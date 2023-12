Uppgifter: Nya storklubbar kopplas till Bergvall

Headlines Blogg

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport har fokus på Barcelonas bristande målskytte. MD lyfter på förstasidan fram Vitor Roque som den som kan lösa knutarna. Sport håller med om brasilianaren men ser ”Två lösningar”. Även Marc Guiu hålls fram som en plan B. Båda tidningarna har också med att Djurgårdens sportchef Bosse Andersson bekräftade för Fotbollskanalen att Barcelona är i kontakt om Lucas Bergvall. Enligt Sport var Barça i kontakt redan i somras. Transferjournalisten Ekrem Konur, som ofta skjuter vilt, vill addera ytterligare klubbar som är intresserade av 17-åringen. Han nämner Manchester City, Arsenal, Tottenham, Juventus, Dortmund och så då Barcelona. Tidigare har bland annat Manchester United, Inter, Atalanta, RB Leipzig och Rennes tagits upp.

AS och Marca gläds över Real Madrids seger (4-1 mot Villarreal) men den överskuggades sent i går kväll av beskedet att David Alaba dragit korsbandet. Säsongen är över och EM är i fara för den österrikiske lagkaptenen. Real Madrids tränare Carlo Ancelotti kan knappt ta in beskedet. ”Tre korsband på fyra månader (även Militão och Thibault Courtois, min anm). Det är otroligt! Jag har inte varit med om något liknande”, säger Ancelotti, som håller dörren öppen för en backförstärkning i januari. ”De närmaste dagarna får vi se hur vi ska göra”. Men Cadena SER:s experter tror inte det blir någon värvning, och pekar på att kvalitetsbackar i januari är svåra att få och att det redan finns hyfsad täckning, samt att det talas om att Militão är tillbaka i februari-mars. Marca har med två Real Madrid-spelare i omgångens lag, Lucas Vázquez och Brahim Díaz, men Nico Williams (Athletic) är Omgångens spelare. Inför dagens CL-lottning understryker Marca i rubriken vad som gäller ”PSG är rivalen att undvika”. Freja Olofsson spelade hela matchen när Real Madrid säkrade sin position som tvåa (2-0 mot Levante Las Planas). Emma Holmgren höll nollan för ligatrean Levante (2-0 mot Sporting Huelva). Barcelona vann som vanligt (2-0 mot Granadilla Tenerife) och leder överlägset med tolv segrar på lika många matcher.

ENGLAND

Daily Telegraph gör som The Sun – lyfter upp Roy Keanes kommentarer till huvudrubrik. Den forne Unitedspelaren, numera Sky Sports chefskritiker, lackar på Virgil Van Dijk. Liverpoolbacken var frustrerad över tappade poäng i rivalmötet (0-0 mot Manchester United) och sa att ”Bara ett lag försökte vinna”. Keane svarar: ”Van Dijks kommentarer… det är mycket arrogans som kommer ur honom”, säger Keane, ”Att dissa United, han spelar för en klubb som vunnit en titel på 30 år och han säger att bara ett lag ville vinna, och att United är lyckliga över en poäng? United är i ett tufft läge. Det där är arrogans och det slog tillbaka mot dem i dag. I många år var det Liverpool som hade det tufft och United som var bra men du hörde inte United vara så respektlös mot andra klubbar” (se klipp här). Telegraph lyfter annars fram just Van Dijk och Uniteds Rapahaël Varane som två av planens bästa (8/10).

TalkSport har fler beska citat från Van Dijk. Enligt radiokanalens Alex Crook gick nederländaren på offensiven i spelartunneln och sa till Uniteds målvakt André Onana, ”På grund av er spelade vi bara en halvtimme fotboll”. Han fick ett leende tillbaka från den kamerunske målvakten.

Daily Mail tar över stafettpinnen. Liverpool hade öppnat en ny publikläktare och kunde ta in 57 158 åskådare, klubbens högsta publiksiffran sedan 1947. Onana fick frågan om han kände av stämningen. ”Ingenting”, blev svaret. Sky Sports Gary Neville sa, ”Stämningen var den sämsta jag upplevt under en match Liverpool-Manchester United. Jag brukar alltid var generös mot Liverpoolfans men det här var den mest dämpade publiken jag upplevt i det här mötet. Kanske var det lite överdrivet självförtroende, jag såg folk i jultröjor med ’7-0’ tryckta på dem (resultatet i mars, min anm) och sånt”.

Daily Mirror ser Arsenal gå upp i ligaledning (2-0 mot Brighton), West Ham stå för en överkörning (3-0 mot Wolves) och Aston Villa bokstavligt fajta sig till en poäng (1-1 mot Brentford). Sedan fångar tidningen upp muntra ord från Dejan Kulusevski om sin ”superhjältemask”. ”Den känns bra. Den ger mig lite mer kraft. Jag gillar den. Jag trycker på den hemliga knappen på masken, och sen är det bara att köra”, säger Kulusevski, ”Läkaren säger att jag behöver ha den en månad. Om jag fortsätter spela så här kanske jag behåller den”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Inter drar iväg” (2-0 mot Lazio). Inter har nu fyra poäng upp på Juventus. Tidningen påpekar att ”Lautaro och Thuram krossar allt i sin väg”. Duon kallas ”ThuLa”. Simone Inzaghi var belåten, ”Det här var en match som gör en tränare glad”, men har onda aningar inför dagens CL-lottning, ”Jag tror vi får Manchester City”. Milan vann också i går (3-0 mot Monza), men inte heller nu var Zlatan Ibrahimovic närvarande. Milans nya superkonsult missade också tilltänkta återträffen på Milanello förra veckan. Orsaken är enkel. Ibrahimovic har varit sjuk. Jens Cajuste vänstas få en ny chans att övertyga när Napoli möter Frosinone i cupen på tisdag. GdS är bekymrad. ”Ännu ett test att glömma”, skrev tidningen efter helgens insats,. Tidningen ser detta som examenstid för Cajuste att visa att kan ersätta Frank Anguisse när mittfältaren åker till Afrikanska mästerskapen.

Corriere dello Sport har närmast en identiskt huvudrubrik, ”Inter springer iväg”. Stort utrymme ges också åt ett ”Bologna som på film” (2-0 mot Roma). Förlusten tycktes inte dämpa José Mourinhos entusiasm för sin klubb. ”Jag ska säga något här som jag inte sagt innan, som jag inte velat säga: Jag vill stanna i Roma”, säger Mourinho. Det fanns en likhet mellan Lazios match på Olimpico och Bolognas på Stadio Renato Dall’Ara: båda hyllade Sinisa Mihajlovic. Det har nu gått ett år sedan han gick bort.

Il Secolo XIX skriver, enligt Spezia 1906, att Albin Ekdal lär spela från start mot Citadella på lördag på grund av avstängningar. Men mycket pekar enligt tidningen på att det blir mittfältarens sista i Spezias tröja. På nytt nämns Djurgården som hetaste adress.

FRANKRIKE

L’Equipe låter de färska handbollsvärldsmästarna ta över förstasidan. Inga andra puffar finns. När fotbollen till slut dyker upp är PSG:s tappade poäng i fokus (1-1 mot Lille). Som träningar hade antytt så testade Lilles tränare Paolo Foseca Gabriel Gudmundsson som vänsterytter i matchen. Försöket var inte lyckat, tycker L’Equipe, som har svensken som en av matchens floppar. ”Han hade svårt att positionera sig framför Ismaily och ville alltför sällan ha boll”, skriver tidningen bland annat, och ger honom 3/10 i betyg. Kylian Mbappé får inte mycket bättre betyg i rollen som nummer 9 (4/10) trots ett straffmål. L’Equipe liksom flera andra tidningar är bekymrade över hans attityd. Men tränare Luis Enrique säger, ”Kylian kan spela var han vill. Han har total frihet”. I Omgångens lag märks Lilles back Leny Yoro. 18-åringen, som sägs jagad av Liverpool och de båda Manchesterklubbarna, är redan med för femte gången.

Sud Ouest uppmärksammar målvaktskampen i Bordeaux. Karl-Johan Johnsson är tillbaka efter skada men fick sitta på bänken senast. Rafal Straczek har återtagit sin plats som han förlorade till svensken i oktober. Tränare Albert Riera säger att det inte finns någon given första- och andramålvakt, ”I vårt fall är båda redo”. Nästa match är mot Dunkirk i morgon. ”Jag vet inte vem som kommer att stå, vi får se”, säger Riera.

TYSKLAND

Kicker drar på en intervju med Frankfurts tränare Dino Toppmöller. Givetvis finns där också en fråga om Hugo Larsson. Kan han bli en av Europas bästa mittfältare? ”Ja, han har vad som behövs. Hans talang och mentala stabilitet är enastående. Alla våra spelare har talang. Frågan är: hur man handskas med bakslag? Jag tar av mig hatten för hur Hugo handskas med motstånd. Han lever fotboll med allt han har. Det syns också i de individuella videoanalyserna. Han frågar, vill veta allt och säger sedan, ’Jag älskar det här och vill ha mer av det’”, svarar Toppmöller. Men liksom hela laget hade Larsson en tung söndag (3-0 till Leverkusen). Han får 4,5 av 6 i betyg (1 är bäst). Desto roligare för Emil Forsberg. Efter sin sista hemmamatch får han också en plats i Kickers Omgångens lag. ”Ett avsked med klass och stil” är rubriken för RB Leipzig-matchen. Tränare Marco Rose säger att det är upp till Forsberg om han också vill medverka i sista matchen innan flytten, borta mot Bremen på tisdag.

Bild tar vid där hyllningarna för Forsberg ebbat ut. Tidningen anser i en krönika att RB Leipzig sjabblat bort en viktig profil med ett uselt lönebud (”sportchefen kan anklagas för försumlighet”) och för lite speltid (Rose ”skickade ingen tydlig signal” om att behålla svensken). Bild menar att det enda positiva är att han är kvar i RB-familjen. ”Ett framsynt beslut. För att vid någon tidpunkt ta honom tillbaka efter att han avslutat sin proffskarriär?”, spekulerar tidningen, som också har med Forsberg i sitt Omgångens lag. Där finns också Kim Min-jae och Harry Kane som var tongivande i Bayern Münchens storseger (3-0 mot Stuttgart). Kane gjord två mål och har nu 24 mål och 8 assist på 21 matcher i Bayerns tröja.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har rubriken ”Is i ådrorna”. Den står för dansken Casper Tengstedt som fixade Benficas seger i går (1-0 mot Braga). Tidningen hoppas nog kunna sätta en liknande rubrik efter att Viktor Gyökeres och hans Sporting tagit sig an Porto i O Clássico i kväll. Record skriver att Chelsea är på plats och scoutar Gyökeres och Ousmane Diomande. Sporting har inför januarifönstret vid upprepade tillfällen gjort klart att bara om utköpsklausulen på 100 miljoner euro triggas så kommer klubben att lyssna på de som är intresserade av Gyökeres.

Football Scotland (Skottland) har också källor som bekräftar att Celtic är beredd att sälja Gustaf Lagerbielke. Det var Stephen McGowan, en initierad journalist på Daily Mail, som var först med uppgifterna i helgen. Dessutom stänger inte Celtic-tränaren Brendan Rodgers dörren på en direkt fråga. ”Vi får se. Gus kom in och gjorde det avgörande målet i veckan (mot Feyenoord, min anm), vad som händer i januari löser sig nog själv”, säger Rodgers kryptiskt. Lagerbielke var inte ens med i truppen i lördags.

TyC Sport (Argentina) uppehåller sig vid två saker. Dels att legendaren Juan Roman Rquelme röstats fram till president i Boca Juniors. Dels att det i dag är ett år sedan Argentina blev världsmästare efter en sagolik final mot Frankrike.