Utsatta för rasism efter finalförlusten - engelska fotbollsförbundet tar avstånd

England tog ledningen efter två minuter i söndagens EM-final, men Italien kom tillbaka och tog matchen till straffar. Marcus Rashford och Jadon Sancho byttes in för att ta straffar, men missade. Jorginho hade chansen att avgöra för Italien, men missade även han.

Då skickades den inbytte 19-årige Arsenal-talangen Bukayo Saka fram för att utjämna. Sakas straff blev inte tillräckligt bra och Italiens målvakt Gianlugi Donnarmma räddade. Saka blev således syndabock för England i deras första mästerskapsfinal på 55 år.

Efter finalförlusten har rasistiska tillmälen riktats mot en rad engelska landslagsspelare, men främst de som missade straffarna. Efter detta har engelska fotbollsförbundet (FA) rytit ifrån.

"FA fördömer starkt alla former av diskriminering och är förskräckt av online-rasismen som har riktats mot några av våra spelare på sociala medier. Vi kan inte vara tydligare gällande att någon bakom ett sådant motbjudande beteende inte är välkommen att följa landslaget. Vi kommer att göra allt vi kan för att stödja de drabbade spelarna samtidigt som vi uppmanar till tuffast möjliga straff för alla ansvariga", säger en talesperson från FA till BBC.

Nu vill FA att de skyldiga ska straffas, samt att den brittiska regeringen och sociala medieföretag ska agera i frågan.

"De måste ta steget och ta ansvar och agera att förbjuda kränkningar från sina plattformar, samla bevis som kan leda till lagföring och stöd för att göra sina plattformar fria från denna typ av avskyvärda övergrepp"

Under måndagen publicerade även Sakas klubb Arsenal en text gällande straffmissen. De beskriver hur han som 19-åring uppnått saker inte många andra gjort, och stoltheten de känner. De tar även avstånd mot rasismen, och skriver att de ska ge Saka det stöd han behöver.

"Vårt budskap till Bukayo är: Håll huvudet högt, vi är så väldigt stolta över dig och vi kan knappt bärga oss med att välkomna dig hem till Arsenal snart", avslutar de.

Landets premiärminister Boris Johnson gick också ut och fördömde påhoppen.

”Det här laget förtjänar att hyllas som hjältar och inte utstå rasistiskt hat på sociala medier. De som är ansvariga för de här skrämmande övergreppen borde skämmas”, skriver han på Twitter.

Prins William, som sitter med i den engelska fotbollsförbundets ledning, har även han yttrat skarp kritik mot konsekvenserna av straffmissarna.

”De rasistiska påhopp som riktats mot engelska spelare efter gårdagens match äcklar mig. Det här måste upphöra och alla inblandade måste ställas till svars”, skriver han via det officiella Twitterkontot Duke and Duchess of Cambridge.

