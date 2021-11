Uppgifter: United redan i kontakt med Rodgers

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ENGLAND

Manchester Evening News är frustrerad efter söndagens besked om att Ole Gunnar Solskjaer gjort sitt i Manchester United. Den senaste sparkade tränaren i en lång rad efter Alex Fergusons framgångar. Hela nyhetsettan täcks av uppmaningen ”Fixa denna teater av krossade drömmar”, en anspelning på den romantiserade bilden av Old Trafford som ”Drömmarnas teater”. Tidningen understryker att ”United behöver grundläggande förändringar annars är det risk för åratal av medelmåttighet”. MEN uppger att superagenten Jorge Mendes försöker få United att tillsätta den vakanta tränarstolen med Sevillas tränare Julen Lopetegui.

The Sun hävdar under braskande rubriker och fet exklusivstämpel att United tagit kontakt med Brendan Rodgers i Leicester. Kontakten ska ha tagits efter Solskjaer fick sparken. United är beredd att betala kompensation på åtta miljoner pund. Rodgers har en klausul i kontraktet som gör det möjligt för honom att tala med vissa klubbar om de hör av sig, United är en av dem, hävdar The Sun.

Daily Telegraph, liksom The Times, drar stort på att Mauricio Pochettino är intresserad av United och redo att lämna PSG till sommaren. Daily Mail går ett steg längre och påstår att Pochettino är så less på situationen i PSG att han är beredd att ta över ratten från Solskjaer redan nu. I detta hela havet stormar antas Zinedine Zidane kunna ta över PSG efter Pochettino. The Times uppger vidare att även Ajax-tränaren Erik ten Haag är positiv till att ta över United, men då är det sommaren som gäller.

Daily Express tar upp tråden om interimtränare. Michael Carrick styr tillfälligt det bräckliga skeppet, men United är ute efter en annan kapten säsongen ut (om nu inte Pochettino plötsligt skulle hoppa av PSG). Laurent Blanc ses som en lösning, understryker Daily Express. Även Ralf Rangnick har nämnts.

The Guardian väljer att ta fasta på ”Solskjaers tårfyllda farväl”. I en intervju med MUTV kunde han inte hålla tillbaka tårarna när han önskade Carrick & Co lycka till. På förstasidan nämns i rubriken även Zidane som en kandidat i United. Men BBC Sport påpekar att Zidane inte är intresserad av United. Enligt spanska Cadena Cope bero det dels på språkbarriären och dels på att hans fru inte är sugen på flytten.

Daily Mirror har i sitt Unitedsvep liksom flera andra tidningar med att Solskjaer inte går lottlös från klubben. Han får 7,5 miljoner pund i avgångsvederlag. På annat håll finns rubriker om rivalen Citys framfart (3-0 mot Everton) och att ”Conte’s feeling hot, hotspur” sedan Tottenham vänt och vunnit (2-1 mot Leeds).

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar, ”Nu kommer Inter”. De svartblåa kunde först gnugga händer åt rivalen Milans förlust i lördags och plockade sedan själva ned ligans andra obesegrade lag på jorden (3-2 mot Napoli). För Napoli var det inte enda bakslaget. Anfallsstjärnan Viktor Osimhen väntas bli borta två månader. Först en månad på grund av skada. Nigerianen skallade ihop med Interbacken Milan Skriniar och fördes till sjukhus där ett flertal ansiktsfrakturer. Sedan väntar Afrikanska mästerskapen i januari. Corriere dello Sport har samma tvåmånadersprognos. Trots att Zlatan Ibrahimovic spelade i lördags väntas han starta även mot Atlético de Madrid på onsdag, uppger GdS. Svensken och Olivier Giroud har förväntas växeldra anfallet och spela varannan match. ”Men att lämna ett lejon i bur på en arena som Wanda Metrolpolitano är nästan omöjligt”, som GdS uttrycker det. I sikte för Ibra är också att bli äldste målskytt i Champions Leagues historia.

Corriere dello Sport konstaterar liksom Gazzetta dello Sport att mästarna har fått vittring igen. ”Inter är tillbaka”, följs av påpekandet att det plötsligt bara skiljer fyra poäng upp till Napoli och Milan. Även Roma var vinnare i går kväll (2-0 mot Genoa). En välbehövlig seger för José Mourinho, som har ett löfte att uppfylla till blott 18-åriga tvåmålsskytten Felix Afena-Gyan. ”Jag hade lovat Felix att köpa ett par nya skor som han verkligen gillar. De är riktigt dyra, de kostar 800 euro. Så han sprang bort till mig och sa till mig att inte glömma det! I morgon bitti (läs: i dag) så är det första jag ska göra att köpa skorna till honom”, säger Mourinho till DAZN. Genoas nya tränare Andrej Sjevtjenko ser en tung uppgift framför sig. ”Om Genoa klarar sig kvar i Serie A kommer det att vara som att vinna Champions League”, säger Sjevtjenko till ukrainska tv-kanalen Megogo. Svenskarna då. Nja, Bologna åkte på stryk (0-1 mot Venezia), Mattias Svanberg får hyfsade 6,5 av 10 i betyg, men är missnöjd efter sin 100:e match för klubben (95 i ligan, fem i cupen). ”Man vill vinna”, säger han. Svanberg har växt ut till en nyckelspelare på mittfältet, men Sinisa Mihajlovic vill ha mer. ”Tränaren säger till mig att jag måste vara med i hela matchen, inte fem minuter på, fem minuter av. Jag måste alltid vara uppmärksam och be om bollen. Med boll är jag stark och kan göra skillnad”, säger han. Trots att Sampdoria vann (2-0 mot Salernitana) får Albin Ekdal nöja sig med 6 i betyg.

SPANIEN

Marca njuter av en ”Uppvisning” från Real Madrid (4-1 mot Granada). Matchens och hela omgångens spelare är Toni Kroos. ”Bale och Hazard – kollar ni in Toni?”, skriver krönikören Juan Ignacio García-Ochoa. Han tillrättarvisar walesaren och belgaren med att tysken är ett föredöme som proffs, samt påpekar att Kroos minsann valde bort landslaget efter sina skadeproblem för att fokusera på Real Madrid. Även det en pik förstås. Segern innebar också att Real Madrid tog över serieledningen från Real Sociedad där Alexander Isak och hela laget gick lämnade planen mållösa (0-0 mot Valencia)

Diario AS prisar ett ”Lekfullt” Real Madrid med Vinícus Jr i spetsen. Men alla i vinnarlaget var inte nöjda. AS tar upp Cadena SER:s uppgifter om Isco. Den offensive mittfältaren värmde upp för ett inhopp. När det dröjde så lämnade han uppvärmningen och satte sig och tjurade. Isco fick till slut hoppa in i 80:e minuten.

Sport hävdar att Barcelonas spelarna redan är nöjda med Xavis förändringar, därav rubriken ”Med Xavi kan vi ge mer”. Spelarna gillar både närheten till den nye tränaren och disciplinen. Xavi påstås i sin tur vilja förstärka truppen med en spelare från sin förra klubb Al Sadd. Den algeriske anfallaren Baghdad Bounedjah, 29, kan stärka offensiven, med tanke på ovissheten kring Sergio Agüeros framtid samt skadorna på Ansu Fati och Martin Braithwaite.

Cadena Cope hävdar att Zinedine Zidane tackat nej till Manchester United dels på grund av språkbarriären, dels på grund av att hans fru inte vill flytta dit. Däremot uppger radiokanalen att PSG-tränaren Mauricio Pochettino är mer öppen för en invit, mycket i linje med engelska uppgifter.



FRANKRIKE

La Provence är ilsken. ”Nu får det räcka!”, ropar tidningen ut. ”Ännu en skammens afton”, är rubriken i L’Equipe. Lyon-Marseille bröts efter fem minuter sedan gästernas stjärna Dimitri Payet träffats av vattenflaska när han skulle ta en hörna. L’Equipe räknar nu till sju allvarliga incidenter på Ligue 1-matcher den här säsongen. På annan plats finns en intervju med Renato Sanches, som var på väg att lämna Lille i somras. L’Equipe: ”Före skadan trodde du att flytten skulle bli av?”. RS: ”Ja”. L’Equipe: ”Till Barcelona?”. RS: ”Ja”. Efter en misslyckad sejour i Bayern München som ung stjärna känner han sig nu redo att ta ett stort steg igen. ”I dag känner jag mig beredd. Jag förstår fotboll bättre, jag har mer erfarenhet, jag vet vad som krävs för att spela i den typen av klubbar”, säger han. Det har talats om Milan och Arsenal. ”Kanske att Milan och Arsenal är intresserade, men jag vet inte. Jag pratar med min agent och vet vilka klubbar som är intresserad eller inte, men jag kan inte säga det nu. Fast jag vet att jag är redo. Om ett bud anländer så ser jag vad som är bäst för mig”, säger Renato Sanches. Den 24-årige mittfältaren – ”min position är som nummer 8” – har kontrakt med Lille till 2023.

RMC Sport lyssnar till Lyons president Jean-Michel Aulas som tycker det var ”obegripligt” att gårdagskvällens match bröts helt. Han menar att situationen snabbt var under kontroll. Den som misstänks ha kastat flaskan greps kort efter incidenten. Aulas var också ilsken över att domaren först ska ha indikerat att matchen skulle återupptas för att sedan bryta den. ”Domaren ändrade sitt beslut, det är vad som hände!”, understryker Aulas, som också framförde en ursäkt till Payet. Domare Ruddy Buquet hävdar i in tur att hans linje var konsekvent. ”Ur sportsligt perspektiv var min utgångspunkt hela tiden att inte återuppta matchen”, säger han.



TYSKLAND

Bild skildrar missnöje i Bayern Münchens omklädningsrum. Flera spelare har på nytt drabbats av karantän och i helgen blev det oväntad förlust i ligan. Många vaccinerade spelare förstår sig inte på attityden hos de ovaccinerade. Det kan äventyra klubbens framgångar, menar de. Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric-Maxim Choupo-Moting och Mickaël Cuisance, alla ovaccinerade, har tvingats in i karantän på grund av kontakt med smittad person, en klubbledare enligt Bild. Och även de ovaccinerade spelarna är missnöjda. I helgen berättade Bild att Bayern meddelat dem att deras lön dras in när de inte kan träna och spela. Beskedet ska inte ha fallit i god jord, men Bayern har rätten på sin sida, skriver Bild.

Kicker uppger att en del av de ovaccinerade Bayernspelarna också är irriterade över att klubbens besked att skära i deras löner läckt ut i medier. Stämningen i laget är påverkad, menar Kicker. Med Niklas Süle och Josip Stanisic smittade, och fem ovaccinerade spelare i karantän, får Bayern klara sig utan upp till sju spelare mot Dynamo Kiev på tisdag. Dessutom är Dayot Upamecano avstängd (förväntad startelva här). Bayern är dock redan vidare från gruppspelet. Kicker har inte med några svenskar i Omgångens lag. Noterbart är dock att backen Thomas Isherwood (Darmstadt) har det tredje bästa poängsnittet av alla spelare i Zweite Bundesliga, 2,50 (skala 1-6, 1 är bäst). På annat håll kan man läsa att RB Leipzig med all sannolikhet kommer till spel mot Club Brügge i CL utan både Dani Olmo och Dominik Szobszlai. Båda har skadekänningar. Det bör befästa platsen i startelvan för Emil Forsberg. Tidningen tar också notis om en annan blågul spelare, Sofia Jakobsson som nätade för Bayern.

Sky Sport hade Bayerns ex-vd Karl-Heinz Rummenigge i studion. Han tycker det är självklart att klubben inte ska satsa på Erling Haaland i nuläget. ”Bayern har Robert Lewandowski. Han stå över Haaland. Man kan inte ha båda i laget, det vore galet, för en hade alltid behövt sitta på bänken. Jag kan bara råda Bayern att behålla Lewandowski”, säger Rummenigge. Lewandowskis nuvarande kontrakt löper till 2023.



ÖVRIGT

Ritzau (Danmark) sätter strålkastarljuset på succédebutanten Roony Bardghji, 16, som blev FC Köpenhamns yngste spelare någonsin i Superligan (1-1 mot AGF). Han utsågs enligt uppgift till matchens lirare. Själv var han hyfsat nöjd. ”Jag tycke det gick bra. Det var min första match. Men jag vet också att jag kan mycket bättre”, säger Bardghji. FCK-tränaren Jess Thorup: ”Det säger mycket om en 16-årig kille som kan stå för en sådan här prestation. Det är en sak att ha de fotbollsmässiga kvaliteterna, men att också klara av det mentalt är imponerande”.

Het Laatste Nieuws (Belgien) hävdar i en granskning av helgens kravaller i Belgien att fotbollshuliganer varit aktiva. Flera personer skadades, varav två poliser, när vaccinmotståndare drabbade samman med polis. Även i Nederländerna har det varit oroligt på fler håll i samband med protester om skärpta coronarestriktioner, och fotbollshuliganer har pekats ut som delaktiga bland annat i kravallerna i Rotterdam. I en fotbollsrelaterad incident bröt sig även AZ-fans in på en match som hade beordrats till tomma läktare på grund av den ökade coronasmittan.