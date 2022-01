Reims om prislappen på Cajuste: ”Helt felaktig”

Headlines Blogg 08:40

FRANKRIKE

So Foot ger en alternativ bild av övergångssumman för Jens Cajuste. I nordiska medier har tio miljoner euro, ca 100 miljoner kronor, fått fäste. ”Vi var förvånade över att se den summan i tidningarna. Den är helt felaktig”, säger Stade de Reims scout Pol-Édouard Caillot, son till klubbpresidenten Jean-Pierre Caillot. L’Equipe angav redan förra veckan övergångssumman till sex miljoner euro plus bonusar på uppemot fyra milj euro. Reims vd Mathieu Lacour antyder av att den kan vara ännu lägre. ”Övergången är i nivå med (Predrag) Rajkovic (ca fem milj euro). Vi har inga intentioner att göra affärer i dubbla siffror (i milj euro, min anm), även om det finns några bonusar och procent på vidareförsäljning”, säger Lacour. Caillot berättar också att Reims följt Cajuste i två-tre år och beskriver honom som ”en mycket komplett mittfältare”. Reportaget inleds med att So Foot fnissade slår fast att Cajuste smeknamn är ”en vajande majskolv” (som Garrincha).

L’Equipe ger Cajuste fullt godkänt för debuten med Stade de Reims i går. Svensken var, tillsammans med Wout Faes, lagets bästa och får 6 av 10 i betyg. Men det blev en tung hemmaförlust för laget (0-1 mot Metz). Förstasidan ger L’Equipe åt ett Marseille som har läget ”Ünder kontroll”. Det var Cengiz Ünder som i fixade segern mot Bordeaux, och i går räddade turken en poäng (1-1 mot Lille). På tal om motståndaren Lille så har Atlético enligt L’Equipe erbjudit Reinildo ett kontrakt. Vänsterbacken, som vanligen håller Gabriel Gudmundsson utanför startelvan, har ett kontrakt som går ut i sommar.

France Bleu hör Lorients tränare Christoph Pélissier bekräfta värvningen av Bonke Innocent, som häromdagen lämnade Malmö FF. ”Jag har goda förhoppningar om att han kan skriva på under måndag eller tisdag”, säger Pélissier. I dag väntar läkarundersökning.

Foot Mercato uppger att Chelsea har varit i kontakt med Stade de Reims om Hugo Ekitike. Den 19-årige talangen är med sina åtta mål den bästa U20-målskytten i de fem stora ligorna. Tidigare har Newcastle visat intresse. Prislappen lär vara minst 40 miljoner euro.

ENGLAND

Daily Mirror rubrikbrottas med tabloidrivalerna. ”Get Mart”, har Mirror. ”sMART move”, använder Daily Express. ”Axe change and Mart”, bidrar The Sun med. ”Mart” är Belgiens förbundskapten Roberto Martinez – favoriten att ersätta sparkade Rafael Benítez som tränare för Everton. The Sun pekar ut Wayne Rooney och Duncan Ferguson som reservalternativ.

Daily Telegraph vara först ut med uppgiften om Martinez. Everton har också gjort en formell förfrågan till Belgiens fotbollsförbund. En lösning kan vara dubbla roller – att han sköter båda landslag och klubblag fram till VM, menar Telegraph. Tidningen berättade i går också att José Mourinho var tillfrågad men nobbade. På tal om att nobba, det är just vad Danny van de Beek ska ha gjort med Newcastle. Den nyrika men krisande klubben vill låna Manchester United-mittfältaren. Däremot hoppas Newcastle göra klart med backen Diego Carlos från Sevilla i veckan.

The Guardian uppmärksammar David Moyes ilska efter West Hams förlust (2-3 mot Leeds). Den riktar sig mot Premier League som tvingat Londonlaget att spela tre matcher på en vecka. ”Jag kan inte förstå det och det enda det säger mig är att de som fattar besluten inte vet vad återhämtning är”, säger Moyes. Desto gladare var Liverpools tränare Jürgen Klopp efter en stabil seger (3-0 mot Brentford). Det var hans 350 match med klubben. ”Jag är väldigt glad över historien vi skriver men vi är långt ifrån färdiga med boken”, sa tysken poetiskt. Vidare uppger Guardian att Southampton inlett samtal med Chelsea om en permanent övergång för Armando Broja. Den 20-årige anfallaren har imponerat på lån i sydkustklubben och gjort fem mål.

Sky Sports har fler transferrykten kring Chelsea. Londonklubbens jakt på en backup som vänsterback fortsätter. Nu uppges Laywin Kurzawa i PSG vara på radarn. Ett lån kan vara aktuellt.

ITALIEN

Corriere dello Sport skriver om ligaledaren. ”Inter blev bromsad – ändå show” (0-0 mot Atalanta). Framför allt var det målvakterna som glänste. Topprivalen Napoli kom med en både märklig och troligen sarkastisk kommentar via sociala medier. ”Napoli gratulerar Atalanta och Inter till att ha spelat en fantastisk match, med ärlig och spektakulär fotboll”, skriver Napoli i sociala medier. Lina Hurtig blev målskytt för Juventus och Linda Sembrant var tillbaka i truppen (5-0 mot Pomigliano).

La Gazzetta dello Sport gnuggar händer åt ”Ett derby som får huvuden att vända sig om”. Milanoklubbarna fortsätter att slåss i täten. För efter Inters poängtapp i går kan Milan gå om vid seger mot Spezia i dag. Zlatan Ibrahimovic lär starta och ”jaga sitt första mål på fyra månader på San Siro”, lägger GdS till. Roma lyckade vinna (1-0 mot Cagliari). Nyförvärvet Sérgio Oliveira avgjorde från straffpunkten. ”Vi behöver fler spelare som Sérgio Oliveira, med hans erfarenhet, som vet vad hur man gör i vissa delar av matchen”, säger tränaren José Mourinho. Tidningen noterar också att Albin Ekdal ser ut att få ny tränare. Marco Giampaolo väntas ersätta Roberto D’Aversa. Slutförhandlingar med Giampaolo står i kalendern för i dag. Och på tal om Ekdal så skriver GdS att FC Köpenhamn är redo att lägga ett nytt bud på mittfältaren.

Calciomercato synar på nytt Dejan Kulusevski. Juventus väntas behålla honom säsongen ut om inte ett lukrativt bud dyker upp. ”Men under tiden behöver Allegri den självfötroendefyllda Kulusevski som köptes från Atalanta, inte den bleka kopian”, avslutas krönikan.

SPANIEN

Marca döper om Real Madrid till ”SuperMadrid” efter triumfen i Supercupen (2-0 mot Athletic), och viker både fram- och baksida till händelsen. Luka Modric var matchens största stjärna, men även Thibault Courtois och Toni Kroos föräras toppbetyget tre stjärnor av tre möjliga. Tränare Carlo Ancelotti tror på fler titlar. ”När du vinner mycket tror du att du är vackrast, bäst i världen, och viljan att offra sig sjunker en aning. Men i det här laget är offerviljan stor. De tycker inte de är vackrast. Och det är sant, de är väldigt fula (skratt)”, säger han. Det längsta derbyt med Real Betis och Sevilla spelades till slut klart. Cupmatchen avbröts i lördags sedan Sevillas Jordán träffats av ett tillhygge, den spelades färdigt på söndagen och Real Betis gick vidare till kvartsfinal (2-1 mot Sevilla). Men inte utan ytterligare kontrovers. Tränarna munhöggs och Guardado tycktes håna Jordán med att kasta en plastflaska i huvudet på sig själv och låtsas tuppa av – medan lagkamraterna skrattade. Klippet blev snabbt viralt (se klipp här).

Diario AS hyllar Real Madrid med ”Ännu en gång mästare”. En Real Madrid-spelare dyker också upp i annat sammanhang. Luka Jovic har med en illustration på Instagram försvarat Novak Djokovic, som blev utkastad från Australien. Även Nemanja Matic i Manchester United har försvarat tennisstjärnan i sociala medier och kallar behandlingen av Djokovic för ”skamlig”. AS ger som ofta relativt gott om utrymme till damfotbollen. Hedvig Lindahl stod i mål när Atlético vände 0-2-underläge till seger (3-2 mot Sporting Huelva). Det är slutsålt till damernas Barcelona-Real Madrid på Camp Nou den 30 mars: 85 000 åskådare (Camp Nou tar inte in fler nu). Det innebär ett nytt publikrekord för damernas klubbfotboll i landet. Fridolina Rolfö ställs mot Kosovare Asslani. AS uppger att övergångssumman för Sofie Svava som Real Madrid fick betala Wolfsburg var 80 000 euro, även det ett spanskt damrekord. Dock är siffran betydligt lägre än de 150 000 euro Wolfsburger Allgemeine tidigare angett.

Mundo Deportivo pryder förstasidan med ”Iron Pedri”. Den unga Barça-stjärnan har byggt på sig fyra kilo muskler under sin frånvaro, skriver tidningen. MD skriver sedan att Alexander Isak ”nästan är borträknad” från onsdagens cupmatch mot Atlético. Svensken, som stukade foten kraftigt för en dryg vecka sedan, kunde inte medverka på träningen i går.

TYSKLAND

Kicker längtar på förstasidan efter Berlinderbyt i cupen (Hertha-Union på onsdag) men följer också upp situationen med Erling Haaland. Hans utspel om att han känner sig pressad att fatta ett framtidsbeslut möttes av förståelse från Hans-Joachim Watzke, Dortmunds vd. Men nu hörs även andra röster. ”Erlings uttalande förvånade oss. Det finns inga deadlines, ingen frist, det har inte varit sådana samtal”, säger sportchefen Michael Zorc till Kicker. ”Jag förstår det inte, men jag vet att hur känslosam han är”, säger blivande sportchefen Sebastian Kehl till Sport1. Kicker menar att pressen på Haaland om ett klargörande på framtiden ökar men avslutar med att ”de goda nyheterna är att det inte verkar påverka hans form på planen”. Efter sina två mål i fredags är norrmannen också på nytt med i Kickers Omgångens lag. Ingen svensk finns med.

Bild dissekerar Haalands utspel. Krönikören Joachim Schuth menar att Haaland och hans agent Mino Raiola försöker öka hans marknadsvärde, samtidigt som Dortmund är under press att antingen hitta en plan B eller öka sitt erbjudande. ”Vikingen inte bara spelar för utan också med Dortmund. Genom sina uttalanden har han också elegant gett klubben Svarte Petter”, skriver Schuth. Tidningsprofilen Marcel Reif säger, ”Real Madrid är nummer 1. Är det i sommar som Real Madrid säger, ’Kom igen!’ Eller säger de, ’Vi skriver kontrakt, du stannar en säsong till i Dortmund och ansluter sen’?”.

Spox följer upp Voetbal Internationals uppgifter och skriver att både Bayern München och Dortmund är intresserade av Ajax vänsterback Prince Aning. 17-åringens kontrakt går ut i sommar. Även Premier League-klubbar är intresserade.

ÖVRIGT

Globo Esporte (Brasilien) uppmärksammar att det nu är officiellt att Diego Costa lämnar Atlético Mineiro. Brytningen har varit på gång ett tag. Flera klubbar påstås ha hört sig för om 33-åringen, senast Arsenal.