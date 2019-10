Italienska betygen: Olsen bäst, Svanberg bäst

Rubrikämne i rött nedan

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport menar att ”Juve går över till HD”. High Definition? Harley Davidson? Nej, Higuaín-Dybala, målskyttarna i den tunga Derby d’Italia-segern på San Siro (2-1 mot Inter). Citat följer på resultatet, först från Juventustränaren ”Sarri: Vilken kvalitet, och ännu bättre kommer det att bli”. Sedan från Intertränaren, ”Conte medger: De är på en annan nivå”. Dybala får kvällens högsta betyg, 7,5/10. Tidningen har vidare ett tränarskifte i Milan i sikte, ”Giampoalo på lånad tid, Milan har Spalletti i tankarna”. Seger mot Genoa i lördags räckte uppenbarligen inte. Sällan har fler svenskar samma dag gjort så pass bra insatser i sina respektive Serie A-lag. Ken Sema blev inte bäste spelare i Udinese (0-1 mot Fiorentina) men hade samma betyg som de bästa, 6,5 av 10. Både Robin Olsen 7/10 och Mattias Svanberg 6,5/10 blev utsedda till bästa spelare för Cagliari (1-1 mot Roma) respektive Bologna (2-2 mot Lazio). Gazzettan om Olsen:”Om hämnd serveras bäst kall så är han uppenbarligen en mästare. Ex-spelaren bad inte om ursäkt, stängde dörren och snodde två poäng”. Gazzettan om Svanberg: ”Snabb, vaksam och hård. Var steget före, och hans boll låg bakom 2-1. Lovande som vice-Soriano (avstängd) med kraft och teknik”. Själv sa den 20-årige svensken, ”Jag har inte spelat i år, men trivs verkligen här. Att konkurrerar med Soriano får oss båda att arbeta hårdare, det är positivt”. Svanberg passar också på att hylla cancersjuka tränaren Sinisa Mihajlovic, ”När han är här så spelar vi bättre, det går inte att blunda för det”.

Corriere dello Sport skriver om Olsen, ”Den mest illa behandlade av ex-spelare man kan tänka sig, höll Cagliari på fötter”, och ger honom 6,5, som de bästa i laget. Svanberg får 7/10, som en av de bästa spelarna i sitt Bologna, men han är den enda av dem som får rubrik, ”Mycket Svanberg”. Om svensken skriver tidningen bland annat, ”Fin fysik, otvivelaktig teknik, personlighet och känsla för positionsspelet”. Liksom Gazzetta dello Sport tror Corriere delo Sport att Albin Ekdals tränare Di Francesco gjort sitt. Nu väntar ”Derby om Piolo”, med Genoa. På förstasidan har CdS en glädjestrålande Higuaín, men rubriken tillhör hans tränare i Juventus, ”Sarri har makten”.

Tuttosport är mallig. ”Juve, vilken lektion Conte fick”, står i fet stil, och med tillägget ”De svartvita hade full kontroll på San Siro”. Och liksom de andra sporttidningarna är Tuttosport också inne på att i Milan gäller ”Giampaolo ut, Spalletti i pole position”.

ENGLAND

Daily Telegraph kunde vara en The Smiths-låt med rubriken ”Manchestermisär”. Omslaget är Otamendi som håller sig för ansiktet efter Citys chockförlust (0-2 mot Wolves) och Rashford som håller sig för ansiktet efter Uniteds slentrianförlust (0-1 mot Newcastle). Som Morrissey sjöng för många år sedan, ”Oh Manchester, so much to answer for”.

BBC lyssnar i stället till den evige pojkbandstolkaren Ole Gunnar Solskjaer. Hans United har härnäst ligaledaren och ärkerivalen Liverpool. ”Det är den perfekta matchen för oss”, trallar den gladlynte norrmannen.

Daily Mail finner en annan sida av Solskjaer. Unitedtränaren uppges ha stängt ner sitt Twitterkonto som en följd av kränkande kommentarer efter sömnpillret i Alkmaar i Europa League i veckan.

The Sun tycker de där bilderna är på City- och Unitedspelare som håller händerna för ansiktet är passande. ”Titta bort nu”, skriver tidningen till bilderna, och slänger sedan fram tabellen. City är ”Åtta poäng från toppen” och United är ”Två poäng från nedflyttning”. Arsenal höll nollan och backen David Luiz gjorde enda målet (1-0 mot Bournemouth) men The Sun hävdar att Londonlaget vill ha backförstärkning. ”Exklusivt: Arsenal ute efter Wolves stjärna Willy Boly”, slår tidningen fast.

The Guardian ser som Telegraph en ”Manchestermisär”, men Citytränaren Pep Guardiola ger inte tappt. ”Avståndet är stort, jag vet, Liverpool tappar inga poäng. Men det är oktober, det är många matcher kvar”, påpekar han.

Sky Sports intervju med David De Gea för tankarna till The Smiths igen. Till ”Heaven knows I’m miserable now”. Unitedmålvakten ser förkrossad ut. ”Det är den svåraste tiden sen jag kom hit”, menar han, ”Jag vet inte vad man ska säga, förlåt till fansen, vi kommer att fortsätta kämpa”. Vad behöver United förbättra? ”Allt”, svarar han.

Manchester Evening News får i rättvisans namn sätta punkt för Manchestermisären med miserabla spelarbetyg både för Man City och för Man United. De som klarade sig undan bäst: Fernandinho (City) 8/10 och Tuanzebe (United) 7/10. De som var värst: Otamendi (City) – ”självdestruktiv”, 4/10, samt Fred och Rashford (United) – ”hemska”, 2/10.

SPANIEN

Marca kan döpas om till Márquez. All spansk sportpress kan döpas om till Márquez, efter färska MotoGP-väldsmästaren som är ansikte utåt på alla förstasidor söder om Pyrenéerna. Nedanför den stora bilden på Marquez har Marca i alla fall ett välkänt fotbollsnamn, Pogba. Men det är för att säga att ”Zidane hittar sin Pogba”, och han heter inte Paul i förnamn utan Federico och i efternamn Valverde. ”En klon”, menar Marca imponerad av den 21-årige uruguayanen. Omgångens lag: Aitor (Levante) – Damián (Getafe), Kiko Olivas (Valladolid), Aráujo (Celta), Semedo (Barça) – Coquelin (Valencia) – F Valverede (Real Madrid), Vidal (Barça) – Messi (Barça) – Chimy Ávila (Osasuna), Dembélé (Barça).

AS beklagar sig över att ”Treudden lyckas inte få slut på Atlético måltorka” (0-0 mot Real Valladolid). De tre spetsarna är Diego Costa, João Félix och Álvaro Morata.

Sport myser åt ”Mycket krut” i Barcelona (4-0 mot Sevilla). Inte bara i spelarnas fötter utan också humör. Två utvisningar ger tillägget, ”Arújo och Dembélé kan missa El Clásico”. Tränare Valverde var tveksam till båda utvisningarna, och sa ironiskt om den Dembélés utvisning för tjafs med domaren, ”Jag har inte pratat med Dembélé ännu, jag vet inte vad han sagt, det är svårt att få ord ur honom på spanska, så jag är nyfiken på att höra vad han sagt”, säger Valverde, ”Det röda koret är ett mysterium”. Ter Stegen, Vidal och Suárez får tidningens högsta betyg, 8/10.

Mundo Deportivo ser ingen av spelarna eller tränarna som är värda att ta rubriken efter Barças match. I stället blir det, ”Mateu Lahoz orsakar kaos i målfesten”. Lahoz är domaren. MD:s baskiska upplaga finner inte mycket att glädja sig åt efter Real Sociedads förlust (1-2 mot Getafe). Inte heller Alexander Isak lyckas sätta avtryck i ännu ett inhopp. ”Isak: skenmanöver”, blir betygsrubrik, ”Försökte hota men utan att på riktigt göra det”. Marca var mer imponerade och gav svensken två stjärnor av tre. Anfallsrivalen Willian José fick en.

Cadena Ser uppger att inbrottstjuvar gett sig på Atléticostjärnans Thomas Parteys hus när han varit iväg på match. ”Ja, ja”, tänker säkert en del, ”det där läste vi förra veckan”. Jo, men det har hänt igen. Den här gången flydde tjuvarna utan att få med sig något. Enligt ESPN:s sammanställning förra veckan har 18 välkända La Liga-spelare drabbats av inbrott de senaste månaderna. Tidigare i år plockade PSG in säkerhetspersonal efter inbrottsvåg mot klubbens spelare. Liksom Partey drabbades PSG:s Choupo-Moting av två gånger inom kort tid.

FRANKRIKE

L’Equipe ger möjlighet att döpa nya Saint-Étienne till ”Puels pack”. Sex vågade förändring i laget från den nye tränaren och plötsligt var jumbon vinnare igen – och det mot värsta rivalen (1-0 mot Lyon). Claude Puel överglänser alla spelare med 8/10 i betyg. Motsvarande, så får Lyontränaren Sylvinho, som skulle vara så tjenis med fansen inför matchen, det allra lägsta betyget, 3/10. Omgångens lag: Léon (Brest) – Herrera (PSG), Castelletto (Brest), Pallois (Nantes), Bernat (PSG) – Youssouf (Saint-Étienne), Verratti (PSG) – De Préville (Bordeaux), Mollet (Montpellier), Mendoza (Amiens) – Denkey (Nimes).

RMC Sport hör ljudet av knivar som slipas i Lyons styrelserum. ”Vi har inte råd att ingenting göra”, säger Lyonpresidenten Jean-Michel Aulas, utan att direkt svara på om Sylvinhos öde är beseglat.

TYSKLAND

Bild tar sig an den fascinerande täta toppstriden med att visa hur serieledningen i Bundesliga skiftade under helger. Inte mindre än fyra lag (Bayern München, Bayer Leverkusen, Schalke och Borussia Mönchengladbach) var under olika tidpunkter i topp.

Hamburger Morgenpost pratar med Viktor Gyökeres som gjorde sitt andra mål i sin andra start för St Pauli (1-1 mot Nürnberg). ”Det kändes förstås bra”, säger svensken, ”Men jag hade velat ha tre poäng efter 90 minuter”.

Kicker bjuder bland annat på en intervju med PSG:s Thilo Kehrer. Den tidigare Schalkespelaren ser inte Ligue 1 som underlägsen Bundesliga. ”De är på samma nivå, men olika. Bundesliga är mer taktisk och disciplinerad, i Ligue 1 finns fler individualister och tekniska spelare, plus att fotbollen är mer fysisk här”, säger 23-åringen. Han tycker första året varit över förväntan, men lägger till, ”Det finns mycket utrymme för förbättring”. Ingen svensk är med Omgångens lag varken i Bundesliga. Den ser ut så här: Hrdecky (Leverkusen) – Posch (Hoffenheim), Ginter (Gladbach), Upamecano (Leipzig), Brosinski (Mainz) – Serdar (Schalke), Zakaria (Gladbach) – Darida (Hertha) – Herrmann (Gladbach), Plea (Gladbach), Adamyan (Hoffenheim).

ÖVRIGT

Rusfootball (Ryssland) språkade med målskytten Marcus Berg efter Krasnodars seger (2-1 mot Spartak).”Det var en skön känsla att göra mål på hemmaplan”, säger Berg, som känner medvind efter en svår start med mycket kritik, ”Nu går det bättre och bättre, och jag är nöjd med mig själv”. Tass utbytte några ord med Jordan Larsson, som gjorde Spartaks mål, och som ser fram emot tränarskiftet, ”Jag hoppas att det ger mer optimism och självförtroende med den nye tränaren”.

Ekstra Bladet (Danmark) har dubbelt blågult i toppen av spelarbetygen i Superligan efter tolv omgångar. Det är även dubbelt svartgult. Ex-AIK:aren Nicklas Backmann (Århus) är etta med 4,0 av 6 i snitt och ex-AIK:aren Patrik Carlgren (Randers) är delad tvåa med 3,8. Söndagens högsta svenskbetyg inkasserade Simon Hedlund (5/6) efter ett mål och en assist för Bröndby i derbysegern (3-1 mot FC Köpenhamn).