Lundh: Polisanmälan är ett hot mot SvFF:s tystnadskultur – och hopp om ett öppnare förbund

Helgens måste

Derbyt på söndag mellan AIK och Djurgården avgör om det ska handla om två eller tre klubbar som slåss om SM-guldet. Liverpool-Manchester City söndag följt av Fotbollssöndag Europa med Atalanta-Milan. Givetvis lite koll på Leeds-Watford. Ska även signera min bok Sporten och Livet enligt Lundh lördag 12:00 på Ringen på Södermalm.

Helgens avstå

Nya James Bond. Den står högt upp på listan att se, men det får skjutas fram en aning.

Veckans ner på knä

Uefa hotade med att kasta ut Juventus, Barcelona och Real Madrid från Champions League efter Superliga-haveriet. De tre klubbarna har ännu inte lämnat projektet. Det blev inget. Sedan skulle man gå efter klubbarna i ett disciplinärende. Även det har runnit ut i sanden. Uefa förklarade i förra veckan att man måste lägga ner processen efter att de tre klubbarna snarare driver på i en egen rättsprocess mot Uefa. Lägg till att de andra nio superliga-klubbarna som lovat att avstå prispengar och även skjuta till 150 miljoner kronor till gräsrotsfotboll nu slipper det. Fotbollen är vacker.

Veckans reality check

FC Barcelona är i sportslig kris efter en ny förlust i Champions League. Ovanpå det kom besked att klubben bara får göra av med en miljard kronor på spelare, tränare och nyförvärv under säsongen. Det är La Liga som sätter nivåerna efter att ha vägt in klubbarnas ekonomi. Real Madrid har möjlighet att göra av med 6,5 miljarder kronor.

Veckans moderna fotboll

Allas favoritsponsor Qatar Airways (Fifa, Uefa, PSG, Roma, Bayern München, Boca Juniors) förlorade 34 miljarder kronor 2020 trots att man fick 25 miljarder i hjälp av Qatars regering. Heja!

Veckans förberedelse av ett testamente

Krasnodar har vuxit ut till en storklubb i Ryssland tack vare uppbackning av Sergej Galitskij. Han öppnade en mataffär under namnet Magnit 1998 och i dag finns över 9000 affärer i Ryssland och Galitskij har blivit en av landets rikaste personer och är god för 50 miljarder kronor. Han har satsat rejält på en egen klubb och 2008 grundade han FK Krasnodar och därefter har han byggt en arena, en akademi och värvat en rad spelare och fått se klubben i Champions League. Häromveckan skakades klubben om när Galitskij berättade att han är allvarligt sjuk även om han inte ville säga vad det handlade om.

Dessutom avslöjade han i en intervju att han håller på att skifta strukturen i klubben och se till att det finns finansiering på 5-600 miljoner kronor om året även framöver och att även akademin hålls i gång.

Veckans Hollywood

Hollywood-agenturen Creative Artists Agency har sedan 15 år tillbaka hållit på med sport. Många svenska NHL-spelare representeras av CAA. Nu är CAA på väg att ta över ICM som även slukat Stellar och har Jonathan Barnett som storägare. Därmed får CAA en rad fotbollsspelare i stallet. Bland dem finns Gareth Bale, Luke Shaw, Jack Grealish och Eduardo Camavinga.

Veckans moderna fotboll II

Premier League undersöker att spela matcher som gäller något utanför England. Allt för att jaga marknadsandelar.

Veckans reality check II

Ett misskött Valencia får max göra av med 300 miljoner kronor på spelare och ledare, enligt La Ligas regler som styr utgifter. Skälet är att klubbens ekonomi rasat samman.

Veckans omsvängning

Newcastle Uniteds ägare Mike Ashley var inte nöjd när Premier League stoppade en försäljning av klubben till Saudiarabiens investeringsfond PIF. Ashley har överklagat till en skiljenämnd som handhar konkurrensärenden. I januari kommer besked om Newcastle trots allt ska säljas till den saudiska fonden. Allt hänger på om man kan bevisa att PIF är något annat än den saudiska staten. Ordförande för PIF är den saudiska kronprinsen Mohammed bin Salman.

Veckans inget är heligt

Cubus har kapat mitt poddintro. Illa, mycket illa.

Veckans självmål

Polisens pressträff kring hur man hanterar supporterfrågor och villkorsgivning. Hur kan man på allvar hävda att det inte finns bengaler i Europa? Ja, det är sorgligt att polisen inte har bättre kunskap. Läs Enable som trots allt baserar sina uttalanden och arbete på kunskap och forskning. Polisen behöver hjälp. Tyvärr. För det är ingen tvekan om att samhället och även fotbollen i grunden behöver polisen, men som det är nu har man blivit fiender.

Veckans läsarbrev

Hej Olof! Kul att du re.poddade om Potter. Vet inte om du noterade min önskan för ett halvår sedan att någon analyserade Potters betydelse för Sverige. I alla fall. Ända sedan försäljningen av spelare som David Accam och Modou Barrow har ÖFK-spelare under Potter gått vidare till större klubbar i Sverige och utomlands. Men det är sällan de lever upp till köparnas förväntningar. Det är något med Potters sätt som gör att spelare under honom når högre. Eller? Jag tycker mig också märka att lag under storstadslagen börjat spela en mer offensiv och spelskickligare fotboll. Det verkar som att tränare i mindre klubbar influerats av Potters framgångsrecept: social och teknisk kompetens på och utanför planen. Smarta värvningar, taktik och träningsmetoder. Jag gillar att en holistisk grundsyn genomsyrar ledarskap och tror att man får ut mer av människor med det. Eller annorlunda uttryckt, det ska också vara roligt att spela fotboll. På den tiden jag spelade fotboll hade flera av mina lagkamrater hoppat av mer ambitiösa lag för att i mitt lag (Högdalen) få känna spelglädje. Tänk att kombinera resultat med spelglädje. Tycks vara en Potter-teori. Nu tar sig Brighton an de stora lagen i PL. De är givetvis underdogs och har sämre spelare. Hur klarar Potter och laget av den uppgiften?

En dos cynism är ju redan injicerad i spelsättet. Kan tillägga att jag för ett par år sedan fick ett par ÖFK-sockor i ull som julklapp. Nu gapar stora hål i hälen på respektive strumpa. Jämförelsen torde inte halta. Med vänlig hälsning, Dan

Svar: Mejlet kom efter torsdagens Re:Lundh med Graham Potter och han är en fascinerande tränare som verkar lyckas oavsett var han är. Håller med om att många i ÖFK haft svårt att nå de höjderna som man trodde efter att ha sett dem i Östersund, även om det inte betyder att de gjort det dåligt. Trots allt har ÖFK två tidigare spelare i Premier League och de är även landslagsmän, även om Saman Ghoddos och Ken Sema inte är en del av de givna startelvorna i Brentford och Watford.

Veckans reality check III

Malmö FF i Champions League. Sedan är det förbannat lätt att bara kritisera och glömma bort att klubben trots allt tagit sig dit och det är oerhört starkt. Sedan hade man hoppats på mer än 0-7 på två matcher.

Veckans råd

Glenn Hysén tips till ett krisande Blåvitt i GT: ”Ge fan i fotboll, ta en bira och slappna av lite.” Den gamle mittbacken är något på spåren.

Veckans Qatar

Nu lägger Formel 1 till ett lopp i år i Qatar och från och med 2023 har landet ett 10-årsavtal med F1.

Veckans sorgligaste

Tjeckiska barn som buade ut Rangers Glen Kamara när det var match i Europa League mot Sparta Prag. Den tjeckiska klubben fick bara släppa in barn då man tidigare haft problem med rasism. Kamara blev i våras utsatte för rasism när Rangers mötte ett annat Prag-lag, Slavia. Den tjeckiske landslagsstjärnan Ondrej Kúdela stängdes då av i tio matcher av det europeiska fotbollsförbundet Uefa efter att ha hållit för munnen och viskat något i Kamaras öra. Enligt finländaren handlade det om ”avskyvärda rasistiska kränkningar”.

Veckans läsarbrev II

Hej Olof, Nej, jag håller tyvärr INTE med dig. Det var en jäkla "gegga" den här artikeln… JAG VILL FÖRTYDLIGA Bengaler är och har länge varit ett STORT problem. Det är också en orsak till att jag inte längre går på derbyn (i synnerhet) och många har skadats och flera allvarligt. Så det är ju jättebra kan jag tycka men man tycker olika så klart.. Sedan tycker jag det är jättebra att dom pausat Fredrik Gårdares arbete. Jag har en stor inblick kring spelmarknaden och suspekta oddsändringar och flera matcher som det spekulerats kring matchfixing har INTE varit suspekta (i min bok) när jag kontrollerat oddsändringarna på dessa matcher. Den del av matchfixing som existerar kommer från den asiatiska marknaden vilket du förmodligen redan vet. Det jag vill försöka säga! När ska dom reglerade spelbolagen få lite CRED av mediafolket? Det är trots allt den reglerade svenska marknaden som håller den svarta marknaden i schack och så hoppas jag det fortsätter... Annars uppstår problemet att om man inte ger den svenska reglerade marknaden någon CRED så kommer bolagen fly från Sverige (vilket redan börjat) och då kommer vi få samma problem som fanns på 80-talet, dvs långt före spelbolagens intåg. MVH (och tack för du läste) Nils

Svar: Ett av flera mejl efter förra fredagens krönika om polisens prioriteringar. Inga problem att läsa mejl, det är en självklarhet, Nils. Sedan tycker vi olika i de här frågorna.

Veckans läsarbrev III

Gängbråk i Hjällbo, man skjuten i Örebro, ICA-anställda nedslagna på Södermalm (axplock) m m fredag. 0,5 miljarder till polisen men 3,5 miljarder till s k "familjevecka"! Allt är väl nedkokat till en prioriteringsfråga där Gårdare säkert gör bättre nytta i ett större perspektiv ( typ förhindra man bärande på barn bli rånad på sin halskedja i Göteborg idag). Var god välj! Janne

Svar: Som jag skrev i krönikan, jag förstår att man behöver flytta om i polisens prioriteringar men kan inte förstå jakten på bengaler då.

Veckans läsarbrev IV

Hej Olof, Tyvärr den eviga frågan om bengalernas vara eller inte vara är fortfarande på tapeten och kommer troligtvis inte att avgöras förrän supportrarna förstår att det är förbjudet och att det finns folk som inte vågar komma för att se fotboll life eller är allergiska mot röken. Idag hade P1 radio en lång intervju med dels en supporter och dels polisen och dels den som gjort ett projektarbete. Journalisten på P1 försökte få fram ett argument för varför bengaler, men inget vettigt argument kom fram utöver att det förhöjer stämningen. Men vad höjer det stämningen utöver tifon, flaggor och hejarramsor frågade journalisten? Efter lite hummande kom att det höjde stämningen! Varför vill polisen jävlas med supportrarna om just denna fråga? Jo på grund av att det kan vara livsfarligt för övriga publiken eller till och med för spelare då bangers och raketer har medfört olyckor också och i orätta händer utan konsekvensanalys kan det gå riktigt illa. Vill påminna om vad som hände mellan IFK och Gais häromåret på Bravida arena då efter halvlek blåvita "supporters" skickade in raketer och bangers på Gaisarna när de kom in! Nej tyvärr klubbarna och media har inte vågat sätta ner foten pga att man tror att man förlorar intäkter eller man vill inte reta upp den farliga delen av "supportrarna". Om denna fråga bordläggs tror jag alla, jag menar alla som vill se på fin fotboll blir nöjda. Olof Du är en av dem som kan ta ledning tillsammans med övriga media i Sverige i denna fråga då den förgiftat tillräckligt för både klubbar och vanliga supporters som bara är ute för att se fin fotboll även med familj och barn. Eller skall de som absolut menar att de skall visa vem som bestämmer trots att lagen säger att det är förbjudet enligt lag skall få sista ordet? Vilket samhälle vill vi ha och visa för våra barn och ungdomar? Bästa hälsningar Jan

Svar: Förstår att du har den åsikten men för mig är det inte svart eller vitt. Jag kan både tala om att supporterkulturen har avarter som inte är av godo för fotbollen och att inte alla uppskattar det. Ingen står väl bakom skiten som följer med, men det betyder inte att man kan lyfta upp de positiva delarna som är större och kraftfullare. Polisens strategi slår bara mot polisen. Obegripligt att det kan fortgå.

Veckans siffror

285. Antalet miljoner dollar som Inter förlorade senaste säsongen. Cirka 2,5 miljarder kronor. Det är dessutom tredje säsongen i rad som klubben blöder pengar. Fast det är klart, det gav en titel.

Veckans go west

Fifa har sedan tidigare haft planer på att flytta huvudkontoret från Schweiz och Zürich till Frankrike och Paris. Man har redan öppnat ett kontor i den franska huvudstaden. Kanske inte så förvånande att det franska förbundet nu är ett av få i Europa som är positivt inställt till VM vartannat år? Nu visar det sig att Fifa även har planer på att flytta den del som tar hand om försäljning av mediarättigheter och partnerskap till USA. Allt för att komma närmare marknaden. Dessutom kräver schweizisk lag att man anställer ett visst antal schweizare om man är baserat i landet och genom att skifta till andra länder kan man komma runt det.

Veckans låt

"Gävle" – Solen. Magi!

Veckans Leeds United

Nya tag efter förlusten mot West Ham efter sent insläppt 1-2. Hatar det. Ser ut att bli en plågsam säsong och Watford väntar lördag eftermiddag. Redan ångest.

Veckans poddintervju

Joe Baffo är gäst och mittbacken talar om Halmstads starka försvar, om att göra allt för att komma tillbaka efter korsbandskador, om att befinna sig på proffsfotbollens bakgård och om Jonas Therns sätt att utbilda spelare. Sedan tidigare finns 320 avsnitt och ni hittar alla via länken.