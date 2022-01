Även Newcastle sägs ute efter Kulusevski

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

Sportitalia slänger fram ytterligare en klubb på jakt efter Dejan Kulusevski: Newcastle United. Premier League-klubben ska ha sonderat terrängen. Tv-kanalens uppgifter kommer kort efter det att Genoa också pekats ut som intresserad av svensken och som Sevillas låneförsök ska ha fått nobben. Tidigare har bland annat Tottenham och Arsenal nämnts som intresserade. Juventus anses beredd att ”offra” Kulusevski (ord använt så sent som i dag av Gazzetta dello Sport), men vill ha 35 miljoner euro. Under tisdagen bekräftade för övrigt Sampdoria, precis som förväntat, att klubben inte släpper Albin Ekdal i januari.

La Gazzetta dello Sport har fullt fokus på mercaton, fullt fokus på Milano. I går var André Onana på plats i staden för läkarundersökning hos Inter. I juni återvänder målvakten på en fri transfer från Ajax. Kontraktet är på fem år med en årslön på tre miljoner euro. Onana ses på sikt som Samir Handanovics arvtagare. Inter hoppas även värva Matthias Ginter från Mönchengladbach på en fri transfer. Klart att en Ginter ska vara i Inter. Stadens andra storklubb, Milan, försöker samtidigt få loss Randal Kolo Muani. Den 23-årige anfallarens kontrakt med Nantes går ut i sommar, men Milan försöker nu lösa honom redan i januari. Tidningen sätter även värvningen i perspektiv av frågetecknen kring Zlatan Ibrahimovic. ”Även om det blir en kontraktsförlängning så håller Zlatan alltmer på att karva ut en roll som landsfader i Milan snarare än som en självklar startspelare”, skriver tidningen. GdS är för övrigt, efter att ha följt Milans träningar i början av veckan, övertygad om att Ibrahimovic startar mot Roma på torsdag.

Cartellino Rosa hävdar att Milan försöker värva Kosovare Asllani från Real Madrid. Den 32-åriga svenskan ses som en möjlig ersättare till Valentina Giacinti, som är på väg till Roma på lån.

Tuttosport ser mörka moln. ”Nödläge – men fotbollen ger inte upp”. Det är covid-19 som spökar igen. Nya utbrott i klubbar har rapporterats in. Ligan vill köra på men Juventus-Napoli i morgon anses i fara. La Repubblica menar att även Spezia-Verona, Fiorentina-Udinese och, i mindre grad Atalanta-Torino, är hotade. Sammanlagt 85 Serie A-spelare är smittade, skriver Tuttosport. Gazzetta dello Sport listar 87 spelare, lag för lag.

ENGLAND

Daily Mirror var först ut på tisdagskvällen med uppgifter om splittring i Manchester Uniteds omklädningsrum. Hela elva spelare sägs redo att lämna klubben. Fler tidningar fyller på med uppgifter i dag. The Sun är inne på samma tema och talar om missnöje över att vissa spelare har större inflytande hos nya tränaren Ralf Rangnick. Tidningen hänvisar till källor som säger att ”spelarna är demoraliserade” och att situationen i United är ”en enda röra”. The Times menar att Rangnick ärvt röran, att ”majoriteten av spelarna som var missnöjda med bänkplats under Solskjaer fortfarande vill lämna klubben”.

Daily Mail ropar ut ”Förgiftat United”. Tidningen är också inne på splittring, på ärvda problem och påpekar att både Cristiano Ronaldo och Zlatan Ibrahimovic tidigare uttryckt förvåning över sakernas tillstånd i klubben. Mail anmärker också på att Rangnick är distanserad till spelarna.

ESPN uppger att Donny van de Beek fortfarande är öppen för en flytt i januari, trots att Rangnick lovat att ge honom chanser. Van de Beek är tveksam till möjligheterna då han bara fått starta en match under den nya tränaren.

The Guardian lägger fokus vid en annan röra. Chelseas anfallare Romelu Lukaku har nu bett om ursäkt till fansen för sina uttalanden i italiensk tv och Thomas Tuchel säger att belgaren nu är fast besluten att ”städa upp i röran”. Tuchel bekräftade också att det blir ”disciplinära åtgärder”.

Daily Telegraph menar att det handlar om böter på minst 325 000 pund, motsvarande cirka fyra miljoner kronor. Det ä en veckolön för Lukaku. På annat håll uppmärksammas Newcastles transferaktiviteter. Kieran Trippiers övergång är snart klar. Ytterligare fem spelare kan värvas i januari. En vänsterback, två mittbackar, en innermittfältare och en anfallare står på önskelistan. Telegraph ger även utrymme till Liverpools förfrågan om att skjuta upp ligacupsemifinalen mot Arsenal och en serbisk mediamoguls övertagande av Southampton.

The Sun uppger att Benjamin Mendy flyttats till högsäkerhetsfängelset Strangeways. Anledningen är oro för hans säkerhet. Manchester City-spelaren sitter bakom lås och bom misstänks för sju fall av våldtäkt.

Football London lyssnar till BT Sport-experten Rio Ferdinand som gillar spekulationerna om Alexander Isak i Arsenal. ”Han skulle vara en bra värvning. Ännu en ung och talangfull spelare. Jag tycker han var riktigt bra för Sverige i EM”, säger Ferdinand.

The Athletic uppger att Roma nu är överens med Arsenal om ett lån av mittfältaren Ainsley Maitland-Niles. Det gäller säsongen ut men är utan köpoption. Enligt italienska Sky Sport får Roma betala lånekostnader på 500 000 euro plus 500 000 euro i bonusar.

SPANIEN

Mundo Deportivo utropar, ”Haaland – om det finns pengar”. Det är uppgifter baserade på Deportes Cuatro, som uppger att Erling Haalands agent Mino Raiola är överens med Barcelonas president Joan Laporta om en övergång för norrmannen – så länge Barça kan betala för sig. Enligt Deportes Cuatro skulle Haaland troligen skriva på ett treårskontrakt med två optionsår och med en bruttolönen på 30 miljoner euro. Norska tv-experten Jan Aage Fjørtoft hävdar ivrigt att uppgifterna om en överenskommelse inte stämmer.

Marca bidrar med uppgiften att Laporta internt ska ha sagt, ”Jag ska värva Haaland till sommaren”. Men samtidigt menar tidningen att ingenting är klart, att ”Haaland väcker till liv kriget mellan Real Madrid och Barcelona”. Real Madrid tänker ta fajten om norrmannen. Däremot hävdar Marca på annat håll att Real Madrid inte längre tänker ta fajten om Antonio Rüdiger. Intresset ha svalnat, dels på grund av spelarens lönekrav och dels på grund av nuvarande backbesättning funkar. Real Madrid var en av fyra klubbar som ska ha inlett samtal med den 28-årige backen, vars kontrakt med Chelsea går ut i sommar. Men på förstasidan är det spanska cupen som får störst utrymme. Real Madrid har inte vunnit den sedan 2014. I dag inleds turneringen för klubben med match mot Alcoyano.

Sport skriver om Arsenals intresse för Philippe Coutinho. Londonklubben vill bara låna brasilianaren och inte betala hela hans lön. Antingen får han sänka löneanspråken eller Barça betala en del av den. Coutinhos representanter ska också ha pratat med Everton, Leicester och Tottenham. Även Newcastle har visat intresse men 29-åringen tilltalas inte av projektet.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter rubriken ”Ett sjukt derby” sedan Lens tagit sig vidare i cupen (2-2 mot Lille, 4-3 e str). Dels för att Lens låg under med 0-2 till den 67:e minuten, dels för att Lille hade sju spelare borta på grund av covid-19. Gabriel Gudmundsson var en av dem som kom till spel. Han kvitterar ut fina 7 av 10 i betyg som vänstermittfältare. Baa matchens två tvåmålsskyttar, Seko Fofana och Amadou Onana, får högre betyg (9 respektiver 8). L’Equipe påpekar på annan plats att Juventus varit i kontakt med PSG om Mauro Icardi. Liksom italienska källor angett tidigare så är PSG ovillig att låna ut anfallaren utan vill sälja. På tal om PSG så är Gianluigi Donnarumma den senaste spelaren att testa positivt för covid-19.

Le Parisien låter en annan PSG-profil nå tidningens förstasida. ”Därför återhämtar sig Neymar i Brasilien”. Brassestjärnan har nu varit tre veckor i sitt hemland. Bilder på honom på festtillställningar och spelandes poker har florerat. Men läkningen efter fotskadan går enligt planer och det är med PSG:s goda minnen som han återhämtar sig i Brasilien. Klubben har inte tyckt det varit någon idé att han återvänder med tanke på covid-19-situationen och att han ändå inte kunnat löpträna. Men den 8 januari kastar han kryckorna och dagen efter sitter han på planet till Paris. Förhoppningen är att han ska kunna medverka i Champions League-kvartsfinalen mot Real Madrid den 15 februari. Enligt L’Equipe kan Neymar vara tillbaka till matchen mot Lille den 5 eller 6 februari. Det kan till och med vara så att Brasilien kallar honom till VM-kvalmatcherna mot Ecuador den 27 januari och Paraguay den 1 februari – något som inte skulle uppskattas i PSG, påpekar L’Equipe.

TYSKLAND

Bild reser frågetecken för Bayern Münchens match mot Mönchengladbach på fredag. FC Bayern har för närvarande åtta spelare borta på grund av covid-19. Det krävs minst 15 spelare för att matchen ska kunna spelas, varav minst nio spelare plus målvakt från a-laget. Det är ännu oklart om Bayern bett om att skjuta upp matchen. För närvarande har klubben tillräckligt med spelare. Bild spekulerar sedan i en möjlig startelva. Framför allt den klena bänken sticker ut. Även Sky Sport gör en summering av läget och presenterar en möjlig startelva.

Sky Sport har mer Bayern. Trots covid-19-problemen planerar klubben inte för några förstärkningar i januarifönstret. Tv-kanalen skjuter också ner uppgifter om att FC Bayern skulle vara ute efter Raphinha eller Donny van de Beek, varken i januari eller i sommar.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) är övertygad om att Christian Eriksen siktar på en comeback i England. Newcastle och Aston Villa ringas in som två möjliga destinationer. DR1 släppte i går klipp från en intervju med Eriksen, som siktar på spel i VM i Qatar. På annat håll uppger tidningen att Midtjylland sänkt prislappen på Jens Cajuste rejält.