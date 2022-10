Samstämmiga uppgifter: Griezmanns övergång klar

Headlines Blogg

SPANIEN

Sport ger förstasidan åt att Atlético och Barcelona till slut ska ha kommit överens om Antoine Griezmanns övergång. Uppgifter kommer från flera håll. Franska L’Equipe var först ut. Övergångssumman blir 20 miljoner euro plus fem milj euro i bonusar. Griezmann skriver på för Atlético till 2026. De sista detaljerna återstår fortfarande. Transferspecialisten Fabrizio Romano håller med. Sport och Mundo Deportivo likaså. Alla hänvisar till sina egna källor. Enligt det ursprungliga låneavtalet var en utköpsklausul satt till 40 miljoner euro. För att undvika att den skulle utlösas använde Atlético Griezmann max en halvtimme per match under inledningen av säsongen. Sport menar nu att Griezmann själv var nyckel i förhandlingarna. Hans representanter drev på en överenskommelse. Fransmannen var trött på att sitta på bänken och vill hitta rytm till VM.

Estadio Deportivo har både ”Med och utan förlåtelse” på förstasidan. För ”läktarna benådade Lopetegui i hans svanesång” och skanderade för honom och mot klubbledningen i stället. Men tränaren fick sparken bara en halvtimme efter Sevillas senaste bakslag (1-4 mot Dortmund). Den nya tränaren Jorge Sampaoli väntas vara på plats och hålla i träningen redan i kväll.

AS och Marca tycker Real Madrid borde vunnit med mycket mer (2-1 mot Sjachtar). ”Mycket fotboll, få mål”, är AS-rubriken på förstasidan. Marca har ”Kunde varit målfest”. Tidningarna pekar på 36 skott, varav 14 på mål. Målskyttarna Rodrygo och Vinícius är enda spelare som får toppbetyget tre stjärnor av tre möjliga i Marca. Liksom i comebacken i helgen gick Karim Benzema mållös av planen. AS uppmärksammar också Fridolina Rolfö för hennes kritik mot det spanska fotbollsförbundet. Och så gör tidningen en artikel om att Kosovare Asllani möter sin ”dotter” i landskampen i morgon. Det var så svenskan kallade Athenea del Castillo när hon lämnade Real Madrid. Och spanskan svarade med att skriva, ”Tack för det här året, mamma”. Och på tal om det svenska damlandslaget. Internationella förbundet för fotbollshistoriker- och statistiker, IFFHS, presenterade på onsdagen ett svenskt Dream Team. Av dagens landslagslirare på uppdrag i Spanien är just Asllani med (se hela IFFHS-laget här).

ENGLAND

Daily Telegraph illustrerar att Chelsea ”lyfter” med en volt av Pierre-Emerick Aubameyang. Han gjorde mål för andra matchen i rad och Graham Potters gäng vann för andra matchen i rad (3-0 mot Milan). Smolk i glädjebägaren var en knäskada på Wesley Fofana. Nyförvärvet lämnade Stamford Bridge på kryckor. Vidare uppger Telegraph att Southamptons tränare Ralph Hasenhüttl är på väg att sparkas. Daily Mail pekar ut Steve Cooper i Nottingham som en möjlig ersättare.

The Sun har Manchester City-rubriken ”Haaland gjorde bara två mål (men han togs av i halvtid)”. En putslustig rubrik som nuförtiden snarare speglar äkta förvåning. Gurdiolagängets senaste överkörning (5-0 mot FC Köpenhamn) dyker upp på tidningens nyhetsetta. Men den är ändå inte största Cityrubrik. Av allt som händer i världen tycker The Sun i dag att missnöjet från Ilkay Gündogans fru Sara Arfaoui (på bild i Citytröja och kallade ”City Wag”) över matutbudet i Manchester är störst av allt. På sporten finns lite ”vanlig” silly season. Tidningen uppger att Nottingham överväger RB Salzburgs tränare Gerhard Struber som ersättare till Steve Cooper. Samtidigt skriver Football Insider Leicester ger Nottingham konkurrens om Rafael Benítez.

Daily Mirror presenterar en pissig ordvits. ”WEE have a problem”, syftar på att Man United Erik ten Hag på onsdagen sa att Cristiano Ronaldo var ”pissed off” (förbannad) när han får sitta på bänken. Kanske får han spela i kväll mot Omonia Nicosia. Det väntas Victor Nilsson Lindelöf göra. Och Manchester Evening News gör artikel på att ”ett fönster av möjligheter” öppnar sig för svensken. MEN ser honom som fjärdeval men skador på Harry Maguire och Raphaël Varane gör att han lär spela med Lisandro Martínez i kväll. Och MEN menar att Lindelöf ”med en stark insats kan visa att han är kapabel att starta mot Everton, och därmed visa Ten Hag att han inte behöver skynda tillbaka Maguire eller Varane” från skador. Även Anthony Elanga kan få chansen från start i kväll.

Shields Gazzette försöker ringa in ett möjligt comeback för Alexander Isak, och landar på den 15 oktober mot Manchester United. Därmed skulle han missa även lördagens match mot Brentford. Svensken lämnade landslagssamlingen skadad den 22 september.

Birmingham Mail räknar med att Ludwig Augustinsson missar matchen mot Nottingham på måndag. Klarhet i hur länge svensken bli borta väntas under fredagen. Augustinsson debuterade och skadade sig i söndags.

The Times – och Bloomberg – upplyser om att George Soros brorson är ute efter att köpa Everton. Tidningen uppmärksammar också att Kyle Walker skadade sig i Citys match i går och att riskerar att missa VM. ”Kyle kommer att vara borta några veckor. Förhoppningsvis kan han, liksom Kalvin (Phillips), spela VM, för jag vet hur viktigt det är som spelare”, säger Pep Guardiola. Citytränaren fick också en fråga om utköpsklausul i Haalands kontrakt. Madridpressen har länge påstått att Real Madrid planerar att utlösa en sådan 2024. ”Det är inte sant. Han har ingen utköpsklausul för Real Madrid eller något annat lag. Det är helt enkelt inte sant, vad mer kan jag säga? Det känns som att han känner sig oerhört glad här och vi kommer att försöker göra honom glad”, säger Guardiola.

BT Sport fick bästa Haaland-citatet efter matchen. Det kommer från Jack Grealish. ”Det är otroligt. Jag har aldrig någonsin varit med om något liknande i mitt liv. Vid andra målet, tror jag, skrattade jag bara och tänkte, ’Men hur?’. Han är alltid där, avslutar alltid. När jag gick tillbaka från ett av målen sa deras målvakt till mig, ’Killen är inte mänsklig’, och jag kände, ’säger du det?’”, berättar Grealish med ett leende.

ITALIEN

Corriere dello Sport och Tuttosport är överens om vem som spelade huvudrollen i Juventus seger (3-1 mot Maccabi Haifa): Ángel Di María. ”L’angel custode” (Räddande ängel) och ”Luce di Maria” (Di Marías ljus). Argentinaren låg bakom alla tre målen. Di María och tvåmålsskytten Adrien Rabiot får båda 8 av 10 i betyg. I gästernas lag fanns Daniel Sundgren. ”Överraskad vid Rabiots mål och det var inte enda misstaget”, skriver tidningen, men ger ändå 5,5 i betyg, ett ungefärligt medelbetyg för det israeliska laget.

La Gazzetta dello Sport serverar inte någon pasta all’arabiata men väl en ”Juve alla Rabiot”. Och Chelsea serverade en ”Engelsklektion” på Stamford Bridge (3-0 mot Milan). Fikayo Tomori, tillbaka mot sin gamla klubb, utses till kvällens sämsta spelare, 4,5 i betyg. Bäst var Reece James i Chelsea med 7,5. Samma betyg får tränaren Graham Potter. Eller som rubriken är på förstasidan i Tuttosport: ”Potters magi fick Milan att försvinna”. I går skrev en italiensk journalist att Zlatan Ibrahimovic kan sluta om läkningen inte skulle gå som planerat, vilket knappast är en vågad gissning. Men inget tycks för närvarande peka på det. Milantränaren Stefano Pioli sa också inför matchen i går att han ”hoppas ha honom på planen i januari”. GdS tycker vidare att Ajax är dåliga förlorare. Efter 1-6-förlusten i Amsterdam vägrade Ajaxspelare byta tröjor. En representant för Napoli kilade bort med fyra spelartröjor till hemmalagets omklädningsrum. Men en representant för Ajax kom kort därefter ut med samma tröjor och skakade på huvudet (se klipp här).

Spezia 1906, supportersajten, applåderar Emil Holm, som varit ”en stor överraskning” i laget. Som ett tecken på högerbacken uppmärksammas hans löpande. Holm ligger på 15:e plats i hela Serie A över genomsnittliga kilometer per match. 22-åringen snittar 10,935 km per match. I topp är Marcelo Brozevic (Inter) med 11,754.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Skugga och ljus” efter PSG:s match (1-1 mot Benfica). Resultatet var en missräkning men Lionel Messi gjorde ett läckert mål och combebackande Marco Verratti imponerade. Men allra mest sken Gianluigi Donnarumma (8 av 10), som för dagen döpts om till ”Donnahourra”, alltså ”Donnahurra”. En ordlek världen kunde varit utan. Tidningen berättar också att en begäran från Mathias Pogba om att släppas har avslagits. Han har suttit i fängsligt förvar sedan den 17 september för inblandning i utpressningshärvan mot hans bror Paul Pogba. Enligt Le Parisien var nya videoklipp som lades upp på hans Twitter- och TikTok-konton den 23 september, när han redan satt inlåst, till hans nackdel.

RMC Sport pratar med PSG-tränaren Christophe Galtier efter onsdagens match. Han har lugnande besked om Messi, som gick av tidigt. ”Han signalerade att han ville byta. Han kände av trötthet i en rusch strax före”, säger Galtier. Däremot blev Nuno Mendes skadad. ”I dag förlorade vi Mendes och vi märker hur den överfyllda matchkalendern orsakar skador på muskler och annat”, säger Galtier.

TYSKLAND

Kicker blickar redan framåt. ”Och nu Bayern”, sätts som rubrik till Dortmundjubel från onsdagskvällen (4-1 mot Sevilla). På lördag väntar Der Klassiker. Bild har rubriken ”Big Bellingham” till matchen, och även Kicker har den heta engelsmannen som matchens lirare. Och det blev en tysk dubbel. Även RB Leipzig vann (3-1 mot Celtic). Men segern blev dyrköpt. Målvakten Peter Gulasci drog korsbandet och blir borta för lång tid framöver. Tvåmålsskytten André Silva var matchens lirare. Emil Forsberg gjorde bara ett kortare inhopp. Däremot väntas han starta lördagens match mot Mainz. Även Mattias Svanberg i Wolfsburg väntas starta (mot Augsburg) medan bänken på nytt väntar Jordan Larsson i Schalke och Sebastian Andersson som vanligt inte finns med i bilden för Köln. Onsdagens stora nyhet var annars att Xabi Alonso är klar som ny tränare för Bayer Leverkusen. Kicker ser det som en spännande men riskfylld tillsättning. Xabi Alonso kan tysk fotboll, har utstrålning men kommer in i en svår situation och har relativt liten tränarerfarenhet.

Bild låter sin initierade journalist Christian Falk svara på frågor. Nej, det stämmer inte att det är aktuellt med en bytesaffär med Naby Keita (Liverpool) och Jude Bellingham (RB Leipzig). Ja, det stämmer att Christopher Nkunkus utköpsklausul på 60 miljoner euro kommande sommar INTE gäller Bayern München. Anfallaren väntas skriva på för Chelsea. Men Kicker uppger att andra medier gått händelserna i förväg. Den omtalade läkarundersökningen i Frankfurt för Chelsea, var enligt Kickers olika källor bara en privat läkarundersökning. The Athletics påstående om att det finns ett föravtal mellan anfallaren och Londonklubben stämmer inte heller. Kicker förklarar sedan att det inte heller finns en skriftlig överenskommelse på den nämnda utköpsklausulen. Däremot har RB Leipzig och Nkunku ett muntligt avtal om att han nästa sommar får lämna för ett rimligt pris.

Express följer upp polisen stora räd i Köln med omnejd mot huliganmiljöer på onsdagsmorgonen. Ända upp till 400 poliser har varit involverade. Fem personer har gripits och åtskilliga föremål beslagtagits. Polisräden följde på de våldsamma kravallerna i Nice för snart en månad sedan. Sammanlagt 16 personer från Kölns gruppering har identifierats. De kommer från Köln, Dortmund, Essen och Paris. Säkerheten är höjd inför Partizan Belgrads besök i Köln i dag.

ÖVRIGT

Miami Herald (USA) jublar på morgonen, svensk tid, över Inter Miami. Klubben, där David Beckham är delägare och Phil Neville tränare, är klar för slutspel (4-1 mot Orlando City). Anfallsveteranen Gonzalo Higuaín gjorde två mål.