Svenska landslagsspelare stöttar Pauw: "Katastrof varje gång det händer"

Irlands förbundskapten Vera Pauw berättade i helgen att hon blivit utsatt för en våldtäkt, samt sexuella övergrepp av män i maktpositioner i nederländsk fotboll under tiden som hon var aktiv i Nederländerna. Hon berättade att hon lidit i flera år och att hon inte fått stöd av det nederländska fotbollsförbundet, vilket gjort att hon gått till polisen, samt delat med sig av sin historia på sociala medier för att hjälpa andra, som är eller varit i liknande situationer. Nederländernas förbund har inlett en utredning och erkänt fel i hanteringen av ämnet.

"Tro mig, min historia är väldigt verklig och väldigt sann. Nu när det är publikt vet jag att jag får ett strålkastarljus på mitt liv som jag aldrig upplevt förut, men jag hoppas också att andra unga fotbollsspelare och tränare, som utsätts för något liknande, som våldtäkten och övergreppen som jag lidit av, kommer att känna mod att gå vidare och dela med sig av sina berättelser", skrev hon bland annat på Twitter.

På sociala medier har det strömmat in stöd för förbundskaptenen och bland annat har den svenska landslagsmålvakten Hedvig Lindahl skrivit följande:

"Starkt av Vera Pauw - jag hoppas att det här hjälper dig i din läkningsprocess. Jag står fast vid min känsla att #Metoo-rörelsen inte är färdig inom fotbollen, troligtvis har den redan börjat", skriver hon.

Precis som alla andra fick även Kosovare Asllani reda på nyheten under lördagen och menar att fotbollsvärlden är precis som verkligheten.

- Det finns säkerligen mycket som inte kommit fram och som kommer att komma fram. Jag tycker det är väldigt positivt att hon gått ut och pratat om det och hoppas att det öppnar upp dörrar för andra. Sedan är det otorligt tragiskt, sådant ska inte hända men tyvärr så är det verkligheten i världen med människor på maktpositioner.

Ser du att det är ett stort mörkertal inom fotbollen?

- Det tror jag absolut att det finns. Man ser ju samband, inte bara i fotbollen men också i samhället och hela rörelsen att det främst är med personer på maktpositioner.

Även Rebecka Blomqvist har tagit del av det öppna brevet och menar att sådant aldrig bör få förekomma.

- Det är klart att det är bedrövligt att det ska hända något sådant i alla typer av miljöer överhuvudtaget i samhället. Det är jättehemskt och ska inte hända.

Och på frågan om det finns något mörkertal, svarar hon så här:

- Jag vågar inte riktigt svara på det. För varje person som kliver fram är det svårt att göra någon slags värdering av det, men det är hemskt att det händer. Jag har personligen inte varit med om det, så det är det enda jag kan svara på, men varje gång det händer är det katastrof.

