”Dejan vu” – Kulusevski hyllas igen: ”Superstar”

Rubrikämne i rött nedan.

Om svenskar i grönt nedan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport gör för femitioelfte gången en ordvits på ”giogia” (glädje) och ”Joya” (Dybalas smeknamn, ”juvel” på spanska). I dag: ”Sarris glädje” eller ”Sarris juvel” eller varför inte ”Sarris superduperfina Dybala”. Matchvinnare för Juventus blev han hur som helst (1-0 mot Milan). Rubriken om Sarri och glädje följs dock av ”…och den rasande Ronaldo”. För fixstjärnan var inte nöjd med att bli utbytt för andra matchen i rad. Juvetränaren tonade ner det hela, ”Det är bara naturligt att en spelare blir irriterad över att bli utbytt”. Han nämner också att stjärnan haft lite ont i ett knä en tid. Samtidigt uppgavs portugisen ha lämnat arenan i förtid. Gazzettan utser CRSur till sämst i Juve mot Milan (5/10). På tal om betyg. Ken Sema var sådär (5,5) för Udinese (0-0 mot Spal), Albin Ekdal var okej (6) för Sampdoria (0-0 mot Atalanta), Robin Olsen var bra (7) i Cagliaris storseger (5-2 mot Fiorentina), Riccardo Gagliolo helt okej (6,5) i Parmas seger (2-0 mot Parma) men det är Dejan Kulusevski som sticker ut. Igen. Dejan vu, skulle man kunna säga. Matchens lirare (7,5) och med en egen rubrik som en av tre punkter från matchen, ”Kulusevski Superstar”. Det följs av ”Finns överallt i 90 minuter, sveper in crossbollar och assist, kommer tillbaka och ger en hjälpande hand: med denna Kulusevksi spelar man med tolv man”. Det finns mer av svenskintresse. En intervju med Julio Cruz, i flera år lagkamrat med Zlatan Ibrahimovic i Inter. Han slår ett slag för svensken i Bologna. ”Sinisa (Milhajlovic) förtjänar att bli vald av Ibrahimovic. Och Ibra skulle inte bara var bra i Bologna, han skulle vara helt storslagen, hans skulle bli stadens kung”.

Corriere dello Sport gör en betygsrubrik på att ”Kulusevski är omöjlig att fånga” och har också 19-åringen som matchens bästa spelare (7,5). Men detta är långt bortanför de stora rubrikerna. På förstasidan regerar Dybala, men också Sarri som gått från ”Sarriball” till ”Sarriballs”. Juvetränaren vågar även plocka ut Cristiano Ronaldo när han inte är bra.

Tuttosport kör på det dubbla spåret, ”Firma Sarri-Dybala”, och poängterar att ”Bytet av CR7 var avgörande”. Olsens sardinska gäng uppmärksammas också med rätta. ”Sagan Cagliari: Som i Rivas dagar!”, skriver Tuttosport, och lägger till att ”Det är 50 år sedan de rödblå senast vann sju av sina tolv första matcher. De ligger på Champions League-plats, och på ön råder eufori”.

Pep Guardiola sarcastically thanks the referee at full-time 👀 pic.twitter.com/l6vr29HaW9 — Football Daily (@footballdaily) November 10, 2019

ENGLAND

Daily Mirror fastnar vid den största behållning för många sedan krutröken lagt sig på Anfield (Liverpool-Man City 3-1): Josep Guardiola. ”Tack för ingenting” är rubriken och andemeningen, då ett ”tack så mycket” sällan känns som det sagts med mer sarkasm än när Man City-tränare tackade domarna efter matchen. Även om Guardiola bedyrade ordens uppriktighet. Ytterligare tecken på Guardiolas metamorfos till José Mourinho kan skönjas i stridslystna summeringen ”det här är det stoltaste insats jag upplevt i min karriär på denna arena”.

Daily Telegraph menar att Guardiola ”Såg rött”. Men ex-domaren Keith Hackett ger honom rätt i raseriet över uteblivna straffar. ”Man City skulle ha haft en straff för Alexander-Arnolds hands, och felet belyser att VAR inte funkar”, är rubriken på hans inlägg.

Daily Mail belyser att inte ens domarna är ense. Ex-domare Mark Clattenburgs krönika i dag har rubriken ”Man City skulle INTE ha haft en straff före Fabinhos Liverpoolmål – men Premier Leagues förklaring Alexander-Arnolds hands var fel”. Rörigt värre. I vanlig ordning tar sedan Jamie Redknapp ut sitt Omgångens lag: Foster (Watford) – James (Chelsea), Tarkowski (Burnley), Coady (Wolves), Robertson (Liverpool) – Maddison (Leicester), Fabinho (Liverpool), Lundstram (Sheff United) – Willian (Chelsea), Vardy (Leicester), Rashford (Man United). Och så hävdar Mail att ”Man United är ’i kontakt med Zlatan Ibrahimovic kring sensationell comeback till Old Trafford”. Problemet är att tidningen hänvisar till italienska TuttoMeractoWeb, som inte tycks ha uppgiften uppe.

The Guardian väljer fajten om själva ligatiteln som perspektiv på Anfieldmatchen. ”Take it as Red”, är en omskrivning av ett uttryck (”take it as read”), att man tar det för givet nu, att Liverpool vinner titeln.

Sky Sports-panelen tog upp frågan om det är avgjort, och José Mourinho tycks säker på sin sak. ”City har kapaciteten att vinna sju, åtta, nio matcher i rad, men jag kan inte se hur Liverpool skulle kunna tappa detta försprång på nio poäng till dem”, menar han.

Manchester Evening News har koll på att det inte bara fanns ett förlorande Manchesterlag i går utan också ett vinnande. Uniteds seger (3-1 mot Brighton) hyllas som nyförvärvens seger men ger också ”veteraner” som Victor Nilsson Lindelöf ett fint betyg, 7 av 10.

Bristol Post uppmärksammar att Niclas Eliasson är hela Championships assistkung den här säsongen – trots att han bara startat tre matcher i Bristol City. Orsakerna till att han inte är given i startelvan är två, enligt Bristol Post: Han är renodlad ytter och passar inte riktigt in i Citys 3-5-2, plus att laget saknar spelare att täcka för honom på mittfältet. ”Han är troligen den enda spelaren i laget som lidit av spelsystemförändringen”, säger tränare Lee Johnson, ”Hans inlägg är världsklass, men utan boll har vårt lag inte alltid kunnat komplettera honom”.

SPANIEN

Marca bränner in ett Zorro-”z” i namnet ”Hazard”. För Madridtidningen tycker nu att ”Eden börjar sätta sitt signum på Real Madrid”. Samtidigt synar tidningen Barcelonas ”Messiberoende”, och menar att ”Barças spel är ljusår från vad som kan förväntas”. Messi är för övrigt Omgångens spelare för Marca, och Omgångens lag ser ut så här: Herrera (Osasuna) – Capa (Athletic), Diego Carlos (Sevilla), Siovas (Leganés), Aleix Vidal (Leganés) – Valverde (Real Madrid) – Parejo (Valencia), Kubo (Mallorca) – Hazard (Real Madrid) – Messi (Barcelona), Benzema (Real Madrid).

AS är inne på samma tema som Marca. Inte just Zorro, men att ”Hazard, nu är han här”, den riktige Hazard. ”Zidanes plan är att ge honom så mycket minuter som möjligt för att ta vara på formen”, är den inte så överraskande slutsatsen, som byggs på med statistik från senaste matchen. En annan rubrik är ”Morata tar på sig hjälterollen i Atléticos comeback” (3-1 mot Espanyol).

Estadio Deportivo har som Sevillatidningen allt fokus på lokalderbyt. ”De Jong röstar för Champions League” omfamnar resultatet (Real Betis-Sevilla 1-2), avgörande målskytt (Luuk De Jong), tabellbetydelse (Sevilla upp på CL-plats) – och flörtar med söndagens parlamentsval i landet.

Sport flörtar bara med en person, Sport omfamnar honom ständigt. Lionel Messi. I dag med ”En dubbel-52:a av guld”. Det syftar på att Messi efter helgens målfyrverkeri satt både totalt 52 frisparkar och gjort totalt 52 hattricks. Och så på att Messi är ännu ett steg närmare en boll av guld, hans i så fall sjätte Ballon d’Or.

Mundo Deportivo vill inte vara sämre. ”Felfri Messi” handlar också om just argentinarens frisparksskytte. I den baskiska upplagan uppmärksammar MD publikuppsvinget för Alexander Isaks Real Sociedad. Framgångarna och den ombyggda arenan har hittills lockat 29 575 åskådare, en ökning med 7 246 jämfört med förra säsongen.

FRANKRIKE

La Provence ryter till om sitt Marseille. ”Som lejon”, låter det om nyhetsettan efter segern i det ”olympiska” rivalmötet (2-1 mot Lyon). Även gästerna ryter ifrån, men på annat vis. ”Vi kom till en laglös stad”, säger Lyons president Jean-Michel Aulas. Efter krossade rutor på spelarbussen tycker Aulas att sinnesstämningen följdes upp av hemmadomare och bollkallar som hade fått order att inte ge Lyon bollen. Och så lade Aulas till, ”Men vi vill inte ta något från Marseilles seger”. OM gick i och med segern upp på andra plats.

L’Equipe tar också på känslorna, andas in röken och känner glassplittret efter det heta mötet på Rivieran. Lyons tränare Rudi Garcia, en av huvudpersonerna som hatad ex-tränare för Marseille, vill inte delta i spektaklet. ”Det spelar ingen roll, då håller vi oss inte till ämnet på planen. När man har förlorat har man gjort fel”, konstaterar han torrt. Omgångens lag i L’Equipe: Oukidja (Metz) – Atal (Nice), Congré (Montpellier), Caleta-Car (Marseille), Trauco (Saint-Etienne) – Golovine (Monaco), Payet (Marseille), Liénard (Strasbourg) – Delort (Montpellier), Ajorque (Strasbourg), Bouanga (Saint-Etienne)

Téléfoot fick ett snack med Marco Verratti. Han tycker PSG slåss med de bästa i världen. ”Jag ser inget lag som direkt är bättre än oss”, säger italienaren, som poängterar att han stortrivs i klubben.

TYSKLAND

Sport1 följer upp incidenten vid sidlinjen, där Frankfurts kapten David Abraham sprang ner Freiburgs tränare Christian Streich och tumult utbröt med tre röda kort som följd. Parterna försonades efter matchen, påpekar Sport 1, men det tar inte slut där. ”Det kommer att bli konsekvenser för alla inblandade”, säger Frankfurts sportchef Fredi Bobic. Enligt Kicker väntar en lång avstängning för Abraham.

ZDF pratar med frispråkige Bayernbasen Uli Hoeness om varför tränare Kovac fick sparken. ”Det fanns strömningar inom laget som ville ha bort tränaren. Det var därför vi reagerade”, säger han.

Bild ringar in spelarna som ville ha bort Kovac: Thomas Müller, Jérôme Boateng, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Javi Martínez, Thiago och Robert Lewandowski. Kovac retade också upp laget överlag med en del offentliga kommentarer, som jämförelsen med Liverpool, ”Man kan inte köra i 200 km/h på motorvägen om man bara klarar av 100 km/h”. Interimtränaren Hansi Kovac ser nu ut att sitta säkert säsongen ut.

Kicker toppar också med Bayern, att Kovac fick foten men framför allt segern mot Dortmund. Den sammantagna känslan ger rubriken ”Befrielsen”. Samtidigt noterar tidningen att Dortmundfansens buande av Favres lag efter matchen ”var ett så tydligt tecken på att kärleken är bruten och bevis för att tålamodet även hos de mest lojala fansen tagit slut”. Till skillnad från Kovac-situationen i Bayern är däremot relationen mellan spelare och tränare intakt, skriver Thomas Hennecke, vars krönika har rubriken ”Favre stannar – också beroende på brist på alternativ”. Heikko Herrlich är enligt Kicker en het kandidat att bli ny tränare i för Robin Quaison & Co i Mainz, som sparkade Sandro Schwarz i söndags. Omgångens lag i Kicker: Sommer (Mönchengladbach) – Trimmel (Union), Ayhan (Düsseldorf), Alaba (Bayern), Davies (Bayern) – Kimmich (Bayern) – Hermann (Gladbach), Müller (Bayern) – Hennings (Düsseldorf), Lewandowski (Bayern), Werner (Leipzig).

ÖVRIGT

MLS (USA) såg inte bara Gustav Svensson bli MLS-mästare med Seattle Sounders på söndag kväll (3-1 mot Toronto FC). Den svenske landslagsmittfältaren blev också utsedd till matchens lirare. Motiveringen: ”Finalens obesjungne hjälte – som han ofta varit i den neongröna tröjan – var Gustav Svensson, som glänste i den andra halvleken. Hans två assist var bevis för hans offensiva bidrag, men det var hans lugn med bollen på båda planhalvorna som ger honom utmärkelsen”. Svensson själv uttalar sig om titeln på klubbens youtube-kanal, ”Det betyder så mycket”.

Ekstra Bladet såg svensklaget FC Köpenhamn åka på storstryk mot ligaledaren (1-4 mot FC Midtjylland). Även om Karl-Johan Johnsson fick släppa fyra bollar förbi sig, finns annat att glädja sig över om han bläddrar i tidningen. Han räknas in som en av ”10 fullträffar” bland sommarens värvningar. ”Han blev i själva verket hämtad som reserv till Sten Grytebust, men tiden har – tillsammans med norrmannens skador – visat att han i suverän still har greppet som förstakeeper”, skriver tidningen.

Sky Sport (Österrike) fick några sedvanligt sparsmakade kommentarer från Erling Braut Håland efter ännu ett hattrick för RB Salzburg (3-0 mot Wolfsberger AC). ”Min insats i dag var inte så bra, men jag gjorde målen”, säger det 19-åriga norska målfenomenet. Håland har nu gjort 26 mål på 18 tävlingsmatcher den här säsongen.