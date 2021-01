Här är klubbarna i "Superligan" - och miljarderna de tjänar

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mirror täcker in det mesta med ”Clash and Burn”. Ett bråk mellan tränarna. Ett Burnley som firar. Och ett uttryck som sammanfattar chocksegern på Anfield (1-0 mot Liverpool). ”Vi förlorade en match som är omöjlig att förlora”, säger Liverpools tränare Jürgen Klopp efteråt. Men förlorade gjorde laget, sviten på 68 förlustfria matcher är bruten.

Liverpool Echo-krönikören Paul Gorst tar ett större grepp, konstaterar att Liverpools inte vunnit på fyra matcher, spelat 450 minuter utan att göra mål, tappat titelkänning och ”plötsligt får se sig om över axeln för lag som Tottenham, West Ham och mest frustrerande för Liverpoolfans – Everton”.

Daily Telegraph kallar det för en ”Klopp-katastrof”, och går sedan vidare till andra ämnen. Som att Christian Eriksen knappast är aktuell för Leicester. Jo, intresse fanns, men danskens lön har fått klubben att dra öronen åt sig. Störst rubrik på förstasidan är torsdagens nyhet att Fifa hotar med att spelare som är med i en europeisk superliga inte ska få spela VM.

The Times har en egen uppföljning på den planerade europeiska superligan. Enligt tidningen ska lag lockas med upp till 310 miljoner pund var, motsvarande 3,5 miljarder kr, för att att vara med. Det gäller de 15 som har en fast plats. Ytterligare fem lag kommer att medverka men utan fast plats. Times skriver också att lagen ska kunna tjäna upp till 213 miljoner pund om året. Det visar ett dokument som tidningen tagit del av. Manchester United, Real Madrid och Milan uppges vara drivande klubbarna i projektet, som ska konkurrera ut Champions League. De 20 lagen är tänkta att delas upp i två grupper och mötas hemma och borta i veckorna medan ligaspel fortgår på helger. Sedan följer slutspel. La Repubblica anger i dag de tänkta fasta lagen till Man United, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham (England), Real Madrid, Barcelona, Atlético (Spanien), Juventus, Milan, Inter (Italien), Bayern München, Dortmund (Tyskland) och PSG (Frankrike).

The Guardian har Fifas hot och Liverpools förlust på de mest prominenta platserna. Men tidningen har också Man City-spelare som hamnat vid sidan av. Sergio Agüero, som bara spelat tre matcher den här säsongen, har testat positivt för covid-19. Damlagsstjärnan Jill Scott har lämnat klubben på lån till Everton.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport skriver om ”Contes lag”, att Inter är bättre än på tio år. Det baseras främst på en jämförelse med Juventus, som laget släpat efter säsong efter säsong men nu är före. Om Milan är dagens rubrik, ”Nu är också Tomi här!”. Det är Fikayo Tomori som väntas till Milano i eftermiddag, för att sedan läkarundersökas och troligen finnas på bänken redan i morgon mot Atalanta. Chelseabacken lånas för en miljon euro och köpoptionen är på knappt 25 milj euro. Gazzetta dello Sport har även pratat med Liberias president George Weah. Han ger sin gamla klubb Milan goda chanser att vinna ligatitel och får förstås även en fråga om Zlatan Ibrahimovic. ”En stark och självsäker person, det är intryck som fångar en. Men bakom imagen finns så mycket mer: han arbetar oerhört hårt och är hundra procent fokuserad på sitt yrke. Jag är glad att Milan tagit in honom för han kan vara väldigt nyttig i arbetet med de yngre spelarna, både i a- och ungdomslag, för i honom har de någon att se upp till, en källa till inspiration. Det är någon som de kan beundra och som också kan anföra dem. Det är det bästa exemplet på vad en ledare kan vara, jag är glad för honom”, säger Weah.

Corriere dello Sport toppar med att Romas ägare ”Friedken vill ha Allegri”. Även Gazzetta dello Sport menar att Allegri är förstavalet framför Maurizio Sarri efter Paulo Fonseca. Tanken med Allegri är efter säsongen, men på nytt påpekar båda tidningarna att matchen mot Spezia i morgon kan besegla Fonsecas öde. La Repubblica uppger samtidigt att spelarna gjorde ”myteri” i går. De hoppade över förmiddagsträningen i protest mot att team managern Gianluca Gombar fått sparken. Många av omklädningsrummets ledare uppges också missnöjda med Fonseca. På förstasidan konstaterar CdS också att ”Lazio är i kvartfinal” i italienska cupen (2-1 mot Parma). Där väntar Atalanta. Övriga kvartsfinaler: Napoli-Spezia, Inter-Milan och Spal-Juventus. Tidningen noterar i förbifarten att Sampdoria nu också officiellt bekräftat Albin Ekdal förlängt till 2022. ”När klubben frågade sade jag ’ja’ direkt”, säger 31-åringen.

Tuttomercatoweb gottar sig i att internationella förbundet för fotbollshistoriker- och statistiker, IFFHS, utsett Serie A till världens bästa liga 2020. Det är första gången sedan 2006. Grunderna är diffusa. Allsvenskan? På plats 49 – just bakom Uzbekistan. I en ranking för världens bästa klubblag är Bayern München etta före Palmeiras och Paris SG. Malmö FF dyker upp på plats 121.

SPANIEN

Marca lämnar besked om Zinedine Zidane. ”Fortsätter (tills vidare)”. Real Madrid har inga planer på att sparka sin tränare i nuläget. Klubben vill behålla honom säsongen ut. En läsarundersökning visar att 71 procent tror att Zidanes era är över.

Diario AS har ”Zidane på tunn is” (fritt översatt) på förstasidan. AS håller med Marca om att Real Madrid inte kickar tränaren nu men vill inte sträcka sig lika långt utan stannar vid, ”Klubben behåller honom åtminstone över Champions League”. Där möter Real Madrid härnäst Atalanta om en månad. AS lägger också till att ”Raúl uppges vara främsta kandidat” att efterträda. Dagens näst största rubrik är att ”Luis Suárez är ledare”. För han ledde Atlético till seger med sina två mål (2-1 mot Eibar) och hans klubb har fortsatt trygg ligaledning.

Sport försöker vända Barcelona kämpiga seger mot ett lag från lägre division (2-0 mot Cornellà) till något positivt. ”Ja, de vill vinna cupen” – med andra ord en kontrast till Real Madrid som åkte ut mot just ett lag från lägre division. Backen Ronald Araujo, 8 av 10, var bäst i Barça, tycker Sport. Koeman tycker till om annat. ”Man kan inte missa två straffar. Det är inte rimligt”, säger han, och beklagar sig över lagets bristande effektivitet.

Cadena SER har fått se förre tränaren Quique Setiéns uppsägningsbrev. Varför är det aktuellt? Jo, det är på dessa grunder Barça vägrat gå med på ersättning till Setién och parterna hamnat i domstol. Bland annat hävdar Barça i brevet att Setién inte uppfyllde löften om spelstil och användande av akademin. Därför va han inte vara kvalificerad för jobbet. Att hans ledarskap var under all kritik och att assisterande tränaren Eder Sarabia skötte det mesta. Dessutom misslyckades Setién resultatmässigt, påpekar Barça. Radiokanalens profil Manu Carreño kommenterar innehållet som ”surrealistiskt”, och lägger till, ”Att argumentera så tarvligt för att spara in på Setiéns förlikning förefaller opassande för en klubb som påstår sig vara ’mer än en klubb’”. Vidare uppger SER att Real Sociedad föreslagit Real Madrid ett lån med köpoption för Martin Ødegaard. Real Madrid föredrar lån säsongen ut och sedan diskussion om ett fortsatt lån en säsong till.

FRANKRIKE

RMC Sport var först ut med det, och Marseille bekräftade det sent på torsdag kväll: anfallaren Arkadiusz Milik lånas in från Napoli över 18 månader med köpoption. En affär värd åtta miljoner euro, enligt RMC. Bordeaux rapporteras i samtal med Fulham om ett lån av Jean-Michael Seri. Mittfältaren är iskall i Londonklubben. Konkurrens finns av Galatasaray.

L’Equipe uppger att Mauricio Pochettino kan vara tillbaka på bänken när PSG möter Montpellier i kväll. Ett definitivt besked fanns ännu inte på torsdag kväll. Tränaren testade positivt för covid-19 den 15 januari.

TYSKLAND

Sport1 synar läget kring Bayern München-aktuella spelare. Ordförande Karl-Heinz Rummenigge bekräftade i går intresse för Dayot Upamecano. Däremot är enligt Sport1:s uppgifter Florian Neuhaus visserligen intresserad av FC Bayern, men ”tendensen att han antingen stannar i Mönchengladbach eller flyttar till en annan toppklubb”. Vidare är enligt tv-kanalens uppgifter båda talangerna Torben Rhein och Jamal Musiala nära att förlänga, den förre inom de närmaste dagarna.

Bild uppger att krislaget Hertha Berlin vill låna Papu Gómez. Den 32-årige mittfältaren är för närvarande avstängd av sin klubb Atalanta efter en schism. Sky Sport Italia rapporterade på torsdagskvällen att även Sevilla är intresserad.

ZDF kommer att ha Emil Forsberg och lagkamraten Peter Gulasci i studion i programmet ”Aktuellen Sportstudios” på lördag kväll. Programmet spelas in i Mainz, där RB Leipzig spelar ligamatch på eftermiddagen.

ÖVRIGT

Het Laatste Niuews (Belgien) rapporterar att säsongen kan vara över för Gustav Engvall. Mechelensvensken dras med en inflammation i knäet och behöver opereras, skriver tidningen. Klubb och spelare diskuterar om och när en operation blir aktuell. Engvall har tidigare haft knäbekymmer och opererades senast för knappt ett år sedan.