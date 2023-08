Uppgifter: Vill nu sparka Vilda - Rubiales kan stängas av 15 år

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och AS domineras på nytt av Luis Rubiales-affären. Trots hans mammas hungerstrejk tycks Luis Rubiales tid som pamp vara räknad. Den spanske riksåklagaren har inlett en utredning mot honom om sexuella övergrepp. Förbundet har svängt och vill att han avgår. Fifa påstås vilja se honom portad från all fotboll i upp till 15 år. Och svallvågorna av affären tar inte slut där. Enligt AS vill förbundet också sparka Jorge Vilda, den kontroversielle förbundskaptenen som också står Rubiales nära. Förbundsstyrelsen studerar förutsättningarna för det. Ett besked kan komma inom kort. Cadena SER är inne på liknande linje. AS ger dock sin förstasida till Vinícius Jr. Real Madrids brasilianske stjärna väntas bli borta ”minst sex veckor” på grund av sin lårskada. Marca har samma tidsuppskattning. Atléticos storseger (7-0 mot Rayo Vallecano) hamnar i skuggan. Tränare Diego Simeone menar även att hans lag står i skuggan av ligans två jättar. ”Real Madrid och Barcelona är bättre än resten, vi jobbar hårt för att vara på hugget när de misslyckas”, säger Simeone.

Sport och Mundo Deportivo konstaterar att João Cancelo är Barcelonas nästa värvning. Det kan bli klart i dag. Men fönstret är inte stängt med det. João Félix är i fokus. Enligt Sport kommer Barça att försöka till sista stund. Mundo Deportivo menar däremot att portugisen inte är prioritet, och att det krävs att spelare säljs för att värvningen ska möjliggöras. Båda tidningarna bär på beskedet att Fermín López, 20, i dag förlänger kontraktet till 2028. Utköpsklausulen blir på 400 miljoner euro.

Relevo-journalisten Óscar Méndez tycker Celta Vigo bör överväga att låna ut Williot Swedberg trots allt. Nya offensiva spelare anländer till klubben, och svensken har bara fått åtta minuter speltid på de första tre matcherna. ”Ännu en säsong utan matcher vore katastrofal”, skriver Méndez på X.

ENGLAND

Daily Mail har den mest dramatiska rubriken: ”Gäng hotade skjuta Newcastlestjärna”. Lagkaptenen Jamaal Lascelles ska under en utekväll med vänner för en vecka sedan ha blivit attackerad av sex-åtta män utanför en nattklubb. Männen ska även ha hotat att skjuta 29-åringen och hans bror. Enligt The Times skadade Jamaal Lascelles ett öra i bråket, och en annan i hans grupp slogs medvetslös. Polisutredning pågår. Daily Mail uppger vidare att Fifa vill stänga av den spanske förbundsbasen Luis Rubiales från all fotboll i 15 år (läs mer under Spanien).

Daily Telegraph kom under måndagen med uppgiften att Manchester United är ute efter Pierre-Emile Højbjerg, Tottenhams mittfältare. Och det surras överlag mycket om United. Rico Henry i Brentford är senaste namnet för vänsterbacksplatsen efter Luke Shaws skada. Sky Sport Italia uppger även att United gjort en förfrågan hos Roma för Leonardo Spinazzola. Tidigare har Marc Cucurella, Sergio Reguilon och Marcos Alonso nämnts. Enligt Marca har United erbjudit Marcos Alonso ett tvåårskontrakt, det första året på lån. Barça lämnar beslutet till spelaren. Samtidigt uppger The Sun att United nobbat Evertons låneförfrågan för Harry Maguire, och Talk Sport hävdar att United även nobbar West Ham, som gjort ännu ett försök.

The Times hävdar att Tottenham närmar sig en värvning av Brennan Johnson från Nottingham. Samtal mellan klubbarna pågår. Nottingham vill ha 50 miljoner pund. Brentford har lagt flera bud men förgäves. Enligt Sky Sports finns också uppgifter om andra alternativ för Tottenham: Ansu Fati (Barcelona) och Johan Bakayoko (PSV Eindhoven).

Daily Star gör förstasida på att Manchester City hoppas göra klart med Matheus Nunes för 60 miljoner pund. 25-åringen träningsvägrar för att få till en flytt.

ITALIEN

Corriere dello Sport ser en ”Gigantisk” övergång när storvuxne Romelu Lukaku i dag anländer till Rom. Det ses närmast som ett triumffärd. För det är Romas ägare och flygentusiast Dan Friedken som själv sitter bakom spakarna på planet från London som landar på Ciampino-flygplatsen klockan 17 till ”ett hav av kärlek”, som CdS beskriver det. Jublande fans är att vänta. En kontrast till hur det hade varit om Lukaku satt fot i Milano eller Turin igen. Det finns olika uppgifter om avtalet med Chelsea. Fabrizio Romano skriver i The Guardian om en låneavgift på motsvarande drygt nio miljoner euro, italienska medier skriver om drygt fem milj euro plus bonusar. Både Daily Telegraph och Corriere dello Sport skriver att det i avtalet finns en köpoption på 43 miljoner euro. Den är inte bindande. Lukaku sänker sin lön rejält, från elva milj euro om året i Chelsea till 7,5 milj euro, enligt Gazzetta dello Sport. Enligt Corriere dello Sport betala Roma också två milj euro till agenterna. Atalanta hade möte med Spezia i går om Emil Holm, och i dag kan en affär lossna, skriver CdS. I pipeline är ett lån med obligatorisk köpoption värd tio miljoner euro. En ung talang kan ingå i affären. Även Tuttoomercatoweb skrev i går att Atalanta gått om Juve i jakten på 23-åringen.

La Gazzetta dello Sport tycker att ”Inter är med” efter andra raka segern (2-0 mot Cagliari). Liksom tyska medier (se nedan) påtalar GdS att det är i dag som gäller för Benjamin Pavard. Noterbart: Juventus damer slog Como med 2-1 i en försäsongsmatch. Samtliga mål gjordes av svenskor: Paulina Nyström och Amanda Nildén för Juve, och Julia Karlenäs för Como. Efter matchen sa tränare Joe Montemurro, ”Jag är särskilt glad för Nildén som vi saknade mycket förra säsongen”.

FRANKRIKE

L’Equipe täcker förstasidan med krisen i Lyon. För tränare Laurent Blanc väntar en avgörande vecka. På fredag stänger transferfönstret. På söndag väntar stormöte hemma mot PSG. Lyon har bara en poäng på tre matcher. I helgen kom L’Equipe med uppgifter att Lyon är beredd att sälja Amin Sarr. Enligt tidningen kan en annan svensk också lämna innan fönstret stänger: Gabriel Gudmundsson i Lille. Le Petit Lilleois adderar att svenskens representanter är i kontakt med klubbar från Nederländerna, Tyskland och Italien.

Foot Mercato hävdar att PSG och Eintracht Frankfurt nått en överenskommelse om Hugo Ekitike. Däremot är den tyska klubben ännu inte överens med PSG. Genombrottet kan öppna dörren för Frankfurt att sälja Randal Kolo Muani…till PSG.

TYSKLAND

Sky Sport uppger att Inter satt en deadline till Bayern München för Benjamin Pavard. Den italienska klubben vill ha svar innan kl 15 i dag om budet på sammanlagt 33 miljoner euro accepteras. Annars drar sig Inter ut. Det har satt fart på Bayern, som först vill ha klart med en ersättare. Kontakter togs i går med Chelsea om Trevoh Chalobah. Bayern vill låna med köpoption, Chelsea vill sälja. Även Fabrizio Romano bekräftar samtal mellan klubbarna. Sky Sport skriver vidare att Liverpool kan göra ett sista försök med Ryan Gravenberch, som även Manchester United är intresserad av. Spåret till Liverpool anses lite hetare. Bayern har ännu inga formella bud att ta ställning till.

Bild menar att PSG och Eintracht Frankfurt går en kamp mot klockan att få klart en övergång för Randal Kolo Muani. Sky Sport hävdar att Frankfurt nobbat det senaste budet på 80 miljoner euro, medan Bild skriver att det inte finns ett formellt andra bud. Frankfurt vill ha 85 milj euro plus Hugo Etikite om klubben ska avvika från kravet på 100 milj euro. Det är tveksamt om PSG går med på det. Fönstret stänger på fredag. Frankfurt, som sålt Jesper Lindstrøm till Napoli, är på väg att köpa en annan mittfältare, Fares Chaibi. 20-åringen från Toulouse väntas till Tyskland i dag. Enligt Sky Sports ligger övergångssumman på cirka tio miljoner euro.

ÖVRIGT

Leeuwarder Courant (Nederländerna) skriver att Patrik Wålemark vill till Heerenveen. Det handlar om ett lån från Feyenoord, som är positiv till att 21-åringen byter till Heerenveen. Det återstår för klubbarna att komma överens om de ekonomiska villkoren. De Telegraaf uppger att Vitesse lånar Joel Voelkerling Persson från Lecce. Gazzetta dello Sport uppgav under måndagen att det handlade om ett köp. Willem II har säkrat Thór Sigurgeirsson från Östers IF.

Globo Esporte (Brasilien) uppger att förbundsordförande Ednaldo Rodrigues kommer att förhandla fram en uppsägning av förbundskapten Pia Sundhage vid ett möte denna vecka. Sundhage har kontrakt över OS 2024. Brasilien åkte överraskande ut redan i gruppspelet i VM i somras.