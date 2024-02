Storklubbar ser Gyökeres match - färska uppgifter om Milan och Arsenal

Headlines Blogg

Record (Portugal) ser ”Hajar som cirklar” runt cupderbyt Sporting-Benfica i morgon. Hajarna är storklubbarna som är på plats för att spana in möjliga värvningar. Liverpool, Man United, Man City, Dortmund, Bayern München, PSG och Atlético är några av dem, skriver tidningen. En av spelarna i fokus är förstås Viktor Gyökeres. A Bola gör separat artikel på att svensken kommer att vara i många klubbars blickfång i morgon, och nämner de senaste ryktena om Milan och Arsenal. Italienska SportMediaset uppger att Milan kommer att kontakta Sporting innan säsongens slut och engelska Daily Mail skriver i dag att Gyökeres är ett av fyra namn för Arsenal som ny anfallare. De andra på listan är Ivan Toney, Victor Osimhen, Joshua Zirkzee. Både Milan och Arsenal har tidigare nämnts som intresserade av Gyökeres.

Ekstra Bladet (Danmark) täcker sportettan med beskedet om det allvarliga tillståndet för Kristoffer Olsson. Under tisdagen strömmade stöd in för 28-åringen – från landslagskollegor och från klubbar. FC Midtjyllands fans planerar ett tifo för Olsson i samband med matchen mot FC Köpenhamn på fredag.

Sport24 (Grekland) uppger att Grêmio försökt köpa Niclas Eliasson. Den 1 februari knackade den brasilianska klubben på AEK:s dörr, men Atenklubben sa nej. Den argentinska klubben köpte tio dagar senare Cristian Pavón för 3,5 miljoner euro, ungefär vad Grêmio var beredd att betala för Eliasson, skriver Sport24. I januari förekom uppgifter att Samsunspor jagade 28-åringen, som gör en strålande säsong i AEK och ses som en nyckelspelare.

ENGLAND

Daily Mirror har för dagen populära rubriken ”Femstjärnig Haaland”, sedan norrmannen gjort just fem mål för Manchester City i FA-cupen (6-2 mot Luton). Kevin De Bruyne serverade honom med fyra assist. En deppig Jack Grealish fick däremot tröstas av lagkamrater efter ännu en skada. Mirror skriver på annat håll att Liverpool är ute efter Portos mittfältare Alan Varela, ”den nye Javier Mascherano”. O Jogo var först med uppgifterna.

The Sun har Dolly Parton-inspirerade ”Working no 9 to 5” som fyndig rubrik för Haalands (och De Bruynes) bedrift. Men tidningen levererar också ut fler svarta rubriker om grannen Manchester United. Tidningen uppger att tränaren Erik ten Hag och Rashford knappt pratar med varandra. Samtidigt rapporterar The Guardian att ett antal Unitedspelare klagade och ville ha ledigt i söndags efter förlusten mot Fulham. Begäran fick Ten Hags stab att häpna. Begäran avslogs. Under tisdagen slog Ten Hag tillbaka mot kritiken från Sky Sports Jamie Carragher. I kväll möter United Nottingham i FA-cupen.

The Times ger en annan storlagstränare under press störst rubrik, Maurcio Pochettino. Han ber om tid. Och han tycker Chelsea behandlas orättvist. ”När Chelsea förlorar är det alltid på grund av det (för mycket spenderande). Ingen säger något negativt (om Liverpool och Man City). Om man vinner så vinner man. Om man förlorar så förlorar man. Det är okej. Ingenting händer. Men för Chelsea är det helt annorlunda på grund av pressen från att ha spenderat en miljard pund”, säger Pochettino och pekar på unga spelare, pekar på att Chelsea hade ett yngre lag än Liverpool, som hyllades för sina ungdomar i liagcupfinalen. I kväll möter Chelsea formstarka Leeds i FA-cupen. Christophe Nkunku är tillbaka på skadelistan och borta uppemot en månad.

Chronicle såg formsvaga Newcastle krångla sig vidare i FA-cupen (1-1 mot Blackburn, 4-3 e str). Tidningen ger Alexander Isak lägst betyg av alla i Newcastle (5/10). ”Fick ärligt talat inget understöd, men lyckades inte få till ett enda avslut eller skapa något farligt mot ett Championshiplag”, lyder omdömet. Målvakten Martin Dubravka får 10. Lancashire Telegraph sätter överlag mycket höga betyg på Blackburns spelare. Inhopparen Yasin Ayari får 8. ”Hans bästa insats sedan han kom”, skriver tidningen.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport trycker på att Dusan Vlahovic är beredd att förlänga med Juventus. Anfallarens agent är i samtal med Juves sportchef Cristiano Giuntoli om en kontraktsförlängning med två år. Det nuvarande sträcker sig till 2026. Vlahovic har en stigande lön. Den började på 7,5 milj euro, är nu 10 milj euro och kommer vara 12 milj euro 2026. Den högsta nivån vill Vlahovics agent säkra även för framtiden. En annan stor rubrik är att Inter i dag kan gå upp i tolv poängs ledning i Serie A. Atalanta står för motståndet. Det blir andra matchen på några dagar för Emil Holm & Co på San Siro. Holm väntas som vanligt starta, men GdS tror också Isak Hien kan få chansen. Det kommer inte Jens Cajuste att få i Napoli i kväll. Match väntar mot Sassuolo men mittfältaren har ådragit sig en muskelskada på träningen. Det meddelar klubben. Hur länge han blir borta är ännu oklart.

Corriere dello Sport fångar upp att sprickan mellan Lazios tränare Maurizio Sarri och klubbpresident Claudio Lotito växer. Sarri beklagar sig, ”Om jag frågar om spelare som är plan A och sedan får välja mellan C eller D…det är inte jag som har hand om transfermarknaden”. Lotito kontrar: ”Truppen är stark och konkurrenskraftig, de får ta ansvar i stället för att leta alibi. Efter säsongen får vi göra en mer definitiv bedömning. Efter säsongen tror Corriere dello Sport att på en skilsmässa, att Sarri lämnar.

SPANIEN

Marca och AS ger förstasidan – och många uppslag – till damlandslaget. I kväll är det final i Nations League mot Frankrike i Sevilla. Men stort utrymme ges också till Mallorca, som är i spansk cupfinal (1-1 mot Real Sociedad, 5-4 e str) – här straffirande. I morgon möts Athletic Club och Atlético Madrid i Bilbao om den andra finalplatsen. Athletic vann det första mötet i Madrid med 1-0. Marca noterar att Williot Swedberg är ett frågetecken för Celta Vigo inför fredagens match mot Álmeria. Han stukade foten i senaste matchen.

Sport och Mundo Deportivo har båda damlandslaget som näst största rubrik. Barcelona går alltid före. Sport menar att ”Kontakter inleds” med Roberto De Zerbi. Barcelona vill helst ha loss italienaren gratis. I bakgrunden finns tyska alternativ: Julian Nagelsmann, Hansi Flick och Thomas Tuchel. Mundo Deportivo ser ett ”Hot från Saudiarabien”. Det finns saudiskt intresse för Raphinha, Marc-Andre ter Stegen och Robert Lewandowski. MD uppger vidare att Barça överväger att värva David De Gea. 33-åringen är fortfarande utan klubb sedan han lämnade Manchester United förra sommaren. De Gea skulle i så fall vara backup till Marc-Andre ter Stegen.

El Chiringuito TV uppger att Kylian Mbappés familj också begärt att Real Madrid värvar Kylians yngre bror Ethan från PSG. Detta ska Real Madrid gått med på. 17-åringen har varit på väg att skriva proffskontrakt med PSG.

FRANKRIKE

L’Equipe sätter ljuset på damlandslaget inför Nations League-finalen mot Spanien. Det kan bli deras allra första titel. Rubriken ”Deras kväll i Sevilla” ger också känslan av revansch. Det var i Sevilla som herrlandslaget förlorade den mytomspunna VM-semifinalen mot Tyskland 1982. Det tidigare krislaget Lyons segertåg fortsätter. I går kom sjätte raka segern. Efter straffavgörande i cupsemifinal (0-0 mot Strasbourg, 4-3 e str).

RMC Sport-profilen Emmanuel Petit tycker till. ”Jag tycker det är det svagaste laget som PSG ställer upp med på Europascenen sedan qatarierna anlände”, säger Petit i ”Rothen s’enflamme” (se klipp här). Vidare rapporterar radiokanalen om Kylian Mbappés besök i Elyséepalatset, om middagen med Frankrikes president Emmanuel Macron och Qatars emir Tamim ben Hamad Al Thani (se när han anländer här). RMC Sport uppmärksammar att Macron när han hälsade på Mbappé sa, ”Du kommer att skapa problem för oss igen”, och skrattade (se klipp här). Men sammanhanget är oklart. Spanska Cadena SER kallar tillställningen för ”Sista måltiden” för Mbappé i Paris. Blå hummer serverades, för den som är intresserad.

Foot Mercato lanserade på tisdagen uppgifter om att Jim Ratcliffe drömmer om Zinedine Zidane som ny tränare i Manchester United. Zidane har i sin tur förekommit i spekulationerna kring Bayern München (se även under Tyskland) och i dag drar Tuttosport på att Juventus fans drömmer om Zidane.

TYSKLAND

Sky Sport och Bild slänger fram alternativ om Bayern München inte lyckas locka Xabi Alonso i sommar. Sky Sport pekar på Roberto De Zerbi i Brighton. Bild pekar på Sebastian Hoeness i Stuttgart. Sedan tidigare har Zinedine Zidane också aviserat intresse. Fransmannen pratar inte tyska. ”Att inte tala tyska är inte en exkluderande faktor. Vi ser till den bästa lösningen för FC Bayern, och vi har ett internationellt lag. Dessutom kan en tränare agera icke-verbalt”, säger klubbpresident Herbert Hainer till SportBild. Tidningen menar att även Antonio Conte och José Mourinho kan få ett samtal från nya sportchefen Max Eberl. Julian Nagelsmann? Kan bli aktuell, enligt Sport Bild. Är ej aktuell, enligt Sky Sport.

SportBild har stort fokus på landslaget inför hemma-EM. Julian Nagelsmanns fyra ledande spelare blir Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Ilkay Gündogan och Toni Kroos. Samtidigt uppger tidningen att Leon Goretzka, Serge Gnabry, Emre Can, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle och Mats Hummels alla är i farozonen att tappa sina platser i truppen. Tidningen uppger vidare att Dortmund satt en prislapp på Donyell Malen. 40-50 miljoner euro vill klubben ha för 25-åringen. Bland annat Manchester United rapporterades intresserad innan årsskiftet.