Gazzettan om Zlatan: ”Jätten är en djävul från paradiset”

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport smäller det om. Det är ”Bang, bang Lukaku”, tvåmålsskytt i Inters vändning (4-2 mot Torino) och det är ”Milan boom” (3-1 mot Napoli). Milan har också en tvåmålsskytt, Zlatan Ibrahimovic (8 av 10 i spelarbetyg). ”Han är den äldste spelaren att göra tio mål på de åtta första matcherna i Serie A. Och för honom räckte det med sex matcher”, skriver GdS. Och bara två Milanspelare har tidigare gjort lika många eller fler mål på de åtta första matcherna (Nordahl 10, Van Basten 12). ”Jätten är en djävul från paradiset”, är rubriken på en krönika av Andrea Di Caro. ”Hans kvaliteter är absurda”, säger lagkapten Alessio Romagnoli. ”Han är starkare nu än för tio år sedan”, säger Napolis tränare Gennaro Gattuso. ”Ibra” lämnade dock planen skadad. I dag väntar undersökning. I svenskmötet i Genoa vann Bologna (2-1 mot Sampdoria), men både Mattias Svanberg (6,5) och Albin Ekdal (6) får beröm av GdS. Riccardo Gagliolo (5) hade däremot ingen rolig söndag med Parma (0-3 mot Roma).

Corriere dello Sport toppar med Ibrahimovic och ”Mister: Jag tar hand om det”. Det var budskapet före match från anfallaren till hjälptränaren Daniele Bonera, som fått rycka in. Och Ibrahimovic levererade, påpekar CdS, som också ha en krönika med honom i fokus, ”Det kallas personlighet”. Tidningen noterar på annat håll att Inters sportchef Marotta håller dörren öppen för Christian Eriksen, om han inte vill vara kvar. ”Vi tvingar inte en spelare att vara kvar om han begär en transfer. Vi måste göra rätt värderingar”, säger han.

Tuttosport firar ”CR2022”. Juventus sportchef Paratici säger att spekulationerna om Cristiano Ronaldo kan sluta. ”Jag kan försäkra er om att hans framtid är här, i Juventus”. Kontraktet är till 2022. Tuttosport använder å sin sida citat från portugisens agent. ”Jorge Mendes garanterar: ’Ni ska få se, Cristiano kommer att sätta många rekord’. Det finns inga intentioner att lämna innan kontraktet går ut: Ronaldo har bokstavligen vunnits över av Pirlo och känner sig hemma i Turin”, skriver tidningen.

ENGLAND

Daily Star vill ändra den där spelartunnelskylten från ”This is Anfield” till ”Bliss is Anfield” – ”Saligt äro Anfield”. Laget har nu 64 raka matcher utan förlust på sin ”fästning” (3-0 mot Leicester).

Daily Mirror beskriver också Anfield som en fästning, har också sviten i fokus men ändrar i stället begreppet ”Hot Streak till ”Jot Streak” – nyförvärvet Diogo Jota kan inte sluta göra mål.

Daily Mail lyssnar till Patrice Evra som drar i bromsen när lovorden till dagens Liverpool blir alltför stora. ”Om de inte vinner liga i år kommer jag inte att kalla dem häpnadsväckande. Allt handlar om kontinuitet, om att vinna ligan år efter år – först då kan vi kalla dem det stora Liverpoollaget”, säger Evra, ”Jag kommer att kalla dem det bästa Liverpoollaget när de vunnit tre titlar i rad”. Fredrik Ljungberg var också i studion och instämde. ”Det är en stor, stor klubb. Att säga att det här är det bästa laget jämfört med andra är inte rättvist. Jag håller med Patrice”, säger svensken. Hans eget val att lämna Arsenal i slutet av augusti kommer på tal. ”Det var inget enkelt beslut. Men jag behövde göra det för min karriärs skull. Jag vill vara manager. Jag vill göra allt arbete, ta lärdomen från alla bra tränare och göra det själv. Jag vill ha något som passar alla och sedan får vi se”, säger Ljungberg.

Sky Sports pratar efter matchen även med James Milner. Han är inte överdriver uppspelt över att en dörr på Liverpools nya träningsanläggning namngivits efter honom. ”Det är trä och gångjärn…knappast en staty eller en läktare”, säger Milner med ett leende.

The Times ger den största rubriken till ”Artetas vrede över Pépés skalle”. Den ivorianske Arsenalanfallaren använde inte insidan av den där skallen utan utsidan när han attackerade Ezgjan Alioski. ”Det är oacceptabelt”, frustade Arsenals tränare (0-0 mot Leeds).

The Sun hävdar att Manchester United funderar på Marcel Brands som sportchef. Nederländarens kontrakt med Everton går ut efter säsongen.

SPANIEN

Mundo Deportivo klär San Sebastian-upplagan med sina ligaledare Real Sociedad (1-0 mot Cádiz). Och äntligen finns ordet ”golazo” kopplat till Alexander Isak i texten. Det fina målet var ”En bonus, eftersom det inte var en helt bekväm match”, skriver MD i sitt omdöme om svensken. I huvudupplagan är det ett Barcelona i ”Nödläge” som tar all plats. ”Skadorna på Sergi Roberto och Gerard Piqué är båda värre än befarat, och Piqué kan bli borta resten av säsongen om en knäoperation behövs”, varnar MD. De mest optimistiska prognoserna inom klubben är två månader. För Roberto är det just två månaders frånvaro som gäller. Någon av mittbackarna Óscar Mingueza eller Ramos Mingo är nu aktuella att plockas upp från de egna leden.

Sport har en annan syn på situationen. ”Tvungna att köpa”, skriver tidningen med stora bokstäver. Texten kompletteras av en bild på Man Citys Eric García som klubben förväntas göra ett nytt försök med i januari. Samtidigt påminner tidningen om att Barça tidigare gjort förvånansvärt bra ifrån sig utan Piqué. På de två senaste säsongerna har det blivit sju segrar på sju matcher.

Marca pratar med läkaren Pedro Luis Ripoll som säger att vid ett worst case scenario med Piqué så kan det handla om sex till åtta månaders frånvaro. Men tidningens huvudfokus är som vanligt Real Madrid. Tidningen är ”I väntan på ett mirakel-Madrid”. På nytt används begreppet ”final” om mötet med Inter i Champions League.

Diario AS målar fan på väggen för Barcelona. ”Inga tecken” är som inga livstecken från Lionel Messi, som ”stod för sin sämsta insats för säsongen i 0-2-förlusten mot Atlético, och tappade bollen 23 gånger”. Till det lägger AS skadeproblem av avsaknaden av pengar att värva spelare för i januari. Från damfotbollen noterar AS att Kosovare Asllani i Real Madrid inte längre är i ensam skytteligaledning. Ludmila da Silva är med fyra mål i går (8-1 mot Deportivo) också upp i åtta mål. Fast medan Ludmila svarat för 40 procent av sitt lags mål har svenskan gjort 53 procent av Real Madrids mål.

Cadena Cope hämtar citat från Luis Suárez i uruguayansk tv. Anfallaren är bekymrad över sin tidigare lagkompis Lionel Messi, som nyligen sa att han är ”trött på att alltid vara problemet för allt i klubben”. Suárez: ”Som vän till Leo gör det ont att höra om situationen, och det gör mig bekymrad som medmänniska, men jag vet samtidigt att han gå vidare och vända på situationen”.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att ”Lille hakar på PSG”. Den nordfranska klubben ligger två poäng bakom serieledaren efter söndagens storseger (4-0 mot Lorient). Men Lille får klara sig utan Renato Sanches även mot Milan i Europa League på torsdag. Det bekräftar tränaren Christophe Galtier. Den formstarke mittfältaren skadade sig under Portugals landslagssamling.

Le Parisien summerar läget i PSG inför mötet med RB Leipzig i Champions League på tisdag. Mauro Icardi är tillbaka, men mittfältarna Ander Herrera och Marco Verratti är frågetecken. Ingen av de två mittfältarna deltog i lagträningen på söndagen.

TYSKLAND

Sky Sport känner stressen komma till ytan i krisklubben Schalke. Spelare ska ha fått gå emellan när assisterande tränaren Naldo och veterananfallaren Vedad Ibesevic drabbade samman.

Kicker tillägnar klubben ännu en dyster förstasida med ”Schalke går sönder”. Laget ligger sist i Bundesliga och problemen är omfattande på alla plan i klubben. Samtidigt hakar ärkerivalen Dortmund på i toppen och Erling Haaland är efter sina fyra mål i helgen förstås Omgångens spelare. Ingen svensk finns med i Kickers Omgångens lag. Söndagens svenskbetyg: Robin Quaison får fina 2,5 av 6 (1 är bäst) efter Mainz seger (3-1 mot Freiburg) och Sebastian Andersson får låga 5 efter Kölns förlust (1-2 mot Union Berlin). På tal om svenskar så tror Kicker på Emil Forsberg på topp mot PSG på tisdag.

Bild uppger att Niklas Süle inte fanns med i Bayern Münchens trupp i helgen på grund av att tränare Hansi Flick var missnöjd med hans fysiska form. Mer precist hans vikt. Flick har haft ett enskilt samtal med backen.

Welt am Sonntag har en intervju med just Flick. Han pratar om inställningen. ”Det hänger ett motto i omklädningsrummet. Där står: ’Framgång är inget man äger, det är något man lånar. Varje dag måste man betala av lånet’. Det är vårt motto de kommande månaderna”, säger han.

ÖVRIGT

Championat (Ryssland) följer upp Rostovs seger (2-0 mot Rubin Kazan). På nytt fick Pontus Almqvist och Armin Gigovic nöja sig med inhopp. Almqvist noterades för första poängen, en assist, men tränaren Valeri Karpin menar att svenskduon har långt kvar. ”Almkvist och Gigovic är fysiskt bra, men under matcherna förstår de ännu inte till fullo vad de ska göra”, säger Karpin när han tar upp problemet med lagets stora spelaromsättning. ”Det är fortfarande mycket att göra, särskilt med nykomlingarna”, säger han, ”Det är många nya spelare som ska integreras, det tar tid”. Rostov ligger på femte plats i ligan.

Het Laatste Nieuws (Belgien) tar några ord från Victor Wernersson, som fick debutera för Mechelen i går (2-1 mot Zulte Waregem). ”Jag var lite nervös”, medger han, ”Jag har varit ett tag här nu, men en första match är alltid speciell. Det var en svår match och jag gjorde inte min bästa insats för egen del. Nivån här är mycket högre än i Sverige, särskilt intensiteten. I slutändan är jag glad över mina första 90 minuter och att vi tog tre poäng”. Tränare Wouter Vrancken: ”Victor behöver fortfarande vänja sig vid belgisk fotboll”. Mechelen ligger på 14:e plats av 20 lag.