Ett EM som skavde både här och där, men med underbar fotboll

LONDON. Uefa-basen Aleksander Čeferin slog häromdagen in en av de öppnaste dörrarna någonsin. Det blir inga fler EM utspridda över Europa. Inte konstigt, Uefa gick bort sig – men landslagen levererade.

För snart sju veckor sedan samlade Janne Andersson den svenska EM-truppen i Båstad. Sedan har det rullat vidare med covidtester, flygresor, träningar, matcher och digitala pressaktiviteter i Göteborg, Sevilla, S:t Petersburg, Glasgow, Stockholm, Rom och London.

Klart att det går att ifrågasätta att spela ett EM spritt över elva städer under en pandemi. Särskilt när Uefa krävde publik och till och med flyttade matcher från Bilbao och Dublin för att man inte kunde garantera viss publik. Man undersökte även att flytta finalveckan från London till Budapest när engelska myndigheter tvekade om att släppa in 60 000 per match på Wembley.

Fotbollsmässigt blev det däremot ett mästerskap som underhöll. Kanske att en del av storstjärnorna inte levererade som förväntat men det var det ett antal lag som gjorde och den här månaden har erbjudit det bästa från fotbollens värld. Dramatik. Spektakulära mål. Tvära kast från eufori till sorg. Vi lär vara många som kommer att sakna matcherna och dess inramning.

I kväll väntar den 51:a och sista EM-matchen, finalen i London, men tyvärr helt utan svensk inblandning på Wembley. Istället blir det England-Italien och innan det är dags för avspark tänkte jag försöka sammanställa en del av vad som stack ut från EM 2020 som alltså spelades sommaren 2021 men som Uefa bestämt att vi ska kalla EM 2020. Så då kör vi på det.

Här är EM 2020:s…

…bästa elva: Yann Sommer – Joakim Maehle, Simon Kjær, Giorgio Chiellini, Leonardo Spinazzola – Pedri, N’Golo Kanté, Jorginho, Emil Forsberg – Raheem Sterling, Karim Benzema.

…varmaste: Sevilla. Även det sattes värmerekord i S:t Petersburg när Sverige var där så var det hetare i Andalusien.

…skräckupplevelse med ett lyckligt slut: Christian Eriksen fick hjärtstopp i Danmarks EM-premiär mot Finland och efter snabba insatser av lagkamrater, läkare och sjukvårdspersonal så kunde man rädda den danska spelarens liv. Han har nu fått en hjärtstartare och förhoppningen är att han ska kunna spela vidare även om han följde EM från hemmet.

…främste pilot: Jonas Wallerstedt som ganska ofta flög journalistplanet och dessutom ordnade quiz.

…närgångna Uefa-sändning: Man producerar alla sändningar från EM och låg så länge med kameror på räddningen av Christian Eriksen att lagkamraterna ställde sig i en ring runt honom. Vet att Uefa försvarat sig med att TV-bolagen kunde bytt kamera och det är korrekt, men det är ändå underligt sett till att Uefas produktionsbolag skulle ta VM-guld att hålla oönskade saker borta från TV-bilderna. Som när någon hoppade in med en regnbågsflagga i samband med Tyskland-Ungern. Den personen såg inga TV-tittare.

…främsta målvakter: 1) Sommer, Schweiz 2) Schmeichel, Danmark, 3) Olsen, Sverige 4) Donnarumma, Italien 5) Courtois, Belgien.

…orättvisa: Tyvärr är väl sällan mästerskap helt rättvisa. Något eller några länder får ofta hemmafördel även om man i fallet med EM 2020 tvingade alla 24 landslag att kvala sig in till EM. Något som innebar att Bukarest och Baku inte fick några hemmalag. Klart att resorna inneburit en stor skillnad och där vann Schweiz resligan före Wales och Sverige och just schweizarna var nära att nå semifinal. Lägg till publikstödet som en del lag haft som givetvis är en boost. Det är fullt förståeligt att man inte tänker sig ett liknande EM igen, men det är ändå slående hur lite man talade om det här under de första åren efter beslutet.

…svajande säkerhet: Sevilla fick matcherna med sex, sju veckors varsel. Inte konstigt att inget funkade på arenan. Allra minst säkerheten där en hel del journalister kunde följa den stängda träningen som Sverige höll.

…bristande empati och flexibilitet: Efter att Uefa hade brutit EM-premiären Danmark-Finland på grund av Christian Eriksens hjärtstopp fick de danska spelarna välja på återupptaget spel samma kväll eller påföljande dag 12:00. I ett mästerskap där Uefa sett till att det i teorin gick att skjuta på matcher i 48 timmar på grund av corona borde man utnyttjat det i den här tragiska händelsen.

…snyggaste mål: 1) Pogba mot Schweiz 2) Schick mot Skottland 3) Jarmolenko mot Nederländerna 4) Shaqiri mot Turkiet 5) Damsgaard mot England 6) Benzema mot Schweiz 7) Insigne mot Belgien 8) Dolberg mot Tjeckien 9) Christensen mot Ryssland 10) Ronaldo mot Ungern

…främsta försvarare: 1) Kjaer 2) Spinazzola 3) Chiellini 4) Maguire 5) Maehle

…strulande påfund: Naturligtvis hänger det ihop med pandemin men de ständiga digitala presskonferenserna där det ganska ofta var tekniska problem. Ibland filmade man bara en person utav två vid podiet. Svårt att få till en rytm även när det fungerade. Där var Sverige bättre som i varje fall på Hisingen körde presskonferenser med två till tre spelare på ett podium.

…cynism: När Bilbao och Dublin inte kunde lova Uefa att släppa in publik var det strunt samma att man under snart sju år investerat och förberett för mästerskapet. Man blev av med matcherna som gick till Sevilla och S:t Petersburg istället.

...främsta lag: Svårt att gå runt Danmark som slöt sig samman efter händelserna med Christian Eriksen och de efterföljande dagarna. Tätt följt av England och Italien som också har skapat starka kollektiv som presterat under EM. Ska sägas att Sverige hade en ovanligt stark sammanhållning men det räckte inte längre än till åttondelsfinal mot Ukraina.

…buande: Vid nationalsången. Varför?

…covidskräck: När Sverige anlände till Göteborg för att börja förberedelserna inför EM-premiären mot Spanien var redan Dejan Kulusevski isolerad i Stockholm. Inför träningen ryckte man undan Mattias Svanberg som också testat positivt och han fick isoleras. Det var ett antal nervösa dagar för Janne Andersson som aldrig varit lika tagen under sina knappa fem år som förbundskapten. Efter EM-äventyret var över erkände Andersson att det varit några läskiga dagar där han haft svårt att sova på nätterna. Dock fick man stoppa på smittan genom att strama åt och Kulusevski hann dessutom göra avtryck under EM. Värre för Svanberg som bara fick sitta på läktaren.

…trista och sorgliga samt ständigt närvarande: Näthatet. Från Marcus Berg till Alvaro Morata till många andra spelare och även ledare. Det är oerhört lätt att framföra sina känslor efter en match och faktiskt nå fram till spelarna. I samband med Sveriges match mot Ukraina såg man till att en del spelare stängde av kommentatorsfunktionen. Ett svårlöst problem om inte nätjättarna skjuter till enorma resurser. Det är lätt att föreslå bank-ID men det här är globala bolag och i världen är det inte alla som har den typen av lösningar.

…låt som satt sig: “It’s coming home”. Den heter “Three Lions (Football’s Coming Home)” och togs fram till EM 1996 och där Ian Broudie, som var sångare i The Lightning Seeds, tog de populära komikerna David Baddiel och Frank Skinner till hjälp. Den är allt annat är arrogant, snarare är låten ganska krass med rader som: “England’s gonna throw it away, gonna blow it away, but I know they can play”. Inför EM-finalen försökte England få till att de skulle sjuna på Wembley men det stoppade Uefa.

…supporterproblematik: Till Storbritannien var det svårt för supportrar att ta sig med tanke på karantänsreglerna. Klart det var olyckligt att Uefa och å ena sidan krävde publik på vissa ställen men sedan kunde inte svenskar åka till Glasgow och danskar, spanjorer och italienare ta sig till London.

...svenska nervslitande: En lång kamp mot Spanien som förvisso gav en poäng i slutändan, men det kändes som om det bara var en tidsfråga innan det skulle bli ett spanskt ledningsmål.

…svenska eufori: Efter att ha tappat 2-0 och en känsla att gruppsegern var hemma till 2-2 mot Polen så var det en fin kröning när Viktor Claesson skickade in 3-2 på tilläggstid.

…svenska ångest: Gruppsegern gav Sverige mer tid att förbereda sig och den sämsta grupptrean. Sverige hade gott om möjligheter att avgöra mot Ukraina men i slutändan blev det bara mörker och tomhet. Artem Dovbyk kunde ohotat nicka in avgörandet efter 120 minuters spel och där straffar väntade. Ett grymt slut och det kommer att hänga över spelarna och ledarna att man hade en möjlighet att ta sig vidare på en slutspelshalva där motståndet var mer överkomligt.

…svenska fråga: Kunde Janne Andersson ha bytt tidigare?

…felaktiga uppgifter om London: Det har hetat att Uefa gett England en enkel väg till finalen och det är klart att man haft hjälp med att spela fem av sex matcher på Wembley. Men från början skulle gruppspelsmatcherna spelats i Bryssel och Glasgow men när Bryssel föll i från 2017 för att man inte fick upp någon arena så gick matcherna till London. Så det har i varje fall inte varit tänkt så från början och England var också tvunget att kvala in till EM.

…förbundskaptener: 1) Kasper Hjulmand 2) Gareth Southgate 3) Roberto Mancini

…regnbågshaveri gånger fyra: Först inledde Uefa en undersökning kring Manuel Neuer och hans kaptensbindel som är regnbågsfärgad. Det handlar alltså om en organisation som lyfter sin egen kampanj Equal game som bygger på att ALLA ska kunna vara en del av fotbollen och ingen ska diskrimineras. Även om undersökningen mot Neuer lades ner så ingrep Uefa när Münchens borgmästare ville tända Allianz Arena inför Tyskland-Ungern och stoppade det. Bakgrunden var ett nytt lagförslag i Ungern som jämställer homosexualitet med pedofili och förbjuder spridning av information om homosexualitet till unga samt att ungerska supportrar varit tydliga i sin negativa inställning till homosexuella. Förvisso tändes 40 andra arenor i Tyskland i regnbågsfärger, men Uefa gick på Ungerns önskan. När EM fortsatte agerade en del sponsorer och gjorde sin reklam på arenor regnbågsfärgad men då stoppade Uefa den reklamen från att visas i matcher i Baku och S:t Petersburg. I Baku blev dessutom en dansk supporter av med sin regnbågsflagga och hånad av vakter. Equal game? Inte en chans. Den ungerska lagen trädde för övrigt i kraft häromdagen.

...svenska ö: Hisingen. Efter den vanliga SvFF-återbetalningen till Fabege-ägaren Erik Paulsson genom att hålla en lägervecka i Båstad så valde Sverige att lägga sin EM-bas vid Gothia Park på Hisingen. Även om planen inte ansågs vara hundra så var det ett läger som funkade väl och spelarna verkade gilla både padel och golf.

…häftigaste genombrott: 1) Pedri 2) Mikkel Damsgaard 3) Bukayo Saka 4) Denzel Dumfries 5) Jeremy Doku

…straffskala: Uefa stoppar publik på Ungerns tre kommande hemmamatcher och det ungerska fotbollsförbundet bötfälls med 100 000 euro, drygt en miljon svenska kronor. Skälet till straffet är att ungerska supportrar gjorde apljud och hade homofobiska banderoller under Ungerns matcher i Budapest och München. Bötesbeloppet är samma som Niklas Bendtner fick betala under EM 2012 för spelreklam på kalsongerna.

…vad kunde ha blivit: Knäskadan på Zlatan Ibrahimovic.

…pressaktivaste svenska spelare: Sebastian Larsson tog över som lagkapten efter Andreas Granqvist som satt på läktaren hela EM. AIK-spelaren fick därmed göra alla dagen-före-match-presskonferenser inklusive träningsmatcherna. Lägg till en del andra presskonferenser. Därmed var det ingen annan svensk spelare som var i närheten av Larsson som skötte det jobbet väl. Förutom att han gjorde ett förhållandevis starkt EM på plan.

...VAR-hanterande: Inför EM bestämde sig Uefa för att satsa extra på VAR och man tog en en VAR-domare som enbart hade koll på offside ovanpå den vanliga VAR-domaren och dess assisterande. Dessutom var direktiven att VAR fanns för att stötta domaren. Även om det varit smidigare VAR-hantering och färre ingrepp så är det klart att det såg konstigt ut när VAR backade upp domare som tagit fel beslut. Englands straff mot Danmark i semifinalens förlängning var ett sådant beslut, även om England kunde fått en tidigare straff.

…föreningsdemokrati: När Uefa valde att utöka EM från 16 lag till 24 lag med start i Frankrike 2016 så röstade 51 av 54 medlemmar för det, inklusive Sverige. England och Tyskland var två av länderna som röstade emot. Så det är många i fotbollen som var med och tog beslut.

…främsta svenskar: 1) Robin Olsen 2) Emil Forsberg 3) Alexander Isak 4) Victor Nilsson Lindelöf 5) Sebastian Larsson

…roligaste jobbinsats: Den dagliga EM-podden Fotbollskanalen On Tour med mina kollegor Andreas Sundberg och Martin Petersson var ett nytt inslag under ett mästerskap men var underhållande att göra. Det fanns något terapeutiskt i att få sammanfatta dagarna och även snacka om allt från landslagets prestationer till allt som följer när man tar rygg på landslaget. Det blev totalt 46 avsnitt och det var underbart att känna av engagemanget och alla frågor och inspel. Tack för det, för det gjorde det både bättre och roligare.

...svenska avstånd: Aldrig tidigare har avståndet mellan landslaget och medierna varit större. Det hänger givetvis till viss del ihop med pandemin men förr om åren så var landslagschefen Lasse Richt och tidigare presschefer noga med att ta sig över till journalister för att känna av stämningen vilket givetvis är avgörande för att minska på avståndet. Förstår inte hur Janne Andersson som utåt sett står för öppenhet inte vill ha något annat. Efter Sveriges EM var över lade presschefen Jakob Kakombe Andersson ut ett inlägg på det Instagramkonto som han startade i våras för att mer informera om sitt jobb. Kakembo Andersson skrev väldigt lite om sitt arbete i inlägget om EM utan det handlade mer om att vara del av landslaget i 35 dagar och vad gruppen upplevt. Inser att det garanterat är en upplevelse och att det är fyllt av blandade känslor, men trodde nog han skulle reflektera lite över sitt jobb. Endast vid två ställen sken jobbet igenom, även om han nu tagit bort delen om ofrivillig uppmärksamhet i efterhand och med tanke på hur han jobbar på en rad plattformar kan det knappast vara ofrivilligt. Det enda som på något sätt kan hänvisas till jobbet är Olof Mellberg-citatet: “Om jag fiser på ett mästerskap så blir det stora rubriker”. Om Mellberg-citaten är ens syn på medier som satsar rejält med resurser på att köpa rättigheter och skicka reportrar, fotografer och krönikörer runt i Europa i veckor för att följa landslagets alla steg för att förmedla vad som sker till de miljontals människor som tittar på TV, lyssnar på radio och läser tidningar då har man fel arbete. Man kanske blir poppis bland spelarna med den synen. Tyvärr är det talande för fotbollsförbundets kommunikationsavdelning att man inte har några gamla journalister som kunnat väga upp den inställningen. Nu är det kommunikatörer med erfarenheter från Svenska Spel, Rädda Barnen och ett inhopp på Regeringskansliet som ska styra bilden av vad landslaget kommunicerar. Ingen verkar ha journalistisk spelförståelse.

...filmning: Klart att Ciro Immobile sticker ut men det här finns i fler landslag och kan bestraffas i efterhand men där är inte fotbollen än. Det är dock inte skillnad på fusk och fusk, oavsett om det är en brutal kapning eller en filmning. Alla försöker kapa åt dig fördelar på alla vis. Även svenska spelare.

…fylleslag: Nu är inte finalen spelad än och man räknar med att pubarna i England ska sälja 13 miljoner pints öl under söndagen. Inför och unders Englands semifinal och efter triumfen var det minst sagt en lindrig nykterhet på rätt många.

...systemfel: Många har klagat på Danmarks lätta väg och även EM i stort. Danmark fick hjälp av att man i alla år röstade på Michel Platini och Sepp Blatter vilket innebar att DBU-basen Allan Hansen satt i exekutivkommittén när man bestämde arrangörsländer. Vill ni veta mer, se detta inslag. Där fanns ett systemfel, men sedan har Danmark genom åren spelat sig till bättre platser i kval och inför lottningar. Att gå vidare på tre poäng som grupptvåa är vad det är när EM är utökat till 24 lag. Det är också svårt att härbärgera när Uefa vuxit till 55 medlemsländer.

…främsta mittfältare 1) Jorginho 2) N’Golo Kanté 3) Pierre-Emile Höjbjerg 4) Pedri 5) Emil Forsberg

…sportsliga flopp: Utan tvekan Turkiet. Ett gjort mål och tre raka förluster innan man fick åka hem. Man gjorde ett starkt EM-kval och skuggade Frankrike på förstaplatsen och krossade Norge i VM-kvalet i mars. I EM gick det inte alls. Sedan får man väl foga till Frankrike och Belgien som gick längre än Turkiet men där förväntningarna var betydligt högre.

…barberare: Ja, inte var det som Marcus Berg sa till SVT:s reporter Johan Kücukaslan när han förhörde sig om vem som klippt spelarna. Då sa Berg att det var en annan spelare, men det var Sader Daher från Sharper Barbershop i Hovås som hade med sig ett par kollegor till spelarhotellet på Hisingen. Sedan ska det sägas att Sverige verkligen inte är ensamt om att plocka in barberare. Har sett reportage om både Frankrikes och Englands barberare som fixar skägg och frisyrer.

…främsta anfallare 1) Raheem Sterling 2) Karim Benzema 3) Romelu Lukaku 4) Cristiano Ronaldo 5) Harry Kane

…skyttekung: Självmål. Inte ens chans att någon går i kapp elva mål som självmålet är uppe i inför finalen. Närmast efter det är Cristiano Ronaldo och Patrik Schick på vars fem mål. Harry Kane har fyra mål och Raheem Sterling har tre och skulle kunna bli bästa målskytt bortsett från självmålet då.

…avsked: Marcus Berg och Andreas Granqvist lägger av i landslaget. Ingen av dem fick det avslut de önskat, men det är ingen tvekan om vad de betytt för Janne Anderssons landslag och där Sverige överträffade de vildaste förväntningarna med att nå en VM-kvartsfinal. Det är oerhört svårt att sluta på topp och om inte EM blivit uppskjutet ett år hade det kanske blivit annorlunda. Uppståndelsen kring att Granqvist var med som 26:e man var ovärdig om nu Janne Andersson ansåg att det var viktigt, men det var uppenbarligen provocerande för många. Likadant kring Berg som fick skiten för en missad målchans mot Spanien men ingen kan anklaga honom för att inte ha gett allt för Sverige och verkligen bidragit.