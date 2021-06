Eriksens lagkamrat: "Ett av de läskigaste ögonblicken i mitt liv"

Det var under slutet av den första halvleken mellan Danmark och Finland på Parken i Köpenhamn som den danske storstjärnan Christian Eriksen plötsligt kollapsade. Eriksens hjärta stannade enligt uppgift från den danske lagläkaren, men efter behandling på planen och vidare behandling på Rigshospitalet i den danska huvudstaden är hans tillstånd nu stabilt.

Den danske förbundskaptenen Kasper Hjuulmand och den danske lagläkaren Morten Boesen har tidigare pratat med media, medan det varit radiotystnad från den danska spelartruppen – tills nu.

Martin Braithwaite som startade matchen och var på planen när Eriksen kollapsade bryter nu tystnaden med en tweet.

"Igår kväll var ett av de läskigaste ögonblicken i mitt liv. Mina tankar är med Christian, hans fru, barn och familj. Jag är tacksam att hans tillstånd är stabilt och att han lever. Just nu är det allt som betyder något. Hoppas att se dig snart igen min vän", skriver Braithwaite på Twitter.

