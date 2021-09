GRANSKNING: Misstankar om missbruk av statliga medel - stor härva skakar om SvFF

SVT har i en rad artiklar berättat om den pågående krisen som uppstått på Svenska Fotbollförbundet efter att en avdelningschef bidragsfuskat. Tv-kanalen har bland annat pratat med källor som beskriver SvFF som en "toppstyrd" organisation i vilken det råder en "stark tystnadskultur".

Även Fotbollskanalen har granskat fallet de senaste veckorna, efter att ha fått flera anonyma tips inifrån förbundet. I samtal med närmare ett 20-tal personer i och runt SvFF framkommer en bild av en arbetsplats som är i gungning. Anställda mår dåligt och vissa känner sig inte bekväma med att prata med media efter vad som hänt. En del kan tänka sig att prata - men bara anonymt, av rädsla för konsekvenser.

Vad det är som skakat om? En förening delvis utan verksamhet. Två namnbyten. Dribblande med orter och distrikt. En elitspelare i fotboll. En landslagsstjärna i futsal. Ett företag som skrivits över på människor med tusentals bolagsengagemang. Pengar som betalats ut i det dolda. Larm om arbetsmiljöproblem. Och interna misstankar om misskötsel av medel från en statlig fond.

Ja, historien om avdelningschefen som bakvägen fått lämna Svenska Fotbollförbundet innehåller mycket, men än så länge ingen polisanmälan. Nu är den ansvarige för besluten, generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, satt under hårt tryck. Hans "integritet, trovärdighet och rykte" är ifrågasatt, som han själv beskrev det när han efterlyste en extern utredning.

Bakgrunden är att Sjöstrand under flera år lojalt backat den berörda avdelningschefen, trots tuff intern kritik, och han pekas nu ut som central i vad som av vissa beskrivs som ett försök till mörkläggning av övertrampen som skett. Till saken hör att generalsekreteraren knutit personen som fått sluta nära till sig och därmed även till det symboliskt viktiga jobbet hen gjort för SvFF, enligt en rad olika källor till Fotbollskanalen.

***

Hösten 2014 tillträdde Håkan Sjöstrand som Svenska Fotbollförbundets nye generalsekreterare. Tidigt tryckte han på att SvFF skulle bli en ännu tydligare positiv kraft i samhället och i samband med Fotbollsgalan hösten 2015 tog han tydlig ställning i den politiskt laddade frågan om den pågående flyktingkrisen. Han vädjade till spelare, ledare och supportrar om att ”sträcka ut en hand och öppna dörren” till fotbollens omklädningsrum och gemenskap.

I mars 2016 presenterade han också en fond på förbundets årsmötet som skulle backa upp ett projekt som ända sedan dess varit ett av Sjöstrands stora flaggskepp i arbetet som generalsekreterare; "Alla är olika - olika är bra".

Projektet samlar SvFF:s arbete inom sociala frågor och finns till för att "alla ska kunna vara en del av en svensk fotboll". Men under de senaste åren har hanteringen och resultaten av satsningen varit ifrågasatt internt på förbundet, enligt centralt placerade personer som Fotbollskanalen talat med.

Speciellt en avdelningschef - som Sjöstrand rekryterat, därefter befordrat och totalt sett gett ett stort förtroende - har kritiserats.

- Hen blev plötsligt utsedd till avdelningschef och ingen fattade någonting, säger en person inom SvFF-rörelsen till Fotbollskanalen.

Redan för flera år sedan uppgav källor med insyn hur det framförts anmärkningar om avdelningschefens värdegrund och sätt att agera i sin yrkesroll. Bland annat till SvFF:s HR-avdelning. Då beskrevs situationen som både känslig och komplicerad, eftersom avdelningschefen getts en makt i viktiga frågor för förbundet, av en källa.

Personen blev i samma veva öppet kritiserad av en tidigare kollega, som valde att lämna förbundet på grund av att hen upplevde att avdelningschefens värderingar krockade med vad hen själv tänker i frågor som är kopplade till fokusområden för "Alla är olika - olika är bra". Avdelningschefen nekade till att hen gett uttryck för det kollegan hävdar, fick ha kvar sin tjänst och backades upp av HR-avdelningen - som involverade ledningen i processen - externt.

Den då aktuella HR-chefen, som handplockades till förbundet av Sjöstrand, har nu valt att lämna förbundet. Det bekräftar kommunikationschefen Andreas Jansson.

***

Det är tidig vår, 2021. Anställda på Svenska Fotbollförbundet larmar om ekonomiska oegentligheter. Efter att det uppmärksammats att avdelningschefen är engagerad i en förening vid sidan av sitt SvFF-jobb gör man upptäckten att just den föreningen fått "Alla är olika - olika är bra"-bidrag utbetalt till sig.

Vem som hade ansvar att fördela ut medel till de olika sociala projekten runt om i landet? Avdelningschefen. Vid flera tillfällen, utspridda över flera år, såg hen till att pengar betalades ut till sin egen förening. Samtidigt höll hen sin koppling till den hemlig.

Nyligen avslöjade SVT att totalt omkring 400 000 kronor landat hos den tidigare SvFF-medarbetarens förening. Den summan har nu “skrivits upp” till 560 000 kronor, enligt kommunikationschefen Andreas Jansson.

- Där kan jag bara beklaga. Det är så enkelt att när jag fick frågan och började titta i mina papper så läste jag 400 000, men det var 560 000 och det har det varit hela tiden. Så det är ingenting vi inte har upptäckt. Det var ett rent förbiseende, tyvärr. Det är 560 000 som har betalats tillbaka, säger Jansson.

Utbetalningarna har gått till en förening som bytt namn och säte flera gånger de senaste åren. Under flera år användes ett namn som är starkt förknippat med avdelningschefen. Att hen varit engagerad i en förening vid det namnet har varit välkänt för SvFF. Men plötsligt, sommaren 2019, registrerades ett namnbyte hos Skatteverket - och föreningen meddelade myndigheten att man flyttat sin verksamhet till en helt annan del av landet. Under 2019 var dock föreningen fortsatt medlem hos sitt ursprungliga distriktsförbund, enligt det berörda förbundets verksamhetsberättelse.

Flera utbetalningar från SvFF:s "Alla är olika - olika är bra"-pott gjordes hur som helst.

- Föreningen (efter namnbytet) hade ingen verksamhet över huvud taget. Men de fick pengar ändå, hävdar en av Fotbollskanalens uppgiftslämnare.

En av de ansvariga för föreningen vid tidpunkten för utbetalningarna är en svensk landslagsstjärna i futsal.

Sommaren 2020 registrerades sedan en ny namnförändring hos Skatteverket. Den gången flyttades föreningen till en tredje stad och ett tredje distrikt. Pengar betalades ut, men någon verksamhet som levde upp till det man fått bidrag för fanns inte.

- Så vitt jag förstår har det funnits en verksamhet som sedermera inte kunnat drivas vidare, bland annat på grund av pandemin, säger SvFF:s kommunikationschef Andreas Jansson.

Så pengarna har inte gått till en faktisk verksamhet i slutändan?

ANNONS - Det har startats en verksamhet, så vitt jag förstår, och det har bedrivits en verksamhet. Till den får man utgå att pengarna använts. Men verksamheten har inte kunnat bedrivas vidare, har det konstaterats, och då har vi sett till att pengarna som betalats ut har betalats tillbaka. Alla pengar.

Föreningen är i dag skriven hemma hos en elitspelare i fotboll. Den avregistrerades i våras, enligt sajten Bolagsfakta.

Tillsammans driver avdelningschefen och elitspelaren ett konsultföretag. Åtminstone gjorde de det fram till alldeles nyligen. Elitspelaren har varit vd och styrelseledamot, medan avdelningschefen varit vice vd och styrelsesuppleant, men i närtid inledde bolaget en fusion och numera består dess styrelse av fyra nya personer som gemensamt har över 23 000 bolagsengagemang.

Svenska Fotbollförbundet valde att inte lämna in en polisanmälan efter att utbetalningarna till avdelningschefens förening uppdagats. Man hävdar att pengarna betalats tillbaka till förbundet och bedömer det hela som en "jävssituation" i vilken medarbetaren agerat "omdömeslöst" och "felaktigt".

- Vi tittade på ärendet och informationen som fanns, och gjorde bedömningen att det inte fanns skäl att polisanmäla. Vi konsulterade även extern juridisk expertis i ärendet. En advokat som heter Erik Danhard tittade igenom ärendet, sa SvFF:s Andreas Jansson till Fotbollskanalen för två veckor sedan.

Varför polisanmälde ni inte och lät polisen bedöma om det begåtts något brott eller inte?

- Därför att det var bedömningen vi gjorde och som vi tyckte var riktig. Vi ansåg inte att vi behövde göra det. Dessutom återbetalades pengarna och därefter koncentrerade vi oss på att hantera personalärendet på ett korrekt och bra sätt.

Processen ledde till att avdelningschefen lämnade SvFF. Även en nära kollega till personen i fråga, som kom till förbundet efter att tidigare ha arbetat med avdelningschefen kring andra projekt, har slutat hos förbundet. Hen har dock inte varit inblandad i bidragshärvan, enligt förbundet, och på frågan om varför personen lämnat svarar Andreas Jansson:

- Hen hade en visstidsanställning som löpte ut.

***

Det är inte bara avdelningschefens sätt att hantera pengar som fått anställda hos SvFF att höja på ögonbrynen. Under flera år har det funnits interna klagomål om att personen bidragit till ett arbetsmiljöproblem, uppger flera källor för Fotbollskanalen. Medarbetaren har anklagats för övertramp kopplat till en polariserande fråga och vidare berättar flera personer att förbundsanställda upplevt att de behandlats illa genom bland annat användande av härskartekniker och lögner. De nämner också att avdelningschefen setts på som svår att ha att göra med överlag.

Förbundets HR-avdelning har sedan flera år tillbaka larmats om hur avdelningschefen upplevts bland anställda. Men det har inte fått några egentliga konsekvenser, uppger källor för Fotbollskanalen.

- (Avdelningschefen) har alltid skyddats, säger en SvFF-källa med god insyn i verksamheten.

- Efter att några anställda tog upp saken med HR lämnades det besked om att (avdelningschefen) skulle få gå någon ledarskapsutbildning. Men sen hörde man ingenting om hur den gick. Till slut gav folk upp lite.

Enligt uppgifter till Fotbollskanalen har arbetsmiljöombud hos förbundet varit inkopplade i ärendet rörande avdelningschefen.

Internt finns det också ett missnöje kring hur högste tjänstemannen, generalsekreteraren Håkan Sjöstrand, hanterat den tuffa kritik som riktats mot avdelningschefen genom åren.

- Hen har kunnat göra lite vad hen velat. Hen har fått mycket mandat och makt. Förtroendet från Håkans sida har varit orimligt stort, kommenterar en uppgiftslämnare.

En centralt placerad förbundskälla säger också:

- Ingen har fått säga något illa om (avdelningschefen). Håkan har gått till attack mot de som velat lyfta frågan. Det har rått en tystnadskultur.

Ytterligare en annan källa beskriver det på följande vis:

- Håkan har fått mycket intern kritik för hur han fört fram (avdelningschefen) inom rörelsen. Det har varit ett heligt case som legat under hans beskydd och alla har undrat varför han lyft upp och skyddat personen.

Hur Håkan Sjöstrand svarar på kritiken? Så här:

- Det är tre olika individer som har sin upplevelse. Sen delar inte jag den uppfattningen. Däremot tycker jag att det är viktigt, när vi försöker integrera olika arbetare i vår rörelse, att vi försöker ge de personerna ansvar och möjligheter. Jag tycker också att ansvar hänger ihop med mandat. Men nu ser vi också att det är ett förtroende som missbrukats.

Hur ser du på att det finns personer som tycker att du och HR "skyddat" avdelningschefen?

- Jag tycker att det är ett ansvar man har som arbetsgivare, att försöka stötta och vägleda. Sen måste varje individ ta ansvar för sitt beteende.

Generalsekreteraren erkänner att man misslyckats med att hantera arbetsmiljöproblemen som funnits kopplade till avdelningschefen.

- Kopplat till den här situationen vet vi om att det förelegat en situation mellan chef och en arbetsgrupp som inte varit tillfredsställande utifrån arbetsmiljön. Utifrån det har det jobbats kontinuerligt och genomförts olika initiativ. Det har funnits en handlingsplan för det, säger Sjöstrand. - Utifrån resultat kan vi se att vi inte lyckats. Och ibland inträffar sånt på arbetsplatser. Vi är ungefär 200 medarbetare och att det uppstår situationer som gör att det inte fungerar mellan chef och medarbetare, det stämmer. Det har det gjort i det här fallet. Vi har försökt hantera det på bästa sätt men vi har inte nått fram. Det ser vi. ANNONS Har ni gjort för lite?

- Vi har verkligen försökt. Det har gjorts väldigt mycket just utifrån vår HR-funktion, som jobbat med grupp och medarbetare, men vi konstaterar också att vi inte har nått fram.

***

Februari 2018. Svenska Fotbollförbundet landar ett tungt avtal för sin CSR-verksamhet, med Allmänna Arvsfonden. Den statliga fonden, som har hand om de pengar som inte går i arv till någon och som fördelar ut medel med målet att utveckla det svenska samhället, bestämmer sig för att finansiera ett treårigt SvFF-projekt. Totalt väljer Arvsfonden att pumpa in nio miljoner kronor för en satsning på "värdegrundsarbetet i svenska fotbollsföreningar".

Men gick alla pengar till det tilltänkta ändamålet i slutändan? Det utreder just nu Arvsfonden, som efter att de felaktigt utbetalda bidragen till avdelningschefens egen förening blivit kända via SVT beslutat sig för att göra en stickprovskontroll av sitt SvFF-projekt.

- Vi har fått underlag från förbundet och vi har påbörjat analysen. Vi får se hur lång tid den tar att göra, men under oktober månad hoppas jag att vi ska vara klara, säger Arvsfondens enhetschef Hans Andersson till Fotbollskanalen.

- Vi har begärt in balansresultat, huvudboksrapporter, bankkontoutdrag, lönespecifikationer och dessutom tittar vi på vad man har haft för attestrutiner samt om det varit några ekonomiska transaktioner mellan projektet och närstående personer eller organisationer.

Den som styrt över pengarna som SvFF fått in från Arvsfonden är just avdelningschefen. Arvsfonden uppger att man just nu inte har någon bekräftad information om att deras medel använts på ett felaktigt vis, men Fotbollskanalen har från flera håll nåtts av uppgifter om att det internt finns misstankar om att avdelningschefen utnyttjat sin tillgång till just de pengarna på ett sätt som gynnat hen personligen.

Källor hävdar helt enkelt att det finns pengar utöver de 560 000 kronor som avdelningschefen sett till att förbundet fått återbetalade som försvunnit ut ur SvFF:s "Alla är olika - olika är bra" på ett oriktigt sätt. De pengarna ska ha tagits från Arvsfonden-projektet.

När Fotbollskanalen i onsdags i för två veckor sedan frågade förbundets kommunikationschef Andreas Jansson om man misstänker att avdelningschefen sett till att mer pengar försvunnit ut ur SvFF svarade han nej. Konfronterad med uppgifterna om att medel från Arvsfonden ska ha missbrukats sa han sedan:

- De uppgifterna är främmande för mig. Några sådana uppgifter känner jag inte till.

Hur har ni sett till att vara säkra på att det inte försvunnit ut mer pengar än de här 400 000 kronorna?

- Vi har inga sådana uppgifter, på att det skulle ha skett. Vi har ju en ekonomisk redovisning som sköts på ett sätt som lever upp till de krav man kan ställa på en sådan. Vi har ingen anledning att tro att det har försvunnit mer pengar. Jag har inga sådana uppgifter.

När ni fick reda på vad som hänt med 400 000 kronorna, var det så att ni gick igenom era räkenskaper de senaste åren och tittade på om det försvunnit ut mer pengar?

- När vi blev uppmärksammade på det här har vi naturligtvis tittat igenom "Alla är olika - olika är bra" och vad som pågått inom projektet, vad som har betalats in och ut och så. Vad har vi kunnat se finns det inte något annat.

Så ni kan utesluta att mer pengar än de 400 000 kronorna försvunnit ut?

- Vi har inte sett att några pengar har försvunnit. Över huvud taget har inte pengar försvunnit. Vi har upptäckt det och pengarna har återbetalats.

Två dagar efter att intervjun ägde rum meddelade Svenska Fotbollförbundet på sin hemsida att generalsekreteraren Håkan Sjöstrand tagit initiativ till en ny, oberoende, utredning av hela ärendet.

- Tillkännagivandet har medfört att en del tillkommande frågor har väckts, vilket är fullt rimligt. Därför kommer jag på måndagens styrelsemöte rekommendera förbundsstyrelsen att låta en oberoende, extern utredning granska både ärendet i sig och SvFF:s hantering av det. Den exakta omfattningen av uppdraget är naturligtvis upp till styrelsen att besluta om, sa Sjöstrand och fortsatte:

- Jag vill understryka att ärendet har hanterats av SvFF i samband med att händelserna blev kända för oss vilket resulterat i att de pengar som ärendet gällt återbetalats, samt att personen ifråga lämnat SvFF. Men för svensk fotbolls och min egen integritet, trovärdighet och rykte är det av största vikt att det inte finns några frågetecken kring vad som skett, och hur frågan hanterats. Därför är min rekommendation att styrelsen tillsätter en oberoende kompletterande utredning.

På det efterföljande styrelsemötet fattades det också ett beslut om att utredningen ska bli av och att den ska ledas externt. Ännu är det inte klarlagt vem som ska få uppdraget.

När Fotbollskanalen efter det nämnda styrelsemötet tog kontakt med ledamoten Lena Wallgren var hon fåordig om ärendet men uppgav att styrelsen enbart informerats om de dåvarande 400 000 kronor i bidrag som betalats ut på ett oriktigt sätt.

- Det är de 400 000 kronorna som det gäller. Någon annan information känner jag inte till och vi har inte fått någon annan information i styrelsen, sa Wallgren.

Därefter har Fotbollskanalen fått nya uppgifter om de interna misstankar som finns rörande Arvsfonden-pengar. Flera källor uppger exempelvis att avdelningschefen använt medel från projektet i privat syfte.

- Jag vet att det bokats konstiga grejer; tågresor, flyg, hotell, hyrbilar, taxiresor - bokningar som rört privata ärenden. Men så har (avdelningschefen) kopplat de bokningarna till att det gjorts något jobbärende också, berättar en källa med insyn.

- Det har varit mycket hyrbilar och hotell. (Avdelningschefen) har bara lagt in allt under resekostnader för Arvsfonden-projektet och så har hen hittat på att hen gjort någon intervju (i jobbet, reds. anm) med någon eller så.

Det har plussats på privata grejer?

- Precis. Det har varit "extra allt"-bokningar.

En annan, centralt placerad, SvFF-källa hävdar att det råder oklarheter kring just kvitton och utlägg som avdelningschefen lämnat in till förbundet och fått ersättning för via Arvsfonden-projektet - och att den tidigare medarbetaren därför misstänks ha skott sig själv på förbundets bekostnad. Hur mycket pengar som misstankarna rör är i dagsläget oklart.

Arvsfondens enhetschef Hans Andersson säger att man tar Fotbollskanalens uppgifter på "största allvar".

- Det finns ju anledning att kolla upp hur det ligger till, när det finns sådana rykten, säger Andersson och förklarar vidare:

- Min erfarenhet när det gäller rykten är att de ibland är sanna och att de ibland inte är sanna. Vi kommer ta stickprov på alla relevanta områden. Även resekostnader, naturligtvis. Vi kommer gå ner på kvittonivå och titta.

Han säger också:

- Självklart är det så att om en organisation möjligtvis har bristande kontroll i några delar (av sin verksamhet) så kan den ha det i andra också. Det ska vi ta reda på.

När Fotbollskanalen under onsdagen pratar med SvFF:s kommunikationschef Andreas Jansson på nytt, bekräftar han plötsligt att förbundet hittat eventuellt "tveksamma kostnader" i Arvsfonden-projektet, som kan röra privata ärenden.

- Det har funnits en del kostnader bokförda på Arvsfonden-projektet som inte skulle belastat Arvsfonden-projektet. Så mycket har vi upptäckt. Det har vi korrigerat. Om det sen har varit någon form av missbruk, det har jag väldigt svårt att bedöma. Och det är väldigt svårt att fråga om saker och ting. Det rör sig om några hyrbilar, det rör sig om några hotell och kanske någonting mer. Det har vi lyft ut ur Arvsfonden-redovisningen, säger Jansson.

Kommunikationschefen uppger att man upptäckt att kostnaderna "hamnat fel i bokföringen" och därefter korrigerat det.

Är det bokningar som rört privata ärenden? Det är vad vi har fått höra.

- Ja, det kan det vara. Det är inte helt belagt om det är det heller. Helt ärligt är jag inte helt säker. Det kändes tveksamt och därför såg vi till att det inte belastade arvsfonden.

Har ni polisanmält det här?

- Nej, vi har inte polisanmält (avdelningschefen). Vi har framför allt koncentrerat oss på bidragen som betalats ut. I ett senare skede såg vi också att det fanns en del kostnader bokförda på det sättet, som kan vara tveksamma. Det kan vara allvarligt nog, men vårt fokus har varit bidragen, att reda ut det, att få tillbaka pengarna som vi fick. Sedan - i ett senare skede upptäcktes de här sakerna och då vi gjorde inget ytterligare av det. Utan vi korrigerade och såg till att det blev rätt till Arvsfonden. Men det är inga summor som är i närheten av de andra summorna vi pratar om.

Hur stora summor talar vi om?

- Kanske 15-20 000 kronor, ungefär.

Varför har ni inte berättat om det här tidigare?

- Vi har berättat om det. Håkan (Sjöstrand) har pratat om det här med SVT.

Men det var ingenting som ni tog upp när jag ställde frågor om Arvsfonden för två veckor sedan?

- Du ställde frågan om det har förskingrats pengar från Arvsfonden och det menar jag att det inte gjort. Det vi har redovisat till Arvsfonden är så vitt jag kan bedöma, nu ska det granskas, korrekt. Sedan är det svårt att kontrollera helt också.

Hur kan det vara det?

- Ett skäl är att det är svårt att prata med (avdelningschefen), vi har inte haft någon kontakt sedan hen blev sjukskriven. Vi har inte pratat direkt med hen utan med andra som har bistått hen.

Hur tolkar ni att ni inte fått någon kontakt med hen?

- Vi har haft någon form av kontakt, men (avdelningschefen) har varit sjukskriven och, jag kan inte bedöma det, men hen har kanske inte orkat ha den typen av kontakt.

Tolkar ni inte det som att (avdelningschefen) inte vill vara öppen kring det hen har gjort?

- Jag väljer att inte tolka det så mycket. Men hen har varit sjukskriven, det kan också bero på det. Sedan kan det bero på det du säger. Det är svårt att ha någon uppfattning.

I och med att ni har hittat de här sakerna, tittar ni inte över resten av projektet också då och ser om det skett andra felaktigheter?

- Det vi har tittat på ger oss ingen anledning att tro det. Sedan kan det behövas grävas vidare och djupare. Det håller jag inte alls som uteslutet.

Låter ni bara Arvsfonden göra sin kontroll eller utreder ni själva det här? Utanför den oberoende utredningen.

- Vi får fundera på vad vi behöver göra ytterligare. Vi har haft fullt upp med de andra sakerna. Men det har gåtts igenom av revisorer varje vår. Det granskas nu av Arvsfonden. Behöver det göras något mer, ja det får vi se, då får vi väl göra det.

Så vad är anledningen till att det här inte har polisanmälts?

- Det har varit svårt, komplicerat. Det är ett personalärende också. Vi har upptäckt det, vi har koncentrerat oss på att få tillbaka pengarna och vi landade efter många överväganden i att pengarna är tillbaka, vi hanterar det som ett personalärende så att personen inte jobbar kvar. Vi har konsulterat juridisk expertis. Vi valde att inte polisanmäla. Rätt eller fel - det får granskningen avgöra om vi hanterat det rätt eller fel.

- Vi har tagit bort kostnaderna ur Arvsfonden-redovisningen. Det ska granskas vad vi gjort och inte gjort och sedan får man väl bedöma om det här är något som borde polisanmälts eller inte. Är det något som borde polisanmälas - då får vi reda på det och då kan man antagligen fortfarande göra det.

Kostnaderna som är kopplade till fakturorna som flyttats från Arvsfonden-projektet har Svenska Fotbollförbundet själva stått för, enligt Andreas Jansson. Avdelningschefen har alltså inte tvingats betala tillbaka de pengarna.

***

Karl-Erik Nilsson tog över som ordförande i Svenska Fotbollförbundet våren 2012, efter Lars-Åke Lagrell som i över 30 år styrt svensk fotboll från olika positioner. Något år in på sitt uppdrag gick Nilsson en egen väg när han tillsatte en rekryterare för att hitta en ny generalsekreterare för svensk fotboll efter Lagrells handplockade man Mikael Santoft. Nilsson bröt därmed med traditionen att man alltid tagit någon från fotbollsrörelsen.

I maj 2014 framkom att Håkan Sjöstrand, som då var marknadsdirektör på Ica, hade fått jobbet och skulle börja i slutet av året. Många inom fotbollsförbundet var optimistiska inför ledarskiftet, att Sjöstrand skulle modernisera förbundet och även göra upp med tystnadskulturen som präglat svensk fotboll.

Sportsligt finns väldigt lite att klaga på under Sjöstrands sju år och två rekryterade förbundskaptener i form av Janne Andersson och Peter Gerhardsson, som båda har gjort starka resultat som gett både medaljer på damsidan och stora intäkter på herrsidan.

ANNONS

Däremot har den interna kritiken kring Sjöstrands ledarskap vuxit med åren. Det har handlat om exempelvis bristen på öppenhet kring vad landslagen för herrar och damer får betalt, vilket inneburit att spelarna blivit irriterade. Som efter Fotbollsgalan 2018 då herrarna gått ner i ersättning men det inte kommunicerats.

- Vi får ta det med Håkan (Sjöstrand). Jag är trött på den här diskussionen som dyker upp varenda samling och vi får ta skit när det är förbundet som ska stå här och prata om det, sa en arg Andreas Granqvist.

Året innan hade damlandslaget hotat med att bojkotta Fotbollsgalan då man gått helt ett år utan att ha ett avtal med förbundet. Först efter det nämnda hotet kom parterna överens om ersättningen till spelarna i damlandslaget.

Inte blev det bättre när förbundet 2019 anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen för sina avtal med herr- och damlandslaget, och beslutet kom ett år senare. Förvisso friades förbundet från ren diskriminering men DO beskrev upplägget som "självklart otillfredsställande ur ett jämställdhetsperspektiv".

Internt har det också ifrågasatts varför Sjöstrands tidigare arbetsgivare Ica fått en sådan tyngd i "Alla är olika - olika är bra"-projektet. Ica har fått ett stort genomslag med sina varor som är kopplade till projektet och det finns åsikter om att fler partners kunnat involveras i det.

Dessutom har tröttheten kring Håkan Sjöstrands svansande efter stjärnor likt Zlatan Ibrahimovic vuxit, där han länge inte reagerade kring kritiken som Zlatan riktade mot Janne Andersson. Av en rad olika personer som är en del av SvFF:s verksamhet har Sjöstrand kallats för "Mr Selfie", vilket flera olika källor berättat om för Fotbollskanalen. Vad namnet syftar till? Sjöstrands Instagram-konto, på vilket han regelbundet lägger ut bilder med sig och spelare.

Utöver det har SvFF-ledningen med styrelseledamoten Bert Andersson och Håkan Sjöstrand varit rejält ifrågasatta i stora delar av fotbollsrörelsen. Skälet är att man agerat rätt hårdhänt när man försökt minska antalet distrikt i svensk fotboll från 24 till mellan sju och nio. Officiellt är skälet att man vill få fram mer pengar till fotboll och mindre till administration, men man har inte förankrat förändringsarbetet.

Under VM i Frankrike 2019 fick många höra om förbundsledningens planer och under 2020 presenterades ett i stort sett färdigt förslag som väckte mycket ilska. Det talades om brist på demokrati, toppstyrning samt att Sjöstrand agerade som om svensk fotboll är en stor företagskoncern och inte en folkrörelse.

Missnöjet ledde till att årsmötet 2021 skickade tillbaka frågan till styrelsen och nu är projektet, som skulle ha varit beslutsfähigt till årsmötet 2022, uppskjutet till 2023. Man har tvingats ta nya träffar med distrikten och det har varit tydligt att motståndet varit så kraftfullt att den nu utökade projektgruppen tvingats backa.

Lägg till frågan om Qatar och förbundets plan om att 2022 åka till det kontroversiella emiratet på träningsläger, efter att ha varit där 2019 och 2020 innan corona tvingade fram en paus 2021, för den årliga vinterturnén. Planen gav förbundet en enorm kritik och då även internationellt, varpå Håkan Sjöstrand pressades av olika medier vid en improviserad presskonferens i Aten inför VM-kvalet mot Grekland. Tätt därefter blev Sjöstrand överkörd av herrklubbarna som vid ett Sef-möte tog beslut om att man inte ville se ett läger i Qatar. Förbundet fick sedan, mindre än ett dygn efter att Sjöstrand försvarat beslutet, backa i frågan. Nu letar SvFF en ny destination för januarilägret.

- Det som skett kring "Alla är olika - olika är bra"-projektet, ihop med Qatar-frågan, anses förödande för Håkan. Både hur han hanterat det och hanterar det, säger en källa i fotbollsrörelsen med god insyn.

Men Håkan Sjöstrand hävdar att han inte känner sig pressad över sin egen situation.

- Nej, svarar han.

Hur upplever du att förtroendet är för dig på kansliet och i fotbollsrörelsen?

- Jag upplever att jag har ett bra förtroende och en bra dialog. Sen är det så att fotbollen engagerar väldigt många. Det finns väldigt mycket åsikter och tyckande. Det ingår naturligtvis i min roll att försöka hantera det på ett så bra och klokt sätt som möjligt. Sen finns det en dramaturgi runt fotbollen på olika sätt som naturligtvis också ska återspeglas. Så nej, jag tycker att det är ett otroligt omfattande och stimulerande arbete som jag har.

Vad tänker du om den kritik vi fått höra rörande exempelvis Ica, distriktsärendet och "Mr Selfie"?

- Det är bara att konstatera att fotbollen engagerar. Det konstaterar jag.

Men du känner förtroende från folket på kansliet och i fotbollsrörelsen?

- Ja.

***

Ovan nämnda faktorer har satt tryck på Sjöstrand och ger frågan om avdelningschefen extra sprängkraft.

Förbundets hantering av ärendet kring medarbetaren har rört upp starka känslor bland SvFF:s anställda, enligt en rad olika uppgiftslämnare, och den gör generalsekreteraren Håkan Sjöstrand ifrågasatt. De som är kritiska menar att SvFF, med Sjöstrand i en central roll, försökt mörklägga vad som hänt i hopp om att det inte skulle bli känt över huvud taget.

Beslut om att det inträffade inte skulle polisanmälas fattades och det dröjde innan det internt kommunicerades att personen lämnat förbundet. När det väl gick ut ett meddelande internt valde SvFF att tacka avdelningschefen och önska lycka till i framtiden. Utåt sett informerade man dock inte om någonting.

- Först blev hen officiellt sjukskriven och det hette att hen hade fått tufft med sin personal. Sedan hette det plötsligt att hen hade fått gå hem på dagen och att det handlade om ekonomi. Att man lägger locket på har stört många. Så tyst som det har varit kring detta gör att många anat oråd, säger en källa.

En annan SvFF-källa säger:

- Jag tycker inte att det här har hanterats på ett bra sätt. De har ju försökt mörka det här fram till att det blev känt.

Inte ens när förbundet formellt gjorde klart med en ersättare till avdelningschefen, i slutet av augusti, kommunicerades någonting externt. Först efter att SVT rapporterat om vad som hänt, flera månader efter att de nämnda utbetalningarna uppdagades, valde SvFF att ta sig an frågan utåt sett.

Den kändistäta prisjuryn i "Alla är olika - olika är bra", där Jimmy Durmaz, Lotta Schelin och Glada Hudiks Pär Johansson är en del, har heller inte varit informerade kring vad som skett kring projektet. Den enda kommunikation som man fått är att man skjutit på jurymötena gång på gång och att även ett planerat möte den 14 september skjutits fram.

Men Håkan Sjöstrand tycker inte att man har försökt mörklägga vad som hänt.

- Det är klart att man blir besviken när ett förtroende hanteras på det här sättet. När vi fick kännedom om det här så agerade vi omedelbart. Därefter har vi sett till att pengarna kommit tillbaka och därefter har vi också hanterat ett personalärende. Det är naturligtvis olyckligt och allvarligt, säger generalsekreteraren.

- Det här är inte något som vi försökt mörkläggas. Vi har gjort en intern utredning kring ärendet och hanterat det här som vi gör med personalärenden. Att det väcker reaktioner är fullt förståeligt. Det har det gjort hos mig och alla andra medarbetare. Vår enda ambition har varit att hantera det här på ett så korrekt sätt som möjligt, med respekt för organisationen och för den personliga integriteten. Dessutom har vi fått extern vägledning under resan. Sedan har jag bett styrelsen att tillsätta en oberoende utredning för att titta på hur ärendet har hanterats. Det är ett komplext och svårt ärende. ANNONS

Så varför har Håkan Sjöstrand agerat som han gjort? Varför står så mycket på spel för generalsekreteraren att han i ett pressmeddelande uttalat att det för hans "integritet, trovärdighet och ryktes" skull är "av största vikt att det inte finns några frågetecken kring vad som skett, och hur frågan hanterats"?

Dels beskriver källor i och runt SvFF att den inställda Qatar-resan för herrlandslaget ses som en prestigeförlust för Sjöstrand, och det faktum att den meddelades dagen efter SVT:s första publicering har gjort situationen svår för generalsekreteraren. Att kritiken mot honom kommer från olika håll och rör flera olika frågor sätter tryck på förbundets högste tjänsteman, som med åren tappat i anseende bland förbundets anställda.

Vidare har generalsekreteraren investerat mycket tid och energi i ”Alla är olika - olika är bra”, vars jury han suttit i under flera år. Juryn har årligen delat ut bidrag till olika föreningar.

Dessutom är Sjöstrand, som högste tjänsteman, en av få som haft full insyn i de transaktioner som nu är under lupp, vilket gör att det vilar ett stort ansvar på generalsekreteraren vad gäller ekonomin kring "Alla är olika - olika är bra". Sjöstrand har exempelvis attesterat fakturor kopplade till Arvsfonden-projektet som överstigit ett värde på 150 000 kronor, visar ett dokument från SvFF som Fotbollskanalen tagit del av. Avdelningschefen har själv haft rätt att attestera fakturor upp till 75 000 kronor, därefter har hens närmaste chef haft attesträtt på kostnader upp till 150 000 kronor.

Men det finns också en annan anledning till varför just Sjöstrands namn hamnar i fokus kopplat till härvan. Det faktum att hans förhållningssätt till avdelningschefen väckt reaktioner internt. Sjöstrand har knutit avdelningschefen nära till sig i sitt arbete, enligt en rad olika källor med insyn i SvFF:s verksamhet.

- De har haft en ”orimlig” relation på så vis att han inte haft en sådan relation till någon annan på förbundet. Det har varit konstigt, säger en källa.

Håkan Sjöstrand:

- Det påståendet är direkt felaktigt.

Generalsekreteraren själv beskriver sin relation till avdelningschefen under tiden som hen jobbade för SvFF på följande sätt:

- Hen har varit en medarbetare, som har hanterat viktiga och betydelsefulla arbetsuppgifter.

Att det på ett misstänkliggörande sätt ”snackas” bland de anställda om duons koppling till varandra har gjort Sjöstrand upprörd, och enligt källor till Fotbollskanalen är det en av orsakerna till varför generalsekreteraren tagit initiativ till en ny oberoende utredning av ärendet.

Det dementeras av Sjöstrand.

- Det handlar om att jag vill reda ut hur ärendet har hanterats. Och finns det olika påståenden eller annat som också behöver redas ut är förhoppningen att det också klaras ut. Det är syftet med utredningen, att ta reda på hur ärendet har hanterats. Men det är en fråga för styrelsen att hantera.

Känner du till att det snackas internt om kopplingen som finns mellan er?

- Nej. Däremot har jag blivit medveten om det nu. Genom dig.

Varför är den externa utredningen viktig för dig och din integritet?

- Det handlar om vad jag själv står för, vad jag har för värderingar. Det är klart att det ska schysst, reko och fair play som gäller. Det gäller alla sammanhang. Och jag är den första i ett sådant här ärende som känner besvikelse, när någon sviker ett förtroende. Jag vill inte att det ska finnas något tvivel kring hur vi agerat.

Fotbollskanalen har sökt avdelningschefen, futsalstjärnan och elitspelaren utan framgång.

