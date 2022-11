Så föll relationen samman – Onana väntas lämna i dag

Headlines Blogg

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport låter händelserna i Juventus ta över förstasidan. Hela styrelsen har avgått. Andrea Agnelli, Pavel Nedved…tutti. Bakgrunden är utredningen om ekobrott. Gazzettan skriver om ”revolution” och ”jordbävning”, Turintidningen Tuttosport gör en mer positiv tolkning med huvudrubriken ”Ny era i Juve”. Gazzetta dello Sport har också en ingående beskrivning kring skeendena när Kameruns och Inters målvakt André Onana hamnade på kolliosionskurs med förbundskapten Rigobert Song. Det började med ett påpekande från Song i lördags om Onanas spel med fötterna, ”Det här är inte Ajax!”. Tonläget höjdes snabbt. Onana ville sedan inte med på presskonferensen i söndags. Sprickan vidgades. I Kamerun påstås Onana även ha kritiserat Nicolas Nkoulou i lagets WhatsApp-grupp och velat ha yngre backar framför sig, något Onana dementerar. Men något hände. Plötsligt kallades Devis Epassy in i laget. Onana ville ha en förklaring. Song hänvisade vidare till förbundsbasen Samuel Eto’o, som Onana ser som en andra pappa. Eto’o var arg. Han sa till Onana att han ska bort, att det finns en plats reserverad på ett flyg till Yaoundé. Men mer än så blev det inte. Onana var överraskad och besviken. Men även om han inte fick spela fanns hopp om att stanna. Då kom pressmeddelandet om avstängning. Onana blev kvar på hotellet, men ödet tycks beseglat. GdS sprang i går kväll på Eto’o på spelarhotellet och han var uppenbart upprörd över Onana även om han inte ville berätta mer. Franska L’Equipe ger också mer information. Tidningen påpekar att Onana inte vet hur han ska tolka avstängningen, om den var för matchen, för framtiden eller vad. Han väntade vid midnatt fortfarande förgäves på ett möte med Song eller Eto’o. L’Equipe menar att förbundet förväntar sig en ursäkt från Onana, men enligt målvaktens entourage är det inte troligt. Troligare är att han sitter på ett plan från Qatar i dag. Tidningen garderar sig med att Eto’o velat ge sken av en ett enat Kamerun och att det därför fortfarande kan finnas utrymme, om än litet, för en vändning i historien.

Corriere dello Sport låter också allt ljus lysa på Juventus, och så lite Brasilien förstås. På Serie A-sidorna kan man läsa en uppföljning på Benjamin Tahirovic. Han fick förkrossad lämna planen skadad när Roma träningsspelade i Japan på tisdagen. Lagkamrater försökte muntra upp honom. Svensken har av allt att döma en muskelskada i låret. Undersökning väntar i morgon. Skadan kommer olyckligt. Tahirovic var matchens lirare i Romas första träningsmatch i Japan, och slåss om att etablera sig i laget. Nu blir det en oviss kamp mot klockan att kunna följa med på träningslägret i Portugal den 15 december.

ENGLAND

Daily Telegraph-rubriken ”Battle of Britain” är knappast den enda på temat i brittisk press inför Wales-England. Förbundskapten Gareth Southgate fick frågan om rivaliteten. ”I grund och botten handlar det om att de är här och vi är där”, svarade han, visade med händerna, och möttes av skratt. Jodå, rivaliteten finns där även om den inte är på blodigt allvar eller lika klassisk som den med Skottland.

The Times påpekar att det finns ”Ouppklarade affärer”. Daily Star skriver om ”Payback time”. Orsak? Walesspelarnas vilda firande av Englands uttåg i EM 2016 (se klipp här). Inför matchen uppger Times att både Jordan Henderson och Kyle Walker kommer att få chansen från start. Även Telegraph har uppgett att Walker startar. Dessutom kan Phil Foden få chansen, som så många engelska fans krävt. Förmodad startelva enligt Times: Pickford – Walker, Stones, Maguire – Trippier, Henderson, Rice, Shaw – Foden, Kane, Rashford.

Daily Mail följer upp skriverierna om att Manchester United och flera andra PL-klubbar är intresserad av Christian Pulisic i januarifönstret. Enligt Mails uppgifter, men också enligt tyska Sky Sport, är en flytt i vinterfönstret inte aktuell. Chelsea vill behålla honom och Pulisic själv vill också stanna. På tal om Chelsea, ett tungviktsmöte mot Manchester City lottades fram i FA-cupen.

SPANIEN

Marca kliver bort från VM-arenorna och in på padelbanan för att träffa PSG:s president Nasser Al-Khaleïfi. Han får frågan om ryktena att Qatar Sports Investment kan vara på väg att dra sig ur klubben. ”Du skämtar, va? Det här är bara början för QSI i PSG och allt som vi gör. Vi är på väg att gå in i fas nummer två där vi kommer att se en oerhörd tillväxt. De mest spännande dagarna ligger framför oss”, säger Al-Khaleïfi. En fråga om Kylian Mbappés framtid gör honom inte mer upplyft. ”Varje månad, varje vecka, varje dag, får jag svara på detta. Han har just förlängt och vi är alla nöjda”, säger han. På frågan om kritiken mot Qatar svarar Al-Khaleïfi att landet, liksom alla andra länder, gjort misstag men att kritiken mot VM blivit ”fullständigt överdriven”. Marca lyssnar även till Barcelonas president Joan Laporta. Han hyllar sina många spelare i landslaget och sätter Barça i Spaniens glans. ”Att landslaget går så bra är till viss del på grund av det goda arbetet som gjorts i Barcelona”, menar Laporta.

Mundo Deportivo tar i stället fasta på att Laporta inte ser några januarivärvningar ”om inte oförutsedda händelser inträffar”. Förstasidan handlar om en ”RojaBoom”, att landslaget fängslar tv-tittarna – i snitt drygt 11 miljoner såg matchen mot Tyskland, och andelen av tv-publiken var drygt 60 procent. MD uppmärksammar uppgifterna om Espanyols intresse för Isak Hien men har inte mycket nytt att tillföra mer än att Hien ”trots fyra landskamper inte blev kallad till Janne Anderssons VM-trupp”. Se där.

Sport har också med att ”Laporta fryser januarivärvningar” på förstasidan. Fridolina Rolfö dyker upp i en artikel om tränaren Jonatan Giráldez förbättringar av Barça. ”Om det finns en spelares explosion som bär hans avtryck så är är det Fridolina Rolfös. Med Giráldez har svenskan gått från att vara en bra ytter till en av världens bästa ytterbackar”, skriver tidningen, och lägger till att ”hon är nu en nyckelspelare” i laget.

La Voz de Galicia lyssnar till Celta Vigos sportslige rådgivare Luis Campos. Det var han som tog Williot Swedberg till klubben. Luis Campos tror på svensken, och ett annat nyförvärv, Luca de la Torre, men menar att de behöver tid. Han pratar om tre växlar. Den första är mognad. ”Luca är mer mogen, Williot är 18 och det finns mer att arbeta på där”, säger Campos. Den andra är anpassning. ”De har båda anpassat sig bra och är omtyckta”. Den tredje är möjligheter till speltid. ”I dessa fall har de inte kommit”, säger han, men jämför med Luca Modric i Real Madrid och Bernardo Silva i Monaco, som också fick vänta innan de fick chansen. ”Jag är inte oroad. Jag vet att de har kvalitet och att de kommer att rättfärdiga att de kom till denna klubb”. Swedberg har en tid ryktats aktuell för ett lån i januari.

FRANKRIKE

L’Equipe ger plats för Antoine Griezmann som ”lyser upp landslaget i sin nya roll på mittfältet”. Han väntas starta mot Tunisien på tisdag, men många andra startspelare vilas. Frankrike är redan vidare. Sex-sju förändringar är på gång. Bland annat är Eduardo Camavinga aktuell som vänsterback. Reservmålvakten Steve Mandanda väntas också få chansen. Framtiden för Marcus Thuram, som väntas starta, lyfts också. Inter och Aston Villa är heta alternativ när kontraktet med Mönchengladbach går ut i sommar, men en engelsk topp-fem-klubb är beredd att slå till med ett bud i januari. L’Equipe har ännu inte namnet.

RMC Sport citerade spansk press på optimism om att Karim Benzema kan återvända till den franska VM-truppen. På måndagskvällen uppger radiokanalen att chansen att anfallaren är återvänder är ”från mycket liten till noll”.

TYSKLAND

Sky Sport är envis. Dels hävdar tv-kanalen att Bayern München fortsätter att arbeta på Harry Kane till sommaren. Att klubben varken bekräftar eller dementerar ses som ett tecken på det. Prislappen lär vara 80-100 miljoner euro. Dels hävdar Sky att Bayern är mycket nära att göra klart med Konrad Laimer, trots att RB Leipzig-spelaren sagt att alla dörrar är öppna. Kontrakt är inte påskrivet, läkarundersökning inte gjord, men personliga villkor uppges överenskomna. Mittfältarens kontrakt går ut i sommar. Sky bjuder på mer: Manchester United ger sig in i kampen om Moisés Caicedo.

Bild radar upp fyra spelare som ses som inte gynnas av tränarskiftet i Schalke. Jordan Larsson är en av dem. Bild påpekar att svensken ”inte levt upp till förväntningarna” och lär lånas ut i januari om han inte övertygar under decemberträningen. Bild uppgav redan för en vecka sedan att en utlåning var aktuell.

Express uppger att man internt i Köln inte längre räknar med att Sebastian Andersson kommer att spela mer för klubben. ”Det betyder ett tyst farväl via bakdörren för det en gång dyra nyförvärvet”, skriver Express. Kontraktet går ut i sommar och det skadade knäet är fortfarande inte bra. Kicker uppgav i förra veckan ytterligare två till fem månaders frånvaro.

ÖVRIGT

TyC Sport (Argentina) konstaterar att mexikanska boxningsstjärnan Canelo Álvarez är inne i rond 2 mot Lionel Messi. Headlines berättade i går morse om att Álvarez hotade Messi på Twitter eftersom han ansåg att Messi trampat på en mexikansk landslagströja i omklädningsrummet efter matchen i lördags (se klipp här). Sergio Agüero har nu ryckt ut till Messis försvar, och påpekar att det är naturligt att tröjor ligger på golvet och att Messi ”oavsiktligt råkar nudda den när han tar av skon”. Svaret från Álvarez? ”Du är också en idiot”.

Record (Portugal) jublar: ”Portugal får dig att drömma” (2-0 mot Uruguay). A Bola beskriver tvåmålsskytten Bruno Fernandes ”Den perfekta prinsen”. Kungen står bredvid honom på bilden. Åttondelsfinal är klart, oavgjort mot Sydkorea säkrar förstaplatsen.