Oväntade draget: Beckham kan fixa Messi till Barça

FRANKRIKE

L’Equipe väntar sig ”Ett farväl utan tårar” när Lionel Messi i helgen spelar sin sista match i PSG:s tröja. Men tidningen fyller också på med nya uppgifter om argentinaren. Saudiarabien är fortsatt det enda konkreta budet men som familj ör Messis tveksam att slå ner bopålarna i Mellanöstern. Och helst vill Lionel fortsätta spela i Europa, allra helst i Barcelona, men klubben saknar för närvarande ekonomi för det. Inget nytt i det, men det är här som L’Equipe kommer med uppgifter. Sedan några dagar tillbaka arbetar Barça med en plan B: ett samarbete med Inter Miami, där David Beckham är delägare. MLS-klubben har länge också flörtat med Messi. Enligt planen skulle Inter Miami värva Messi men låna ut honom till Barça i sex eller arton månader. På så vis kan Messi få ett avslut i klubben i hans hjärta. Dessutom eventuellt spel på hög europeisk nivå fram till Copa America 2024, innan själva flytten till USA. Messi fanns oavsett med på lanseringsbilderna för PSG:s nya hemmatröja i morse (se bild här). L’Equipe kom under tisdagskvällen också med uppgifter om att Liverpool förhandlar med Nice om ett köp av mittfältaren Khéphren Thuram.

Foot Mercato hävdar att PSG leder jakten på Lucas Hernández, även om Bayern München vill behålla fransmannen. Samtidigt uppger spanska Relevo att Inter skickat ett bud till Bayern. Även Barcelona uppges intresserad.

AFP skriver att Frankrike tappar ännu en spelare till VM i sommar. Enligt nyhetsbyrån, som hänvisar till en källa nära landslaget, är det klart att PSG-anfallaren Marie Antoinette Katoto inte kan vara med på grund av en knäskada. Nyligen kom beskedet att Delphine Cascarino missar VM. Även Kadidiatou Diani är enligt L’Equipe ett stort frågetecken. Trion var startspelare i Frankrikes anfall i senaste EM.

ENGLAND

Daily Mail ger idéer om ett framtida Newcastle med Alexander Isak och Viktor Gyökeres i anfallet. I alla fall ska Newcastle ha scoutat Gyökeres i playoffinalen mot Luton i förra veckan. Mycket mer än så skriver inte tidningen. Mail nämner på nytt att Brentford är het i jakten på svensken, som värderas till 25 miljoner pund. På annat håll skriver Daily Mail att 15 spelare kan lämna Chelsea i sommar. Londonklubben kan på så vis få in upp till 280 miljoner pund, menar tidningen (se lista här). Nye tränaren Mauricio Pochettino har redan fattat beslut om att lånespelarna João Félix och Denis Zakaria kan lämna. ESPN uppger att Juventus leder racet om Christian Pulisic medan transferspecialisten Fabrizio Romano hävdar att Milan är nära Ruben Loftus Cheek.

The Sun följer upp Daily Mirrors uppgifter i går om att Tottenham vägrar sälja Harry Kane till Manchester United eller någon annan Premier League-rival. Enligt The Suns uppgifter vill Kane bara till United i sommar – annars är han beredd att stanna och lämna gratis nästa sommar, när kontraktet går ut. The Sun har även uppgiften att Arsenal är ”chockad” över William Salibas löneanspråk, som kan framtvinga en försäljning i stället.

Daily Mirror-rubriken ”Red or buried” pekar på Mason Greenwood. Även om ett principbeslut skulle tas om att låta anfallaren att dra på sig Uniteds tröja igen, så kommer inget definitivt beslut att tas förrän supportergrupper, damlag och sponsorer konsulterats.

Daily Telegraph berättar att förbundet nu inför poängavdrag på straffskalan för förolämpningar av domare. Till att börja med gäller det i lägre divisioner, men domarrepresentanter vill även att bestraffningen införs på elitnivå. Inte minst Liverpools tränare Jürgen Klopp har upprepade gånger kritiserats för sitt uppträdande mot domare. Han har även stängts av, men åtgärden har från domarhåll ansetts otillräcklig.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att processerna mot Juventus är avslutade i Italien, ”Men för Uefa räcker det inte”. Klubben riskerar ett års avstängning från Europaspel. Efter att ha sluppit poängavdrag i gårdagens italienska dom, ligger Juve kvar på Conference League-plats i ligan, med möjlighet att nå Europa League. Det är här Uefa kan dra undan mattan under fötterna på klubben. Domen kommer i juni. Åtskilliga förändringar väntar i truppen. GdS påpekar att Juve gärna lyssnar på bud på Dejan Kulusevski. I går kom engelska uppgifter om att Tottenham trots allt är beredd att köpa honom.

Corriere dello Sport har fullt fokus på Romas Europa League-final mot Sevilla i kväll. Det innebär också fullt fokus på José Mourinho. ”För dem (Sevilla) är det närmast vardag att spela final, för oss är det extraordinärt”, menar han. Han får en fråga om skillnaden mellan Tottenham, där han inte vann några titlar, och Roma, där han redan förra året vann Conference League. ”I Roma fick jag inte sparken innan finalen, i Tottenham fick jag sparken innan finalen”, svarar Mourinho med ett leende. Han skjuter sedan bort frågan om ett klubbyte efter säsongen. ”I nuläget har jag ingen, noll kontakt med någon annan klubb”, säger han.

La Nazione och Gazzetta dello Sport uppger båda att Emil Holm är tillbaka i Spezias trupp mot Roma i helgen. En comeback på planen är troligen inte aktuell, menar La Nazione, men rehabiliteringen har gått bra. Det är också goda nyheter för Sverige, med EM-kvalmatch mot Österrike den 20 juni. Holm har varit borta tre månader.

SPANIEN

Marca och AS ger förstasidan åt Sevilla, som i kväll har chansen att vinna sin sjunde titel i Europa League/Uefacupen. Det finns fler skäl att vinna. ”Förhoppningsvis kan vi tillägna Sergio Rico titeln”, säger klubbpresident José Castro. Den Sevillafostrade PSG-målvakten ligger fortfarande på intensivårdsavdelning efter att ha blivit sparkad i huvudet av en häst. Tillståndet är allvarligt men stabilt, och han är fortsatt nedsövd. Hans hustru Alba Silva skrev i sociala medier, ”Lämna mig inte ensam, käraste, jag vet inte hur jag skulle kunna leva utan dig”. PSG har ställt in en planerad galamiddag av hänsyn till Ricos tillstånd. Marca konstaterar på annat håll att både Atlético och João Félix har problem sedan Chelsea nobbat en fortsättning med portugisen. Det finns inga andra erbjudanden på bordet.

El Mundo sätter siffror på det saudiska budet till Karim Benzema. 1/ 100 miljoner euro om året. 2/ Kontrakt på två år. 3/ Inga skatter eller avgifter. 4/ Bibehållna bildrättigheter för Benzema. 4/ Val av lag och stad. 5/ Val av bostad. El Mundo skriver att det i avtalet sedan ingår att Benzema ska bli ambassadör för Saudiarabiens VM-ansökan 2030. Anfallaren uppges allvarligt överväga en flytt, och väntas lämna besked i slutet av veckan. Real Madrid arbetar redan efter två scenarior, ett med och ett utan Benzema kommande säsong. Anfallskollegan Marco Asensio väntas också flytta, Aston Villa är hetaste alternativ.

Mundo Deportivo hävdar att ”Kimmich fortfarande är möjlig” för Barcelona. Klubben ska formellt meddela sitt intresse till Bayern München då mittfältaren ses som en prioriterad värvning. Kimmich själv påstås intresserad och MD menar att Bayern behöver sälja för att kunna köpa en dyr nummer 9. MD uppmärksammar på annat håll Fridolina Rolfö. Dels var hon tillbaka i träning i går efter skada. Det visade hon själv på Instagram. Det bådar gott inför Champions League-finalen mot Wolfsburg på lördag. Dels har tidningen med en intervjun Rolfö gjort för europeiska handbollsförbundet (EHF) – Rolfö har utsetts till ambassadör för herrarnas EM i Tyskland nästa år.

TYSKLAND

SportBild har en rad uppdateringar om Bayern München. 1/ Det stämmer att kontraktssamtalen med Alphonso Davies lagts på is. De återupptas nästa år. Manchester City och Real Madrid håller koll på situationen. 2/ Hoppet om Declan Rice minskar. Dels skrämmer priset, trots rapporter från Sky Sport om att Bayern skulle vara beredd att betala 100 miljoner euro. Dels uppges West Ham-spelaren ”irriterad” då kontakten varit med Hasan Salihamidzic, som nu fått sparken. Bayern bekräftade under måndagen att Karl-Heinz Rummenigge återvänder till klubbledningen, vilket tagits emot med glädje av Bayerns personal. En högst anställd i klubben säger, ”’Kalle’ hälsade på dig på bageriet, och från andra sidan gatan, och frågade hur man mådde, även när det var stressigt. (Oliver) Kahn däremot hade svårt att ens säga ’hej’ på kontoret”.

Bild har en uppdatering om Markus Krösche, Frankfurts sportchef som värvade Hugo Larsson. Han har setts som högaktuell för Bayern München men Frankfurts styrelseordförande Philip Holzer tillbakavisar det, ”Vi vet från samtal med honom (Krösche) att han inte har tankar på en flytt och bara är koncentrerad på sitt arbete i Frankfurt”. Krösche ska också ha nobbat Ajax, Chelsea, Liverpool och senast Tottenham. Även RB Leipzig räknar med att behålla sportchefen Max Eberl, som också jagats av Bayern.

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) och Le Soir dementerar uppgifter om att Anderlecht skulle ha lagt ett bud på två miljoner euro plus en milj euro i bonusar till BK Häcken för Bénie Traoré. ”Det finns inget konkret erbjudande, och jag vill inte spekulera i priset, jag kan bara säga att Bénie Traoré är en dyr spelare med tanke på sin kapacitet”, säger Häckens sportchef Martin Ericsson till Het Nieuwsblad. Däremot understryker tidningarna Anderlechts intresse för ivorianen. Det väcktes redan för två och ett halvt år sedan. Även Union Saint–Gilloise är intresserad av Traoré. Häromdagen nämnde Aftonbladet också Ajax.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) har mer Ajax. Vd Edwin van der Sar lämnar klubben efter ”katastrosäsongen”, som AD beskriver det. ”Efter elva år får det räcka”, säger Van der Sar. Ajax slutade trea i ligan, 13 poäng efter Feyenoord. De Telegraaf plitar samtidigt ner tre namn som är aktuella för tränarposten i Ajax, två av dem är skandinaver: Bodø/Glimts Kjetil Knutsen och danska förbundskaptenen Kasper Hjulmand. Dessutom är interimtränaren John Heitinga aktuell för en fortsättning.

Fotospor (Turkiet) hävdar att Samsunspors tränare Hüseyin Eroglu vill ha Filip Helander. Den svenske mittbacken lämnade häromdagen Rangers, och har kopplats ihop med Malmö FF. Samsunspor säkrade nyligen uppflyttning till Süper Lig. I går blev för övrigt Galatasaray klara mästare (4-1 mot Ankargücü).

A Bola (Portugal) hävdar att Manchester United nu ger sig in i kampen om Manuel Ugarte. Tidigare har Chelsea och PSG uppgetts betala utköpsklausulen på 60 miljoner euro. Enligt Record är Chelseas löneerbjudande till mittfältaren knappt hälften av PSG:s. Napoli är enligt italienska medier i jakten på Sergio Conceição. Men O Jogo menar att Porto har sin tränare ”skyddad” av en utköpsklausul på 18 miljoner euro och ett år kvar på kontraktet.