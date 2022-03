Kulusevski njuter av sin Abba-ramsa: "Killarna i landslaget sjunger den"

Dejan Kulusevski flyger in i Sveriges viktiga playoff-semifinal mot Tjeckien under torsdagen. Han har ju gjort succé i Tottenham, sedan klubbytet i januari. Under Antonio Contes ledning har han tagit en startplats direkt - och gjort två mål och fyra assist på nio Premier League-framträdanden.

Situationen för den offensive 21-åringen är helt annorlunda jämfört med sista tiden i Juventus, då han fick begränsat med speltid.

- Det går bra. Jag trivs. Jag tycker det är kul att spela fotboll, att jag får göra det bästa jag vet. Jag har väldigt kul med mina lagkamrater. Jag njuter, säger Kulusevski.

- Det är fantastiskt, jag är så glad över att flytten blev av. Det är något jag ville själv. Jag var lite nervös när jag kom dit. En ny klubb, ny liga och dessutom Premier League, en väldigt svår liga. Men det har gått väldigt bra. Jag är glad över att ha fått spela och göra några mål och assist.

Varför blev det just Tottenham? Hur gick dina tankar?

- Det var de som ville ha mig mest. Jag känner tränaren (Antonio Conte) lite och han ville ha mig för några år sedan, dessutom känner jag sportchefen (Fabio Paratici. Det var han som tog mig till Juventus. Jag känner att de tror på mig. De vill ge mig en ärlig chans.

- Premier League är ligan jag velat spela i sedan jag var liten. Och varje år har det dykt upp en liten möjlighet för mig att gå dit men det har aldrig känts 100. Nu ville jag dit. Jag ville ha en ny utmaning, en ny miljö, och det fick jag där. Jag kunde inte önskat mig en bättre klubb.

Varför fick du inte spela i Juventus?

- Tränaren såg fotboll på ett annat sätt och hade en annan idé. Ibland blir det så.

I Tottenham har han redan blivit en favorit hos supportrarna - och fått en ramsa.

- Jag tycker den är bra. Mycket bra. Mina kompisar skickar den till mig hela tiden. De sjunger den. Det gör killarna här i landslaget också. Och jag hör den på matcherna ibland. Jag njuter, säger Kulusevski och ler.

Melodin är hämtad från Abbas "Gimme! Gimme! Gimme!". Hur ramsan går?

"There's not a soul out there,

No one to hear my prayers,

Gimme, gimme, gimme a ginger from Sweden,

He came from Juventus,

And he plays on the wing.

Gimme, gimme, gimme a ginger from Sweden,

Number 21,

His name is Kulusevski!".

Sverige-Tjeckien sänds på TV4 och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart klockan 20.00. Avspark: 20.45.