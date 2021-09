Andersson ser på Forsberg och Claesson som alternativ centralt

Albin Ekdal är skadad och det gör att platsen bredvid Kristoffer Olsson på Sveriges centrala mittfält i viktiga VM-kvalmatchen mot Grekland under onsdagen är "ledig". Vem som tar den? Troligtvis Mattias Svanberg, som startade i träningslandskampen mot Uzbekistan i söndags. Enligt Aftonbladet kommer Bologna-spelaren starta i Aten.

Förbundskaptenen har under den här samlingen medgett att Svanberg är den centrale mittfältare, utöver Ekdal och Olsson, som är närmast speltid i Blågult.

Janne Andersson ser dock även fler alternativ på den positionen. Jens Cajuste? Ja, han är så klart ett möjligt val. Men bortsett honom menar förbundskaptenen att yttrarna Viktor Claesson och Emil Forsberg kan spela på centralt mittfält.

- Rent generellt kan både Emil och Claesson spela centralt. Båda de två är alternativ centralt om vi vill det, säger Andersson.

Claesson själv, som ser ut att starta på högerkanten mot Grekland, tycker dock att det är rimligt om Svanberg och Cajuste går före honom på just den positionen.

- Det skulle kännas bekvämt att spela där, det vore inga konstigheter, men samtidigt vet jag att Jens och Mattias har framtiden för sig och är väldigt duktiga. Jag vet inte om det finns någon anledning att byta positioner på andra spelare. Vi har väldigt bra spelare bakom de som är ordinarie (på centralt mittfält), säger Claesson.

Grekland-Sverige har avspark klockan 20.45 under onsdagen. Matchen ses på TV4 och C More Fotboll, samt kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 20.00.