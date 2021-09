Zlatans comeback: ”Djävulen har skaffat fläta”

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport upptäcker att ”Djävulen har skaffat fläta”. Zlatan Ibrahimovic är tillbaka i Milans tröja, med hår i ny paketering och med nytt mål (2-0 mot Lazio). ”Motståndarna i Serie A är varnade, och Liverpool också: Kungen är tillbaka”, skriver GdS. På onsdag är det match på Anfield. Tidningen tycker inte bara att Zlatan såg vass ut (7 av 10 i betyg), utan noterar också att han alldeles på slutet intog mer av en playmakerroll, och Rebic var straffområdesspelare. Byt ut Rebic mot Giroud, och där är svaret på hur ”Ibroud” (Ibrahimovic-Giroud) kan bli ett vapen framöver. För grannen Inter var det däremot ”Ett steg tillbaka” (2-2 mot Sampdoria).

Sky Sport Italia skriver att Ibrahimovic nu är den femte äldste målskytten någonsin i Serie A med 39 år och 344 dagar. Fjärdeplatsen är nära: Francesco Totti med 39 år och 364 dagar. På första plats är Alessandro Costacurta med 41 år och 25 dagar.

Corriere dello Sport flörtar med Roberto Baggios smeknamn för att sätta ord på Ibrahimovics nya look. ”Den gudomliga flätan”. Det är dagens största rubrik. Stort utrymme ges också till Romas dramatiska seger (2-1 mot Sassuolo) som fick en segerrusig José Mourinho att kuta efter sidlinjen. Det var Mourinhos tusende match som tränare. ”I veckan har jag ljugit för alla, även för mig själv, och sagt att det inte var något speciellt med matchen. Det var det. Jag var livrädd att bli ihågkommen för en förlust i min tusende match i tränarstolen, så jag ljög för alla”, säger Mourinho, ”I dag kände jag mig inte som 58 år, jag kände mig mer som 10-14 år, och sedan sprang jag som ett barn”.

ENGLAND

Daily Mirror ger som alla engelska sportettor Emma Raducanu (tennis) och Lewis Hamilton (F1) störst utrymme. Men därefter kommer Harvey Elliott. Den unge mittfältarens allvarliga fotledsskada lade sordin på stämningen efter Liverpools starka insats (3-0 mot Leeds United).

The Guardian skriver att Elliott blir borta ”flera månader” och att Liverpool meddelat att operation väntar. Tidningen fångar upp att Jonas Eidevalls segertåg med Arsenal rusar vidare. I går blev det 4-0 mot Reading. Samma siffror vann Chelsea svenskmötet mot Everton med. Det gjorde Evertons sportchef Sarvar Ismailov förbannad. ”Oacceptabelt”, skrev han på Twitter. En tweet han senare tog bort. Everton har värvat stort, bland annat Hanna Bennison, Nathalie Björn och Anna Anvegård, men ligger jumbo efter två omgångar. Alla tre svenskorna spelade från start i går, liksom Magdalena Eriksson i Chelsea. Jonna Andersson gjorde ett inhopp för Londonlaget, och Zecira Musovic satt på bänken.

BBC:s Garth Crooks har tagit ut sitt Omgångens lag. Mendy (Chelsea) – Alexander Arnold (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Van Dijk (Liverpool), Shaw (Man United) – Silva (Man City), Fernandes (Man United), Thiago (Liverpool) – Zaha (Crystal Palace), Lukaku (Chelsea), Cristiano Ronaldo (Man United).

Daily Mail noterar att Chelseastjärnan Mason Mount är den senaste att låta en förälder ta över agentrollen. I Mounts fall byter han Stellar Group mot pappa Tony. Tidigare i år lät kompisen Declan Rice också sin pappa ta över affärerna från en agentfirma. Mail häpnar sedan över farten i Cristiano Ronaldos ben. Han nådde maxhastigheten 32,5 km/h i debuten mot Newcastle. Med det placerar han sig i toppen av Premier League. Snabbast hittills under säsongen är Adam Armstrong i Southampton med 35,7 km/h.

Sky Sports bollade upp Cristiano Ronaldos namn i en intervju med Jürgen Klopp. ”Är jag glad att han är i United? Det kan jag inte påstå”. Sky Sports: ”Varför då, för bra spelare?”. Klopp: ”Ja, tyvärr”. Sky Sports: ”Förvånad över flytten?”. Klopp: ”Ja, jag var förvånad. Inte över att det till slut blev United men när jag först hörde uppgifterna om att han inte ville stanna i Juventus”.

The Athletic uppger att lördagens Unitedseger påverkat Paul Pogba. Han lutar nu åt att förlänga med klubben.

Goal fångar upp ett löfte från Romelu Lukaku. ”Inget mer knäglidande för min del efter gårdagens firande…”, skriver Chelseas anfallare på Twitter. Efter att ha prickat in 1-0 för Chelsea kastade han sig ut i en knäglidning som tog abrupt slut av det till synes torra gräset.



SPANIEN

Diario AS utropar ”Frankrike, huvudstad i Madrid”. Karim Benzema slog till med ett hattrick och debutanten Eduardo Camavinga gjorde också mål när Real Madrid tog en storseger (5-2 mot Celta Vigo). Och även när Atlético vann var det en fransman som avgjorde, Thomas Lemar (2-1 mot Espanyol).

Marca upplevde en ”Hemmafest”, med publik på Santiago Bernabéus läktare, och håller fram en annan spelare. ”Vad har hänt med Vinícius från en säsong till en annan?”, skriver krönikören José Vicente Hernáez, ”Den här Vinícius är på väg mot Ballon d’Or om han fortsätter på denna kurs”. Från Atléticos segermatch har Marca rubriken, ”Lemar spelar till domaren blåser”. Avgörandet kom nio minuter in på den tio minuter långa tilläggstiden. Tränare Diego Simeone: ”Vi förlorade en Champions League Final i 93:e minuten när tillägget var fem minuter (mot Real Madrid 2014, min anm). Vi vet att de kan läggas till fem, sex, åtta, tio minuter”. Vidare noterar Marca att ”Griezmann var kall” i sin comeback. En fransman med klubbadress Madrid som inte glänste.

Mundo Deportivo tycker inte heller att Alexander Isak glänste nämnvärt för Real Sociedad (2-0 mot Cádiz). Eller, jo, emellanåt var det ”gnistor av genialitet”, men det är fortsatt tomt i svenskens målkolumn.

Sport hör smockor delas ut. Först ut är Barcelonas president Joan Laporta. Han svingar rejält mot La Liga-basen Javier Tebas, som säger att Barcelona kunde undvikt att släppa Messi. ”Han säger att Messi inte stannade i Barça, men han var den största anledningen till att det blev som det blev, på grund av hans avundsjuka och för att hans financial fair play som försöker vara heligare än påven själv”, säger Laporta, ”I stället för överenskommelser och förståelse söker han alltid konflikt och konfrontation. Han har en sjuk besatthet av att se hur han kan skada Barça och klubbens värderingar, men vi katalaner kan honom redan”. Ronald Koeman svingar långt ifrån lika hårt men mer uppseendeväckande, då det är mot just Laporta, hans egen klubbpresident. ”Min relation till Laporta har förbättrats, men förra veckan hände något som jag…inte tycker är bra. Han antydde att tränaren inte har all makt. Han snackade för mycket”, säger Koeman enligt Sport, som plockat upp citaten från nederländska tv-kanalen NOS. På frågan om han tänka sig att förlänga säger Koeman, ”Jag är öppen för att stanna, jag trivs”, och ska enligt Sports översättning ha lagt till: ”Tack vare mig har klubben en framtid”. Hoppsan.

FRANKRIKE

L’Equipe skildrar en fransk afton på Santiago Bernabéu, med mål för Real Madrids veteran Karim Benzema och debutanten Eduardo Camavinga. På hemmaplan är ljuset främst riktat på Lyon, som vaknat och tagit sin andra raka seger (3-1 mot Strasbourg). Nyförvärvet Xherdan Shaqiri höjs fram som en av de ledande bakom seger, med bland annat ett målpass. Ledande i spelaestatistiken är annars Idrissa Gueye och Ander Herrera (båda PSG) samt Dimitri Payet (Marseille). Trion har 7,0 i snittbetyg den här säsongen. Fyra är Kylian Mbappé med 6,8. Och på tal om Mbappé – han väntas starta med Nyemar och Lionel Messi mot Club Brügge på onsdag. Det blir då första gången som supertrion, MNM, startar ihop.

Téléfoot intervjuar Theo Hernández, som förstås också avkrävs en beskrivning av sin långa nordiska lagkamrat i Milan. ”Zlatan är härlig, vi står varandra nära. Fast han är lite galen men det gör inget”, säger Hernández.

TYSKLAND

Kicker har full fokus framåt. ”Nu kör vi”. Det är dags för Bayern München, RB Leipzig, Dortmund och Wolfsburg att försvara de tyska färgerna i Champions League. Men en liten tillbakablick blir det med Omgångens elva. Inga svenskar är med men en välbekant nordbo. Luthe (Union Berlin) – Schmitz (Köln), Lacroix (Wolfsburg), Bell (Mainz), Davies (Bayern München) – Zakaria (Mönchengladbach) – Musiala (Bayern München), Sherdar (Hertha Berlin), Kostic (Frankfurt) – Stindl (Mönchengladbach) – Haaland (Dortmund).

Sport1 skildrar en skärmytsling mellan Bayern München och Dortmund. I skottlinjen: Marco Reus. FC Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic kommenterade i ett program Dortmundsspelarens som lämnade det tyska landslaget med en skada. ”Det är inte min sak, men jag tycker det är märkligt när du lämnar landslaget och sedan spelar match några dagar senare”, sa Salihamidzic, ”Det är inte första gången heller. Våra spelare stannar och spelar. Om du är skadad, okej, då är du ute, men annars stannar du”. Salihamidzics kommentarer får Dortmunds sportchef Michael Zorc att gå i taket. ”Salihamidzic borde kommentera sådant som rör FC Bayern och hålla tyst om sådant som rör oss. Vem tror han att han är?”, säger Zorc till Sport1. Vad Salihamdzic inte nämnde var att även Thomas Müller lämnade det tyska landslaget i veckan – och spelade 75 minuter för FC Bayern i helgen.

ÖVRIGT

ArabNews (Saudiarabien) noterar att Robin Quaison slagit till igen. Han gjorde ett mål när Al Ettifaq spelade 2-2 mot Al Raed. Därmed har han gjort tre mål på fyra matcher. Al Ettifaq ligger på åttonde plats i ligan.

A Bola (Portugal) firar José Mourinho efter sin 1 000:e match. ”Som i gamla dar”, skriver tidningen, och jämför hans vilda firande av Romasegen i går med den uppmärksammade sprinten vid sidlinjen på Old Trafford när Porto slog Man United 2004.