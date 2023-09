Newcastles poäng var nästan ett rån

Lundhs blogg

Inramningen till Milan-Newcastle levde upp till de höga förväntningarna. Tidig starttid. Stryk med 1-5 i helgens derby. Rejäl hetta i luften. Inget påverkade hemmasupportrarna som slöt upp och eldade på sina spelare. Att man dessutom applåderade återvändande Sandro Tonali var snyggt.

Champions League gick i gång igen strax efter 18:00 och för Milan är det återigen vardag att delta i turneringen man vunnit näst flest gånger (sju) efter Real Madrid. Annat för Newcastle som inte deltagit sedan våren 2003 och har få spelare med erfarenhet av den här typen av matcher.

Om läktarna levererade var det annat på planen. När slutsignalen väl gick var det inte svårt att lida med både Milan-supportrarna och med Newcastle-supportrarna. Oavgjort och 0-0 landar förvisso olika men det måste ha oroat bägge grupperna att ha sett matchen men av olika skäl.

Milan måste undra hur man misslyckades med att vinna. Klart att Nick Pope är en del av Newcastle och han stod för några skarpa parader, men sett till spelövertaget, målchanserna och valfri statistik (25-6 i avslut, 9-1 på mål, 2,34-0,19 i förväntade mål) borde det varit en enkel seger.

Rafael Leão skapade tillräckligt på egen hand för att ordna segern, men slarvade bort en del av möjligheterna. Det var nästan parodi när han dribblade av ett gäng spelare men kom förbi målet och skulle klacka, vilket slutade med att han föll. Han var inte ensam målmissare, men det stack ut.

För Newcastle var matchen en kollision med verkligheten. Nej, man var inte ens nära att skapa något riktigt hett mot Serie A-klubben. Spelmässigt var det en tung afton och ganska lite fungerade om vi bortser från Pope och en del uppoffrande försvarsspel. Manager Eddie Howe fick inte till det, även om han var nöjd med en bortapoäng.

Om nu den svenska förbundskapten Janne Andersson slog på TV:n ute på Lidingö för att följa Alexander Isaks startdebut i Champions League med viss rädsla för att se en annan anfallare än mot Österrike så fick han se en lika formsvag anfallare som på Friends Arena.

Det var inte mycket som stämde för Isak och efter hans starka start på Premier League har han svajat. Den prislapp han bär gör att trycket på honom kommer att fortsätta att öka om det inte blir starkare insatser och fler mål och assist. På San Siro var han inte nära att komma till ett farligt avslut.

Alexander Isak var givetvis inte ensam om att underprestera i Newcastle. Det var som om laget inte satt ihop och ofta kom de avgörande passningarna lite bakom eller för långt framför medspelarna. Nästan som om man var på försäsong och satt en del grunder men inte de viktiga detaljerna.

Om Newcastle ska ha hopp om att gå vidare måste man höja sitt spel rejält. Närmast i Champions League väntar Paris SG på St James Park. Innan dess väntar två Premier League-matcher och en veckomatch i Ligacupen mot Manchester City.

Milan kanske kan hämta styrka i att man trots allt dominerade totalt och skapade målchanser. Parallellt gungar marken under tränaren Stefan Pioli som ifrågasattes av Fabio Capello för att Zlatan Ibrahimovic besökte Milanello. Svensken ska även ha träffat Milans ägare Gerry Cardinale under tisdagen och Cardinale vill ha in Ibrahimovic i en roll i klubben.

Klart är att Cardinale vill stöpa om Milan och redan i början av juni visade han hänsynslöshet och sparkade Paolo Maldini och Ricky Massara som varit tongivande när klubben studsade tillbaka och vann serie A. Redan i somras ryktades det om att amerikanen Cardinale (som leder riskkapitalbolaget RedBird som äger Milan) ville ha in Zlatan Ibrahimovic.

Återstår att se om det blir comeback för Ibrahimovic. Han satt på läktaren och följde Milans insats och det är givet att han inte varit nöjd med 0-0 efter att laget varit så överlägset. Återstår att se om Zlatan kan ta sina egenskaper som spelare och få med det bästa i en ledarroll. Spännande blir det garanterat om han tackar ja.