La Repubblica: Arsenals bud på Kulusevski

ITALIEN

La Repubblica hade en artikel som flög lite under radarn – till engelska tidningar satte tänderna i den i går: Arsenal närmar sig Dejan Kulusevski. För enligt La Repubblica väntas representanter för Londonklubben till Italien i nästa vecka. Mikel Arteta vill ha svensken och Arsenal uppges beredd att lägga 30 miljoner euro på förhandlingsbordet, plus ytterligare fem milj euro i bonusar. Juventus vill ha minst 40 milj euro. La Repubblica skriver vidare att mycket hänger på om Kulusevski själv ”vill omfamna ett projekt (Arsenals) som för närvarande inte är särskilt ambitiöst”. Även Tottenham ses som intresserad.

Corriere dello Sport och Tuttosport har båda liknande anslag. ”Allegri, det är jul!”, ropa CdS ut. ”Julklappar till Juve”, toppar Tuttosport. I den senares fall inkluderas även Moise Kean men annars handlar det om att Zenit med sitt mål på tilläggstid mot Chelsea banade vägen för Juventus förstaplats i gruppen. Juventus gjorde sin plikt om än med liten marginal (1-0 mot Malmö). CdS slösar inte många ord på MFF:s insats. Däremot ska ju spelarbetyg delas ut. Diawara, Berget och Rakip (trots bara en halvtimmes spel) får högst, 6 av 10. Ahmedhodzic utses till sämst. Han är en av flera spelare som får 5. Gazzetta dello Sport har Diawara som bäste MFF:are med 6,5. Birmancevic får lägst, bara 4,5.

La Gazzetta dello Sport håller med om att Juve fick tidig julklapp i går, men påpekar i sin största rubrik att ”Milan behöver julklappar”. Det berör Zlatan Ibrahimovic. Fö tidningen lägger till, ”Det räcker inte med Ibra”. Både en expertpanel och krönikören Nino Minoliti tycker anfallsvärvningar bör göras i januari. ”Ibra är inte evig och framför allt inte ofelbar, vilket 56 000 på San Siro såg mot Liverpool häromdagen. Vad värre är: Ibra är nu ensam. Giroud, Leão, Rebic, Pellegri är alla drabbade av skador”, påpekar Minoliti. Corriere dello Sport menar att Ibrahimovic gett det smärtsamma beskedet att han kan dominera i Serie A men inte räcker till i Europaspelet. Tidningen tror också att uttåget dämpar de uppskruvade förväntningarna på att Ibrahimovic snart ska förlänga. Samtal mellan svensken och klubben väntar först i mars.

ENGLAND

Daily Star byter ut Fight Club till ”Fright Clubs”, sedan Antonio Conte sagt att var ”rädd” över covidsituationen. Tottenham har drabbats av ett utbrott. Det har också Leicester. Sju spelare har testat positivt och missar mötet med Napoli i kväll.

Daily Telegraph följer upp situationen i Tottenham med att matchen mot Rennes ställts in – till fransmännens ilska. Londonlaget riskerar nu ett matchkaos. Matchen mot Burnley förra helgen ställdes in på grund av snö, klubben hoppas få flytta helgens match mot Brighton på grund av covid och så då en flytt av matchen mot Rennes.

The Sun hade i går slagkraftiga ”Jingle Hell”, för att Premier League riskerade tomma läktare (i stället har covidpass införts tills vidare). Temat i dag är detsamma men fokus ett annat med ”Vax…or axe”. Den här gången påstås klubbarna rädda för vaccinkrav på spelare kommer att införas. De som inte är vaccinerade skulle inte få spela.

Daily Mail har, förutom Tottenhams inställda match, också Thomas Tuchels frustration. Chelsea tappade inte bara segern i slutminuterna (3-3 mot Zenit) utan också förstaplatsen i gruppen. ”Min analys är mycket tydlig: vårt uppträdande förändras när vi leder och det är något det aldrig gjorde tidigare och aldrig borde göra”, säger Tuchel. Anthony Elanga får ganska svala betyg efter Manchester Uniteds match (1-1 mot Young Boys). Mail synar svensken och Amad Dialos insats i en separat artikel. Den avslutas med orden, ”Rangnick såg knappast något hos sina 19-åriga stjärnor som kommer att ge honom huvudvärk vid laguttagningar den närmaste tiden, men fler chanser lär dyka upp för den talangfulla duon”.



SPANIEN

Mundo Deportivo huttrar över ”Minusgrader”. Det var inte bara för den yttre temperaturen i München. Det är också Barcelona som var allt annat än het i går (0-3 mot Bayern München). Nu väntar degradering till Europa League. ”Det får räcka med att skydda spelarna”, skriver krönikören Sergi Solé. ”Det är brådskande att värva en målskytt”, skriver krönikören Fernando Polo.

Sport nöjer sig med ”Trist farväl till Champions League” men ger gott om plats för tränare Xavis svada. ”Jag är arg, riktigt förbannad över att behöva möta denna nya verklighet. Men det finns inget annat att göra; börja om från noll och ta Barça tillbaka dit klubben hör hemma, och det är inte att bli utslaget i Champions Leagues gruppspel”, säger Xavi. ”Jag har sagt till spelarna att en ny era börjar nu”. På annan plats uppger Sport att Besiktas tappat tålamodet med Miralem Pjanics insatser. Klubben, som har honom på lån från Barça, funderar på att skicka tillbaka honom. Xavi har dock ingen plats för 31-åringen.

Marca kallar det för ”Kollapsen”, och menar att Barça nu nått botten. Fem spelare får det lägsta betyget, ett streck: Ter Stegen, Dest, De Jong, Mingueza och Depay. För Real Sociedad i dag är det ”Bara seger som räknas” mot PSV Eindhoven. Alexander Isak väntas förstås starta. Tidningen tar också notis om en annan svensk, Kosovare Asllani. Real Madrids damer vann på Island (3-0 mot Breidablik) och ingressen börja med, ”Asllani glänste i snön med sina två första mål för säsongen” (ett av dem här).

Estadio Deportivo ser det som att Sevilla blivit ”Inbjudna till sjunde himlen” efter gårdagens förlust (0-1 mot RB Salzburg). ”Inbjudna” för att laget hade tur som blev trea i gruppen och kan spela Europa League. ”Sjunde himlen” för att det ger klubben möjlighet att vinna sin favoritturnering för sjunde gången. Ludwig Augustinsson får svala 4 av 10 i betyg för sin insats, men flera spelare – och tränare Julen Lopetegui – får bara 3.



FRANKRIKE

L’Equipe döper för dagens om turneringen till ”Champions Lille”. För den franska klubben lyckades ta sig vidare till åttondelsfinal (3-1 mot Wolfsburg). Gabriel Gudmundsson spelade aningen oväntat från start, till vänster på mittfältet. Han får medelmåttiga 5 av 10 i betyg. Annars handlar fotbollen mycket om vad som händer utanför planen. L’Equipe uppmärksammar kaoset kring Tottenham-Rennes. Tidningen menar att enda möjligheten att spela en uppskjuten match är att flytta Leicester-Tottenham nästa vecka. Ouest France skriver att Rennes kan få en skrivbordsseger om inget nytt datum hittas innan årsskiftet. Lyon har fått sitt straff efter den avbrutna matchen mot Marseille, där Dimtri Payet träffades av en flaska. Lyon fråntas en poäng och matchen spelas om inför tomma läktare. Ligapresidenten Vincent Labrune talade tidigare under onsdagen inför senaten om fransk fotbolls framtid. ”Om vi trillar ur topp fem kommer Frankrike definitivt att tillhöra den europeiska andra divisionen. Om vi på kort sikt inte kan få in nya pengar blir vi som Sloveniens liga, med all respekt för våra kollegor i Ljubljana”, sa Labrune.

Le Parisien uppmärksammar PSG:s damer som vann stort (6-0 mot Kharkiv). Amanda Ilestedt fick knoppa in en boll (se målet här). Det var hennes första i CL sedan 2015. PSG var redan kvartsfinalklart.



TYSKLAND

Bild tycker att ”Bayern åt upp Barça!”, att tyskarna ”inte visade någon nåd” (3-0 mot Barcelona). Allra mest skoningslös var Leroy Sané som får toppbetyget 1 av 6. Målskytten Thomas Müllers dom mot Barça är hård: ”Jag har en känsla av att de inte klarar av intensiteten. Tekniskt och taktiskt har de allt som behövs, men för närvarande verkar de inte klara av intensiteten i toppfotbollen. Vi tog tillvara på det”. Müller, som svarade för ett mål, var hänförd av Sanés mål. ”En brutal bomb”, kallar han skottet. På annat håll spekulerar Bild i att Sebastian Andersson kommer att försöka lämna Köln i januarifönstret. I onsdags hade han ett möte med sin agent. Andersson var på väg bort redan i somras och har inte övertygat sedan han kom tillbaka efter skada. Kölns tränare Steffen Baumgart räknar med svensken. ”Jag förutsätter att han är här hela säsongen”, säger Baumgart, som hoppas på mer från Andersson, ”Det är frustrerande att han ännu inte nått framgångar för sig själv och oss med tanke på hans potential”. Anderssons kontrakt löper till 2023.

Kicker konstaterar att det blev ”En dom men inget avslut” sedan Jude Bellingham fått sina rekordböter. Dispyten mellan domaren Felix Zwayer och Dortmund fortsätter. Det lär dröja innan han dömer en match med klubben igen. Vidare uppger Kicker att Emil Forsberg och hans lagkamrater lär ha Domenico Tedesco som ny tränare innan lördagens match mot Mönchengladbach. Tidningen menar att resultaten under den avslutande delen av säsongen styr hur länge Tedesco blir kvar.



ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) pratar med Marco Weymans som inte fick förlängt med Östersund och redan återvänt till Antwerpen. ”Otur har löpt som en röd tråd under min tid i Sverige”, säger Weymans. Han kom till ÖFK för tre år sedan, har upplevt all turbulens i klubben, dragits med skador och kämpat för att vinna tränares gunst. ”Den här säsongen till exempel hade jag kommit tillbaka men fick inte spela mer när nedflyttning var ett faktum Tränaren valde spelare som stannade i klubben, även om jag var i form och vi tappade i kvalitet och grinta med det beslutet”, säger 24-åringen, som ändå säger sig ha blivit en bättre spelare under tiden i Sverige. Nu letar han ny klubb. ”Jag tar ingen semester i vinter”, säger Weymans.