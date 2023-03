Ex-MFF:aren i landslagsbråk med polis

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca och AS har båda stort landslagsfokus inför Spaniens EM-kvalmatch borta mot Skottland i kväll (här troliga startelvor). Men ögonbryn höjs också över ett bråk på ett hotell i Madrid. Peruanska landslagsspelare drabbade samman med polis (se klipp här). Upprinnelsen ska ha varit att en polis knuffade på den tidigare Malmö FF-spelaren Yoshimar Yotún, i tron att han var en av de många supportrar som samlats vid hotellet. Yotún knuffade tillbaka och sedan var bråket igång (se även klipp nedan). Marcas inledande uppgifter gjorde gällande att Yotún var en av fyra spelaren som sedan fick följa med till polisen och vittna, men det dementerar peruanska medier senare. Perus landslag är i Madrid för att spela en träningsmatch mot Marocko i kväll.

Sport rapporterar om ett annorlunda grepp från MLS att locka Lionel Messi. Ingen enskild klubb har råd med Messis lön. Vid ett möte mellan klubbarna har beslut fattats om att alla klubbar delar kostnaden och Messi får sedan välja klubb. Värdet för MLS i form av tv-avtal och publik i en värvning av Messi anses tillräckligt gynnsam även för klubbarna som inte får honom. Tidigare har i synnerhet Inter Miami uppgetts intresserad av Messi.

Mundo Deportivo ger förstasidan åt en möjlig återförening mellan Pierre Emerick Aubameyang och Barcelona. Men en annan återförening kittlar mer. Catalunya Ràdio uppger att Barças president Joan Laporta inom kort ska ha ett nytt möte med Lionel Messis pappa Jorge. På agendan finns en återkomst för Leo. På senaste tiden har röster höjts alltmer för att 35-åringen ska komma tillbaka. Publiken på Camp Nou skanderade hans namn i söndags. Messis vän Sergio Agüero sa i förra veckan att han trodde det är 50 procents chans att Messi drar på sig Barças tröja igen.

Incident between Perú National Team and Spanish police!! My understanding, is that the Spanish police started something with Yotún and then Gallese and Valera defended him. Will report more soon… pic.twitter.com/xJwdPtk3xl — Diego Montalvan (@DMontalvan) March 27, 2023

ENGLAND

The Sun och The Times sätter tänderna i Chelseas negativa ekonomisk resultat, som också påverkadts av sanktionerna mot klubben förra året. För att klara Financial Fair Play kommer klubben tvingas sälja spelare, och hemmafostrade spelare ger större avtryck i redovisningen. Uppgifter har gjort gällande att Chelsea efter januarishoppingen redan tagit beslut om att sälja Mason Mount. The Sun nämner att även Trevoh Chalobah, Conor Gallagher, Ruben Loftus-Cheek och Callum Hudson-Odoi kan lämna. Mateo Kovacic, Edouard Mendy, Hakim Ziyech och Christian Pulisic är andra spelare dörren som är till försäljning. Dessutom har Manchester City visat intresse för Ben Chillwell. Chelsea har en stor trupp att sälja spelare från men kan tvingas göra affärerna innan 30 juni om klubben behöver räkna in dem till årets räkenskap, påpekar The Times.

Daily Mail följer upp kampen om Julian Nagelsmann. The Times påpekar att Tottenham redan tagit kontakt. Klubbordförande Daniel Levy vill känna av intresset. Men Mail understryker att Spurs inte är ensam i jakten, och ringar in Chelsea och Real Madrid som utmanare. Det ligger i linje med uppgifter tyska Sky Sport var först med (se under Tyskland nedan). Tidningen synar också Antonio Contes hårda träningsregim, som bidrog till att relationen till spelarna surnade. Bland annat ”tvingade han dem ofta att springa två kilometer före match. Spelarna vågade inte klaga öppet men var privat förbryllade”, skriver Daily Mail. På annan plats står att läsa att Bukaya Sakas nya kontrakt med Arsenal kommer att vara värt närmare 15 miljoner pund per år, inklusive bonusar, vilket ger cirka 300 000 pund i veckan. 21-åringen väntas inom kort förlänga.

Football Insider uppger att Coventry accepterat ödet att Viktor Gyökeres lämnar i sommar om laget inte tar klivet upp i Premier League. En lång rad PL-klubbar har uppgetts intresserad av svensken, West Ham var den senaste. Gyökeres nuvarande kontrakt går ut 2024 och han väntas inte förlänga om klubben inte går upp. Coventry ligger åtta, tre poäng från en kvalplats.

The Guardian uppmärksammar att Fifa gått med på att betala ytterligare 119 miljoner pund till klubbar för att släppa spelare på landslagsuppdrag. Klubbarna ska också få mer att säga till om kring matchkalendern. Det ses som ett steg i att förbättra relationen med Europas storklubbar.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar stort på en intervju med Andrea Pirlo, nu tränare i Karagümrük i Turkiet. Han fick sparken i Juventus, men relationen säger han är god och utesluter inte en återkomst en dag. Pirlo: ”Visst, om en toppklubb som Juve kallar…”. GdS: ”Inga förebråelser?”. Pirlo: ”Resultaten styr”. Till kommande säsong skriver GdS att Besiktas, Club Brügge och Girona visat intresse.

Corriere dello Sport följer upp nya Argentinafödde landslagsstjärnan, Mateo Retegui. Den 23-årige anfallaren är ett hett namn. Lazio är redan varit i kontakt. Mateo Reteguis pappa Carlos ska enligt CdS också ha träffat representanter för Eintracht Frankfurt och i dag väntar möte med Inter. Enligt argentinska TyC Sport är även Atlético intresserad, medan TuttoMercatoWeb lägger till Roma. Enligt CdS kan Milan och Napoli också blanda sig i leken, och Juve rör sig i skuggorna. Enligt TyC Sport har Tigre redan meddelat Boca Juniors att klubben utnyttjar köpoption på 2,3 miljoner euro för 50 procent av spelaren. Retegui värderas nu till 15 miljoner euro. Vidare skriver Corriere dello Sport att Roberto De Zerbi är ett allt hetare namn för Inter. Kontakter är redan tagna. Brightontränaren har en utköpsklausul på 8-10 miljoner euro. Inter hoppas komma under den summa. Men först ska Simone Inzaghis öde avgöras. April blir avgörande, med både Champions League-kvartsfinal och italiensk cupsemifinal. Över ett uppslag står att läsa att Aston Villa är i pole position i jakten på Tammy Abraham, som Roma är beredd att sälja. Tidningen skriver att anfallaren i dag är värd ungefär lika mycket som Roma betalade för två år sedan, 40 milj euro.

Tuttosport har ännu en uppdatering om Emil Holm. Juventus ska föryngra laget. Det första draget i sommar blir att plocka hem Andrea Cambiaso, som varit utlånad till Bologna. Nästa drag är att värva Holm, som också Roma och Inter visat intresse för.

FRANKRIKE

L’Equipe ser Benjamin Pavards pärla i går (1-0 mot Irland) som en revansch för bänknötandet i landslaget. Och som en påminnelse om målet mot Argentina i VM 2018. Lika njutbar var Mike Maignans räddning i slutet av matchen (se klipp här). Pavard och Maignan är också de två spelare som får högst betyg, 7 respektive 8 av 10. Kylian Mbappé tillhör gänget som bara får 3. Franska fotbollsförbundet hade utlovat en ny förbundskapten för damlandslaget inom ”åtta till tio dagar”. Tre veckor senare har den utvalde, Hervé Renard, ännu inte säkrats. Förhoppningen är att han ska ansluta i slutet av veckan men inget är klart ännu. Renard är för närvarande fortfarande saudisk förbundskapten.

Foot Mercato hävdar att PSG kastar lystna blickar på Napolis succéback Kim Min-jae. En klausul i sydkoreanens kontrakt gör att han under två veckor i sommar är tillgänglig för cirka 50 miljoner euro. Detta har även Gazzetta dello Sport tidigare berättat om. PSG har redan säkrat Milan Skriniar till backlinjen.

TYSKLAND

Bild följer upp gårdagens ord om Julian Nagelsmann och Tottenham (se gårdagens Headlines) med att poängtera att en omedelbar flytt till England inte är aktuell. Sky Sport går igenom alternativen. Enligt tv-kanalen är Chelsea också en kandidat. ”Nagelsmann är Potters skuggtränare”, slår transferexperten Florian Plettenberg fast, och menar att Chelsea är klart intresserade men först vill ge Potter en rejäl chans. Real Madrid finns också i bakgrunden. Bild rapporterar samtidigt att Chelseas assisterande tränare Anthony Barry nu formellt bett Londonklubben om att lämna för att slå sig samman med Thomas Tuchel igen i Bayern München. Tuchel rörde upp känslor i Chelsea när han öppet pratade om Barry häromdagen. Bayern sak diskutera kompensation med Chelsea. Bild tror för övrigt på följande lag när Tyskland möter Belgien i dag.

Kicker bekräftar att Köln är intresserad av Emil Hansson, som har 15 mål och 17 assist för Heracles i den nederländska andradivisionen. Klubben är långt ifrån ensam. Kicker lägger till Eintracht Frankfurt, Udinese, Lyon och Feyenoord – alla klubbar som Aftonbladet tidigare också uppgett. Hanssons kontrakt går ut 2024.

Sky Sport uppger att Bayern München med intresse följer kontraktssituationen för Gavi i Barcelona. Inga förhandlingar pågår men om 18-åringen skulle bli vara fri att lämna Barça i sommar är Bayern redo att slå till. Tidigare har bland annat Manchester City och Liverpool uppgetts intresserade.

ÖVRIGT

Kronen Zeitung (Österrike) följer upp lättnaden efter gårdagens segermål bara minuter från slutet (2-1 mot Estland). Det var dåliga nyheter för Sverige, som väntas slåss med österrikarna om andra plats bakom Belgien. Estlands förbundskapten Thomas Häberli ger sitt omdöme, ”Jag tror de (Österrike) är starkare än Sverige”, säger han. Österrike har full pott efter två matcher.

Voetbal International (Nederländerna) har pratat med AZ:s Jesper Karlsson om den uteblivna flytten förra sommaren. ”Även om jag var lite arg då visade klubbledningen förståelse och omfamnade mig. Sådant är inte givet. Det är därför jag inte tänker på kommande sommar. Det är så mycket att slåss om denna säsong, jag vill inte ha några distraktioner”, säger Karlsson, som fått det att lossna igen i klubblaget – och i går även i landslaget. RTV Oost uppger att Heracles och Samuel Armenteros diskuterar nytt kontrakt först efter säsongen. Klubbens option att förlänga det utgående kontraktet går ut den 1 april, men den regionala tv-kanalen menar att det ändå inte betyder att 32-åringen lämnar i sommar. Armenteros ligger femma i skytteligan i Eerste Divisie med 14 mål.

TyC Sport (Argentina) uppmärksammar att Lionel Messi blivit staty på kontinentalförbundet Conmebols högkvarter i Paraguay. Messi var själv där vid invigningen. ”Det här är stort”, sa han. Statyn kommer att finnas på förbundets museum och dela plats med Pelé och Diego Maradona. Messi la ut en bild på sig själv och statyn på Instagram.