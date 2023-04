Kompany bekräftar skada – Ekdals säsong kan vara över

Headlines Blogg

ENGLAND

Burnley Express får förklaring till varför Hjalmar Ekdal inte spelat de senaste matcherna. ”Ni kanske inte vet men förra veckan fick Ekdal ett litet problem, så det är därför han inte funnits med i truppen, jag vill inte folk ska tro något annat”, säger Kompany. Det tycks inte givet att mittbacken är tillbaka innan säsongen är slut. Även Nathan Tella är skadad, Kompany säger att han hoppas ha honom tillbaka till i alla fall sista matchen, och följer upp med att säga, ”Det är lite osäkert med honom (Ekdal), jag tror det är lite som med Nathan”. Burnley avslutar säsongen mot Cardiff den 8 maj.

ANNONS

Daily Star svarar för dagens mest ansträngda rubriker. ”Haal’s well that ends well”, syftar på att Erling Haaland trots en straffmiss på nytt hamnade i målprotokollet när Manchester City gick till Champions League-semifinal (1-1 mot Bayern München). Han har också ett nytt kontrakt på bordet. ”It’s Boehl gone wrong”, syftar på att Thiago Silva frustration, inte minst med den stora truppen. ”Vi behöver sätta stopp och hitta en strategi annars kan vi göra samma misstag nästa säsong”. Daily Mail skriver även att flera stjärnor överväger sin framtid i klubben, desillusionerade av den nya klubbledningen. The Sun menar också att de sänkta lönerna från uteblivet CL-spel kommande säsong kan skapa splittring, de gäller heller inte alla spelare.

The Guardian har på förstasidan att ”Julian Nagelsmann och Mauricio Pochettino leder kampen om tränarstolen i Chelsea”. Luis Enrique har hamnat på efterkälken. Daily Telegraph drar liknande slutsatser. Enligt Guardian kom spanjoren med en del krav som inte tilltalade Chelsealedningen. Tottenham anses nu ha öppen väg till Luis Enrique. På tal om tränare, The Guardian menar att Paulo Fonseca är ett alternativ till Graham Potter och Brendan Rodgers att ta över efter David Moyes i West Ham.

ANNONS

The Sun kastar sig in i debatten om Manchester Uniteds och Manchester Citys klubbmärken. En artikel i The Guardian i går ifrågasätte användandet av det tremastade skeppet, som kan kopplas till slavhandel. Skeppet finns också i stadens sköld. Antidiskrimineringsorganisationer välkomnar en debatt om skeppets symbolik. Men The Sun skriver att supportrar till de båda klubbarna rasar mot vad som ses som en kampanj, och tidningen tar liksom Daily Mirror upp att lokala historiker menar att skeppet snarare representerar frihandel.

THE CRIMINAL MOMENT WHEN BENFICA FANS COULD HAVE CAUSE A TRAGEDY BY THROWING SEVERAL FLARES AMONGST FANS!#InterBenfica pic.twitter.com/tSq6v5nF3I — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) April 19, 2023

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport går snabbt vidare från Inters avancemang (3-3 mot Benfica) till resultatet av det: ett möte med Milan i semifinal, ett ”Derbissimo”. Eller som Corriere dello Sport beskriver det med lika stora bokstäver, ett ”Derboom!”. Liksom tidningarna hade Rafael Leão som Milans stjärna i tisdags, har de Nicolò Barella som Inters stjärna i går. Noterbart från Milano i går 1: Benficafans kastade bengaler rakt ner bland Interfans (se klipp ovan). Noterbart från Milano 2: Olivier Giroud har förlängt kontraktet. GdS skriver på annat håll att särskilt tre klubbar visar direkt intresse för Viktor Osimhen: Chelsea, Manchester United och Paris Saint-Germain. Napoli har satt en prislapp på 150 miljoner euro på sin anfallsstjärna men hoppas förlänga med honom. Och, som GdS påpekar, en fortsättning i ett framgångsrikt Napoli är ett attraktivt alternativ för Osmihen, särskilt i jämförelse med Chelsea som inte kan erbjuda CL-spel.

ANNONS

Tuttosport har som vanligt fokus på Juventus. Liksom alla de stora sporttidningarna finns rubrik med citat, ”Ja, -15 poäng är orättvist”. Det är till och med åklagarsidans syn på bestraffningen av Juve. I går behandlades Juves överklagan mot domen. I dag väntas besked. La Repubblica menar att det finns två vägar. Antingen dras beslutet tillbaka och Juve står på 59 poäng i stället. Eller så skjuts ärendet vidare till högre instans för ny, troligen mildare dom. Det är vad åklagarsidan vill. Under tiden skulle Juve återfå poängen. Så, om La Repubblica är att lita på, så kommer Juve oavsett att ligga trea i Serie A i kväll. Tuttosport har också rubriken ”Kom igen, Juve”, en uppmaningen inför kvällens kvartsfinalretur i Europa League borta mot Sporting (1-0). Även Roma spelare kvartsfinalretur i EL, hemma mot Feyenoord (0-1). Tränaren José Mourinho vill förvandla Olympiastadion till en häxkittel. ”Jag vill ha 67 000 spelare till, för åskådare är en sak och spelare en annan”, säger han.

ANNONS

SPANIEN

Marca och AS ger båda förstasidan åt Joaquin. Den 41-årige Real Betis-legendaren lämnade i går besked om att han slutar efter säsongen. Båda tidningarna uppmärksammar också Cristiano Ronaldo. En del saudiska fans vill att han lämnar landet efter sin obscena gest i förrgår. I matchen mot Al Hilal tog han sig i skrevet, till synes riktat mot publiken som skanderat ”Messi, Messi” (se klipp här). Juristen Nouf bin Ahmed uppger att hon ska anmäla portugisen för oanständigt uppträdande på offentlig plats. ”Det ses som ett brott som medför gripande och utvisning om det gäller en utländsk medborgare”, skriver hon på Twitter. Cristiano Ronaldos gest var föremål för intensiva diskussioner i saudisk tv. Källor från Cristiano Ronaldos klubb Al Nassr menar att han tog sig i skrevet för att han fått en smäll där tidigare. Marca påpekar vidare att Atléticos sommarfönster formas efter hur klubben lyckas med en försäljning av João Félix. 100 miljoner euro hoppas Atlético få, men Cadena SER tror mer på 80 milj euro. Chelsea, som han är utlånad till, har bleknat som alternativ, men Newcastle är intresserad.

ANNONS

Sport och Mundo Deportivo är lika enhetliga i förstasidesämne som Marca och AS. Men här handlar det inte om Joaquin utan om Lionel Messi – för andra dagen i rad. MD toppar med ”Tebas öppnar dörren för Messi”. La Liga-presidenten säger, ”I dag ser jag inte värvningen som möjligen men det finns gott om tid för Barça att ta de nödvändiga ekonomiska stegen för att Messi ska kunna komma. Jag är ett Messi-fan, jag tycker han är bäst i världen, och jag hoppas de lyckas”, säger Tebas. Sport har i stället ”Barças erbjudande till Messi”. Kontraktet blir enligt tidningen på ett plus ett år, värt 25 miljoner brutto om året. En sak har Madrid- och Barcelonatidningarna gemensamt: alla göra stora rubriker på att det nu blir Pep Guardiola mot Real Madrid i Champions League-semifinal.

FRANKRIKE

L’Equipe förpassar Champions League till ett hörn på förstasidan och rikstar i stället ljuset mot Conference League. Där finns den sista franska representanten i Europafotbollen kvar: Nice, som tar emot Basel. På annat håll rapporterar tidningen att Mattéo Guendouzi väntas bli Marseilles stora försäljning i sommar. Aston Villa är intresserad sedan länge. West Ham ser honom som en ersättare till Declan Rice. Även Newcastle har visat intresse, liksom flera italienska klubbar. RMC Sport rapporterade i januari att Villa var beredd att betala upp till 40 miljoner euro för Guendouzi.

ANNONS

Foot Mercato har mer om Marseille. Klubben är den senaste att kasta lystna blickar på Folarin Balogun. Sedan tidigare har Monaco, Lille och Milan visat intresse för Reims inlånade skyttekung. 21-åringen har kontrakt med Arsenal till 2025. Italienska Calciomercato uppgav häromdagen att även RB Leipzig är intresserad, samt att prislappen är minst 30 miljoner euro.

TYSKLAND

Kicker skriver om den ”Bittra sanningen” för Bayern München. De räcker inte till. Det blev respass ur Champions League (1-1 mot Manchester City). Dayot Upamecano hade en ny mardrömsmatch mot City och får bara 5 i betyg (1 är högst). Men tränare Thomas Tuchel, som fick rött kort, vill dela ut lägre betyg till andra aktörer. ”Två saker var inte på nivå i dag: planen och domaren (Clément Turpin, min anm). Jag skulle ge domaren 6 (lägsta betyg) från första till sista domslut”, säger Tuchel. Bara ligatiteln återstår nu för Bayern. Fotbollsexperten Jan Åge Fjørtoft uppger på morgonen att Bayerns vd Oliver Kahn får stiga åt sidan.

ANNONS

Bild noterar att Julian Nagelsmann avråds från att flytta till Chelsea. Varningen kommer från Matthias Sammer, numera expert på Amazon och rådgivare till Dortmund. ”Med nuvarande konstruktion skulle jag helt klart avråda honom. Det är oroligt i ledarskapet genom någon som vill göra avtryck men som inte verkar ha en susning”, säger Sammer, och syftar på nya klubbägarna med Todd Boehly i spetsen. Bild uppmärksammar även turbulensen i Dortmund, mellan fans och arenasponsor.

Allgemeine Zeitung skriver att Darmstadt får klara sig utan Oscar Vilhelmsson i kampen om uppflyttning till Bundesliga. Darmstadt meddelar att den 19-årige anfallaren ”inte kommer att vara tillgänglig den närmaste tiden” på grund av en lårmuskelskada. Skador har satt avtryck på Vilhelmssons debutsäsong. Han har bara medverkat i 14 matcher. Darmstadt leder Zweite Bundesliga.

ANNONS

NEDERLÄNDERNA

Noordhollands Dagblad noterar ett bakslag för AZ inför kvartsfinalreturen i Conference League mot Anderlecht i kväll: Jesper Karlsson kan inte medverka. ”Vi behöver inte vara hemlighetsfulla om det. Han hinner inte bli klar i tid och är inget alternativ”, säger tränaren Pascal Jansen. Karlsson fick en skada under landslagssamlingen, gjorde ett inhopp i första kvartsfinalen, men spelade inte i helgen. Testades Karlsson för tidigt? ”Nej, det var ansvarsfullt att låta honom hoppa in, det medicinska teamet var givetvis konsulterat. Tyvärr har han fortfarande känning”, svarar Jansen. Under tisdagskvällen blev Isac Lidberg matchjälte för Go Ahead Eagles, med avgörande mål på tilläggstid (3-2 mot Waalwijk). Ett mål som tycks säkra fortsatt spel i högsta divisionen. ”Vilket härligt ögonblick”, sa Lidberg efter matchen.