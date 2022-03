Han är hotet som Sverige vill stoppa: "Conte pratade mycket om honom"

Tjeckien saknar många viktiga spelare och ser man till segern mot Nederländerna i EM så är hela fyrbackslinjen borta, plus anfallsstjärnan Patrik Schick.

Men Sverige tar inte ut någon seger i förskott utan tror på en tuff och fysisk match.

- Deras centrala mittfält är ju fortfarande precis lika bra som under EM. Det är ett rejält lag, om man ser till storlek och fysik. Det kan bli tre spelare över 1,90 på deras centrala mittfält. Sedan kan det bli en anfallare i Pekhart som är 1,94, och så har du Petrasek som är 1,99, säger den svenske spionen Lasse Jacobsson.

- När det blir inlägg så är det duktiga spelare. Och man är bra på fasta situationer. Tomas Soucek är fantastiskt bra på fasta, det har han även visat i West Ham. Där är Tjeckien tunga. Duellspelet kommer att bli oerhört viktigt. Nu är det ju bra att varningarna försvann, då kan man inte gå och vara rädd för det.

Jacobsson fortsätter:

- De tjeckiska spelarna är oerhört lojala på att löpa och dra isär motståndarna. Man kommer också in med mycket folk, ibland blir man förvånad över det. Vi kollar ju på Polen också och om Polen kanske kommer in med två spelare i de här situationerna som jag menar så hinner Tjeckien kanske komma in i straffområdet med fyra-fem spelare vid inläggssituationer, och då med den tyngden som deras spelare har så är det lurigt.

En som känner till Soucek är Dejan Kulusevski. I söndags vann svenskens Tottenham med 3-1 över West Ham.

- Conte pratade mycket om honom innan matchen och sa att han alltid kommer in i bakre straffområdet helt omarkerad och har gjort några nickmål. Han är en väldigt bra och stark huvudspelare. Det var det vi förberedde oss på och hade alltid koll på honom, säger Kulusevski.

Däremot har Sverige hittat svagheter i Tjeckiens lag.

- Om det blir den tunga trion centralt så har man inte farten. Tjeckien åker på en hel del kontringar. Ibland har man inte kvar någon balanserande mittfältare, så många lag har kommit tre mot två, och till och med fyra mot två i omställningslägen. Så vårt omställningsspel blir jätteviktigt, om Tjeckien har en balans med bara två spelare hemma, säger Jacobsson.

Sverige-Tjeckien sänds på TV4 och streamat på cmore.se, med avspark 20.45 i kväll.