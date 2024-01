Jesper Karlsson: ”Aldrig tänkt på att lämna”

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har, som andra tidningar, Sinner-feber. Det är inte ofta man ser GdS börja med 18 sidor tennis. Fotbollen då, jo, Inter är tillbaka i ligaledning efter söndagens seger (1-0 mot Fiorentina). På annan arena var Pontus Almqvist en av Lecces bästa spelare (6,5/10) men det blev förlust (2-1 till Genoa). Nedflyttningsstrecket är bara tre poäng bort. Gazzetta dello Sport har pratat med Jesper Karlsson i helgen. Han är tillbaka efter skada. Men det blev inga minuter mot Milan. Totalt hade bara blivit 317 Serie A-minuter i Bolognas tröja nummer 10. Det fanns uppgifter om att andra klubbar (Fiorentina) ville låna Karlsson i januari. ”Jag har aldrig tänkt tanken att lämna. Mitt fokus är här. Det är här jag vill bli bättre, växa, vinna”, säger Karlsson. Hade det blivit annorlunda om det där ribbskottet i första matchen gått in? Karlsson: ”Det hade i alla fall hjälpt mig, det hade gjort det enklare, även att anpassa mig. Men numera tänker jag på att det finns tid, det kommer fler tillfällen och då blir det kanske mål”. Är Serie A en svår liga? ”Det är en utmaning även för mig att spela Serie A. Inte tekniskt men mentalt. Det tekniska har aldrig skrämt mig, och jag har alltid gillat att tävla. Sedan lär (Thiago) Motta mig mekanismerna, när man ska försvara eller ge understöd, allt som har med lagförflyttningar att göra”, svarar Karlsson.

Sky Sport Italia förmedlade under söndagen uppgiften att Lecce inte ger upp Gustaf Lagerbielke. Det handlar om ett lån men Serie A-klubben vill att Celtic betalar en del av lönen. Under söndagen kom också uppgifter om Milan är nära att värva Evelin Ijeh. Det är bara ett halvår sedan 22-åringen lämnade Växjö för Tigres i Mexiko.

ENGLAND

Daily Mail visar ingen nåd. Manchester United må ha vunnit (4-2 mot Newport). Antony må ha gjort sitt första mål sedan urminnes tider. Men det är ”Rashford-krisen” som är grejen. ”Han var sjuk. Det är en intern fråga. Jag tar hand om det”, sa en sammanbiten Erik ten Hag om Rashfords omdiskuterade frånvaro. Det tolkas som att det verkligen föreligger ett disciplinärende. ”Han måste sluta slösa bort sin talang”, säger experten Alan Shearer om Rashfords turbulenta tider. Samtidigt inledde Liverpooltränaren Jürgen Klopp sin Farewell Tour med enkel seger (5-2 mot Burnley). För Liverpool väntar Watford eller Southampton i nästa omgång. United möter Bristol City eller Nottingham, om sistnämnda så ytterligare en rendez-vous med Anthony Elanga.

The Sun är bara Kyle Walker. Han pratar ut om sina otrohetsaffärer i tidningen. Perfekt tabloidmaterial världen över. Ur ett sportsligt perspektiv medger han det var anledningen till att han funderade på att lämna Manchester City i somras för Bayern München. ”Vill jag lämna City? Självklart inte. Vi är bäst i världen för närvarande. Men det var ett sätt att komma bort från England och rubrikerna som jag visste skulle komma. Jag var medveten om att klockan tickade. Jag var nära att flytta”, säger Walker. Hans fru har lämnat honom. De har tre gemensamma barn och väntar ett fjärde.

The Guardian förfasas främst över bråken under West Brom-Wolves. Men här finns också artiklar om Women’s Super League. Jonas Eidevall fyllde 100 matcher som Arsenal tränare och firade det med seger (2-0 mot Liverpool). BBC Sport påpekar att bara Chelseas tränare Emma Hayes har fler segrar i WSL. Eidevall river av en imponerande rad av metaforer för samma sak när han beskriver bilden som han tror spelarna har av honom. ”De skulle nog säga att jag är Dr Jekell och Mr Hyde. Jag kan vara båda. Jag kan vara både good cop och bad cop. Jag kan vara eld men också is. Som tränare behöver jag välja rätt personlighet för rätt ögonblick”, säger Eidvall till BBC Sport.

Daily Mirror hävdar att PSG är ”övertygade” om att vinna kampen om Bruno Guimarães. En flytt från Newcastle är dock aktuell först i sommar. Den 26-årige mittfältaren har en utköpsklausul på 100 miljoner pund.

Sky Sports sköt omedelbart ner rykten om att Mikel Arteta kan lämna Arsenal efter säsongen. Uppgifterna kom från spanska Sport.

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport svämmar över av artiklar om efterspelet på Xavis chockbesked att han lämnar efter säsongen. Enligt både Rac1 och Cadena Cope bestämde han sig redan före jul. Enligt Rac1 var förlusten i Supercupfinalen mot Real Madrid droppen. Xavis tanke var att meddela sitt beslut före åttondelsfinalen i Champions League, men förlusten i helgen påskyndade processen för att minska pressen. Ryktena om ersättare är i full sving. Reservlagstränaren Rafael Márquez har sagt att han skulle vara intresserad om chansen gavs. Det gillade inte Xavi, uppger Cope, och uttalandet rörde även upp känslor i klubbledningen, rapporterar Sport. Mundo Deportivo pryder förstasidan med sex andra kandidater: Sergio Conceição (Porto) och Thiago Motta (Bologna) påpekar tidningen har utgående kontrakt. Hansi Flick är ledig. Mikel Arteta (Arsenal), Jürgen Klopp (Liverpool) och Imanol Alguacil (Real Sociedad) beskrivs som svåra. Bakom alla bombastiska tränarrubriker finns också mindre om Lucas Bergvall. Det har knappast gått den katalanska pressen förbi att Fabrizio Romano sent i går kväll skrev att svensken till slut väntas bli klar för Barça i veckan. Han ansluter från Djurgården till sommaren. Övergångssumman inklusive bonusar är tio miljoner euro, motsvarande drygt 110 miljoner kronor. MD påpekar att Xavi inte spelar så stor roll här. Det är den sportsliga ledningen med Deco i spetsen som hela tiden velat ha 17-åringen. Relevo skriver att Bergvall kommer att tillhöra a-laget men initialt få spelminuter med reservlaget för att anpassa sig.

Marca konstaterar att det är ”Kamp om ligan”. Lilla Girona tog sig tillbaka i topp (1-0 mot Celta Vigo), en poäng före Real Madrid, som dock har match mot Getafe i kväll. Carl Starfelt får ljumma 5/10 i betyg i La Voz de Galicia. Sedan firas Atléticos seger (2-0 mot Valencia). ”Cholo-taka” är det nya begreppet. Moise Kean är för övrigt på plats och väntas snart bli presenterad i den rödvitrandiga tröjan.

FRANKRIKE

L’Equipe firar ännu ett guld i handboll och vi lämnar snabbt det därhän. Gårdagens fotbollsskräll stod säsongens succélag Brest för genom att knipa en poäng på Parc des Princes (2-2 mot PSG). ”Självklart är jag förbannad”, säger PSG-tränaren Luis Enrique och tänker framför allt på lagets andra halvlek då laget tappade tvåmålsledningen. Gabriel Gudmundsson startade för Lille (0-0 mot Montpellier), men hade det kämpigt som vänsterytter i Lille (4/10) , tycker

RMC Sport uppmärksammar de virala bilderna på Neymar. Under lördagen var han på födelsedagsfest hos brasilianska legendaren Romario (se klipp här). Neymar, som är långtidsskada, såg ut att ha lagt på sig ordentligt. Till och med L’Equipe tar med det i papperstidningen.

Téléfoot uppgav under söndagen att både PSG och Newcastle är intresserad av Rafael Leão. Portugisen uppges åtminstone öppen för en flytt till Paris. Huruvida han är lika öppen för en flytt till flashiga staden Newcastle framgår inte . Vidare är rnligt Téléfoot Hugo Ekitike överens med Frankfurt. Anfallaren är angelägen om flytten. PSG har nobbat ett första bud. Frankfurt väntas återkomma med ett bud på lån med köpoption på strax under 20 miljoner euro. Le 10 Sport varnar dock för engelskt intresse: både Wolverhampton och Nottingham överväger bud. Téléfoot fortsätter med från transfermarknaden med uppgiften att Milan, Chelsea, Napoli och Atlético alla är intresserade av Jonathan David, Lilles 24-årige anfallare.

TYSKLAND

Kicker pryder förstasidan med Jürgen Klopp och ett justerat Liverpool-anthem. Hans farväl får ett uppslag. Lika mycket får ett porträtt av Hugo Larsson. Hans inställning på och vid sidan av planen, hand mognad gör att han ”redan är ett föredöme för många proffsspelare i samma ålder som låter det första kontraktet och kändisskapet stiga dem åt huvudet”. Kicker skriver att Larsson i alla fall kommer bli kvar en säsong till i Frankfurt. Fortsätter han utvecklas väntar sedan riktigt stora klubbar. Branimir Hrgota är efter mål i går med i Kicker Omgångens lag för Zweite Bundesliga. Andreas Linde saknades helt i truppen. Orsaken är, enligt Nürnberger Nachrichten, att målvakten är på väg att skriva på för BK Häcken. Avtalet är nära. Två andra svenskar har anlänt till Tyskland: Erik Ahlstrand är klar för St Pauli och Mimmi Larsson är klar för RB Leipzig.

Sky Sport följer upp ett uttalande av Thomas Tuchel. Bayern München-tränaren fick under en supporterträff frågan om han kan tänka sig att träna utomlands igen (i Spanien). ”Utlandet kommer definitivt att tilltala igen”, svarade Tuchel, samt att Spanien har en ”exceptionell liga” (se klipp här). Det får Sky Sport-experten Dietmar Hamann att gå i taket. Han tycker det är synnerligen opassande, inte minst i ljuset av att Xavi plötsligt meddelat att han lämnar Barcelona. ”Han (Tuchel) är en intelligent människa, han undslipper sig inte bara något sådant. Men han ska veta en sak, om du är anställd av Bayern München och ger dig på klubbledningen så är det sällan en lysande idé”, säger Hamann. Han säger också att Tuchel är Bayerns ”största misstag sedan Jürgen Klinsmann” och ”Jag är säker på att han (Tuchel) inte är Bayerns tränare nästa säsong”. Under söndagen gjorde Bayern klart med högerbacken Sacha Boey från Galatasaray. Enligt Sky Sport blir det inga ytterligare värvningar innan fönstret stänger.

ÖVRIGT

Het Nieuwsblad (Belgien) rapporterar att Momodou Sonko är på plats i Belgien. Han har lämnat Häckens träningsläger i Marbella för att skriva på för Gent. I dag väntar läkarundersökning. Enligt uppgift är avtalet värt nio miljoner euro, inklusive bonusar, motsvarande ca 100 milj kr. Sonko blir klubbens dyraste spelare någonsin. Blir Amane Romeo bli nästa BK Häcken-spelare till Belgien? Uppgifter gör gällande att Royal Antwerp är intresserad. Gustaf Nilsson gjorde mål och blev utsedd till matchens lirare när Union St Gilloise spelade 2-2 mot Anderlecht.

Ajansspor (Turkiet) uppgav i helgen att Niclas Eliasson tackat ja till Samsunspor. AEK uppgavs begära fyra miljoner euro. Men enligt grekiska SDNA är det fantasier. AEK skulle inte diskutera en övergång för svensken, som ses som en viktig spelare.

King Fut (Egypten) hör trefaldige afrikanske mästaren Wael Gomaa slakta förbundskapten Rui Vitória sedan Egypten åkt ur Afrikanska mästerskapen (1-1 mot DR Kongo, 7-8 e str). ”Det är den sämsta fotbollen jag sett av ett egyptiskt landslag i hela mitt liv”, säger Gomaa. Vitória ville inte säga om han avgår. ”Det är inte tid för förhastade beslut”, svarade portugisen efter matchen i går.

Kooora World (Kuwait) uppmärksammar att den förre Malmö FF-spelaren Kingsley Sarfo är klar för ligatrea Qadsia. 28-åringe kommer närmast från Apoel i Cypern. Sarfo dömdes för våldtäkt och utvisades från Sverige 2018.