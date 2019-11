Leipzig kallsinnigt till Forsberg: ”Andra prioriteringar”

Rubrikämne i rött nedan.

TYSKLAND

Bild tar upp Emil Forsbergs kontraktsfråga. Till Aftonbladet höll svensken alla dörrar öppna, för en flytt eller förlängning med RB Leipzig, men sa att det var ”mer intensiva diskussioner förra året” med den tyska klubben. Leipzigs vd Oliver Mintzlaff förtydligar: ”Han har fortfarande ett långt kontrakt som vi förlängde förra året (till 2022). Det finns verkligen andra prioriteringar – spelare som bara har ett år kvar på kontraktet”, säger han till Bild. Lön snarare än kontraktslängd lär vara diskussionsfråga. ”Det är klart att vi måste betala marknadsmässiga löner, men vi kan inte ge extra för varje snyggt mål eller bra match. Den marknadsanställde får inte en speciell bonus för en ny kampanj”, påpekar Mintzlaff.

Weser-Kurier preciserar Ludwig Augustinssons comeback. ”Matchen den 23 november mot Schalke kommer för tidigt men efter det kan svensken vara aktuell för startelvan igen”, skriver lokaltidningen. Nästa match därefter är Wolfsburg den 1 december. Augustinsson var i torsdags tillbaka i lagträning. Han har missat hela höstsäsongen på grund av bekymmer med ett knä och senare en operation på detsamma.

ENGLAND

The Times är långt ifrån ensam. På i stort sett varje sportetta dyker ”Grand” upp. Ordet som kan stå för storslaget men också för 1 000 (pund). Och det var en storslagen seger för England (7-0 mot Montenegro) och det var den tusende matchen som landslaget spelade. Och så tog England sig till EM 2020. Då blir det i The Times ”A grand way to qualify”.

The Guardian såg ”Kanes grand slam”. Tottenhams hattrickskytt är också den spelare tillsammans med hattrickpassaren Ben Chilwell, som når högst när tidningen delar ut sina frikostiga betyg, 9 av 10.

The Sun sjunger upp sig i ”Grand of hope ’n Glory”, en version av en brittisk klassiker. Men tidningen hör också att ”Fansen buade ut Joe Gomez”, när han byttes in. Det var Liverpoolspelaren som i veckan blev attackerade av Raheem Sterling, som medförde att landslagsstjärnan i stället fick sitta på läktaren i går kväll. ”Det kändes svårt för mig att se min lagkompis bli utbuad för något jag gjort”, skriver Sterling på Twitter, och avslutar, ”Jag har tagit fullt ansvar för det jag gjort och accepterat konsekvenserna”. Målskytten Tammy Abraham reagerade också på buandet, ”Vi behöver inte sånt” (se klipp nedan).

Daily Mail ser Kane som ”Grand master”. Frågan är om Chelseas tränare Frank Lampard ser något ”grand” alls i sin målvakt. ”Exklusivt: Lampard oroad över Kepa Arizzabalaga och gör ett nytt försök att värva målvaktstränaren Shay Given från sin förra klubb Derby County”.

Daily Telegraph fokuserar på en annan spelare med frågetecken kring sig. Betydligt större sådana. Men kanske finns en lösning på hemmaplan för Arsenals vanärade fd lagkapten. ”Newcastle intresserad att värva flyttsugna Granit Xhaka”. Det har tidigare talats mest om Bundesliga för schweizaren.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har låtit Zlatan Ibrahimovic försvinna från förstasidan efter två dagar av ivrigt kampanjande för en Milanflytt. Det innebär inte att svensken är glömd, bara att ”Juve är efter Donnarumma” är dagens största uppgift som berör den rödsvarta klubben. Zlatan dyker upp bredvid målvakten på sidan tre. ”Väntar på ett ja från Ibra”, det gör Milan, som anses ha ”tre vapen för att locka honom: central ledare, bra villkor och utmaningen att leda de unga”. Tidningen skrev i går om ett kontrakt på sex månader men med möjlighet att förlänga till 18 månader. Gazzettan skriver vidare att klubbledningen har andra spelaralternativ, ”men ingen som kan tända en deppig supporterskara och ett förlorande lag som svensken”.

Radio Kiss Kiss stärker bilden av att i alla fall Italien är destination för Zlatan. ”Kanske avslutar han karriären i Napoli eller till och med Milan. Jag vet inte var, men han förtjänar och vill avsluta karriären i Italien”, säger svenskens tidigare tränare i LA Galaxy Guillermo Barros Schelotto enligt Football Italia.

Corriere dello Sport, som drivit Bolognalinjen, menar att klubben ”Satsar allt på Zlatan, men har en plan B”, det är att fortsätta se sig om efter alternativ. Tidningen nämner också Napoli och Milan som aktuella för Zlatan, men lägger till att Milans sportchef Paolo Maldini behöver övertyga klubbens ägare. Väl värt att minas att Zlatan i en intervju med Gazzetta dello Sport för några veckor sedan kallade dagens Milan för ”en katastrof”, att det var ”mycket snack och lite verkstad” samt ifrågasatte ledningen, ”kanske är det fel människor som styr”. Andra klubbar för svensken då? Atalantas sportchef Antonio Percassi fick frågan om Zlatan. ”Det är en stor spelare, det skulle vara fint att se honom i Italien…som motståndare. För oss är han för dyr, vi är den fattiga kusinen från landet”, säger Percassi, som också tillfrågas om framtiden för Dejan Kulusevski, ”Det är många som gillar honom. Om någon vill ha honom får de tillgodose våra krav i slutet av säsongen”. CdS bygger också på nytt en större artikel kring den 19-årige svensken, ”Turbo Kulusevski, ett geni för Inter”.

Sky Sport Italia har en ersättare till Zlatan i LA Galaxy. Enligt tv-kanalen är MLS-klubben ute efter svenskens tidigare lagkamrat, PSG:s anfallare Edinson Cavani.

Tuttosport ger, liksom Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport, stort utrymme på förstasidan åt Serie A:s största affischnamn. Ett ”Siuuu!” kan räcka. Cristiano Ronaldo slog till med ett hattrick för Portugal och ”svepte bort alla tvivel och all oro” om skada och form.

SPANIEN

Marca låter roadracingföraren Jorge Lorenzos avsked täcka förstasidan. Landslaget får en liten rubrik. ”Sergio Ramos: Det är inte rätt tidpunkt för Spanien att spela i Barcelona just nu”, menar Real Madrid-backen på grund av det oroliga läget. Morgondagens match mot Malta spelas i Cádiz. Ramos skakar också på huvudet åt tidpunkten för Barcelona-Real Madrid. Inte över det uppskjutna matchdatumet i sig (18 december) men den ofördelaktig uppladdning. ”Det är i slutändan Real som förlorar på det. Vi borde spela samma dag som Barcelona och få lika mycket vila”, påpekar han. Inne i tidningen tar en bufflig Atléticoforward en helsida, ”Diego Costa borta tre månader på grund av diskbråck”.

AS noterar, förutom obligatoriska förstasidan för Lorenzo, att även Real Madrid har ett nytt skadebekymmer. ”James skadade knäet och missar matchen mot Bolivia”, skriver tidningen om den colombianska landslagsstjärnan. Skadans omfattning, som tillkom på sista träningen innan match, är ännu inte klarlagd.

Cadena Ser följer upp James skada med att ”colombianska medier rapporterat om det, och det uttrycks mycket oro och rädsla över att det är något allvarligt, något med korsbandet”.

Sport har ett inte helt obekante ansikte på förstasidan. ”Messi är tillbaka” i landslagströjan efter avstängning och skada. Det var fyra månader sedan sist. Han kommer att vara lagkapten när Argentina möter Brasilien i kväll.

Mundo Deportivo passar under landslagsuppehållet på att rota runt på Barcelona transfermarkanden. ”De frågar efter priset på Reinier”, hävdar tidningen. Det handlar om Flamengos mittfältare, ”den nya stjärnan inom brasiliansk fotboll, bara 17 år men med den perfekta profilen”, menar MD.

FRANKRIKE

L’Equipe såg Frankrike säkra EM-platsen efter en ”ansträngd” seger (2-1 mot Moldavien). ”Jag kunde bytt ut fem-sex spelare i första halvlek, men i andra gick det bättre”, säger förbundskapten Didier Deschamps. Spelarbetygen är snåla. De högsta är 6 av 10 till Digne, Varane och Pavard. Backkollegan Lenglet får det lägsta, 3/10. Tidningen uppmärksammar på annat håll två gamla profiler inom fransk fotboll. Thierry Henry som tar över tränajobbet i Montreal Impact och Didier Drogba som bekräftar att han ställer upp i presidentvalet till Elfenbenskustens fotbollsförbund.

RMC Sport lyssnar till en uppdatering från armbågsskadade Hugo Lloris i M6. ”Allt går bra”, hälsar landslags- och Tottenhammålvakten, ”Målet är att vara tillbaka i januari. Början, mitten, slutet – det vet jag inte ännu”. Lloris ådrog sig skadan i början av oktober.

ÖVRIGT

Gazeta Sporturilor (Rumänien) hoppas på en framgång ”I tolfte timman” för Rumänien mot Sverige, och har följande startelva för hemmalaget: Tatarușanu – Benzar, Nedelcearu, A. Rus, Bancu – T. Baluta, R. Marin – Deac, Stanciu, Mitrita – Pușcaș. Adevarul fastnar vid det ”barnsliga meddelandet” från det rumänska förbundet i deras liveblogg i går. Rasismspekulationerna i svenska medier har fått blodet att koka på förbundet. ”Vikingakusinerna från Norge kom hit tidigare under samma falska vrål”, stod bland annat att läsa, ”För, kära vikingar, rumäner älskar fotboll oavsett spelarnas hudfärg, ras, namn eller religion”.

Xinhua (Kina) meddelar att Marcello Lippi sagt upp sig som landets förbundskapten. Den 71-årige italienaren fick nog efter 1-2 mot Syrien. ”Jag fick bra betalt och tar på mig det fulla ansvaret. Jag säger nu upp mig och kommer inte längre att vara förbundskapten för Kinas landslag”, sa Lippi på en presskonferens. Det är andra gången Lippi tackar för sig. Han sa upp sig som landets förbundskapten i januari, men återanställdes i maj.