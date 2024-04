Beskedet: "Om Amorim lämnar blir det svårare för Gyökers att stanna"

Headlines Blogg



A Bola (Portugal) och Record pryder båda förstasidan med Viktor Gyökeres. ”Om Amorim lämnar blir det svårare för Viktor att stanna”, ropar A Bola ut. ”Framtiden beror väldigt mycket på Amorim”, är Records rubrik. Det är budskapet från anfallarens agent Hasan Cetinkaya, intervjuad i båda tidningarna. ”Jag valde Sporting för Viktor när det fanns åtta andra klubbar som var intresserade, som var beredda att betala mer och det kunde blivit Premier League. Jag valde Sporting på grund av Rúben Amorim, för att han kunde hjälpa Viktor att utvecklas”, säger Cetinkaya. Han är inte förvånad över Liverpools intresse för Amorim, och säger, ”Det blir svårare för Viktor att stanna om Rúben Amorim lämnar för han kom just för Rúben”. Cetinkaya understryker att inget beslut om framtiden är taget, att fokus ligger på att avsluta säsongen så bra som möjligt men att det finns stort intresse för Gyökeres. ”Jag kan förstås inte säga vilka klubbar det handlar om, men det är toppklubbar, några från Premier League, men inte bara”, säger han.

BN DeStem (Nederländerna) rapporterar att Patriot Sejdiu förmodligen gjort sin sista match för NAC. Den inlånade Malmö FF-spelare har nu plockats bort från truppen. Beskedet kommer efter Sejdius senaste disciplinförseelse, då han kastades ut från träningen. BN DeStem ser det som en förlust för båda klubb och spelare, då Sejdiu presterat på planen. Gazet van Antwerpen har uppdaterat sin spelarbetygslista. Jacob Ondrejka toppar på nytt Antwerpens med snittbetyget 6,77 på sina 13 spelade matcher. De Telegraaf berättar att Robin Van Persie haft samtal med Heerenveen om att ta över som tränare. Van Persie tränar för närvarande Feyenoords U18-lag.

Fakt (Polen) pratar med Joseph Colley. Ett tag var han på väg bort från Wisla Krakow, nu är han en nyckelspelare. ”Min tid i Wisla har så här långt varit upp och ned. Det fanns rapporter om att jag var på väg bort men det ändrades. Viktigast för mig är att jag är i Wisla. Jag gillar att vara här och spela i det här laget”, säger den 24-årige backen. Om en månad spelar Wisla Krakow cupfinal, men det är inte vad Colley prioriterar: ”Uppflyttning är viktigare än cupen”. Wisla Krakow ligger för närvarande sjua, en plats från kvalplats.

ENGLAND

Daily Mirror beskiver med filminspiration den engelska Champions League-kvällen, ”Ghost Busters”. Här står ”Ghost” för Arsenal, som hemsöktes av Harry Kane (2-2 mot Bayern München) och ”Busters” för Manchester Citys målrika match på Bernabéu (3-3 mot Real Madrid). Glenn Nyberg blev en ofrivillig huvudperson i London efter att avvisat en straff för Arsenal när Bukayo Saka la sig och, mer kontroversiellt, för Bayern München efter en omdiskuterad situation (läs mer under Tyskland). ”Jag var så övertygad om en straff för Saka, och ännu mer om denna. Det är otroligt!”, säger TNT-experten Rio Ferdinand.

Liverpool Echo tillbakavisar påståenden om att Liverpool redan är överens med Rúben Amorim om ett treårskontrakt. Liverpool går fortfarande igenom listan över tilltänkta kandidater att efterträda Jürgen Klopp.

Daily Telegraph bjuder på ett par transferuppgifter. Luis Díaz och Liverpool står vid ett vägskäl kring en kontraktsförlängning. Både PSG och Barcelona är intresserade av 27-åringen. Liverpool värderar honom till 75 miljoner pund. Telegraph ser Tottenham som en möjlig adress för Nico Williams, medan Chelseas intresse tonas ned. Spanska Sport skriver samtidigt att Williams kan stanna ett år till i Athletic, och Barça plocka honom 2025. Vidare uppges Newcastles nyckelspelare Joelinton nära att förlänga efter genombrott i kontraktssamtalen.

Rotherham Advertiser pratar med Viktor Johansson om framtiden. En klausul på cirka en miljon pund har triggats sedan Rotherham redan är klar för nedflyttning från Championship. Ändå säger landslagsmålvakten att han är ”100 procent okej” med tanken på att fortsätta i League 1. ”Jag har inte riktigt hunnit tänka på sommaren. Jag har fortfarande fullt fokus här”, säger Johansson. Rotherham Advertiser tror på intresse från Premier League, större klubbar i Championship och lag i övriga Europa.

The Shields Gazette hör fotbollsprofilen Andy Cole (ex-Newcastle och -Man United) beskriva situationen med att Newcastle kan tvingas sälja Alexander Isak som ”bisarr”. Om svensken säger Cole: ”Jag gillar verkligen Isak, det är en fantastisk spelare. Det enda problemet är hans skador. Men om man kan få honom att spela tio-femton matcher i rad skulle han vilket lag som helst bättre, så högt håller jag honom”.

Football Insider påstår sig ha källor som berättar att Manchester United fattat beslut om att behålla Victor Nilsson Lindelöf och Lisandro Martínez. I synnerhet svensken har förekommit spekulationer om att en flytt kan vara aktuell i sommar om ett bud kommer.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport sätter redan torsdagens Europa League-kvartsfinalen Milan-Roma i fokus. ”Vinn och stanna”, är budskapet till Stefano Pioli och Daniel De Rossi. Båda tränarnas framtid är oklar. Framgångar i Europa League kan klargöra den. GdS uppger vidare att Álvaro Morata på nytt är aktuell för Juventus. 31-åringen har redan spelat två vändor i klubben. Nu skulle han kunna fungera som understöd till Dusan Vlahovic, medan 18-årige Kenan Yildiz växer till sig. Samtidigt väntas Arkadiusz Milik och Moise Kean dumpas. Atléticos prislapp på Morata väntas vara 15-20 miljoner euro.

Corriere dello Sport snurrar med i tränarkarusellen. ”Av de tio lagen högst i ligan är det högst troligt att sju startar med nya tränare, bara en är säkert kvar, Tudor, som just ersatt Sarri i Lazio”, skriver tidningen. La Repubblica är inne på samma tränartema. Här kan man läsa att Juve är i pole position för Thiago Motta men att det finns intresse från Premier League med Manchester United i spetsen. På liknande vis är Antonio Conte i pole position för Napoli, men är själv nyfiken på vad Man United, Bayern München och Milan gör härnäst.

Tuttosport känner att Juventus är på väg att göra en andra värvning från Lazio. Felipe Anderson ses som klar på en fri transfer i sommar men Juve är även i samtal med Mattia Zaccagni. Den 28-årige mittfältarens agent Mario Giuffrida säger att ”jag har inte hört från Lazio på 40 dagar” och att ”i sommar kommer vi att se oss omkring”. Zaccagni kontrakt går ut 2025.

SPANIEN

Marca och AS är exalterade efter Real Madrids match (3-3 mot Manchester City). ”Vilken retur som väntar!”, ropar Marca ut. I en annan rubrik påpekar tidningen att ”Real Madrid ger aldrig upp”, sedan laget petat in kvitteringen en kvart före slut. Ändå var målskytten Federico Valverde inte nöjd. ”Oavgjort känns som en förlust för oss”, säger han till Movistar +. Rüdiger, Valverde, och Kroos samt Gvardiol, Bernardo Silva och Grealish får toppbetyget tre stjärnor av tre i Marca. Real Madrid fick Aurélien Tchouaméni avstängd till returen men det oroar inte Carlo Ancelotti. ”Nej, vi har Nacho, som vi alltid har förtroende för, och Militão”, svarar han. Marca och AS blickar sedan fram emot ”Ännu en stor afton i Madrid”. Atlético tar emot Dortmund (här förmodade startelvor).

Sport och Mundo Deportivo gläds åt att Pep Guardiola klarade oavgjort i Madrid. Sedan ställs siktet in på Barças match i Paris i kväll. Tidningarna tror på följande startelva: Ter Stegen – Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé – De Jong, Christensen, Gündogan – Raphinha, Lewandowski, Lamine Yamal.

La Voz de Galicia förmedlar goda nyheter om Williot Swedberg. Celta Vigo har nu också officiellt bekräftat att 20-åringen är tillgänglig till matchen mot Real Betis på fredag. Swedberg har varit borta en och en halv månad på grund av en fotledsskada.

FRANKRIKE

L’Equipe bär på budskapet att PSG behöver ”Ta fram det stora spelet” för att skapa en fördel i CL-kvartsfinalmötet med Barcelona. Både L’Equipe och Le Parisien tror på följande startelva: Donnarumma – Marquinhos, Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz – Lee, Dembélé, Mbappé. PSG-tränaren Luis Enrique fick under tisdagen frågan vem som mest representerade Barças fotbollsstil, han eller Xavi. ”Utan tvekan, jag. Det är ingen åsikt. Titta på statistiken, titta på bollinnehavet, målchanser, hög press. Titta på titlarna. Titta på pokalerna. Det är utan tvekan jag”, svarade Luis Enrique. Xavi nappade inte på betet när journalisterna slängde ut citate till honom utan svarade diplomatiskt, ”Han (Luis Enrique) ville skydda sig på en medianivå. Vi har båda (Barças) DNA”, säger Xavi. Matchen i Paris i kväll spelas under förstärkt säkerhet efter Islamiska statens terrorhot mot CL-kvartsfinalerna. Längre in i tidningen applåderar L’Equipe Frankrikes seger i Göteborg (1-0 mot Sverige). Medan veteranen Wendie Renard prisas som bäst på planen (7/10) får Stina Blackstenius och Fridolina Rolfö matchens lägsta spelarbetyg (3).

France Bleu Gironde pratar med Karl-Johan Johnsson. Tidigare har han sagt att han vill stanna i Bordeaux. 34-åringen lägger nu också till att han vill hålla på många år till som målvakt. ”Jag hoppas fortsätta till jag är 40 år, något sådant. Men vi få se, kropp och huvud ska säga sitt”, säger Johnsson, som också berättar att han vill bli målvaktstränare efter karriären.

TYSKLAND

Bild är belåten, ”Bayern är tillbaka!” (2-2 mot Arsenal). Sky Sports expert Dietmar Hamann instämmer, ”Det bästa jag sett från Bayern på länge”. Men insatsen till trots är det upprört i Bayernlägret över en situation där domaren Glenn Nyberg inte dömde straff. Gabriel plockade upp bollen med händerna i eget straffområde trots att Nyberg blåst igång spelet. ”Det är den klaraste straffen jag någonsin sett”, säger Harry Kane, och Thomas Tuchel rasade över förklaringen från Nyberg. Ex-domaren Lutz Wagner tycker fallet är klurigt men också att ”sättet han (Nyberg) löste det på var det bästa” . Sunt förnuft fick råda. Wagner påpekar också att domaren inte behöver blåsa igång spelet vid inspark. Franska L’Equipe ger Nyberg starka 7/10 i betyg. Italienska Gazzetta dello Sport ljumma 5,5. Serge Gnabry skadades i matchen och blir borta en längre tid.

Sky Sport hittar en ”Chokladgate” i krisklubben Schalke. Dominick Drexler har stängts av från a-truppen och skickats ner till U23-laget. Orsak: Han kastade i frustration en chokladshake i väggen i omklädningsrummet efter förlustmatchen mot Hannover i helgen. Nyligen drabbades Timo Baumgartl av samma disciplinstraff, dock utan att någon shake var med i bilden. Schalke hotas av nedflyttning från Zweite Bundesliga.