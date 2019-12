Ingen tror på Ljungberg – ”Glöm fjärdeplatsen”

Rubrikämne i rött.

ENGLAND

Daily Mirror borde komma med en begreppsförklaring. ”Head over heels” kan stå för en volt. Därav bilden på Arsenals Aubameyang med fötterna i vädret efter mål i går (2-2 mot Norwich). Begreppet kan också stå för galet kär. Det är här lagets interimtränare Fredrik Ljungberg och rubriken kommer in i bilden, ”Fred over heels”. Svensken fick efter matchen frågan om Arsenal kan komma i kapp topplagen. ”100 procent”, svarar han, ”Jag tror och hoppas Arsenal kan komma topp-fyra”.

The Times krönikör Tony Cascarino lär sätta i halsen när han hör det. ”Arsenal visade på nytt att de är det vekaste laget i Premier League”, skriver han efter gårdagens match, och kritiserade även Ljungbergs laguttagning, ”Jag vet att Freddie är interimtränare, men jag kan inte förstå hur han kan välja Calum Chambers, Shkodran Mustafi och David Luiz tillsammans i försvaret”.

The Sun-krönikören Alan Shearer ser det inte som Ljungbergs fel. ”Freddie Ljungberg måste försöka hålla skeppet på rätt köl, men han kan inte plötsligt göra medelmåttiga backar till bra backar”, skriver Shearer, men lägger apropå Ljungbergs optimism till, ”I mina ögon har Arsenal inte en chans att bli topp-fyra”. Tidningens sportetta toppas annars av vad som kan bli Ljungbergs ersättare. Under ordvitsen ”Clause for concern”, framhäver tidningen ett svar från Leicesters tränare Brendan Rodgers, som är hett namn i tidningarna som ny Arsenaltränare. Efter ännu en seger i går (2-1 mot Everton), svarade han på rykten om en utköpsklausul. ”De flesta tränare har nog någon klausul. Men allt det där är hypotetiskt. Vi tog en briljant seg…”. The Sun har slutat lyssna för länge sedan. Det FINNS en klausul, är tolkningen. Leicester väntas kräva 14 miljoner pund, skriver tidningen.

Daily Mail har ett annat perspektiv på matchen. ”Har VAR skjutit iväg silverkulan?”, den som tar kål på Marco Silvas framtid i Everton. Segermålet för Leicester på tilläggstid, som först vinkades av för offside, godkändes efter videogranskning. Krönikören Jamie Redknapp har tagit ut sitt Omgångens lag i Premier League: Martin (West Ham) – Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Alderweireld (Tottenham), Willems (Newcastle) – Grealish (Aston Villa), Rice (West Ham), Alli (Tottenham) – Antonio (West Ham), Mousset (Sheff United), Zaha (Crystal Palace).

The Guardian bidrar med ett par saker till. Att ”Man United fick utså ett svagt oavgjort resultat” (2-2 mot Aston Villa), där Victor Nilsson Lindelöf visserligen gjorde mål men inte briljerade. Och så bidrar Guardian med en skön beskrivning av Fredrik Ljungberg, signerad Jonathan Liew. ”De som arbetat med Ljungberg beskriver honom som nyfiken, rationell, fritänkare; en tystlåten förbättrare snarare än en Messias till geni. Den typen av personlighet som gillar att tränga in spelarnas undermedvetna och upptäcka vad som motiverar dem. En skallig Freud, om ni så vill”. Fredrik ”Den skallige Freud” Ljungberg.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hänförs av ”Inters kraft”. Laget som ”Vinner och går förbi Juventus med en Super-Lautaro”. Han gjorde båda målen (2-1 mot Spal). Fast i underrubriken nämns fler namn. ”Öppnar för Vidal och Kulusevski”. Inters sportchef Beppe Marotta bekräftar intresse för Vidal i en intervju med Sky Sport, och var lurig kring Dejan Kulusevski. ”Vi har inte frågat om Kulusevski. Vi är vänner med Faggiano (Parmas sportchef) och talar om det i annan miljö”. Gazzettan tolkar det hela som att ”Vidal och Kulusevski förtjänar sin plats i skyltfönstret men det är ännu inte säkert att de i slutändan blir de utvalda”. Om scouter kollade gårdagens match (0-1 mot Milan) fanns inte mycket av den Kulusevski åskådare blivit bortskämda med under hösten. 5 av 10 får han i betyg. Riccardo Gagliolo får lite mer respektabla 6/10. På förstasidan summeras Juventus insats med ”Aj, aj Sarri – utan spel, CR7 funkar inte och Dybala utanför startelvan var ett misstag” (2-2 mot Sassuolo). Ännu värre är det för Napoli, ”Napoli knockat och utvisslat – Ancelotti rasande på spelarna”. Efter förlusten (1-2 mot Bologna) sa tränaren att ”Det är ett attitydproblem” i de egna leden. En av banemännen var Mattias Svanberg. Tillsammans med lagkamraten Nicola Sansone får den svenske landslagsmittfältaren matchens högsta betyg, 7/10. ”Vände på matchen med sin fysik och taktiska intelligens”, skriver GdS om svensken.

Corriere dello Sport leker med orden. ”Sorpasso” för att gå förbi och ”pazzo” för galen bli till huvudrubriken ”Il Sorpazzo”. Inters seger ”lyfter fram den ’pyrotekniske’ Contes arbete”, menar tidningen. Man United-fans, och många andra, kan sedan förbryllat begrunda att Chris Smalling på nytt är ”superbra” för Roma (3-1 mot Hellas Verona). Med på förstasidan finns också ”Ballon d’Or erövrar Madrid”. I Italien är det lika givet som i Spanien att ”Messi i dag tar tillbaka priset från Modric”.

Tuttosport utbrister oroat, ”Conte mot 102 – Accelerera, Juve!”. Turintidningen menar att ”De svartblåa marscherar i samma takt som när tränaren tog poängrekordet med de vitsvarta”, alltså när Conte styrde Juventus till titeln 2014.

SPANIEN

AS har inte riktigt förstått grejen. Barcelonas seger i Madrid (1-0 mot Atlético) blir ”Det blir en fajt”, någon form av preludium på El Clásico den 8 december. Krönikören Alfredo Relaño är däremot dagens ämne på spåret med sin rubrik om segerskytten, ”Messi, en silverkula och Ballon d’Or”. Det är just sistnämnda som är temat i alla andra sporttidningar. Priset som argentinaren kommer få i kväll. Någon Ballon d’Or får inte Sofia Jakobsson men hon var ändå en stjärna för Tacon igen. Jakobsson satte kvitteringen (1-1 mot Granadilla) och AS skriver att ”svenskan tog fram sin kvalitet som hon bländar med match efter match”. Kosovare Asllani gjorde ett inhopp med 20 minuter kvar.

Marca binder så klart samman Messis mål med Messis pris, ”En Ballon d’Or”, eller ”en guldboll”. I en krönika konstaterar David G Medina att ”Det finns ingen som Messi”. Det buades en del på arenan. Exempelvis när Atléticos tränare Simeone bytte ut João Félix. Men det kunde förstås inte mäta sig med den kakafoni som mötte Antoine Griezmann när han återvände med sin nya klubb. Griezmanns namn dränktes av visslingar redan under spelarpresentationen. En stor banderoll vecklades också ut, ”Du ville bli ett namn och glömde att vara en man”. Messi är Omgångens lirare i Marca. Omgångens lag: Ter Stegen (Barcelona) – Carvajal (Real Madrid), Koundé (Sevilla), Diego Carlos (Sevilla), Hermoso (Atlético) – Soler (Valencia), Ødegaard (Real Sociedad), Óscar (Léganes) – Garcia (Osasuna), Messi (Barcelona), Fekir (Betis).

Sport skriver om ”Guldmål” för Messi med en inte så liten hint till Ballon d’Or. ”Sankt Ter Stegen och Sankt Messi”, är rubriken på Lluís Mascarós krönika. Det är också de båda som får tidningens högsta betyg, 8 av 10. Sport skriver vidare att ligan fördömt Atléticofansens ramsor som önskade Griezmanns död.

Mundo Deportivo har precis samma huvudrubrik som Sport. Tidningen var den första som förra veckan berättade att det blir Messi som får Ballon d’Or i kväll. Det påpekar den igen i dag, samtidigt som en lista på placeringarna cirkulerat i sociala medier. MD:s San Sebastian-upplaga har den något förvirrande rubriken ”Arsenal” i stora bokstäver. Det har inget med Ljungbergs mannar att göra utan bara med den arsenal som finns framåt i La Real. Klubben har gjort fjärde mest mål i ligan.

FRANKRIKE

L’Equipe springer sin systertidning France Footballs ärende. Det är Ballon d’Or, ”det mest prestigefyllda individuella priset”, för hela slanten. I kväll delas det ut. Efter alla läckor i Spanien förra veckan skulle det vara en bomb av det enorm sprängkraft om herrarnas pris inte går till Lionel Messi. Megan Rapinoe är storfavorit på damsidan. Didier Drogba är en av galans två värdar. L’Equipes Omgångens lag: Costil (Bordeaux) – Atal (Nice), Da Silva (Rennes), Pablo (Bordeaux), Amavi (Marseille) – Sanson (Marseille), Toussart (Lyon), Lusamba (Nice) – Bamba (Nantes), Dolberg (Nice), Cornet (Lyon).

Téléfoot menar att Kylian Mbappé lyssnar till en kontraktsförlängning med PSG, men inte vill ge något svar nu. TF1:s fotbollsprogram, som hänvisar till sina källor, uppger att anfallsstjärnan vill koncentrera sig på den pågående säsongen. Hans nuvarande kontrakt går ut 2022. Real Madrid har åtskilliga gånger de senaste åren flörtat friskt med Mbappé.

RMC Sport-profilen Daniel Riolo ger sin syn på senaste episoden av Zlatan Ibrahimovic. ”Det är en kille som tänker så mycket på sin egen käft att han struntar i folket på läktarna”, menar radiostjärnan, ”Det han gjorde mot Malmö är det värsta man kan göra”.

TYSKLAND

Weser Kurier låter Ludwig Augustinsson pusta ut efter Werder Bremens efterlängtade seger (3-2 mot Wolfsburg). ”Den sista kvarten kändes som den längsta jag någonsin spelat. Det var så många långbollar och frisparkar. Vinsten är oerhört viktig och förtjänt efter åtta raka utan seger”, säger Augustinsson. Svensken får näst högsta betyg, 2 av 6. Bara Rashica får högre. ”I sin andra match från start efter det långa skadeuppehållet spelade han som om han aldrig varit borta”, skriver WK.

Mönchengladbach Nachrichten såg också sitt lag vinna (4-2 mot Freiburg), men var inte lika generös i betygsättningen av ”sin” svensk. Oscar Wendt fick lagets lägsta betyg, 4+. ”Motståndarna kom förbi ett par gånger”, poängterar tidningen.

Kicker har med hela fem Mönchengladbachspelare i sitt Omgångens lag men varken Wendt eller någon annan svensk. Laget: Hradecky (Leverkusen) – L Bender (Leverkusen), Kabak (Schalke), Elvedi (Mönchengladbach), Bensebaini (Mönchengladbach) – Zakari (Mönchengladbach) – Hermann (Mönchengladbach), Müller (Bayern München), Bailey (Leverkusen) – Embolo (Mönchengladbach), Wener (Leipzig). Däremot dyker Sebastian Andersson upp i ett porträtt över ett uppslag. Hans lagkänsla lovordas. ”Han vill spela sju dagar i veckan. Och även den åttonde dagen”, säger klubbens vd Oliver Ruhnert. Anderssons kontrakt med Union Berlin går ut i sommar men enligt Kicker vill klubben förlänga med 28-åringen. Legendariske Bayern München-tränaren Jupp Heynckes är säker på att klubbens interimtränare är rätt man även på lång sikt. ”Hansi Flick är förutbestämd att få jobbet som huvudtränare i Bayern på heltid, även längre än 2019-2020”, skriver Heynckes i tidningen, ”Han är en juvel”. Heynckes fortsätter: ”FC Bayern München har nu en stor möjlighet att ha en tränare på lång sikt, som kan skapa en ny era”.

Sky Sport kan med gott samvete placera in Bundesligaveteranen Mario Gómez i anti-VAR-hörnan. 34-åringen, numera i Stuttgart, var rasande på videogranskningssystemet efter helgens match. ”Jag var positiv till det, för jag trodde den skulle skipa rättvisa, men det är en katastrof för oss anfallare”, säger Gómez. Så fick han också tre mål bortdömda för offside (1-2 mot Sandhausen). ”Som systemet funkar nu är det bara skit. Jag är glad at min karriär snart är över så jag slipper spela med det de nästkommande tio åren”, avslutar Gómez.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) såg FC Köpenhamn, för dagen omdöpt till ”Fishermans Friends”, vinna Köpenhamnsderbyt (2-1 mot Bröndby). Viktor Fisher må ha varit matchhjälte med sina två mål, men mellan stolparna glänste på nytt Karl-Johan Johnsson, eller som han heter i en rubrik, ”Kalle Staket”. Han har fått chansen som förstemålvakten och tagit den med näbbar och klor. ”Jag är glad som det utvecklat sig”, säger Johnsson. Ekstra Bladet: ”Karl-Johan Johnsson har på rekordtid blivit en markant profil i FCK”. Landslagsmålvakten ligger nu på tredje plats i tidningens Superliga-tabell för betygssnitt, bäst i FCK. Tredjeplatsen delar han med en annan svensk, ex-AIK:aren Niklas Backman (AGF).

Championat (Ryssland) delar med sig av besvikna röster i Spartak Moskva (0-1 mot Zenit). Jordan Larsson är en av dem. ”Vi hade flera chanser, jag hade också en. Tyvärr gjorde jag inte mål. Men det är fotboll, sånt här händer”, säger Larsson.

SDNA (Grekland) har en annan Larsson, Aris anfallare Daniel Larsson, som inte heller han är riktigt nöjd. Trots att han gjorde mål igen (1-1 mot Lamia). ”Vi är inte nöjda. Det var ett dåligt resultat för oss, särskilt på hemmaplan måste vi vinna”, säger Larsson.