Uppgifter: Kamerun i kontakt med Elanga

Headlines Blogg 08:30

Actu Cameroun (Kamerun) uppmärksammar uppgifter från Footazimuts om att det kamerunska fotbollsförbundet (Fecafoot) inlett processen att försöka övertala Anthony Elanga om att spela för Kamerun. Kontakter är tagna. Däremot anses förhandlingarna ”för närvarande komplicerade”. Även Cameroun24 har uppgifter om kontakter, och hävdar att pappa Joseph Elanga vill att Anthony spelar för Kamerun men också att han lämnar beslutet till sin son. 19-åringen har spelat upp till U21 med Sverige och anses aktuell för a-landslaget.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) ger ros till målskytten Isac Lidberg (se mål här): ”Isac Lidberg hade en medioker start på säsongen men svensken är nu på rätt väg. Han har gjort två mål på sina tre senaste bortamatcher”, skriver AD, ger honom betyget 7,5 av 10 och utser honom till matchens lirare när Go Ahead Eagles kryssade (2-2 mot Twente). Se målet här. Patrik Wålemark fick hoppa in för Feyenoord (3-1 mot Cambuur), fick lite bassning från tränaren men bjöd också på flinka fötter (se klipp här).

Saudi Gazette (Saudiarabien) uppmärksammar att Saudiarabiens damer spelat sin allra första officiella landskamp. Det blev seger mot Seychellerna med 2-0.

ENGLAND

Metro känner nya vibrationer. ”Ralf: This shows we really are United”, har dubbelmeningen att det var det riktiga Manchester United som visade upp sig på ett fientligt Elland Road (4-2 mot Leeds) och även ett United som står enat. ”Vi visade enighet och mognad i dag. Det var det bästa möjliga svaret på en del artiklar förra veckan om stridigheter i omklädningsrummet, det var det bästa svaret spelarna kunde ge sig själva”, säger Ralf Rangnick. Både Victor Nilsson Lindelöf och målskytten Anthony Elanga får tumme upp.

Daily Mirror har Elanga i fokus på förstasidan och Manchester Evening News ser svenskens fansstatus höjas ytterligare. Elanga har redan sin egen ramsa och i går stod han där på fiendemark och pekade trotsigt på klubbmärke och sedan på marken efter slutsignalen. En gest som uppskattades av Unitedfansen. Liksom hans mål förstås. Elanga träffades av ett mynt, en utredning har inletts och Elanga kommenterar det hela på Instagram: ”Guds barn går inte att knäcka. Derbyt är vårt”.

BBC Sport-profilen Garth Crooks har varken med Elanga eller Nilsson Lindlöf i sitt välkända Omgångens lag. Men en svensk tar ändå plats: Dejan Kulusevski. ”Det var hans första match från start i Tottenhams tröja – och vilken start! Svensken såg väldigt komfortabel ut och satte sitt mål lugnt och utan några krusiduller. Vad jag gillar med den här grabben är han inte verkar det minsta uppjagad och han kan visa sig vara ett värdefullt tillskott i Antonio Contes nya Tottenham”, skriver Crooks.

The Guardian beskriver det heta mötet Leeds-Man United som ”Blood and thunder”. Här ges också plats åt damfotbollen, bland annat den stackars nyazeeländskan Meikayla Moore som mot USA gjorde ett perfekt hattrick – höger, vänster, nick – i självmål! Och alla fullträffar i första halvlek. Moore byttes ut i 40:e minuten (se självmål här).

The Times ger liksom övrig brittisk press gott om utrymme åt de grönfärgade bilderna på Phil Foden. Manchester City-stjärnan hamnade i trubbel i samband med en boxningsgala. På övervakningskamerans bilder syns bland annat hur hans mamma får ta emot ett slag i ansiktet. Man City skriver i ett uttalande att klubben ”är medveten om en video som cirkulerar och visar hur Phil Foden och hans familj blir trakasserade”. Klubben säger sig vara ”chockad och förfärad” och ger Foden och hans familj sitt fulla stöd. En polisutredning har inletts (klipp från incidenten här).

The Sun häpnar som många engelska medier över att Jack Wilshere hamnade i AGF i Danmark. Enligt tidningen kommer den tidigare Arsenalspelaren inte ens att vara klubbens bäst betalda spelare. Wilshere kommer att ha 5 000 pund i veckan plus bonusar, skriver The Sun.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport tycker att det är ”Knasigaste scudetton i världen”. Ingen vet riktigt hur det ska sluta. Särskilt inte efter Inters magplask i går (0-2 mot Sassuolo), och nu ses det som att ”Inzaghi är i kris”. I dag kan dessutom Napoli (möter Cagliari) knuffa ner Inter till tredje plats. Tidningen frågar sig också i en fet rubrik, ”Var är den riktige Lautaro?”. Mållös i sju matcher och sämst i Inter i går, enligt GdS. På annat håll skriver tidningen att Zlatan Ibrahimovic ”kan får några minuter i benen” mot Udinese på fredag men det stora målet är fortsatt cupderbyt mot Inter på tisdag om en vecka.

Corriere dello Sport håller med om att en comeback för Ibrahimovic närmar sig, lägger till att 40-åringen väntas tillbaka i kollektiv träning i veckan men tror mer på återkomst på planen antingen mot Inter eller mot Napoli söndag den 6 mars. Att Ibrahimovic är sugen på comeback råder ingen tvekan. På söndagskvällen la han ut ett inlägg i sociala medier när han tränar i mörkret till texten ”Medan ni sover jobbar jag”. Tidningen påminner också om att Bologna är utan Mattias Svanberg mot Spezia i kväll på grund av avstängning.

Tuttosport anspelar på Paolo Dybalas smeknamn (”La Joya”) med rubriken ”Ingen glädje”. Argentinaren är skadad igen och en kontraktsförlängning med Juventus ser allt mörkare ut. Calciomercato hävdar dock att Juve på nytt erbjudit kontrakt med åtta miljoner euro i årslön – men med avsevärt mindre arvode till Dyabals agent. Det kan i sin turr slå in en kil mellan spelare och hans agent.

Sky Sport Italia gav den välkände journalisten Paolo Condò frågan om Juventus kommer att ångra att de släppte Dejan Kulusevski och Rodrigo Bentancur. ”Som jag ser det: Kuluevski ja, Bentancur nej. Bentancur är en bra men ordinär spelare som fått massor med chanser och som vi nu vet är en ordinär spelare. Kulusevski kan bli något de ångrar”, menar Condò.

La Repubblica konstaterar att efter Stephen Pagliucas köp av Atalanta är åtta av de 20 klubbarna i Serie A nu amerikanskägda. Förutom Atalanta även Roma, Bologna, Fiorentina, Spezia, Venezia, Milan och Genoa.

SPANIEN

Sport tycker att ”Barça flyger redan” (4-1 mot Valencia). Pierre-Emerick Aubmeyang gör hattrick och tränare Xavi säger lyriskt att ”det finns ingen spelare i världen med mer talang än Pedri”. Båda spelarna får 8 av 10 i betyg. Sport menar att Barça ”spelar sin bästa fotboll för säsongen” och nu kommer med ”maximalt självförtroende till returen mot Napoli” i Europa League.

Marca har också Aubmeyangs volt i luften på bild men ett helt annat perspektiv. ”Real Madrid drar ifrån”. För även om Barças seger förtjänar uppmärksamhet så spelade närmast jagande Sevilla bara oavgjort (1-1 mot Espanyol). Det innebär att Real Madrid nu har sex poängs försprång. Samtidigt bekymrar sig tidningen över att CMK – Casemiro, Modric, Kroos – inte dominerar som det brukar. Det har bara blivit tre segrar på de sju senaste matcherna som de tre mittfältskuggarna spelat tillsammans. I returen mot PSG är Casemiro avstängd och Valverde eller Camavinga lär få chansen.

El Correo jublar över ”Den perfekta kvällen”. Det kan man göra om man är en baskisk tidning med säte i Bilbao. Athletic gick fram som en ångvält i Euskal Derbia (4-0 mot Real Sociedad). I gästernas lag saknades Alexander Isak, som fortfarande inte var redo efter skada.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att”Clermont släckte vulkanen”, som Stade Vélodrome ibland beskrivs. Det blev en chockseger (2-0 mot Marseille). PSG behåller därmed 13 poängs försprång i toppen. Omgångens lag domineras annars av Nantes efter segern mot just PSG i lördags. Fem spelare finns med, bland dem Alban Lafont som var den första målvakten att få 10 av 10 i betyg sedan 1997. Han blev den 13:e spelaren någonsin att få toppbetyget i L’Equipe.

RMC Sport lyssnar på Neymar som beklagar sig över landslagsintresset hos Alexandre Gaules på Twitch. ”När vi vinner är det fantastiskt. Kärleken brasilianare ger dig är otrolig. Problemet är landslaget nuförtiden hamnat långt från sina fans. Jag vet inte varför eller när det började men det märks men man kan se det kring våra matcher som knappt kommenteras. Det är inte många som vet när vi spelar”, säger Neymar, ”Det är ledsamt att ha intrycket av en match med Seleçao (det brasilianska landslaget, min anm) inte är viktig. När jag var lite var en landslagsmatch en happening”.

TYSKLAND

Kicker ser en ”Reaktion från Bayern, Dortmund och RB Leipzig på Europafrustrationen”. Alla hade det motigt i Europaspelet i veckan, alla vann stort i går: Bayern (4-1 mot Greuter Fürth), Dortmund (6-0 mot Mönchengladbach) och RB Leipzig (6-1 mot Hertha Berlin). Offensiven i Kickers Omgången elva domineras också av spelare från de tre klubbarna. Kicker bekräftar också nederländska uppgifter i helgen: Bayern är ute efter Ryan Gravenberch i Ajax. De Telegraaf uppskattar den 19-årige mittfältarens prislapp till 25-30 miljoner euro. Gravenberchs kontrakt går ut 2023 och Ajax väntas sälja i sommar.

Bild följer upp skadeförföljde Corentin Tolissos situation. Bayernmittfältaren drog på sig en muskelskada i baksida lår. Enligt Bild blir Tolisso borta tre-fyra veckor. Kanske kan Marco Reus fungerar som en inspiration. Plågad av skador genom karriären kommer han tillbaka på nytt. I går blev det två mål och tre assist för Dortmund.

Sport1 har information om Jens Cajuste. Inte om hans skada men om hans kontrakt. Enligt den tyska tv-kanalen har Reims gått med på att svensken får behålla sin lön om klubben trillar ut ur Ligue 1 (för närvarande sju poäng ovanför strecket). Reims skulle inte klara av att betala den lönen så i praktiken innebär det en försäljning till lågt pris. Sport1 skriver också att Cajuste när han valde Reims nobbade Augsburg, Leverkusen, Mönchengladbach och Hertha Berlin. Reims ses som en bra språngbräda till slutmålet Premier League.