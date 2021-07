Kanes kraftiga markering efter påhoppen: "Ni är inte England-fans och vi vill inte ha er"

England föll i EM-finalen mot Italien i natt efter ett straffavgörande. Marcus Rashford, Jadon Sancho och Bukayo Saka byttes alla in i matchen men missade sina straffar - varpå de sedan fick ta emot rasistiska trakasserier på sociala medier.

Bland annat det engelska fotbollförbundet och Storbritanniens premiärminister har redan fördömt påhoppen som riktats mot spelarna. Nu kommer Englands lagkapten Harry Kane med en kraftig markering mot trakasserierna.

"Tre killar som har varit fantastiska hela sommaren hade modet att kliva fram och ta en straff när insatserna var höga. De förtjänar stöttning och backning, inte de vidriga rasistiska trakasserierna som de har fått sedan i går kväll. Om du trakasserar någon på sociala medier är du inte en England-supporter och vi vill inte ha dig", skriver Kane på twitter.

På presskonferensen dagen efter finalen fick Englands förbundskapten Gareth Southgate frågan om hur han ser på att alla engelska fans inte delar de värderingar som hans lag har.

- Vi representerar landet på det sätt vi känner att man borde när man representerar England. Alla som stöttar laget måste komma ihåg att de också representerar England, och borde representera det som vi står för. Jag tycker att spelarna har gjort det på ett briljant sätt, vi kan bara fortsätta försöka påverka det vi kan påverka, svarade Southgate, och fortsatte:

- Jag tror att vi har haft en positiv effekt på många delar av samhället, men vi kan inte påverka allt. Andra människor har ett ansvar där. Vi måste jobba tillsammans för att hela tiden förbättra sådana saker.

I ett känslosamt inlägg på twitter delger Marcus Rashford, som missade en av straffarna, sina känslor dagen efter finalen.

"Jag vet inte ens var jag ska börja och jag vet inte ens hur jag ska sätta ord på hur jag känner mig just nu. Jag har haft en tuff säsong, det tror jag att alla har haft klart för sig, och jag gick förmodligen in i finalen med ett stukat självförtroende. Jag har alltid tänkt att jag kunnat slå en straff, men något kändes inte rätt", skriver Rashford på twitter.

"Jag kände att jag hade svikit mina lagkamrater, som att jag svikit alla. En straff var allt jag ombads bidra med till laget. Jag kan sätta straffar i sömnen, så varför inte denna? Det har spelats om och om igen i mitt huvud sedan jag sköt bollen och det finns förmodligen inget ord som kan beskriva hur det känns. Final. 55 år. 1 straff. Historia. Allt jag kan säga är förlåt", skriver Rashford vidare.

Rashford avslutar sitt långa inlägg:

"Tack för alla fina meddelanden. Jag kommer tillbaka starkare. Vi kommer tillbaka starkare."

Three lads who were brilliant all summer had the courage to step up & take a pen when the stakes were high. They deserve support & backing not the vile racist abuse they’ve had since last night. If you abuse anyone on social media you’re not an @England fan and we don’t want you. pic.twitter.com/PgskPAXgxV