Fem klubbar ute efter Hien - prislappen höjs

ITALIEN

La Repubblica uppger att Juventus, Milan och Atalanta har gjort förfrågningar om Isak Hien under de senaste veckorna. Även West Ham och Bayer Leverkusen har sonderat terrängen med Hellas Verona. En flytt kan bli aktuell redan i januari. Både Juve och Milan letar ny mittback och har 24-åringen på radarn. Atalanta har behållit intresse sedan i somras då klubben var nära att köpa Hien. För knappt en vecka sedan uppgav transferspecialisten Fabrizio Romano att Hien var på väg att förlänga kontraktet. Enligt La Repubblica vill Hellas Verona ha hela 18 miljoner euro för att släppa Hien i januarifönstret. Djurgården har tidigare uppgetts ha en vidareförsäljningsklausul på tio procent. I La Repubblicas pappersupplaga i dag finns en annan svensk på bild, Pontus Almqvist. Tidningen gör ett nedslag kring Serie A:s bästa dribblers. Almqvist ligger för närvarande sexa i antal lyckade dribblingar (18). Någon större lycka hade Leccesvensken emellertid inte i går. Han gjorde ett inhopp, får 5/10 i betyg av Gazzetta dello Sport och cupmatchen slutade i en snöplig förlust (2-4 mot Parma).

La Gazzetta dello Sport bullar redan upp för Derby d’Italia, Juventus mot Inter. Stormötet är ändå först den 26 november. Har Milan till dess fått en boost i toppstriden med Zlatan Ibrahimovic? På nytt ges stort utrymme – nästan ett uppslag – åt klubblegendarens förmodade comeback. GdS beskriver på förstasidan hans roll som ”omklädningsrummets ledare”, nära Stefano Pioli. Alla möten, den positiva inställningen från tränare till ägare men också att Ibrahimovic vill ha en klart definierad roll, inte bara vara kosmetika med sitt namn. Tidningen påpekar vidare att Ibrahimovic kan behöva balansera roller då han också vill hålla igång sin egen affärsverksamhet.

ENGLAND

Daily Mail känner att marken börjar gunga under Erik ten Hag efter ännu en tung förlust för Manchester United, den här gången i ligacupen (0-3 mot Newcastle). Det ger fyra förluster på de sju senaste matcherna.”Han har tappat spelarna, annars får man inte stryk på det här viset”, menar Sky Sports expert Paul Merson, och tycker att Fulham på lördag är en måste-match. Casemiro blev skadad i går och väntas missa den matchen. Daily Mirror noterar att Graham Potter nämnts i diskussionerna om förbundskaptensposten för Sverige, vilket ses som ett hot mot Uniteds ”beredskapsplan”, att plocka in engelsmannen. Själv menar Ten Hag att han står stadigt i stormen. ”Jag är en fajter”, säger han. Newcastlefansens hånfulla ”You’re getting sacked in the morning” i går får nog gälla en annan morgon.

Manchester Evening News skakar på huvudet åt i stort sett alla Unitedspelare, inklusive Victor Nilsson Lindelöf (4/10). Svensken fick dra på sig kaptensbindeln på slutet, vilket en del supportrar i sociala medier tycker summerar Uniteds svaga tillstånd. Mer glädjande var Emil Krafth som gjorde comeback. När Newcastles tränare Eddie Howe fick fråga om matchens höjdpunkter började han med Emil Krafth, även för svenskens insatsen. Chronicle går i segerrus och ger alla Newcastlespelare 10 eller 9 i betyg, Krafth får sistnämnda.

Daily Telegraph gör störst rubrik på ”Ten Hags fullständiga förödmjukelse”. Men på sportettan finns också ”FA hotar med polisanmälan för pro-palestinskt slagord”. Förbundet har meddelat klubbarna att ”from the river to sea” ses som kränkande. Tidigare har Hamza Choudhury i Leicester använt budskapet i sociala medier, men raderade det senare och bad om ursäkt. Tidningen följer samtidigt upp Chelseas beslut att tvinga bort den israeliska supporterklubbens flagga som hängt på Stamford Bridge i åtta år. I går (2-0 mot Blackburn) hängde där en ny flagga som Chelsea tryckt upp utan Davidsstjärna. Chelsea möter för övrigt Newcastle i kvartsfinal. West Ham tog en prestigeseger (3-1 mot Arsenal) och får möta Liverpool (2-1 mot Bournemouth) – här hela lottningen.

Sky Sports har en ny prislapp på Ivan Toney: 100 miljoner pund. Det är vad Brentford vill ha för att sälja anfallaren redan i januari. Det har tidigare talats om 60 milj pund. Brentford vill behålla Toney till sommaren. Chelsea och Arsenal har andra planer. Den 16 januari avslutas 27-åringens åtta månader långa avstängning för brott mot bettingregler.

Four Four Two har rankat några PL-storklubbars värsta värvningar. Andreas Andersson tar fjärdeplats på Newcastles lista. Kim Källström kliver in på 30:e plats på Arsenals.

SPANIEN

Marca tycker att allt pekar mot att Kylian Mbappé drar på sig Real Madrids tröja nästa säsong. Den fortsatta tystnad är ett tecken på det, menar tidningen, som också skriver att Real Madrids omklädningsrum tar det för givet att fransmannen kommer. Om två månader kan Mbappé börja förhandla med en ny klubb, med andra ord Real Madrid. AS drar i stället på att Real Madrid vill köpa Sportings mittback Gonçalo Inácio i januari. AS noterar också att Williot Swedberg låg bakom Celta Vigos första mål i onsdagens cupmatch (4-0 mot Turegano) men annars verkar svensken inte ha tagit vara på chansen när han äntligen fick starta. La Voz de Galicia ger svala betyget 5/10 och skriver att ”han rörde sig mycket men hade inte den framträdande roll som tillfället krävde”. Swedberg spelade hela matchen.

Mundo Deportivo menar att Barcelona har ”Ögon för Kimmich”. Xavi gillar tysken och Kimmich hade Xavi som en barndomsidol. MD noterar Sport1:s rapport om att mittfältaren tvekar om sin framtid i Bayern München, samt att Manchester City och Real Madrid är andra möjliga adresser. Kimmich har kontrakt till 2025.

Cadena SER berättar att det på nya Camp Nou inte bara kommer att finnas plats för 104 000 åskådare. Det kommer också att finnas en minnesplats med utrymme för 26 600 urnor för Barçafans som vandrat vidare till de sälla jaktmarkerna.

FRANKRIKE

L’Equipe ger förstasidan till efterspelet av attacken mot Lyons spelarbuss. ”Lille sätter press” står för att klubbpresidenten Olivier Letang kräver garanterad säkerhet när laget gästar Olympique de Marseille i helgen. Vid ett säkerhetsmöte i Marseille i dag ska bland annat bussvägen för gästande lag diskuteras.

Le Parisien ägnar ett helt uppslag åt Kylian Mbappés besök hos barn i ett välgörenhetsprojekt. Alla frågor kretsar kring barnen och Mbappé. Det är också svaret på en fråga från ett barn som ger dagens rubrik. PSG-stjärnan fick frågan om vem han skulle vilja ge ett par gasögon till. ”(Skrattar) Hmm, jag skulle nog ge ett par till Ousmane Dembélé, det skulle hjälpa honom att göra mål. Med såna frågor är det lika bra att skjuta ner sina vänner (skratt)”, svarar Mbappé. Dembélé firade glatt sitt första mål i PSG-tröjan mot Milan – bara för att se det dömas bort av VAR.

TYSKLAND

Kicker ser ”Pinsamt innan toppmatchen”. Bayern Münchens chockförlust i cupen (1-2 mot Saarbrücken) kommer bara dagar innan rivalmötet med Dortmund. De tillresta Bayern-fansen var inte glada. Men Thomas Tuchel kritiserar lagkamraterna som inte gick och tackade dem. ”Även i fotboll kan man förlora, och jag måste hålla med fansen. Vad som inte är acceptabelt är att bara tre-fyra spelare visar fansen respekt”, säger Müller. Till Thomas Tuchels bekymmer kan läggas att Matthijs de Ligt blev skadad. ”Det är samma knä igen, samma kapsel. Det var väldigt smärtsamt, men vi har ingen diagnos ännu”, säger Tuchel.

Sport1 skriver att Joshua Kimmich inte kommer att skriva på ett nytt kontrakt med Bayern i år. Han vill se många frågetecken rätas ut först. Skulle han välja att i stället flytta nästa sommar är Barcelona, Manchester City och möjligen Real Madrid alternativ, enligt Sport1.

Bild följer upp vändningen med Anwar El Ghazi. Knappt hade Mainz nyförvärv tagits tillbaka efter att ha gjort avbön för pro-palenstinska/anti-israeliska inlägg i sociala medier, förrän han slog till på nytt. I ett långt inlägg försvarar han nu sin ursprungliga hållning. Eller som Bild vill få det till, ”försvarar sin Hamas-propaganda”. I ett uttalande beskriver Mainz agerandet som ”obegripligt”. Sannolikt väntar ny avstängning. Kicker går längre: ”Det verkar rätt givet att El Ghazi aldrig mer kommer att spela för Mainz”. Tidningen menar att det återstår att se om klubben nu har tillräckligt på fötterna för att kunna riva kontraktet eller måste lösa ut honom. Det färska kontraket gäller till 2025. Enligt Bild har polisen också fått in en anmälan mot El Ghazi. Detsamma gäller för övrigt Noussair Mazraoui i Bayern München, som polisanmälts av en prominent politiker för liknande inlägg i sociala medier.