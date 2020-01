Kicker: Slutet nära för Emil Forsberg

Rubrikämne i rött.

TYSKLAND

Kicker flåsar efter titelutmanarna Mönchengladbach och RB Leipzig, ”Tempo! Mål! Titel?”. Tidningen hittar också någon som bör flåsa oroligt. En av underrubrikerna är ”Signalen till Forsberg”. Signalen? Ja, den som förkunnar att tiden är kommen för Emil Forsberg att röra på sig (något Keven Bader skrev om i Tysklandsbloggen häromdagen). Med Christian Nkunku och nu också nyförvärvet Dani Olmo ”riskerar luften att bli tunnare för svensken”, skriver Kicker. Tidningen pekar på skador, minskad speltid och bekymrar sig även spelmässigt över att ”Forsberg saknar fart och rörlighet att hävda sig mot motståndare som försvarar sig djupt, att dribbla på liten yta”. Forsberg har bara startat nio av 19 ligamatcher. Kicker menar att om det fortsätter så här är det ”logiskt om parterna går skilda vägar efter säsongen även om kontraktet sträcker sig till 2022”. Kicker skriver sedan att Hertha Berlin betalar 23 miljoner euro för Milans anfallare Krzysztof Piatek, som presenteras i dag. Samma summa betalar Dortmund för Emre Can, men först efter att ha lånat in Juventusspelaren säsongen ut. Paco Alcácer lämnar Dortmund för Villarreal, inte Valencia som det snackades om tidigare. Prislappen, med bonusar inkluderad: 28 milj euro. Branimir Hrgota (Greuther Fürth) är med i Kickers Omgångens lag för Zweite Bundesliga, som hade omstart i tisdags.

Bild har samma uppgift som Kicker om Alcácers flytt till Villarreal, bara aningen annan övergångssumma, 25 milj euro. Däremot är tidningen mer tveksam om att Emre Can kommer. Dortmund ser övergångssumman på 27 miljon euro och bruttolönen på tio milj euro som allt fört kostsamt.

ENGLAND

The Guardian ger sin syn på Man Uniteds derbyseger i ligacupen (1-0 mot Man City), ”Så nära, men ändå så långt borta”. City är i final efter 3-1 i första mötet. Kevin De Bruyne kliade sig i huvudet efter matchen i går. ”Jag kan inte riktigt fatta hur vi förlorade. I mina ögon hade Man United inte en enda chans”, sa Citymittfältaren.

Manchester Evening News hör Pep Guardiola vara lite mer generös mot motståndaren. Citytränaren prisar särskilt fem Unitedspelare, och börjar med Victor Nilsson Lindelöf. ”Jag gillar hur de spelar, kvaliteterna de har. Lindelöf såg jag redan i Benfica”, säger Guardiola och fortsätter sedan med Luke Shaw, Harry Maguire, Nemanja Matic och Fred. Lindelöf fick också överlag fina betyg från tidningarna.

Daily Mirror fascineras mest över Liverpool. Kanske inte just över gårdagens insats (2-0 mot West Ham) men statistiken. ”19 poängs försprång, 41 matcher utan förlust, 15 segrar i rad och ALLA lag besegrade…Klopps röda maskineri marscherar bara på”. Men visst finns här ”City vinner även när de förlorar”. Och visst finns här fördömanden från både Solskjaer och Guardiola över huliganattacken mot Unitedbasen Ed Woodwards hus i tisdags kväll. Mirror berättar också att säkerheten förstärkts kring Woodward efter attacken. Tidigare uppgavs en grupp som kallar sig ”Men in Black” ligga bakom attacken, nu skriver Mirror om ”Manchester Education Committee”.

Liverpool Echo hör Everton avfärda Sky Sports påståendet om ett jättebud på Richarlison från Barcelona. Sedan skriver tidningen, ”Och vad Echo erfar skulle det krävas en summa långt över de 85 miljoner pund det talats om för Everton att ens stanna upp och fundera”. Richarlison, alltså.

The Sun uppger att Graham Potters Brighton förbereder ett bud på sex milj pund för Chelseas flyfotade Tariq Lamptey, som just fått chansen till a-lagsspel. Crystal Palace och Lille är också intresserade. Och så har tidningen döpt om Manchester Uniteds nyförvärv Bruno Fernandes till ”Fernan-d’oh!”. Portugisen anlände till England i en Homer Simpson t-shirt.

Shropshire Star ger anledning att tro att en och annan svensk flagga kommer att synas på Anfield på tisdag nästa vecka. Orsak: Shrewsburyfans sörjer Kenneth Lövgren, en svensk supporter som under lång tid följt klubben, och som nu gått bort. Han hade tänkt resa till FA-cupomspelet mot Liverpool. Fans uppmanar nu varandra att ta med svenska flaggor för att hedra Lövgren, skriver Shropshire Star. Shrewsbury har fått tillgång till 8 000 biljetter.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hyllar Inters matchvinnare Nicolò Barella (2-1 mot Fiorentina), och nu väntar Napoli i semifinal. I den andra spelar Juventus mot Milan. Noterbart i övrigt från Inters match: Christian Eriksen fick debutera och Alexis Sánchez fick lägst betyg av alla spelare på planen, 4,5 av 10. På annat håll får Milans försäljningar av Suso och Piatek rubriker. Det får också Zlatan Ibrahimovic igen, ”Magikern Ibra”. Den här gången söker sig tidningen till armén för att liknelser kring svenskens betydelse för Milan. ”Likt en Navy Seal som tar sina fysiska och psykiska förberedelser till en ny nivå har Ibrahimovic förvandlat spelargruppen sedan han kom”. GdS presenterar statistik på förändringarna i laget och för medspelarna, och lägger därefter till: ”Januari har gett en första indikation även om man aldrig ska lita helt och fullt på en vallokalsundersökning. Fast intrycket består, att kostnaderna för Ibra återbetalar sig, inte minst i helhetens värde”. Från de sprängfyllda mercatokolumnerna kan nämnas att Genoamålvakten Andrei Radu i dag väntar presenteras av Parma på lån. Det stänger dörren för ryktena om Robin Olsen i svenskklubben.

Corriere dello Sport levererar ännu mer lovord för Zlatan Ibrahimovic. Ett helt uppslag ägnas åt anfallaren. Ett av inslagen är en krönika av essäisten Italo Cucci, som ringar in anledning till varför klubbvalet var rätt. ”I Milan får han vara spelare, lärare och – inget illa menat, Pioli – tränare. Han portionerar ut sin energi med intelligens för att verka i de tre rollerna”. På annat håll slår Corriere dello Sport fast att Dejan Kulusevski missar matchen mot Cagliari på lördag på grund av skada samt att det ”i princip bara är detaljer kvar” innan Samuel Armenteros byter Benevento till Crotone i Serie B. 29-åringen har ett utgående kontrakt. Långt från små mercatonotiser från Serie B finns förstasidans stora rubrik ”Italian style”. Inter må ha värvat Moses och Eriksen nyligen men det var Candreva och Barella som fixade Inters seger. En annan rubrik är, ”Vill du se på Messi? Det kostar 70 euro i kurvan”. Napolis ultras har haft mycket att vara missnöjda över den här säsongen, nu är det priserna till Napoli-Barcelona i Champions League.

Tuttosport ropar ut ”InstaCRam”. Det är en hyllning till Cristiano Ronaldo, som satt ännu ett rekord. Denna gång i sociala medier. Han är den förste i världen att nå 200 miljoner följare på Instagram. De Rossi tog sig in inkognito på Stadio Olimpico, hans förklädnad tar sig också in på Tuttosports förstasida.

SPANIEN

AS lyfter ”Unge Vini” efter Real Madrids seger i åttondelsfinalen av spanska cupen (4-0 mot Real Zaragoza). Tidningen tycker att 19-åringen var bäst i Real, och att ”tillsammans med Areola, Brahim och Lucas visade han att laget har en bra bänk”.

Marca, med måljubel in i kameran på förstasidan, menar däremot att Toni Kroos var bäst. Tysken får högst betyg, tre stjärnor av tre. Men det är Lucas Vazquez som får mest värme från tränaren Zinedine Zidane. ”Han har all min kärlek. Jag tror på honom för han är en fantastisk kille som ger allt på planen”, säger Zidane. Marca myser också över ”En perfekt januari månad” för Real Madrid. Längre in i tidningen rosas Real Sociedads nordbor (3-1 mot Osasuna). Både Martin Ödegaard och tvåmålsskytten Alexander Isak får som enda spelarna i matchen tre stjärnor.

Diario Vasco har mer om La Real” och svensken. Rubriken på förstasidan är ”I kvartsfinal med drömmar…”. Längre in finns en separat artikel om Isak. Där kan man läsa att ”Den svenske anfallaren gör inte bara mål med huvud och fötter, han manar också på lagkamraterna och till och med fansen på Aitor Zabaleta-läktaren”. Diario Vasco avslutar med fler lovord och en passning till Willian José. ”Genialitet och personlighet Alexander Isak har Real Sociedad-fansen i sin hand, om möjligt ännu mer med sitt driv och sina mål. Fans som inte längre minns vem som till nyligen var förstaval i anfallet”, skriver tidningen, och påpekar att Isak gått om brasilianaren i den interna skytteligan med tio mål i liga och cup.

Mundo Deportivo sätter i sina spelarbetyg ordet ”Destruktiv” på Isak. Det är i positiv mening. Som en förgörare av motståndare. Tidningen understryker att Isak är ”en idol på Anoeta” och menar att han ”tillsammans med Ödegaard visade prov på en fotbollsidyll utan gränser”. Det passar fint ihop med en av MD:s punkter från matchen, ”Vikingarna”. Där skriver tidningen att ”Svenskar och norrmän talar inte samma språk, men Isak och Ödegaard talar samma fotbollsspråk. De två vikingarna samarbetade som om de inte gjort annat sedan barnsben. En prickade in två bollar. Den andre skapade konstverk, som oljefärg på duken, utöver att spela fram till två mål. Länge leve nordborna!”. Tillbaka till Katalonien, till Barcelona där Mundo Deportivos huvudupplaga kommer ut och där jubel över anfallare byts ut mot pannor i veck över anfallare. ”Gräns på 48 timmar” är vad som gäller för Barça att hitta en ny sådan innan vinterfönstret stänger. MD lägger till angående ryktena om Willian: ”källor nära Barça dementerar att de tänker lägga några pengar för en spelare som är kontraktslös i sommar, men bekräftade att de gjort en förfrågan till Chelsea kring spelarens situation”. Men prioritet nu är en anfallare. Willian José anyone?

Sport påpekar med stora bokstäver att Barças tränare ”Setién vill ha en nummer 9”. Samtidigt uppger tidningen att Barcelonas klubbledning har som ett mantra, ”Vi får inte köpa en ny Boateng”. Det syftar på en förhastad vintervärvning, som fallet var med Kevin Prince Boateng. Då avstår Barça hellre, menar Sport.

Catalunya Radio bollade på onsdag kväll upp ett annat men välbekant namn på agendan, Philippe Coutinho. Då Bayern München inte vill utnyttja utköpsklausulen i sommar, funderar Barça på att plocka hem honom redan i vinter, något FC Bayern lär opponera sig emot.

FRANKRIKE

L’Equipe skriver om ”Sarrinho show”. Det är Marseilles högerback Bouna Sarr som förärats en brasiliansk ändelse efter ett läckert solomål i gårdagens cupseger (3-1 mot Strasbourg). Ett trögt PSG gick också vidare (2-0 mot Pau) men tappar kanske en spelare i truppen till nästa omgång. I alla fall väntas Atlético i dag lägga ett tredje bud på Edinson Cavani, värt 18 milj euro plus bonusar. Blir uruguayanen kvar kanske han syns i vimlet på Neymars födelsedagskalas. Brasilianaren firar som vanligt sin födelsedag storslaget. Det blir på söndag kväll (några dagar före hans 28-årsdag). Förra året var temat ”nuit rouge”, i år ”blanche”. Gästerna – upp till 800 får plats i lokalen – ska vara vitklädda. Festen är tre dagar före matchen mot Nantes och har blivit omdiskuterad internt, skriver L’Equipe.

RMC Sport hör PSG-tränaren Thomas Tuchel säga att det är ”möjligt” att Cavani stannar. Radiokanalen hör honom också berättat att han är ”bekymrad” för högerbacken Colin Dagba, som fick kliva av skadad. ”Han har mycket ont i sitt knä. Jag kan inte säga mer just nu”, säger Tuchel.