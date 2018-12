Hur har Ronaldofallet rapporterats i Italien?

Mer än tre månader in på Juventuskarriären har Cristiano Ronaldo växlat upp till ett tempo som väldigt få andra klarar av i Serie A. På ett sätt en självklarhet, ingen har förväntat sig något annat av förra årets vinnare av Ballon d’Or. Men detta har inte varit en höst i mängden för Cristiano Ronaldo.

Säsongsstarten präglades av tyska Der Speigels rubriker om avslöjandet i fallet Kathryn Mayorga. Kvinnan som gick ut med sin identitet och berättade historien om den kvällen med Ronaldo i Las Vegas. Både Ronaldo och Juventus har fäktat ifrån sig alla våldtäktsanklagelser, men Nevadapolisen återöppnade förundersökningen från det nio år gamla fallet i slutet av september.

Betydelsen Cristiano Ronaldos ankomst haft för Serie A går inte att överdriva, och därför vore det väldigt olyckligt om det blänkande leendet hos seriens nya dragplåster befläckades av en privat skandal. Eller? Har den stora massan redan glömt?

Emiliano Bernardini är reporter på Romtidningen Il Messaggero och bevakar i huvudsak Lazio. När jag frågar honom beskriver han Ronaldoeffekten som dubbel på Serie A. Dels har hans närvaro höjt nivån och ökat intresset för ligan. Dels har den ökat avståndet till de övriga lagen. Bernardini anser att Juventus numera är på Barcelonas och Real Madrids nivå.

Och visst har Cristiano Ronaldo levererat. Tio mål i Serie A och delad skytteligaledning. Återkommande starka insatser från en anfallsposition som skiftar mellan centralt i planen och kanten. Juventus har redan tagit udden av spänning hos många med ett försprång på åtta poäng till tvåan Napoli efter 14 omgångar.

I landet Italien bevakas fotboll på ett sätt som få andra europeiska länder kan matcha när det gäller intresse och intensitet. Det som händer utanför planen kan få minst lika stor uppmärksamhet som händelserna inom den gröna rektangeln. Hur har då italienska medier rapporterat om anklagelserna mot Ronaldo?

”Ronaldo väcker alltid uppmärksamhet, även när han lägger upp ett foto på Instagram. Anklagelserna mot honom stannade på alla italienska tidningars förstasidor under dagar. Någon gjorde en ordlek och skrev ”CRSEX”, säger Emiliano Bernardini.

En stor anledning till att Kathryn Mayorga överhuvudtaget gick ut med sin identitet har med förra årets #metoo-genomslag. Den rörelsen fick dock aldrig en lika stor inverkan på Italien som bland flera andra västerländska samhällen.

Enligt Emiliano Bernardini har detta inte påverkat rapporteringen runt Ronaldofallet. Han anser snarare att italienarna finner det kärt att läsa om skandaler och att detta fall behandlats med eftertryck just därför.

Förra veckan kom Der Spiegel med nya uppgifter, utifrån visselblåsarsidan Football Leaks, om förhörsdokumenten som Ronaldos advokater menar är fabricerade. Där går det bland annat att läsa hur kvinnan under samlaget med Ronaldo ”sa nej och stopp flera gånger”.

Men när La Gazzetta dello Sport i helgen skulle översätta citatet blev det istället ”hon sa nej och slutade”, som att kvinnan spelade en aktiv roll i sammanhanget. Förmodligen bara en slarvig översättning från tidningen, men som lämnar ett stort utrymme för feltolkning.

Jag valde under en veckas tid att granska alla artiklar som handlar om Ronaldo i tidningen. De är många. La Gazzetta dello Sport har i regel under hösten haft en sida tillägnad Ronaldo varje dag, vilket säger en del om hajpen kring sommarens största nyförvärv.

Mellan 8-14 november läste jag artiklarna som Ronaldo figurerade i. Perioden hade sin början i efterspelet till den chockartade förlusten mot Manchester United och slutade med Nations League-uppehållet, med en Serie A-match mot Milan däremellan. Inte i någon av dessa artiklar syns spår av anklagelserna mot spelaren.

Serie A:s största stjärna porträtteras på ett fantasifullt sätt av skribenterna. Han kallas i en artikel för Il Fenomeno (fenomenet, brasse-Ronaldos smeknamn) och vi kan läsa när Ronaldo stiger upp, vad han äter till frukost och hur han tar sig till träningen,

Mot slutet av veckan dominerar rubrikerna om forwardsduellen mot Milans Gonzalo Higuaín. ”Ismannen” mot den eldige Higuaín. Ronaldo beskrivs som kyligare och mer turinsk i jämförelse med argentinaren. Higuaín var en rival om målen under deras fyra år i Real Madrid och ses som en spelare som bättre passar anti-etablissemanget.

Andra Ronaldo-adjektiv som används? Gazzettan målar upp honom både som kannibal och marsian, en social såväl som moralisk ledare, och Juventus Michael Jordan (Paulo Dybala är Scottie Pippen för hela Chicago Bulls-bilden). En modekännare ser en 70-talsskådis i Ronaldos utseende och fysiken hade lämpat honom för en kampsportsfilm.

Juventus vinner matchen mot Milan, Ronaldo duellen mot Higuaín som blir utvisad några minuter efter portugisens mål. Inför mötet på San Siro stod Ronaldo på 666 mål i karriären och benämns efteråt som en kyrkoplundrare, en erövrare av fotbollens katedraler. San Siro var en få stora europeiska arenor Ronaldo inte gjort mål på fram tills förra månaden.

Juventus 2018 har till stor del varit ett år i transformation. De har inte bara närmat sig de spanska giganterna och fått en stämpel under hösten som förhandsfavorit till slutsegern i Champions League. Juve har också varit inblandat i en rad incidenter som krockat med bilden av en klubb där saker sköts på ett snyggt och balanserat sätt.

Utöver det fick den framstående klubbdirektören Beppe Marotta inte förlängt när hans kontrakt som VD gick ut i oktober. Klubben släppte fram hans högra hand Fabio Paratici på VD-positionen och lät Marotta osentimentalt skriva på för Inter, den tippade huvudkonkurrenten under kommande år.

Juventus har under en längre tid brottas med kopplingen mellan klackläktaren Curva Sud och den kalabriska maffian ’Ndrangheta. Det hela eskalerade för några veckor sedan när statliga RAI:s grävreporter Federico Ruffo (Juvefan för övrigt) utsattes för ett försök till mordbrand i sitt hem.

Ruffo hade gjort ett program om Juventus-ultras som haft maffiasamröre när de sålt biljetter till Curva Sud, och ett självmordsfall kopplat till de kriminella elementen. Både Marotta och klubbpresidenten Andrea Agnelli var medvetna om biljettförsäljningen och det kan ha varit en av orsakerna till Juves uppbrott med Marotta. Synen på Ronaldovärvningen, som Marotta inte var lika positiv till, sägs vara en annan.

Emiliano Bernardini håller med om den förändrade bilden av Italiens största och mest granskade klubb. De har ändrat i garderoben, gått ifrån ”lo stile Juve” och bilden som kännetecknat klubben. Bernardini tar också upp Andrea Agnellis ”galna” idé och ett mästerskap för de starkaste i Europa.

Andrea Agnelli är förutom Juventuspresident också överhuvud i European Club Association (ECA) och fick dementera uppgifterna från Football Leaks om att Juve går i täten för en så kallad Superliga.

”Vi jobbar för fullt tillsammans med Uefa för att forma sportens väg framåt. Det är vår uppgift att skydda europeisk fotbolls stora arv. Samtidigt är vi väldigt medvetna om att skydda marknaden och tänka på marknaderna som kommer”, säger Andrea Agnelli.

Bristen på spänning i Serie A:s scudettostrid och sju raka ligatitlar är orsaker till att Juventus eventuellt börjat snegla åt andra håll. Lika odramatiskt hoppas fansen att det ska förbli på Ronaldofronten. Processen lär bli utdragen och det är inte säkert att vi får ett klart besked gällande anklagelserna innan säsongen är slut.

Under tiden spelar Cristiano Ronaldo fotboll som om ingenting har hänt. En liknande inställning har många av Ronaldos fans också. På hans gamla hemmaplan Old Trafford fick Ronaldo ett varmt mottagande under CL-matchen i slutet av oktober. Efter slutsignalen sprang planstormare in och tog selfies med portugisen – iförda Unitedtröjor.

Frågan är om en fällande dom ändrar så värst mångas bild av Cristiano Ronaldo. Idrottens logik är enkel. Det handlar om att vinna, och så länge du vinner är majoriten beredd att köpa allt det andra. Någon större påverkan på Juventus varumärke tror Emiliano Bernardini inte att Ronaldofallet får.

”Det har varit några förluster men det ingenting jämfört med förtjänsterna. Bilden kommer aldrig befläckas eftersom det räcker som fotbollsspelare att göra mål för att sudda ut allt annat”.

Han återkommer till två ord som närmast utvecklats till klyschor i narrativet om Ronaldo.

”Ronaldo är en maskin, han är programmerad för att göra detta. Jag föreställer mig att han fått försäkringar i det gällande fallet. Annars vore han en utomjording”, avslutar Bernardini.

Twitter: @ErikHadzic