Solskjaer om Cristiano Ronaldo: ”Gör det till något personligt”

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ENGLAND

Daily Telegraph ger två perspektiv på Man Uniteds seger (1-0 mot Wolverhampton). ”Vem behöver Ronaldo?” är en hyllning av ligarekordet på 28 raka bortamatcher utan förlust. Men en ännu större rubrik är ”Pogba anklagad för ’benknäckande’ tackling”. Den kom i uppbyggnaden till målet mot Ruben Neves. ”Det är en benknäckande tackling. Pogba träffar inte bollen överhuvudtaget. Han träffar ben och benskydd”, säger Sky Sports expert Graeme Souness, själv känd för sina benknäckande tacklingar – och för sin Pogba-aversion. Neves tycker det var ”ett klart regelbrott”, Pogba att det var en ”50/50-situation”.

ANNONS

The Guardian väljer fokus på Solskajers uppmaning till Cristiano Ronaldo, ”Gör det personligt”. Unitedtänaren bedyrade vilket tillskott portugisen kommer att vara, att han ser honom som central anfallare och även att Cristiano Ronaldo lär sporras av andras frågetecknen. ”Jag är säker på att han gillar allt snack om att han är gammal. Om man gör det till något personligt kommer han att visa vad han kan”, säger Solskjaer. Cristiano Ronaldos gamla lagkamraten Wayne Rooney tvivlar inte heller på 36-åringen men sätter press på Solskjaer. ”Ole vet så klart att han är i en position nu då han måste börja vinna stora titlar med tanke på spelarna han värvat”, säger Rooney. Från transfermarknaden rapporterar Guardian att West Ham nu är nära att värva Nikola Vlasic från CSKA Moskva. Övergångssumman väntas landa på cirka 30 miljoner euro. Amad Diallos lån till Feyenoord har gått i stöpet, skriver transferspecialisten Fabrizio Romano. Han skadade sig på träning med Manchester United nyligen. Han väntas nu stanna, vilket ökar konkurrensen ytterligare för Anthony Elanga.

ANNONS

The Sun kallar Man United för ”Lucky Devils” som klarade sig ifrån rött kort och kuskade hem med tre poäng. Och så fnissas det åt Burnleys nyförvärv Maxwell Cornet. Vid presentationen pekade rekordförvärvet på Umbromärket på tröjan i stället för klubbmärket.

Daily Express ger i alla fall lite utrymme åt nya serieledaren Tottenham (1-0 mot Watford). Rubrik: ”Titta inte ner, säger Spurs tränare”. Vad Nuno Espiríto Santo menar är att inte bry sig om tabellen nu. ”Den betyder ingenting alls. Jag uppmanar alla – spelare som fans – att inte bry sig om den”, säger han. Som om Tottenhamfan skulle lyssna. För första gången någonsin leder Tottenham leder ligan samtidigt som ärkerivalen Arsenal ligger sist.

Sunderland Echo har tidigare skrivit att Benjamin Kimpioka är aktuell för ett lån. Nu uppges IK Sirius, enligt Alan Nixon på The Sun, vara ute efter 21-åringen. Kimpioka har ett förflutet i Sirius och tränade med klubben förra sommaren innan han skrev på ett nytt avtal med Sunderland.

ANNONS



ITALIEN

Juventusnews24 och mercatojournalisten Samuele Indirli uppger att Dejan Kulusevski kan bli aktuell för sin gamla klubb Atalanta i en bytesaffär. Juventussnews24 nämner Roberto Piccoli, Indirli nämner Duván Zapata. Calciomercato.it nickar instämmande kring båda spelarna, och skriver att Kulusevski inte lyckats övertyga Max Allegri. Dock: Atalantas tränare Gasperini var i sin tur aldrig begeistrad av svensken.

Tuttosport har andra Juve-affärer i fokus under ”SOS Juve”. Efter Moise Kean hoppas klubben fortsatt på Mauro Icardi (PSG) men chanserna tycks begränsade. Så fokus ligger nu på namn till mittfältet: Axel Witsel (Dortmund) och Miralem Pjanic (Barcelona). I båda fallen handlar det om lån.

La Gazzetta dello Sport njuter av ett ”Gran Milan”, ett storslaget Milan (4-1 mot Cagliari). Olivier Giroud gjorde två mål och var bäst på planen, enligt GdS. Fransmannen underströk ånyo att han gärna spelar tillsammans med Zlatan Ibrahimovic. Tränare Stefano Pioli har redan testat två anfallare i träning. ”Vi backar inte om det finns möjlighet att använda två anfallare, om förutsättningarna är de rätta”, poängterar Pioli.

ANNONS

Corriere dello Sport vänder blicken mot två andra tränare: ”Lucio och Mou är på rätt väg”, lyder dagens största rubrik. Den syftar på Luciano Spallettis Napoli (2-1 mot Genoa) och José Mourinhos Roma (4-0 mot Salernitana). Ett klipp som Mourinho själv lagt ut har blivit viralt. Han firade med Coca-Cola och pizza på tåget hem. ”Efter en vacker seger finns inget bättre än en god pizza”, lägger Mourinho till. I notisflödet nämnd damfotbollen. Karin Lundin gjord ett mål i sin debut men Fiorentina föll i damernas ligapremiär (1-2 mot Sassuolo).

Il Messagero uppgav på söndagen att förhandlingar med Sheffield United om Robin Olsen strandat. Roma har tidigare uppgetts vilja sälja och inte låna, och den svenske landslagsmålvakten har uppgetts tveksam till flytten till Championshipklubben.



SPANIEN

Marca har på bild…*trumvirvel*…Kylia Mbappé. Knappast någon enskild spelare har fått sådan exponering på förstasidan som fransmannen detta år. Real Madrid kommer att kämpa för att få till en affär innan fönstret stänger. Därför är dagens budskap till den där bilden på Mbappé, ”Till sista minuten”.

ANNONS

El Chiringito TV, den oefterhärmliga fotbollsshowen, tror däremot på en tidsfrist. Den går ut redan kl 18.00 i dag. Samtidigt uppges PSG i dag svara att klubben vill ha 250-300 miljoner euro. Så en viss skepsis råder kring en affär.

Diario AS, liksom flera andra spanska medier, läser in mycket i Mbappés uppträdande. Han spelade för bra, firade för glatt och, framför allt, uttryckte sig för lojalt. ”Tre poäng, två mål – en perfekt afton”, skriver Mbappé på Instagram. Det här vekar inte vara en spelare som trampar otåligt i väntan på flytt, menar AS och många Real Madrids-fans. Från damfotbollen notera AS att Kosovare Asllani testat positivt för covid och missar CL-matchen mot Manchester City tisdag.

Mundo Deportivo har bara ögon för ett Barça-förvärv. ”Memphis ännu en gång”. För ännu en gång räddade just nederländaren Barcelonas poäng (2-1 mot Getafe). Sex lag leder nu ligan på samma poäng, ett av dem är Barça.

ANNONS



FRANKRIKE

L’Equipe har bild på Lionel Messi och Kylian Mbappé som kramar om varandra efter argentinarens debut och söndagens seger (2-0 mot Reims). ”Tillsammans vore det bättre”, skriver L’Equipe med tanke på att Mbappé på nytt glänste (två mål) men fortfarande ryktas till Real Madrid. Efter att ha fått två bud nobbade väntas ett tredje bud. ”Det kan närma sig 200 miljoner euro, en summa som möjligen kan få PSG-ledningen att ge med sig, även om de vill behålla spelaren”, skriver L’Equipe.

Le Parisien följer upp Messis debut; applåderna från Reimspubliken, de första stegen på planen, bilderna med motståndarmålvaktens barn i famnen efter slutsignalen (se klipp här). Tidningen är fascinerad, och avslutar, ”Det finns bara en spelare som är bäst i världen och han spelar numera i Ligue 1”. Även om det inte sprakade om debuten har Messi redan satt sina spår i laget. ”Tävlingsmotivationen finns alltid i laget, men det här är Messi. Han utstrålar, ger optimism, extra energi, och det påverkar”, menar tränaren Mauricio Pochettino.

ANNONS



TYSKLAND

Kicker toppar tidningen med ”Gåtan Sané”. Bayern München-yttern är i fokus efter att ha blivit utbuad av egna fanen och tidningen menar att han ”splittrar opinion både internt och externt”. Upp som en sol ner som en pannkaka gäller för RB Leipzig, och i synnerhet Emil Forsberg, Dominik Szoboszlai och André Silva. Förra veckan hade trion lekstuga mot Stuttgart och gjorde alla fyra målen. Forsberg och Szoboszlai var med i Omgångens lag. I gårdagens förlustmatch (0-1 mot Wolfsburg) var båda spelarna ”mycket bleka”, enligt Kicker. Tillsammans med Silva fick de allra lägst betyg i ett mediokert RB Leipzig, 4,5 av 6 i betyg (1 är bäst). Inga svenskar är för övrigt med i senaste Omgångens lag. Erling Haaland till PSG som Kylian Mbappé? Inte en chans om man får tro Kicker. Inte en chans om man får tro Dortmund heller. ”Jag ska inte behöva spela en papegoja hela tiden”, säger sportchef Michael Zorc, som tillbringat delar av sommaren med att skaka på huvudet åt ryktena om Haaland och Chelsea. Noterbart: Hanna Glas blev premiärmålskytt för Bayern Münchens damer som vann stort (8-0 mot Bremen).

ANNONS

Bild berättar att allt är bäddat och klart för Marcel Sabitzer i Bayern München. Han byter RB Leipzig mot Bayern München för cirka 15 miljoner euro. Läkarundersökning väntar i dag. Mittfältaren blir tredje stora profil som FC Bayern hämtar från RB Leipzig till den här säsongen efter tränaren Julian Nagelsmann och backen Dayot Upamecano. Samtidigt hoppas Bayern på att sälja Corentin Tolisso innan fönstret stänger.

Sky Sport hävdar att RB Leipzig i stort sett har klart med ersättare till Sabitzer. Barcelonas kontraktsrebell Ilaix Moriba väntas skriva på. Tottenhams intresse tycks ha svalnat.



ÖVRIGT

Daily Record (Skottland) har Filip Helander på förstasidan, svensken som med ett nickmål vann Old Firm åt Rangers (1-0 mot Celtic). ”Det är starka känslor, och volymen (på Ibrox)…det är något jag aldrig kommer att glömma”, säger en tagen Helander till Rangers TV, ”Jag gör inte många mål och jag tänker aldrig på att göra mål, så när det händer, då tappar man kontrollen för en stund”. Carl Starfelt har inte haft någon lyckad start på sejouren i Celtic och ”hans svaghet i luftrummet visade sig igen”, som tidningen skriver, när Helander nickade hem poängen.