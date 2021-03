Corriere dello Sport: Alexander Isak på Romas radar

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport applåderar belåtet, ”En gång till, Italien”. Två raka segrar, den senaste i går (2-0 mot Bulgarien), kan följas av en tredje mot Litauen på onsdag. Den här gången anses Spinazzola bäst på planen, 7 av 10, men Locatelli får samma betyg. På annat håll skriver tidningen att Gianluigi Buffon, 43, lämnar Juventus efter säsongen. Med så lite speltid som nu ser han ingen mening med att stanna. Hittar Buffon inte en ny större klubb lägger han av, skriver GdS.

Corriere dello Sport trycker på att ”Italien sviker inte”. Landslaget är nu uppe i 24 matcher utan förlust. Corriere dello Sport ger sedan en rubrik åt en svensk, Alexander Isak. Roma är på jakt efter anfallare. Edin Dzeko ska ersättas. Mauro Icardi har nämnts tidigare men anses för dyr. Alexandre Lacazette nämns nu men anses för gammal. I stället lär Roma enligt CdS jaga en ung anfallare. Det är så Isak hamnat på Romas radar. Ett annat namn är Dusan Vlahovic (Fiorentina). Det har den senaste tiden mest snackats om Barcelona och Isak. Men flera Serie A-klubbar har tidigare nämnts som intresserade – Inter, Juventus (till och med Bologna) men framför allt Milan.

Il Mattino ser en svångrem dras åt med ”Napolis nedskärningsplan”. Lönebudgeten ska ner från 105 till under 80 miljoner euro. Alla spelare ses i stort som möjliga att sälja, särskilt de som har högst löner. Victor Osimhen nämns, om ett bra bud kommer in. Napoli siktar även på att plocka in en ny tränare till låg kostnad.

ENGLAND

Daily Mail känner vibrationerna från ännu en brittisk seger i F1-premiären och ger sedan Englands fotbollslandslag ”Pole position” efter ännu en seger i VM-kvalet (2-0 mot Albanien). Mest gillar tidningen målskytten Harry Kane som får 8 av 10 i betyg.

Daily Mirror hör ännu en röst höjas för att Kane måste byta klubblag. Experten Roy Keane säger till ITV: ”Jag tror att han måste flytta vidare för att slåss om de stora titlarna. Han kommer inte att göra det i Tottenham”. Jermaine Defoe var inne på samma tema i Talksport.

The Times täcker fotbollsbilagan The Game med just en jublande Harry Kane. Men här finns mer landslagsfotboll. Enligt Times är den brittiska regeringens plan att kunna spela EM inför fullsatta läktare. En kombination av vaccinpass och snabbtester ska borga för storpublik på engelska sportevenemang i sommar.

The Guardian konstaterar att ”England vinner igen men Southgate vill ha mer”. Förbundskaptenen säger, ”Spelarna ska glädjas över segern men jag tror vi kan bättre”. Tidningen uppmärksammar sedan hur Chelseas damer fortsätter vinna (2-0 mot Aston Villa) och en belåten Zecira Musovic höll nollan. Vidare uppger The Guardian att ett klubblags-VM för damer är på gång. ”Ganska snart”, bekräftar Charlie Marshall, vd för European Club Association (ECA). Marshall säger: ”Hos damerna finns mer potential att snabbare utveckla en global balans. Tanken på ett klubblags-VM ganska snart – förutsatt att kalendrarna och annat kan lösas – är mycket, mycket spännande, och något jag vet Fifa också är mycket angelägen om”.

The Athletic uppger att Liverpool närmar sig en värvning av franska mittbacken Ibrahima Konaté från RB Leipzig. Utköpsklausulen är på cirka 40 miljoner euro, vilket Liverpool förväntas betala.

SPANIEN

Marca-rubriken ”Vamos” behöver knappast översättning. Tidningen är lättad över att det till slut blev seger (2-1 mot Georgien). Sedan följer tidningen upp Marcelo. Brasilianaren kommer att straffas för att ha brutit mot coronarestriktioner kring förflyttning mellan regioner. En bild Marcelo lagt upp på Instagram visar familjen på plats i Valencia. ”Kanske får man i Madrid göra som man vill, men inte här”, låter lokala myndigheter hälsa via Levante-EMV. Böter på 60-600 euro väntar. Enligt Marcas uppgifter tar Marcelo lugnt på det hela eftersom han var där ”av personliga och rättfärdiga skäl”.

Sport menar att Spanien ”Överlevde”. Och det kan laget tacka segerskytten Dani Olmo för. ”Att få göra ett sådan här mål när man försvarar sitt lands färger är speciellt”, säger den 22-årige RB Leipzig-mittfältaren. Olmo är en av sju Spanienspelare som når upp till 7 av 10 i betyg.

Mundo Deportivo kallar det spanska segermålet för ett ”Guldmål”. Tidningen har i sin San Sebastian-upplaga inte heller missat att Alexander Isak också nätade: ”Isak gjorde mål med vänstern sex dagar före finalen”. Det är perspektivet på allt som händer kring Real Sociedadspelare, cupfinalen mot Athletic Club på lördag.



FRANKRIKE

L’Equipe-förstasidan är briljant även om den inte har med fotboll att göra. Daft Punk-influerade rubriken ”One More Time” till bild på ständige vinnaren Lewis Hamilton som ser ut att vara en bandmedlem på scen. Nästan lika stjärnglittrande tycks Didier Deschamps vara i Kazakstan. De lokala journalisterna stormade podiet för att ta selfies med Frankrikes förbundskapten efter presskonferensen. Matchen, den vann Frankrike med 2-0. Matchens lirare var Ousman Dembélé (7 av 10), eller ”Den blå kazaken” som han kallas på förstasidan.

RMC Sport gläds också åt den franska segern i U21-EM (2-0 mot Ryssland). Särskilt utmärkande var Jules Koundés ”monumentala” försvarsinsats och Jonathan Ikonés panenka.



TYSKLAND

Kicker känner av ”Bayerns oro för Lewandowski”. Tvåmålsskytt för Polen i går (3-0 mot Andorra) men också utbytt knäskadad. ”Mitt hjärta stannade just”, sa ex-Bayern-basen Uli Höness i RTL:s sändning. Men efter några telefonsamtal la Höness senare till, ”Den första prognosen är inte så illa”. Anfallaren kommer att undersökas i dag. Bayern München har i helgen toppmatch mot RB Leipzig och om nio dagar CL-kvartsfinal mot PSG. Tyskland noterades för en ny seger (1-0 mot Rumänien) och för en ny Qatarprotest från spelarna. Målskytten Serge Gnabry får högst spelarbetyg, 2 av 6. Lägst får den annars så formstarke Ilkay Gündogan, 4. Från transfermarknaden rapporterar Kicker att Real Madrid är säkra på att locka David Alaba, som lämnar FC Bayern på en fri transfer i sommar. Ett avtal uppges nära. Barcelona har inte de finansiella musklerna att konkurrera, och Alaba vill helst till La Liga. Tidigt i morse instämde transferspecialisten Fabrizio Romano att Alabas prioritet är Real Madrid och att ett förhandsavtal värt 12 milj euro/år är nästintill klart. På förstasidan riktas fokus på helgens stora uppgörelse och RB Leipzig-frågan, ”Redo för toppmöte?”.

Bild fångar upp en som däremot är redo att lämna RB Leipzig. Marcel Sabitzer, som liksom Emil Forsberg har ett år kvar på kontraktet, har sedan tidigare aviserat att han önskar lämna klubben i sommar och helst för Premier League. Bild ser tre klubbar som är intresserade och sätter chanserna i procent: Tottenham (75 procent), Liverpool (15) och Man United (10). RB Leipzig uppges vilja ha i närheten av mittfältarens marknadsvärde, 42 milj euro.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) A Bola (Portugal) toppar med kontroversen efter Cristiano Ronaldos ”spökmål” mot Serbien. ”Jag har bett om ursäkt till Fernando Santos och laget”, är dagens stora citatrubrik. Det är domare Danny Makkelie som bekräftar att det blev fel när det inte upptäcktes att Cristiano Ronaldo boll på tilläggstid passerat mållinjen innan den sparkades bort av ett serbiskt ben – kallat ”Guds ben” på sina håll i Serbien. Matchen i lördags slutade 2-2. Cristiano Ronaldo fick också kritik sedan han lämnat planen i vredesmod.

LA Times (USA) noterar ett amerikanskt misslyckande. USA:s herrar kommer inte att spela OS-fotboll i Japan i sommar. Det blev förlust mot Honduras (1-2) som åker dit i stället. ”Vi är förkrossade, helt förkrossade”, säger OS-förbundskaptenen Jason Kreis. USA:s herrar har inte spelat OS sedan 2008. Mexiko är också klart för OS, och därmed är samtliga 16 lag spikade.