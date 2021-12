Zlatan skulle ”få ordning” på PSG – ville bli sportchef

Rubrikämne i rött.

FRANKRIKE

L’Equipe har bara en fotbollspuff på sportettan: ”Messi desorienterad”. På 600 minuter i PSG-tröjan har han bara gjort ett mål. Hans siffror överlag är långt ifrån den nivå han hade de senaste åren i Barcelona. Zlatan Ibrahimovic ges nästan en helsida i tidningen. L’Equipe har ett utdrag ur hans självbiografi ”Adrenalina”. Där bekräftar Ibrahimovic att erbjöd sina tjänster till PSG i somras. ”Det stämmer att jag erbjöd mig till PSG, men inte som fotbollsspelare utan som sportchef. Jag ringde presidenten och sa, ’Om jag inte förlänger med Milan, så kommer jag till PSG och skapar ordning i ditt lag’. Nasser skrattade, men sa inte nej”, skriver svensken i sin självbiografi. Enligt Ibrahimovic själv fanns intresse i PSG:s klubbledning. ”En sa till mig, ’Zlatan, det är bara du som kan återställa ordningen och få lite disciplin på laget’. En annan sa, ’Zlatan, om du var här skulle vi inte haft problemen i omklädningsrummet”, skriver Ibrahimovic, som återkommer till att han inte tycker saker och ting sköts som det ska i PSG: ”Det är inte tillräckligt med disciplin och Mbappé har behov av det för att utvecklas, växa och nå nästa nivå. I PSG är det för närvarande omöjligt eftersom rätt personer saknas. Om det var mer disciplin så skulle alla springa på planen, ingen komma försent till träningen och spelare inte tillåtas att göra som de vill. Om jag var där skulle jag inte bara säga vad som skulle göras, jag skulle beordra det”.

RMC Sport skakar på huvudet åt Sergio Ramos. Han må äntligen ha debuterat för PSG men han har ännu inte lärt känna klubben. Under torsdagen la han ut ett klipp på en Instagram när han hoppar upp och nickar. Det tonsatte han med Van Halens 80-tals hit ”Jump”. Det skulle han inte gjort. Det blev ett ramaskri bland PSG-fans. ”Jump” är ärkerivalen Marseilles inmarschlåt och ett absolut no-no i Paris. Sergio Ramos plockade snabbt bort sitt inlägg.



ENGLAND

The Guardian sätter händerna vid den öppna spisen. ”Ronaldo tänder Uniteds brasa igen och värmer Rangnick”. Två mål av portugisen säkrade segern (3-2 mot Arsenal) i Michael Carricks farväl till klubben. Interrimtränaren lämnar också klubben efter 15 år. Ralf Rangnicks tid är kommen. Hans uppdrag? Att säkra en Champions League-plats.

Daily Mail toppar med ett av Arsenals mål. ”Freak goal”. David De Gea låg skadad när gästerna sköt in ledningsmålet. Trots Uniteds protester var Amazon-studion med Patric Evra, Thierry Henry och Alan Shearer eniga om att domaren gjorde rätt som godkände. Evra kopplade sedan ihop Sky Sports-profilen Jamie Carragher med ”hat” mot Cristiano Ronaldo. ”Det snackas mycket om den här spelaren (Cristiano Ronaldo) och jag förstår det inte. Spelare som Jamie Carragher, som har 775 matcher, Cristiano har nu gjort 801 mål, och den typen av människor pratar om Cristiano. Ibland tycker jag folk bör skärpa sig, och jag förstår mig inte på hatet. Ibland vaknar folk bara upp och vill snacka Cristiano Ronaldo”, säger Evra.

Daily Telegraph har inte oväntat Cristiano Ronaldo som matchens lirare med 8 av 10 i betyg. Victor Nilsson Lindelöf får godkänt, 6. På annat håll skriver tidningen att Newcastle är övertygad om att snabbt komma igång med värvningar i januari. Spelare som är aktuella: Jesse Lingard (Man United), Ross Barkley (Chelsea), Nat Phillips (Liverpool), James Tarkowski (Burnley), Kieran Trippier (Atlético) och Harry Winks (Tottenham).

Sheffield Star konstaterar att en comeback för Robin Olsen dröjer. ”Det går framåt med Robin men det tar ett par veckor”, säger tränaren Paul Heckingbottom. Det ger Wes Foderingham chansen att visa att han är klubbens förstemålvakt, menar Star. I de tre matcher som Olsen redan missat har Foderingham hållit nollan i samtliga. I morgon väntar Cardiff.

The Times levererar transferrykten. Dels skriver tidningen att Edinson Cavani vill lämna United för Barcelona till sommaren. Uruguayanens kontrakt löper ut då. Dels att Arsenal siktat in sig på Dominic Calvert-Lewin till sommaren. Evertonanfallaren ses som en ersättare till Alexandre Lacazette. Även Daily Mail har uppgiften om Calvert-Lewin, och tror priset skulle nå 60 miljoner pund.

The Sun uppger att Milanos båda storklubbar är ute efter Manchester United-backen Alex Telles. Inter och Milan vill låna brasilianaren i januari, men det är United inte intresserad av. I stället kan en försäljning i sommar bli aktuell.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har bild på Simone Inzaghi och José Mourinho. Rubriken är ”Inzaginho”. Budskapet är att Intertränaren försöker likna Intertränaren i att ha ett balanserat lag, en sammansvetsad grupp och mångsidiga spelare. På lördag drabbar lagen samman i Rom. Tidningen har också den dramatiska rubriken, ”Kjaers säsong över”. Milanbacken opererar i dag sitt knä. ”De första prognoserna, inofficiella givetvis, talar om en korsbandsskada”, skriver GdS, och skriver att dansken kan bli borta sex månader. Ersättare skulle kunna bli Fiorentinas Nikola Milenkovic. Han har en utköpsklausul på 15 miljoner euro. Ett annat januarialternativ är Luiz Felipe i Lazio. Men tränare Stefano Pioli vill testa de egna alternativen först; Alessio Romagnoli, Matteo Gabbia och Pierre Kalulu. Även Napoli har drabbats av en tung backskada. Kalidou Koulibaly blir borta minst en månad. Ligaledaren har sedan tidigare en annan nyckelspelare skadad i Victor Osimhen. Il Mattino påpekar att Napoli nu bara har 18 spelare kvar i matchdugligt skick. På annat håll uppmärksammar GdS Mattias Svanberg. Rubriken: ”Svanberg och Sinisas juveler – hur mycket de är värda och vilka som vill ha dem”. Tidningen påminner om att Bologna köpte svensken för 5,5 miljoner euro men att han nu är värd ”minst det tredubbla”, alltså minst 16,5 milj euro. Sedan nämns att Man City spanat på Svanberg, samt att Inter, Milan och Atalanta, som var intresserade av honom redan för ett år sedan, även är det nu. Dejan Kulusevski får av allt att döma fler chanser att imponera på Max Allegri i Juventus. I Federico Chiesas frånvaro startade svensken mot Salernitana i tisdags, och väntas nu även starta mot Genoa på söndag.

Corriere dello Sport tar upp att Kulusevski ”haft svårt att hitta en plats på Allegris schackbord”, kan offras, har intressenter i Arsenal och Tottenham, men också att svensken lär få ytterligare chanser nu. Tidningen slår ihop skadorna på Kjaer och Koulibaly under rubriken, ”Ni har haft sönder fotbollen”. Tidningen påpekar att tränare som Sarri, Guardiola och Ancelotti varnat för det späckade spelschemat. 237 Serie A-spelare har så här långt varit borta minst en match den här säsongen på grund av skada. CdS uppger vidare att Manchester City nu är i förarsätet i jakten på Dusan Vlahovic. Tidningen tror mer på en affär till sommaren, och nämner att Tottenham bleknat. Även Arsenal är intresserad.



SPANIEN

Marca slår fast att ”Real Madrid litar inte på PSG”. Affären Kylian Mbappé har gjort att den tidigare goda relationen mellan klubbarna eroderat. Real Madrid har för avsikt att säkra Mbappé i januari, när han bara har ett halvår kvar på kontraktet, men klubben är misstänksam mot ”kontraattacker” från PSG, eller snarare Qatar, som Marca ser det. Därför försöker Real Madrid bland annat säkra upp både sina a-lagsstjärnor och ungdomsstjärnor på stora utköpsklausuler.

Diario AS har också Mbappé på förstasidan under rubriken ”Real Madrids plan”. Enligt AS räknar klubben redan med fransmannen till nästa säsong, och tränare Carlo Ancelotti föreställer sig ett anfall med Mbappé-Benzema-Vinícius Jr.

Sport jublar över ”Cavani gratis”, efter The Times uppgifter om att Man United-anfallaren vill till Barcelona. Det ger också Sport möjlighet att smiska till en gammal ärkefiende. För Cavani ”vill lämna för att Cristiano Ronaldo har stulit den ledande rollen”. Vidare skriver Sport att Barça har dåliga vibbar efter gårdagens möte med Ousmane Dembélés agent, Moussa Sissokho. Intrycket är att agenten vill förhala diskussionerna och Dembélé skriva på för en annan klubb efter den 1 januari.

Mundo Deportivo slickar sig om munnen över alla spelare som kan komma gratis till Barça till sommaren, ”Till noll kostnad”. Det är inte bara Cavani som är aktuell, utan också Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen (båda Chelsea) och André Onana (Ajax).

TYSKLAND

Deutsche Welle ger sig i kast med de nya coronarestriktionerna. De nationella direktiven för åskådare på idrottsevenemang är tills vidare max 50 procents kapacitet men också max 15 000 åskådare på utomhusarena. Det gör exempelvis att toppmatchen Dortmund-Bayern München bara kan ses av 15 000 åskådare. Regionala direktiv kan också innebära lägre tak eller tomma läktare. FC Bayern tillhör de lag som den närmaste tiden spelar utan åskådare – se Bundesligalista från Bild här.

Bild fnyser åt de spanska uppgifterna om att Robert Lewandowski vill till Real Madrid. Polacken trivs i Bayern München, kontraktssamtal väntar i vår (det nuvarande går ut 2023) och han skulle inte tillåtas att lämna klubben i sommar, skriver tidningen.



ÖVRIGT

Sky Sports (Skottland) applåderar Carl Starfelt. Landslagsbacken är tillbaka från skada och blev dessutom matchens lirare när Celtic vann i går (1-0 mot Hearts). ”Jag är glad över vår kämpaglöd, och jag tycker vi på slutet verkligen visade att vi slåss för varandra, jag är nöjd”, säger Starfelt. Football Scotland har matchbetygsrubriken ”Starfelt glänser i sin comeback från skada” och ger honom 8 av 10. Supportersajten Celtic Star har matchrubriken, ”En del är skyldiga Starfelt en ursäkt”. Den svenske backen fick kritik i början av sin tid i klubben.