerar stolt ut ”Ännu en” efter Brasiliens triumf i Copa América (3-1 mot Peru). O Tempo ger ordet till Richarlison. Brassen dedikerade sitt finalmål till sin gammelmormor. Reportern: ”Vad heter hon?”. Richarlison: ”Jag kommer inte ihåg! Det är så mycket känslor att jag har glömt det”, svarade den euforiske anfallaren inför tv-kamerorna. Han återvände sedan lycklig, ”Dona Julita!” (se ovan)

Washington Post (USA) hyllar damlandslaget efter VM-guldet med ”Det är deras värld” (2-0 mot Nederländerna). New York Times kallar det ”De nya fackelbärarna”.

De Telegraaf (Nederländerna) har bekräftelse på att Matthijs de Ligt är på väg till Juventus. ”Avtalet är klart med Matthijs, och det är nu upp till Ajax hur man handskas md det”, säger mittbackens agent Mino Raiola till tidningen. Budet från Juve sägs vara på 50 miljoner euro, men Ajax vill ha mer, trots att Amsterdamklubben förra sommaren ska ha gått med på att släppa De Ligt för den summan om han stannade ett år till.

SDNA (Grekland) uppger att Panathinaikos kan värva svenskt igen. Markus Rohdén, som lämnat Crotone, har seglat upp som ett alternativ till norrmannen Ghayas Zahid (Apoel FC). I Panathinaikos spelar också Mattias Johansson. Intresse för den 28-årige mittfältaren finns från svenska klubbar (Elfsborg), Lecce och Sint-Truiden, påpekar sajten. Vidare skriver SDNA att Daniel Larson återvänt till Thessaloniki från Aris träningsläger i Nederländerna. Den svenske anfallaren ska ha ådragit sig en sträckning i matchen mot Gent och ska undersökas vidare.

Dernière Heure (Belgien) uppger att Isaac Kiese Thelin kan bli kvar i Belgien. Efter utlåningen till Bayer Leverkusen har han återvänt till Anderlecht – och kan stanna där. Anderlecht letar anfallare men kan nöja sig med svensken, skrev DH i helgen.

Jiefang Daily (Kina) noterar att lokala laget Shanghai Shenhua nu officiellt bekräftat värvningen av Stephan El Shaarawy från Roma. Enligt italienska uppgifter betalar den kinesiska klubben 18 miljoner euro plus bonusar, och anfallaren skriver på ett treårskontrakt värt sammanlagt 40 miljoner euro.