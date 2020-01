Efter Solskjærs beslut – Rashford kan missa rivalmötet

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Daily Express kan inte låta bli en ordvits, och samtidigt visa båda sidor av myntet efter Man Uniteds FA-cupseger (1-0 mot Wolverhampton). ”Juan in, one out”, berättar både att Juan Mata fick in segermålet men också att Marcus Rashford lämnade matchen skadad. ”Det var ett försök som slog tillbaka, men man måste försöka ibland”, säger tränare Solskjaer, vars storstjärna haft ryggproblem och började på bänken. Matchen mot Liverpool i helgen är ett frågetecken.

Manchester Evening News undrar varför Rashford fick halta vidare på planen innan han byttes ut. ”Det var för att Jesse (Lingard) värmde upp”, svarar Solskjaer, som alltså valde bort möjligheten att plocka av Rashford och spela med tio man till Lingard var redo. För MEN var Victor Nilsson Lindelöf ömsom vin, ömsom vatten, därav 6 av 10 i betyg.

Daily Mirror hyllar Uniteds ”Juan and only” men flikar även in ”Exklusivt: Moyes hoppas på Barkley”. West Ham-tränaren vill låna mittfältaren, som han fostrade i Everton, men Chelsea fnyser avisande.

The Sun har ett annat bidrag till huvudstadens övergångssurr. ”Exklusivt: Arsenal och Tottenham i transferfajt om Togos back Djene, som Getafe vill ha 22 miljoner pund för”.

Daily Telegraph ger bortanför Uniteds avancemang och transferrykten, också lite plats åt ett besked med påverkan inte minst på Premier League. ”Liverpool riskerar att förlora flera nyckelspelare när Afrikanska mästerskapen flyttar från sommaren till januari”. Salah, Mané, Keita…liksom många andra PL-stjärnor och klubbar påverkas av kalenderflytten som börjar gälla redan om ett år.

Daily Mail drar stort på att ”Everton anklagas” av andra klubbar för att tänja på reglerna. Alisher Usmanov har betalat 30 miljoner pund för namnrättigheterna till en framtida arena. Premier League ska granska fallet. En expert på fotbollsaffärer, Kieran Maguire, beskrev affären: ”Det är som att betala 30 miljoner pund i entréavgift till en kapplöpning för en tävlande häst, som kanske inte kommer att genomföras och som saknar prispengar”. Daily Mail har fler som tänjer på reglerna. Uefa presenterade på onsdagen Årets lag 2019 framröstat av fans. Enligt Daily Mail valde Uefa den något udda formationen 4-2-4 för att få med Cristiano Ronaldo, då han fått färre röster än Messi, Mané och Lewandowski. Förändringen gjorde att N’golo Kanté tappade sin plats.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter ”Stoppad” lysa i gult för bytesaffären Politano/Spinazzola, mellan Inter och Roma. Inters sportchef ”Marotta har tvivel”. I rubriker som spelar mot varandra skriver sedan GdS om ”Juve: Sarri utan Ronaldo har kul med HD”, alltså Higuaín och Dybala (4-0 mot Udinese) samt ”Milan: Pioli utan Ibra återfinner revolvermannen”, alltså Piatek (3-0 mot Spal). Ändå är Zlatan Ibrahimovic i fokus i matchanalysen. ”Milan går framåt även utan Ibra, men applåderna till Theo Hernandez är ett tydligt tecken på Zlatans centrala betydelse, på alkemin mellan den svenske mästaren och grabbarna som ska hålla honom sällskap resten av säsongen”, inleder Alessandra Bocci, och avslutar, ”Milan är inte längre det rädda lag det var för några veckor sedan”. Ken Sema får för övrigt 5/10 för sin insats mot Juve.

Corriere dello Sport gör också kopplingen Milanseger/Zlatan trots noll spelminuter. Under matchrubriken ”Milans triss och Zlatans effekt”, så uppmärksammar tidningen hur 38-åringen hela tiden var på fötter och manade på sina lagkamrater under matchen. Från Serie B-mercaton noterar CdS att Pescara dumpar Svante Ingelsson, som klubben lånat från Udinese. Det är långt från tidningens stora rubriker. Störst i dag är ”Tiki-tango”, en blandning av tiki-taka och argentinsk tango à la Higuaín och Dyabala i Juventus seger.

Tuttosport drar andra paralleller efter cupavancemanget: ”Playstation Juve!”. Ord som ”fantastiskt”, ”spektakulärt” och ”magiskt” blänker till innan punkt sätts för ingressen. I kvartsfinal väntar vinnaren mellan Parma och Roma.

SPANIEN

Marca viker hela förstasidan åt uppgifterna om att Real Madrid har ett avtal för Donny van de Beek till sommaren. Mittfältaren ska ha nobbat Man United och Tottenham. Dessutom skriver Marca att representanter för Real är i Brasiliens för att slutföra övergången för Reinier, 17, från Flamengo. ”Det blir officiellt inom ett par dagar”, uppger tidningen. Mer silly season. Till skillnad från övrig spansk och fransk press skriver Marca om ett pris på Edinson Cavani. PSG vill ha 30 milj euro, Atlético erbjuder 10. Uppgifter har tidigare gjort gällande att PSG inte släpper anfallaren under några omständigheter i januari.

AS hyllar Real Madrid genom at spegla sig i alla bucklor under ”Det makalösa decenniet”. Tidningen påpekar att ”Real Madrid har vunnit minst en titel per säsong sedan 2010-2011”. AS påminner, via Cadena SER, sedan om förhållandena i Saudiarabien när strålkastarljusen slocknat efter spanska supercupen. Kvinnor var då tillåtna på matcherna. När ligan rullade igång tre dagar senare var de portade igen.

Sport slår med hjälp av Barças klubbpresident Bartomeu fast att ”Vi kommer att ha kul” med nya tränaren Setién. Tidningen har en intervju med Bartomeu, som också understryker att ”Det finns ingen klausul att bryta Quique Sentiéns kontrakt i sommar”.

Mundo Deportivo presenterar ”Setiéns plan” i fyra punkter: ”1/ Bonda med Messi, 2/ Riqui Pique i a-truppen, 3/ Vidal stannar, 4/ Köpa en nummer 9? Beslut inom kort”. MD mjölkar sedan Setiéns redan bevingade ord från presentationen i tisdags (”I går gick jag runt bland korna i min stad, och nu tränar jag världens bästa spelare”). Krönikören Xavier Bosch beskriver tränarens nya uppgift som ”Från kor till heliga kor”, och att Setién ”kommer att behöva en pall med tre stadiga ben för att mjölka dem”. Krönikans kritik samlas vid underrubriken ”Spilld mjölk”. Det finns inget stopp nu. Snart dags för match på Mou Camp. På annan plats ställer MD frågan om lånet med köpoption av Todibo till Schalke. Förkrossande 93 procent av läsarna är negativa.

FRANKRIKE

La Provence tar fram André Villas-Boas till nyhetsettan med varningen, ”Skulle inte ha retat upp honom”. Efter osedvanlig stabilitet och framgång för Marseille vältas allt på ända efter en presskonferens på onsdagen, där Villas-Boas var öppet kritisk mot klubbledningen och inte uteslöt att han kunde lämna klubben. ”Min framtid är bunden till Zubizarreta”, sa han bland annat om sportchefen och vapendragaren, vars roll marginaliserats.

RMC Sport rapporterar att OM:s president Jacques-Henri Eyraud utsatts för dödshot i sociala medier efter onsdagens presskonferens med Villas-Boas. Eyraud planerar en polisanmälan under torsdagen, noterar radiokanalen. RMC Sport har vidare ”Exklusivt: Arsenal i samtal med Kurzawa”. Vänsterbackens kontrakt med PSG går ut i sommar, men RMC skriver även att ”det är inte omöjligt att ett bud inkommer i vinterfönstret”.

L’Equipe ser en ”Utveckling” för PSG, som bytte 3-3 mot Monaco i helgen till storseger mot samma motstånd i går (4-1). ”Vi har kanske de bästa spelarna och jag vill också att vi är det bästa laget”, säger tränare Tuchel.

Le Parisien noterar att Pia Sundhage gästar PSG i ett par dagar. Den brasilianska förbundskaptenen är på Europaturné för att följa sina spelare och se PSG-Marseille den 18 januari. Hon kommer även att besöka Frankfurt FFC.

TYSKLAND

Bild borde få Premier League-klubbar att lystra. Den eftertraktade RB Leipzig-anfallaren gillar till och med vädret. ”Jag gillar att spela när det är regnigt, så England vore inte dumt. Premier League är helt enkelt den mest intressanta ligan”, svarar han på en fråga om en framtida flytt. Bild slår sedan fast att Mikael Ishak blir kvar i FC Nürnberg. Klubben planerar inte längre med försäljning och svensken själv har omvärderat sin situation. ”Min rådgivare talade nyligen med flera klubbar men det kändes inte rätt med dem. Ett klubbyte måste kännas rätt”, säger Ishak, som efter välgörande uppehåll för sina hälseneproblem är med och slåss om platserna igen. ”Det kan också bli så att vi spelar med två anfallare under andra halvan av säsongen, och då är det en plats ledig. Att ge upp existerar inte för mig!”.

Kicker konstaterar att det är ”i stort sett omöjligt” för Ludwig Augustinsson att spela när Bundesliga startar upp igen i helgen. Svensken kunde på grund av sin muskelskada inte medverka alls på Werder Bremens träning i går. Fortuna Düsseldorf väntar på lördag. I veckans sista nummer av tidningen skriver Kicker att Bayern nyligen höll ett ledningsmöte där beslut togs om värvningar. Tränare Hansi Flick vill ha en högerback och en ytter.

Ruhr Nachrichten uppmärksammar Schalkes nyförvärv Jean-Clair Todibo, men också en dystrare sida av klubbyten. Sedan målvakten Alexander Nübel bestämde sig för att flytta till Bayern München, har hans agent Stefan Backs utsatts för hot och hat, främst i sociala medier. ”Jag måste medge att attackerna från Schalkesupportrar nu tagit former som är svåra att acceptera”, säger Backs, som även tvingats varna sin familj.

Sky Sport pratar med Hertha Berlins tränare Jürgen Klinsmann efter fadäsen med tränarlicensen. ”Ingen har kollat min tränarlicens på 20 år, varken med Bayern eller landslaget. Nu kollade de och den hade gått ut”, säger han, och är övertygad om att det inte kommer att stoppa honom från att sitta på bänken mot Bayern München. ”Jag har redan skickat in papper. Det här är inget problem!”.

ÖVRIGT

Goal (Brasilien) uppger att Bayern München lagt ett bud på 25 miljoner euro för Sjachtars högerback Dodô. Den ukrainska klubben vill ha 30 milj euro.