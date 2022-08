Lokaltidningen: Celta Vigo överens med Jesper Karlsson

Headlines Blogg

SPANIEN

Faro de Vigo uppger att Celta Vigo redan är överens med Jesper Karlsson. För att övergången ska bli av måste Celta först bli av med spelare – och komma överens med AZ om priset. Den nederländska klubben har tidigare uppgetts nobba ett bud på tio miljoner euro. FdV menar att Celta tror på en överenskommelse med AZ om en affär aktiveras. Klubben har även andra alternativ om Karlsson-affären inte går i lås. I Celta Vigo spelar även Williot Swedberg.

Sport utropar ”OK” om Marcos Alonso. Barcelona är överens om ett treårskontrakt med vänsterbacken. Men det är mycket som inte är okej. Barça kan inte slutföra övergången från Chelsea förrän de andra värvningarna är registrerade och klubben vet vilka marginaler som finns att spela med. Just kring spelarlöner finns mer. I går kom uppgiften att Barcelona kan inleda en rättslig process för att få Frenkie De Jongs senaste kontrakt annullerat. Klubben menar att det gamla ska gälla. Men till ESPN säger representanter nära spelaren att det inte förekommer något som helst olagligt med det rådande kontraktet. Mundo Deportivo skriver att De Jong i omklädningsrummet sagt att han fortsatt vill stanna i Barça men att Chelsea är ett acceptabelt alternativ om han tvingas lämna. Samtidigt summerar Sport kostnader för kontraktsförlängningarna den gamla klubbledningen gjorde med De Jong, Gerard Pique, Marc-André ter Stegen och Clement Lenglet. På lång sikt kostar kontrakten Barça 311 miljoner euro extra. Piqué uppges dock redan överens med Barça om att återgå till sin tidigare lön.

Marca bär på uppmaningen ”Gör det igen, Vini”. Det var Vinícius Jr som sänkte Liverpool i Champions League-finalen. I morgon väntar Supercupen mot Eintracht Frankfurt. Marca bekymrar sig sedan för fansen. 1 800 Real Madrid-fans väntas till Helsingfors medan Eintracht Frankfurt kommer att ha 8 000. Minst. Fler kan anlända, och Marca målar upp ett huliganscenario. AS har i dag sin största rubrik i ”100 titlar är den nya utmaningen” för Real Madrid. Klubben har vunnit 97 mot Barcelonas 96. Båda tidningar ger också plats för Isco som lämnar Real Madrid för Sevilla, och för Gonçalo Guedes som lämnar Valencia för Wolverhampton.

ENGLAND

The Sun och Daily Star frossar i Manchester Uniteds intresse för Adrien Rabiot. Inte så mycket i mittfältaren själv utan mer i hans omsusade agent, tillika hans mamma, Veronique. The Sun har ”Mum’s the word”. Daily Star använder ”Squeaky Mum Time”. Veronique har pekats ut som en möjlig stöttesten för en övergång. Men L’Equipe uppgav sent på måndag kväll att Adrien är positiv till en flytt till United. Tidigare har han nobbat Newcastle. Förhandlingar om personliga villkor ska inledas. The Guardian och Manchester Evevning News preciserar den överenskomna övergångssumman för Adrien Rabiot. Man United ska betala 15 miljoner pund till Juventus, plus fem milj pund i bonusar.

Daily Telegraph kallar Uniteds försök att värva Rabiot för ”desperat” i sin största rubrik. Enligt tidningen överväger United även ett försök att värva Sergej Milinkovic-Savic. Laziospelaren har åtskilliga gånger genom åren kopplats ihop med United. Men Telegraph uppger att flera mellanhänder tror en affär den här gången är möjlig. Att United agerar uppges också vara en reaktion på att möjligheterna att värva Frenkie De Jong bleknat. United väntas även lägga ett nytt bud på anfallaren Marko Arnautovic i Bologna.

The Independent hävdar att Leicester troligen är beredd att sälja Wesley Fofana för 80 miljoner pund och James Maddison för 60 milj pund, även om klubben utåt sett påtalat att spelarna inte är till försäljning. Chelsea är ute efter Fofana, Newcastle efter Maddison. Enligt Le Parisien har Chelsea redan fått två bud nobbade och Football London hävdar att Chelsea nu förbereder ett nytt bud. Londonklubben är beredd att sätta världsrekord för en back, vilket är 80 milj pund som Man United betalade till just Leicester för Harry Maguire. Enligt Le Parisien är även PSG intresserad av Fofana men avvaktar utvecklingen.

Sky Sports uppger att så många som 20 klubbar är intresserade av Callum Hudson-Odoi, från all fem stora ligor. 21-åringen har uttryckt sin önskan att lämna Chelsea, som helst vill låna ut honom. Southampton, Newcastle och Dortmund har nämnts, även om tyska medier tonar ned Dortmunds intresse.

Daily Mail har tunga skadebesked. Thiago i Liverpool väntas bli borta i upp till sex veckor på grund av en hamstringskada, vilket The Athletic var först med att berätta. Liverpool har nu sju spelare i a-truppen skadade. Ännu längre får Newcastle klara sig utan Jonjo Shelvey. Mittfältaren blir borta tre månader efter operation på grund av en hamstringskada. Även Evertons Ben Godfrey väntas bli borta tre månader. Mittbacken ådrog sig en benfraktur i premiären mot Chelsea.

Metro, och de flesta tabloidtidningar, har som största nyhet på nyhetsettan att rättegången mot Ryan Giggs inletts. Den tidigare Man United-stjärnan står anklagad för att ha misshandlat sin ex-flickvän.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport jämför. ”Allt är på plats” i Milan och Roma med spelartruppen. ”Allt är öppet” för Inter och Juventus. Tidningen envisas med att Inter bävar inför ett nytt bud från PSG på Milan Skriniar, även om L’Equipe skriver att det inte är aktuellt. I Juve är Memphis Depay det senaste anfallsnamnet. Barça-spelaren kan släppas från sitt kontrakt (ett år till) men har en lön på nio miljoner euro netto. Filip Kostic väntas bli klar i dag. Kostnad: 15 miljoner euro. Om Adrien Rabiot säljs till Man United finns pengar för Leandro Paredes men också Davide Frattesi i Sassuolo. Noterbart: Lukas Björklund fick spelminuter för Milans a-lag när Pergolettese besegrades med 7-1 i en match inför stängda dörrar.

Corriere dello Sport har fokus på att ”Juventus tappar pusselbitar”. Rabiot till United är bara en del. Juves målvakt Wojciech Szczesny blir borta 20 dagar på grund av skada. Och han är bara det senaste namnet. Även Pogba, McKennie, Chiesa och Kaio Jorge är skadade. Dessutom får Juve klara sig utan Kean och Rabiot i ligapremiären mot Sassuolo på grund av avstängning. Bolognas sportchef Marco Di Vaio vill avfärda Manchester Uniteds försök att värva Marko Arnautovic. ”För oss är han ovärderlig”, säger Di Vaio. Det är han även för fansen som skanderade hans namn i samband med måndagens Coppa Italia-match (1-0 mot Cosenza). ”Jag skulle var glad för Marcos skull (om det blir United) men jag tror inte han lämnar”, säger Bolognas tränare Sinisa Mihajlovic. United har fått ett bud på cirka nio miljoner euro nobbat, men är ”beredd att addera några miljoner euro”, skriver CdS. Nytt bud är alltså att vänta inom kort.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker ”Alexis Sánchez är som klippt och skuren för OM”. Chilenaren har brutit kontraktet med Inter, väntas till Marseille i veckan och tillför ”erfarenhet och karaktär till Igor Tudors lag”, menar L’Equipe. Tidningen har fler transferuppgifter. Monaco är på väg att värva Malang Sarr på lån med köpoption från Chelsea (12 milj euro plus tre milj euro i bonusar). Men det är inte enda back från Premier League som klubben är ute efter. Monaco har Eric Bailly som topprioritet. Stötestenen är att Monaco vill låna, Manchester United vill sälja. Sedan sätts strålkastarljusen på PSG. Gazzetta dello Sport använde måndagens förstasida till att den franska klubben är på väg att lägga ett nytt bud på Milan Skriniar. Det stämmer inte, skriver L’Equipe, och hänvisar till källor inom PSG. Däremot är PSG nu överens med Fábian Ruiz om ett femårskontrakt. Diskussioner med Napoli återstår. L’Equipe skriver även att PSG är i kontakt med en anfallare, vars namn ännu inte framkommit.

Foot Mercato tittar på spelare PSG kan vara på väg att bli av med. West Ham uppges intresserad av både Thilo Kehrer och Abdou Diallo. Affärer är ännu inte nära, poängterar dock FM.

TYSKLAND

WAZ och Bild uppger båda att Jordan Larsson lär debutera för Schalke redan mot Mönchengladbach på lördag. Det svenska nyförvärvet väntas ta avstängde Dominick Drexlers plats i startelvan.

Leipziger Volkszeitung har ett ännu större namn som kan debutera i ny tröja på lördag: Timo Werner. ”Under välkommen tillbaka, herr Werner” kan man läsa att anfallaren nu är på plats i Leipzig för läkarundersökning. Övergångssumman till Chelsea blir 20 miljoner euro plus bonusar. Sistnämnda är enligt LVZ på fyra-fem milj euro. RB Leipzig sålde Werner till Chelsea för 53 milj euro för två år sedan. Werner är inte den enda 1RB Leipzig-värvning som väntas presenteras i dag. Prestigeköpet av eftertraktade Benjamin Sesko från systerklubben RB Salzburg uppges också klart. 19-åringen ansluter nästa sommar, möjligen för att då ersätta Christopher Nkunku. Enligt Sky ligger övergångssumman för Sesko på 24 milj euro.

Ruhr Nachrichten skriver att Anthony Modeste kostar Dortmund tio miljoner euro – fem milj euro i övergångssumma till Köln och ungefär lika mycket i lön. Den 34-årige anfallarens övergång blev klar på måndagskvällen. Modeste ses som ersättare till cancersjuke Sébastien Haller.

Sky Sport menar att Bayern München kan tänka sig att släppa Leroy Sané. Men då krävs 60-70 miljoner euro. Manchester United har i dagarna ryktats intresserad, men Bayerns sportchef Hasan Salihamidzic sa i söndags att han ”inte hört någonting”.

ÖVRIGT

Gazzetta.gr (Grekland) uppger att AEK på nytt är intresserad av Niclas Eliasson. Förra sommaren gjorde Atenklubben upprepade försök att värva 26-åringen från Nîmes. Den här gången är uppgifterna mer vaga. En förfrågan ska ha gjorts men en övergång anses komplicerad. Eliasson har kontrakt med Ligue 2-laget till nästa sommar.

Tipsbladet (Danmark) har dåliga nyheter för Karl-Johan Johnsson. FC Köpenhamn köper en ny målvakt. Enligt El Diario Vasco betalar FCK 500 000 euro för Real Sociedads australiske landslagsmålvakt Mathew Ryan. 30-åringen är redan på plats. FCK:s förstemålvakt Kamil Grabara är skadad och Johnsson har inte övertygat. BT tyckte svensken, smeknamn Kalle, gjorde en ”kalle-strofal” insats i derbyt i söndags.