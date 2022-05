Zlatan spräckte bussrutan

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slickar sig om munnen inför ett ligaavgörande ”Till sista målet”. Scudettostriden avgörs under sista dagen, sedan Milan vunnit (2-0 mot Atalanta) men Inter också svarat med seger (3-1 mot Cagliari). Spänningen tar sig många uttryck. Trots att Zlatan Ibrahimovic satt på bänken hela matchen men märktes han ändå. Före matchen kantade Milanfansen vägen till San Siro och svensken svarade upp och bankade på framruta. Så pass mycket att en spricka ska ha uppstått i rutan. Ett klipp på det blev viralt (se nedan) och GdS sätter rubriken ”Fansens entusiasm smittar av sig på Ibra – spräcker rutan med näven”. Tidningen uppmärksammar också att Olivier Giroud hoppade upp på svensken efter Theo Hernández ”Weah-mål”, som det liknas vid i tidningen. Efter segermatchen gick Ibrahimovic gick runt och kramade om varje Milanspelare. Milan leder med två poäng inför sista omgången. Då väntar Sassuolo borta, medan Inter tar emot Sampdoria på San Siro. Och Intertränaren Simone Inzaghi ger inte upp. ”Det har hänt förut, Jag vann med Lazio när vi två poäng efter och Juventus förlorade mot Perugia, så det kan hända igen”, säger han.

Tuttosport påminner om att det är Dagen P som i Pogba. Nyligen bortgångne agenten Mino Raiolas högra hand, Rafaela Pimenta, träffar Juventus klubbledning. Ett avtal för Pogba ska diskuteras. De senaste uppgifterna gör gällande att pendeln svängt från PSG till Juve som hetaste alternativ för 29-åringen. Ett treårskontrakt väntas läggas på bordet. Enligt Tuttosport kommer även en kontraktsförlängning till 2025 för Matthijs De Ligt att diskuteras. Nederländaren hade också Raiola som agent.

Milan, Ibrahimovic scatenato: rompe con una manata il vetro del pullman rossonero nell'incitare i tifosi pic.twitter.com/fxJdfyXM4F — Local Team (@localteamtv) May 15, 2022

ENGLAND

Daily Mirror har ”AguerNO”. Daily Star ”AguerNOO”. Och Metro vinner med ”AguerNOOOOO”. Det är en anspelning på det klassiska matchreferatet för tio år sedan när Manchester City vann titeln på tilläggstid. ”Agueroooo” lät det då. Efter oavgjort i går (2-2 mot West Ham) kan allt avgöras i sista matchen även den här säsongen men Pep Guardiola hoppas slippa samma nagelbitare. ”Snälla, inte så”, säger Guardiola, samtidigt som han hyllar gänget som fixade det den gången. Och Citytränaren tror på sina mannar i år. ”Jag kan lova en sak, att vi kommer att ge dem (hemmafansen, min anm) våra liv för att fixa det”, säger Guardiola. City möter Aston Villa. Liverpool, som för närvarande är fyra poäng efter, har en hängmatch mot Southampton i morgon och avslutar sedan mot Wolves. På frågan om han hade ett budskap till Southampton svarade Guardiola skämtsamt: ”Slå Liverpool med 4-0!”.

The Times följer upp med att både Virgil Van Dijk och Mohamed Salah inte lär spela matchen mot Southampton. Båda bröt FA-cupfinalen mot Chelsea. Båda är spelare tränare Jürgen Klopp inte vill riskera inför Champions League-finalen.

Daily Telegraph har mer i efterspelet av FA-cupfinalen. Andreas Christensen skulle enligt Telegraph och Daily Mail ha startat matchen, men sa samma dag till att han inte kunde spela. Det var ingen skada. Han ska enligt källor nära spelare inte ha mått bra. Enligt Mail ska medspelarna ha blivit ”häpna och chockade”. Mail påminner vidare om att Christensen ett par gånger tidigare hoppat av spel på grund av magproblem. Christensen lämnar Chelsea efter säsongen för spel i Barcelona.

The Sun bygger artikel på att ”Pontus Jansson trollar Evertonfans”. Efter vändningen (3-2 till Brentford) fångade Jansson upp ett inlägg som skröt om att Evertonfans satt igång ett fyrverkeri utanför hotellet Everton bodde på under natten till matchdagen. Janssons svar: ”Ni kunde väl i alla fall klara av att göra det i mer än tio sekunder” plus skrattemojis. Telegraph rapporterar i sin tur om allvarliga incidenter. Både Ivan Toney och Rico Henry anklagar i sociala medier Evertonfans för att ha rasistiskt förolämpat familjemedlemmar till dem på läktarna. Polisen utreder incidenten.

The Guardian ger Chelseas damer allra mest uppmärksamhet. FA-cupsegern (3-2 mot Man City e förl) har störst bild även på nyhetsettan. Tränare Emma Hayes var lyrisk efteråt. ”Jag kommer att titta tillbaka om tio år och tänka: Den där gruppen var otrolig’. Det är det bästa lag jag någonsin tränat”, säger Hayes. I laget ingår Magdalena Eriksson, Jonna Andersson och Zecira Musovic. Guardian berättade under söndagen också att Manchester Uniteds nya tränare Erik ten Hag ansluter tidigare än väntat till klubben, nämligen redan i dag.

SPANIEN

Diario Vasco ropar ut, ”Till Europa League”. Det är slutet gott, allting gott för Real Sociedad och även Alexander Isak. EL-platsen är säkrad och Isak är tillbaka i målprotokollet (2-1 mot Villarreal). I MD:s ögon var svensken också bäst i laget. ”Han raserade motståndarna med sin löpningar bakom mittbackarna. Han gjorde det första målet och passade till det andra. Enorm”, skriver tidningen i sina betyg. Det var svenskens blott sjätte ligamål för säsongen och det kom 148 dagar efter det senaste spelmålet.

Marca dramatiserar Real Madrids match med ”90 minuter på liv och död”. Orsaken är Andrij Lunin som räddade en straff och gör att motståndaren har kniven mot strupen i sista omgången (1-1 mot Cádiz). Kylian Mbappés besked om besked är på gång tar också plats på förstasidan, liksom att Luis Suárez gjort sitt i Atlético.

Diario AS speglar också dramatiken i tabellen på sin förstasida. Inne i tidningen uppmärksammas även att Kosovare Asllani skickade Real Madrid till CL-kvalspel med sitt avgörande mål (1-0 mot Villarreal). Det antas vara hennes sista ligamatch för klubben. Journalisten Raúl Morote Gil skrev i helgen att Asllanis nästa klubbadress blir i Frankrike.

Sport kallar Barcelona för ”Vicemästare”. En mållös tillställning räckte till att säkra andraplatsen i ligan (0-0 mot Getafe). I förbigående noteras att Sevilla, som Ludwig Augustinsson sitter bänkad hos, säkrat CL-spel och att Alavés, som John Guidetti lämnar, åkte ur La Liga.

FRANKRIKE

L’Equipe kallar Kylian Mbappé för ”Spänningens mästare”, som vore han Alfred Hitchcock. På söndagskvällen tog han emot priset som Årets spelare men vill fortfarande inte säga var han spelar nästa säsong. ”Jag har nästan bestämt mig”, säger han, och utlovar besked i juni. I Årets lag fick Mbappé sällskap av lagkamraterna Donnarumma, Marquinhos och Nuno Mendes. PSG hade sex spelare med i Årets lag för damer, dock inte Amanda Ilestedt. På tal om PSG så skriver L’Equipe att klubben trots bakslaget i Champions League gör en rekordsäsong ekonomiskt. Intäkterna ökar med 40 procent. Lionel Messi-effekten märks hittills mer vid sidan av än på planen. Le Parisien skrev i förra veckan att Messi stod för 60 procent av sålda tröjor.

Le Parisien skriver att Idrissa Gueye bojkottad spela mot Montpellier i PSG-tröja mot homofobi, med regnbågsfärgade nummer. Officiellt uppgav PSG att det var ”personliga skäl” till att mittfältaren inte spelade. Enligt både Le Parisien och RMC Sport handlade det om religösa skäl. Idrissa Gueye spelade inte heller förra årets match då tröjorna uppmärksammade internationella dagen mot homofobi (17 maj). Då uppgavs den 32-årige senegalesen ha magproblem.

TYSKLAND

Kicker understryker att Bayern München är intresserad av Sadio Mané, men intresset har med mer Serge Gnabrys framtid att göra än Robert Lewandowskis. Tidningen bekräftar också att Lewandowski gjort klart för Bayern att han inte förlänger under några omständigheter. Men Bayern vill å sin sida ha bra betalt och en ersättare för att överväga att sälja polacken i sommar. Kicker uppmärksammar vidare Bayerns intresse för Sasa Kalajdzic i Stuttgart. Newcastle, Benfica och nu även PSG kastar också lystna blickar på den 24-årige anfallaren. Inga bud har ännu inkommit. Prislappen väntas ligga på cirka 25 miljoner euro. Enligt TZ är även Dortmund intresserad. Noterbart är att Joakim Nilsson avslutar sin tid i Arminia Bielefeld och i Bundesliga med att komma med i Omgångens lag. ”Det var ett starkt farvälframträdande”, skriver Kicker. Flyttlasset bär till St. Louis City.

TZ följer upp Niklas Süles ”miniskandal” sista speladagen. Bayern-backen, som flyttar till Dortmund efter säsongen, ville inte spela. Han var inte intresserad av att spela. Ex-presidenten Uli Hoeness är aldrig sen att ta till hårda ord. ”Det talar inte direkt gott för spelaren. Jag tycker hans agerande var katastrofalt. Och ni kan glömma myten att han tjänar mindre i Dortmund än i Bayern”, kommenterar Hoeness.