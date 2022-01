Uppgifter: Ahmedhodzic kan bli lagkamrat med Cajuste

Headlines Blogg 08:30



FRANKRIKE

Foot Mercato tror att Anel Ahmedhodzic kan bli lagkamrat med Jens Cajuste. Ahmedhodzic pekas ut som ”Reims nya vintermål”. En lång rad klubbar har kopplats ihop med Malmö FF:s 22-årige back, senast PSV Eindhoven. Cajuste blev häromdagen en rekordvärvning för Reims, som enligt L’Equipe betalade sex miljoner euro till FC Midtjylland, plus fyra milj euro i bonusar. MFF har sagts hoppas på uppåt åtta milj euro för Ahmedhodzic.

L’Equipe sätter strålkastarljusen på Nice, som spelar mot Nantes i kväll. Tidningen menar att klubben ”Har allt för att underhålla” – ambitiös ägare, bra tränare, lovande spelare – men ännu inte lyckats förföra fotbollspubliken. Patrice Evra dyker upp lite överallt i europeisk press. Han har en bok på gång. Och han passar på att uttala sig om aktuella frågor också. Han tror inte Paul Pogba förlänger med Manchester United. ”Det bli svårt”, säger han till L’Equipe, ”Pogba känner sig inte omtyckt i England, särskilt inte av tidigare spelare”. I RMC Sport retar sig Evra lite på Kylian Mbappés uppträdande vid sidan planen. ”Han är så programmerad”, säger han, ”Man får lov att göra misstag, och jag gillar inte alltför perfekta personer. Det är som med Kylian Mbappé. När han pratar får man intrycket av att det är en minister, en politiker. Jag vill att han ska göra ett misstag. Men sådan är han inte, det är inte hans personlighet”.

Le Parisien konstaterar att Lionel Messi troligen missar även PSG:s möte med Brest på lördag. Han tränade på torsdagen på nytt åtskild från övriga i laget. Det är, efter julledighet och covid-19, tre veckor sedan argentinaren tränade med laget. På Instagram skrev Messi själv under gårdagen, ”Som ni vet har jag haft covid-19 och jag vill tacka för alla meddelande och säga att det tagit längre tid att bli bra än jag trott, men att jag är nästan återställd och längtar efter att vara tillbaka på planen igen”.



ENGLAND

Daily Telegraph är bara en av många tidningar som ger ordet till Cristiano Ronaldo igen. Efter torsdagens krav på minst tredjeplatser och bättre mentalitet, vänder han sig nu till de unga spelarna. ”Äldre spelarna kan alltid hjälpa de yngre. Om jag ger råd, även om du är yngre än jag, och du inte infogar det i ditt dagliga liv så blir det svårt. Jag kan prata hela dagen med personen men om det inte kommer inifrån personen själv är det omöjligt”, säger han. Det tolkas som adresserat till Uniteds yngre spelare, även om Cristiano Ronaldo poängterar att det är allmänna reflektioner. Daily Mail lägger till att portugisen ska vara häpen över att inte fler Unitedspelare gör som han och stannar kvar efter träning och arbetar på sin fysik.

The Sun har sin egen ”exklusiva” vinkel på temat. Många medspelare fruktar Cristiano Ronaldo, särskilt på planen ”The Sun erfar att en del spelare till och med är på sin vakt för att göra ett misstag eller att inte spela honom med tanke på reaktionen det skulle kunna få”, skriver tidningen. Från transfermarknaden uppger The Sun att Fiorentina sagt till Newcastle att backen Nikola Milinkovic kostar 37,5 miljoner pund. Till och med The Sun har sedn med gårdagens uppgifter i GP om att Stina Blackstenius är på väg till Arsenal.

The Guardian konstaterar att ”Arsenal stod stadigt efter Xhakas röda kort” (0-0 mot Liverpool). Arsenaltränaren Mikel Arteta hyllade ”inställning, kämpaglöd och sammanhållning”. Liverpooltränaren Jürgen Klopp skakade på huvudet över hemmalagets spel elva mot tio i en dryg timme, ”Det såg ut som vi var under press. Det är inte logiskt men mänskligt”. Och i sociala medier kunde man läsa fyndiga ”Xhaka’s red card turned out to be another false positive for Liverpool” (en anspelning på Liverpools alla felaktigt positiva covidtester).

Yorkshire Live verkar inte ta så allvarligt på att Aston Villa ser ut att norpa Robin Olsen från Sheffield United. ”Olsens tid på Bramall Lane har inte varit upplyftande, med misstag i debuten mot Preston och borta mot Blackburn som resulterade i mål”, skriver tidningen torrt.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lockar med en möjlig chockflytt. På bild finns Paolo Dybala. Men hans Juventuströja har bitvis övergått i Inters färger. Milanoklubbens vd Giuseppe Marotta ”har erbjudande redo att locka honom med”. Det hela följer förstås på gårdagens uppgifter från argentinska TyC Sport om att Dybala bestämt sig för att lämna Juve i sommar. GdS ser ännu inte skilsmässan som given. Men går det så långt så påpekar GdS att Marotta kan Dybala sedan tiden i Juve, och om Dybala håller nere lönekraven till det han har nu, så kan Inter matcha det. Sedan vänder sig tidningen till anfallskrisen i Juve. Laget gör inte tillräckligt med mål. GdS går igenom situationen och kommer också fram till Dejan Kulusevski. ”Kulusevski, som gjorde ett positivt intryck i supercupen med offervilja och några passningar, kan inte vara lösningen: han har aldrig sett ut som spelaren i Parma”. En annan ung svensk fick göra debut i går. Emil Roback fick några minuter i Milans cupseger (3-1 mot Genoa). Zlatan Ibrahimovic var avstängd. I mecatosvepet nämner GdS att ”FC Köpenhamn pressar på för Albin Ekdal men Samp släpper honom inte”.

Corriere dello Sport pryder förstasidan med Inters tränare och rubriken ”Fenomenet Inzaghi”. Planen är att Simone Inzaghi ska förlänga till 2025, men CdS håller upp ett varningens finger: Manchester United och Atlético de Madrid lurar i vassen i juni.

Tuttosport konstaterar att det är ”Iskallt mellan Juve och Dybala”. Tidningen nämner som Gazzetta dello Sport Inter som intresserad av 28-åringen, men även Tottenham och Barcelona.



SPANIEN

Marca såg Iñaki Williams yngre bror stjäla strålkastarljusen. ”Nico Williams käkade upp Atlético (och utmanar Real Madrid)”. Athletic vände och vann med inhopparen Nico Williams (2-1 mot Atlético). Trots att 19-åringen bara spelade 20 minuter avgjorde han matchen och är den enda spelare att få toppbetyget tre stjärnor av tre av Marca. Nu väntar final i spanska supercupen mot Real Madrid på söndag.

Diario AS kallar honom för ”Prins Williams”, och ger honom hela förstasidan. Även förlorarna får lite utrymme. ”Det finns saker som inte går att gömma, det finns ingen styrka i huvudspelet i defensiven”, säger Atlético-tränaren Diego Simeone. AS radar också upp högerbacksalternativ som Atlético har, om inte en värvning av Daniel Wass går i lås. Diogo Dalot (Man United), Pablo Maffeo (Mallorca), Rasmus Kristensen (RB Salzburg) och Mattia De Sciglio (Juventus).

Sport ser Barcelona i en ”Slutoffensiv för Morata”. Barça ska göra en sista ansträngning för annfallaren. Álvaro Morata själv vill fortfarande till Barça. Det är en komplicerad värvning med Atlético som äger honom och Juventus som lånar honom. Memphis Depay kan slängas in i affären, påpekar tidningen. Sport tar också upp biljettsuccén för Barça damlag. Den 30 mars väntar ett El Clásico mot Real Madrid i Champions League – Fridolina Rolfö mot Kosovare Asllani. Matchen har flyttats till Camp Nou. I går meddelade Barcelona att 50 000 biljetter redan är sålda. Enligt Sport är nu nästan 60 000 biljetter sålda.

TYSKLAND

Bild uppger att Barcelona är ute efter Niklas Süle. Bayern München-backens kontrakt går ut i sommar. Då vill Barça värva 26-åringen. Nyligen ryktades Barça intresserad av Chelseas Andreas Christensen, som också kan plockas upp på en fri transfer i sommar.

Sport1 skriver samtidigt att Süle nobbat Newcastle. Om backen ska lämna Bayern München vill han till en klubb som slåss om titlar. Süle har tackat nej till ett första kontraktsförslag från Bayern. Han vill ha drygt tio miljoner euro i årslön. Nya samtal väntar i mitten av februari. Sport1 bekräftar också Aftonbladets uppgifter om att Bayern värvar 16-årige Matteo Perez Winlöf från Hammarby. Någon övergångssumma nämns ej. Uppgifterna kommer bara dagar efter att Bayerna ska ha gjort klart med Jonathan Asp Jensen från FC Midtjylland. Den 15-årige dansken kostar 1,2 milj euro, enligt Bild.

Kicker lyssnar till Mönchengladbachs sportchef Max Eberl. Han medger att Matthias Ginter och Denis Zakaria kan lämna redan i vinterfönstret. ”Båda har ett halvår kvar på kontraktet men vi har upprepade gånger sagt att om det kommer upp något som vi måste ta ställning till av finansiella skäl, så kan jag inte utesluta att en eller båda lämnar i januari”, säger Eberl. Angående eventuella bud säger han att ”det finns ingenting på mitt bord”. Inter sägs intresserad av Ginter, medan särskilt klubbar i England (Liverpool, Man United, Arsenal) uppgetts sugna på Zakaria.



ÖVRIGT

Football Qatar (Qatar) uppmärksammar att Carlos Strandberg redan debuterat för sin nya klubb Al Sailiya (0-1 mot Al Arabi). 25-åringen lämnade nyligen Al Hazem i Saudiarabien.