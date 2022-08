Korsbandsskada för Krafth – ”Stor smäll för oss”

Headlines Blogg

ENGLAND

The Athletic preciserar skadan på Emil Krafth. Det är främre korsbandet. ”Det är en stor smäll för oss”, säger Newcastles tränare Eddie Howe efter söndagens match (1-1 mot Wolves), ”Vi känner verkligen med honom, det är en ACL-skada, han blir borta ett flertal månader”. Krafth bekräftade själv i helgen via Instagram att det var en allvarlig skada. Chronicle skriver att Alexander Isak fick det största jublet av alla Newcastlespelare när han klev av spelarbussen. Men debuten fick vänta. Arbetstillståndet är inte klart. ”Det skulle vara en stor besvikelse om vi inte kan använda honom i någon form på onsdag (mot Liverpool, min anm)”, säger Howe. Han tror att Isak gillar vad han såg. ”Om jag ser det ur hans (Isaks) ögon skulle jag vara entusiastisk över att se laget och hur många chanser vi skulle kunna skapa för honom”, säger Howe. Kuriosa från matchen: Wolves tränare Bruno Lage bekräftar att Willy Boly inte dök upp till matchen trots att han var kallad. Nottingham jagar backen.

Daily Mirror använder Ant & Dec, klassisk brittisk tv-duo, som underlag för dagens fetaste rubrik, ”Ant’s on deck”. Det står för att Antony är ombord på Erik ten Hags skepp. Manchester United betalar Ajax 100 miljoner euro – 95+5. Precis som den nederländska klubben krävt. São Paulo ska ha 20 milj euro, nämner Mirror. Läkarundersökning väntar i dag. Sky Sports uppmärksammar att United i sommar köpt spelare från Ajax för 167 miljoner euro (Antony plus Lisandro Martínez). Det är mer än Amsterdamklubbens omsättning 2020/2021, som var 125 milj euro.

Daily Express toppar med ”Contes stridsrop” efter att Tottenham hakat på i toppen (2-0 mot Nottingham). ”Varje match måste vara som ett sportsligt krig för oss”, säger Tottenhamtränaren. Det var annars Nottinghamspelare som var på krigsstigen mot Richarlison, som provokativt jonglerade med bollen (se klipp här). Sky Sports-experten Jamie Carragher ansluter sig till dem. ”Han (Richarlison) retar upp folk. Han retar upp mig också!”, säger Carragher. Dejan Kulusevski får fina omdömen, svarade för en assist och har nu sedan han anlände i januari svarat för tio assist – fler än någon annan Premier League-spelare.

The Independent uppger att Chelsea överväger ett sista-minuten-bud på Wilfried Zaha i Crystal Palace. Samtidigt har agenten Jorge Mendes återkommit till Chelsea för att se om det finns någon chans att sälja in Cristiano Ronaldo trots allt. Chelsea är ute efter en anfallare innan transferfönstret stänger i veckan.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport beskriver Charles de Ketelaere som ett ”Guldlöfte” efter den imponerande insatsen för Milan i helgen. Tidningen ser belgaren som ”Kakás arvtagare”. Men GdS uppmärksammar också andra Milnanyförvärv. Malick Thiaw har anlänt till Milano för att skriva på. Schalkebacken kostar sju miljoner euro och skriver på för fem år. Han följs snabbt av ännu en värvning. Mittfältaren Aster Vranck är nära att lånas in från Wolfsburg, med köpoption (Milan vill ha elva milj euro, Wolfsburg 13 milj euro). Transferjournalisten Fabrizio Romano bekräftade i natt. Kosovare Asllani gjorde mål i ligadebuten för Milan men det blev ändå en överraskande förlust (1-3 mot Fiorentina). GdS skriver vidare att Inters Romelu Lukaku missar Milanoderbyt. Anfallaren har drabbats av en muskelskada i låret. Han missar med all sannolikhet matchen mot Cremonese på tisdag och mötet med Milan på lördag. Även Champions League-premiären mot Bayern München den 7 september är i fara. Enligt La Repubblica kan Lukaku bli borta 20 dagar. Undersökning väntar i dag. Hellas Veronas nyförvärv Isak Hien kastades in i hetluften direkt. Han fick 25 minuter. Det blev ändå förlust (0-1 mot Atalanta), men mittbacken får godkända 6 av 10 i betyg och tränare Gabriele Cioffi ger svensken en klapp i ryggen. ”Hien har bara gjort en träning men svarade bra”, säger Cioffi.

Corriere dello Sport tycker det börjar bli ”Trångt” i ligatoppen. Sedan Napoli spelat oavgjort (0-0 mot Fiorentina) står nu sex lag på sju poäng: Napoli, Milan, Lazio, Atalanta, Torino och Roma. I Napolis kulisser pågår samtidigt ett intensivt arbete kring de sista affärerna. Trots Manchester Uniteds stundande köp av Antony, uppger både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport att agenten Jorge Mendes ännu inte gett upp tanken på att placera Cristiano Ronaldo i Napoli samtidigt som United köper Victor Osimhen. ”Om en klubb erbjuder 100 miljoner euro är det svårt att inte överväga erbjudandet”, säger Napolitränaren Luciano Spalletti. CdS menar dock att Napoli fortsatt vill ha 130 milj euro, plus Cristiano Ronaldo på gratislån och utan att betala någon lön. Fabian Ruíz är snart i PSG (se under L’Equipe) och förhandlingar pågår fortsatt om Keylor Navas. På tal om värvningar gjorde Roma på söndagen klart med Andrea Belotti och Spezia är nära att göra klart med Ethan Ampadu på lån från Chelsea.

SPANIEN

Marca tycker Karim Benzema är ”Guld värd”. AS beskriver honom som ”Ledarnas ledare”. I går räddade fransmannen som så många gånger förr Real Madrid, den här gången med två sena mål (3-1 mot Espanyol). Marca uppmärksammar vidare att Alexander Sørloth återvänder till Real Sociedad. Han anlände till San Sebastian under söndagen och läkarundersöks i dag. Norrmannen, som ses som en ersättare till Alexander Isak, kommer på lån från RB Leipzig, av allt att döma utan köpoption. Stor plats ges även till Spaniens U20-damer som vann VM i natt (3-1 mot Japan).

Sport tycker Real Madrid kan ha sin Benzema för Barcelona har Robert Lewandowski. ”Kunglig”, tycker Sport. Och Cadena Sport minns Thomas Müller som döpte anfallaren till LewanGOLski men har sin egen take: ”LewanSHOWski”. Ett av hans två mål i går (4-0 mot Valladolid) var en läcker klack. Sport ger polacken högst betyg av alla spelare, 9 av 10. ”Han är en naturlig ledare, det är en välsignelse att ha Lewandowski i laget”, säger Barças tränare Xavi. Kuriosa: Barças president syntes på läktaren med en saftig blåtira på höger öga. Enligt Cadena Cope var orsaken ”en smärre olycka i hemmet”.

Super Deporte gläds åt att Valenciatränaren Gennaro Gattuso snart kan räkna in Edinson Cavani i truppen. De sista ekonomiska detaljerna i ett tvåårskontrakt är i stort sett på plats. Lönen blir två miljoner euro netto.

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att PSG blev ”Stoppade” (1-1 mot Monaco). Det var lagets första poängtapp. Det gav Olympique de Marseille möjlighet att kliva upp på samma poäng som PSG och Lens via storseger i Medelhavsderbyt (3-0 mot Nice). Låt oss gissa att nye tränaren Igor Tudor framöver inte blir utbuad av Marseillepubliken, som i sin hemmadebut. Nyförvärvet Alexis Sánchez gjorde två mål, får 8 av 10 i betyg och är med i Omgångens lag. Jens Cajuste spelade andra halvlek för Reims (1-1 mot Lyon), men får bara 4 i betyg. Oliver Zandén fick debutera med ett inhopp i en halvtimme när Toulouse föll (1-3 mot Nantes). Från transfermarknaden: Juventus ska ha gjort en förfrågan om Amine Gouiri i Nice. Anfallaren placerade på bänken i går, väntas lämna klubben och kosta 30 miljoner euro. Rennes, Lyon och en engelsk klubb jagar också 22-åringen. Le Parisien skriver att Fabian Ruíz blir PSG:s femte sommarvärvning. Napolimittfältaren väntas i dag till Paris för läkarundersökning och kontraktsskrivande. Övergångssumman är 25 miljoner euro. RMC Sport uppger att Sofiane Diop gett grönt ljus till en flytt till Nice. Övergångssumman till Monaco är enligt radiokanalen 22 miljoner euro, och 22-åringen väntas göra läkarundersökning under måndagen.

France Info avslöjade på söndagen den bisarra utpressningshistorien kring Paul Pogba, som hans bror Mathias Pogba ska vara delaktig i. Bland ytterligare information anges att Paul Pogba i polisförhör särskilt understrukit att han inte använt någon marbut, en slags helig man, för att kasta en förbannelse på landslagskollegan Kylian Mbappé. Det var något som Paul bror Mathias uppgett. Det hindrade inte användare på sociala medier att på söndagskvällen att se en koppling till och göra slig lustiga över Mbappés missar under matchen mot Monaco, och att fransmannen överlät straffen till Neymar.

TYSKLAND

Leipziger Volkszeitung-profilen Guido Schäfer lyfter frågan om Emil Forsberg. Han skriver att ”Forsberg är extremt besviken och arg” och över den bristfälliga speltiden. Sammanlagt har det blivit 14 minuter på fyra matcher. I helgen blev det noll minuter trots att mittfältsrivalen Dominik Szoboszlai saknades. ”Vill han till och med lämna sitt hjärtas klubb?”, undrar Schäfer. Han påminner om att fönstret snart stänger och menar att ”Tedesco (tränare), Mintzlaff (sportchef) och Forsberg måste absolut ha ett snack för att få bort denna XXL-ko från isen”.

Kicker har inte med några svenskar i Omgångens elva, varken för Bundesliga eller för Zweite Bundesliga. Efter fyra omgångar ligger Bayern Münchens Kingsley Coman och Jamal Musiala i topp av Kickers betygslista. Båda har 1,50 i snitt (betygsskala 1-6, 1 är bäst). Noterbart är att Mattias Svanberg har 4,83 i snitt – lägst av alla spelare i Wolfsburg. 23-åringen köptes i somras från Bologna för 100 miljoner kronor, inklusive bonusar.

ÖVRIGT

Eindhovens Dagblad (Nederländerna) skriver att PSV Eindhoven avskriver Jesper Karlsson. Han är för dyr. Svensken har setts som ett alternativ för Cody Gakpo, som kan vara på väg bort. Men AZ sägs kräva 20 miljoner euro för svensken. ”Vi har aldrig betalat så mycket för en spelare och har inga planer på att göra det nu. Vi har inte haft någon kontakt med AZ”, säger PSV:s tekniske direktör John de Jong.

SDNA (Grekland) välkomnar Niclas Eliasson till AEK. Han anlände till Aten på söndagen (se klipp här) och skriver i dag på ett femårskontrakt. Övergångssumman är två miljoner euro – samma som Nîmes betalade till Bristol City för Eliasson 2020. SDNA har även citat, som tillskrivs Nîmes-tränaren Nicolas Usai. ”Han (Eliasson) har i månader velat lämna Nîmes. Han väntade helt enkel på det officiella budet från AEK. Så fort det kom blev han glad och det var tydligt att det var dit han ville, han ser det som en ny utmaning i karriären”, säger Usai, ”Det är en spelare som är 100 procent professionell, det ska han ha all heder av”.

BT (Danmark) registrerar att FC Midtjylland nu sålt Raphael Onyedika till Club Brügge. Enligt den danska tidningen får FCM tio miljoner euro, drygt 100 milj kr, för den 21-årige nigerianen. Det kan bli ytterligare två milj euro i bonusar. FCM har också en vidareförsäljningsklausul.