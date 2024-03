Ex-fruns hämnd: Säljer Palacios VM-medalj och finaltröja

Headlines Blogg

TNT (Argentina) hörde landslagsspelaren Exequiel Palacios ex-fru, Yésica Frías, gå till attack. ”Jag kommer att sälja alla hans fotbollströjor och hans VM-medalj för att betala för lägenheten”, hotade hon. Bakgrunden är Yésica Frías anser att hennes ex-man är skyldig henne pengar för en lägenhet i Argentina. Daily Mail skriver nu att hon skridit till verket och sålt Palacios VM-medalj och finaltröja. Tidningen hänvisar till hennes Instgram Stories, där en och samma man poserar med klenoderna. I programmet som Yésica Frías medverkade i sa hon även, ”Det är bäst att jag förblir tyst, det finns saker jag vet om landslaget som jag inte berättat”.

Record (Portugal) konstaterar att Lissabon är ”Målad grön” efter Sportings seger i cupderbyt (2-1 mot Benfica). Viktor Gyökeres hade den största penseln. Ett mål (se målet här) och matchens lirare enligt A Bola (8/10). ”Gyökeres behöver bara en gnista för att spränga vilket försvar som helst”, skriver tidningen. Han gjorde narr av Otamendi (se klipp här) och han tryckte dit Antonio Silva (se klipp här). Efter den sedvanliga målgesten frågade RTP om han kan kallas Viktor ”Hannibal” Gyökeres. ”Ni kan kalla mig vad ni vill, det är upp till er”, svarar Gyökeres. På läktaren satt scouter från en lång rad storklubbar. Senaste starka intressenten uppges PSG vara. Hur ser framtiden ut? ”Jag vet inte vad som kommer hända och tänker inte på det”, svarar Gyökeres, som nu är uppe i 31 mål och 10 assist den här säsongen.

Het Nieuwblad (Belgien) såg Antwerpen ta sig till cupfinal (3-0 mot KV Oostende). Jakob Ondrejka låg bakom det andra målet med sin frispark (se målet här). Det är Antwerpens tredje final på fem år. Motståndaren Union Saint-Gilloise, med Gustaf Nilsson, var däremot senast i cupfinal för 110 år sedan.

ENGLAND

Daily Star och Daily Express ser Manchester United ge igen på häcklare. Star använder rubriken ”Stop talking tRASH”. Den är för Marcus Rashford som markerar. ”Om du börjar ifrågasätta mitt engagemang för den här klubben och min kärlek till fotboll och att dra in min familj i det, då ber jag dig helt enkelt om att ha lite mer mänsklighet”, skriver han på plattformen The Players’ Tribune. Express väljer ett annat ämne: Erik ten Hag ryter till sedan Fulham publicerat ett hånfullt klipp på Bruno Fernandes på TikTok (se Fulhams klipp här). ”De borde be om ursäkt för detta”, säger Ten Hag (se klipp här).

The Sun uppger att Liverpool förbereder sig för att sälja Luis Díaz i sommar, om klubben lyckas förlänga med Mohamed Salah. Flera spanska klubbar är intresserade av den 27-årige colombianen. Tidningen uppmärksammar också uppgifter från Frankrikeexperten Jonathan Johnson har PSG ögonen på Levi Colwill i Chelsea. 21-åringen ses som alternativ till Leny Yoro i Lille, som klubben uppvaktat en tid.

Evening Standard skriver att Arsenal kan utnyttja en option för att förlänga Jorginhos utgående kontrakt ett år, men vill hellre diskutera ett nytt med bättre villkor. Uppgifterna kommer samtidigt med rykten om att Juventus är intresserad av den 32-årige mittfältaren.

Daily Mail bekräftar uppgifter som cirkulerat på olika supporterforum: den Leedssupporter som föll ner från en läktare på Stamford Bridge är samma person som sprang in på planen och slog till Sheffield Wednesdays dåvarande målvakt Chris Kirkland 2012. Den 33-årige supportern, som dömdes till fängelse för attacken, är fortfarande portad från Leeds matcher. Han vårdas nu på sjukhus efter fallet (se händelsen här). Mer fotbollsrelaterade skador: Sky Sports har gjort en sammanställning över vilka PL-lag som drabbats hårdast den här säsongen. Newcastle är i topp, Wolves i botten – se hela listan här.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport basunerar ut att ”Milan förändras”. Det är ord hämtade från klubbägaren Gerry Cardinale som framträdde vid Financial Times Business of Football Summit i London tillsammans med Zlatan Ibrahimovic (läs Olof Lundh på plats ). ”Vi ska se över möjligheter till förändringar i alla aspekter inom klubben”, säger Cardinale, ”Varken jag eller Zlatan är nöjda med att inte vara nummer ett”. Cardinale säger också att Ibrahimovic är ”min röst” i Milan, ”Zlatan talar å mina vägnar och gör det med legitimitet och kredibilitet”. Ytterligare ett klargörande om att svensken är mycket mer än bara en rådgivare, resonerar både GdS och La Repubblica. Ibrahimovic är redan involverade i laget och i Casa Milan, men kommer också att ha starkt inflytande över vem som sitter på tränarposten kommande säsong och över transfermarknaden, påpekar GdS. Beskedet att Paul Pogba stängs av fyra år får flera uppslag i papperstidningen. Inom kort kommer samtal om att riva kontraktet att inledas. Juve hoppas spara in 30 miljoner euro, motsvarande cirka 335 milj kr. Pogba kommer överklaga domen till idrottens skiljedomstol, CAS. Ett besked väntas som tidigast om fyra månader, skriver GdS.

Corriere dello Sport tar också fasta på ord från Financial Times Business of Football Summit i London. Men här är det ”Ut med Juve” som blir rubrik. Napolis president Aurelio De Laurentiis gick på offensiven. ”Vad det gäller klubblags-VM borde vi få åka, oavsett resultat mot Barcelona. Juve, som blev uteslutet från Europaspel, borde inte få tillåtelse att spela, turneringen borde vara reserverad för de som är där på merit, inte för sin historia”, säger han. På tal om Napoli så har skadan på Jens Cajuste undersökts. Mittfältaren har en muskelbristning i höger lår. Han väntas bli borta två veckor, skriver bland annat Sky Sport Italia. Cajuste missar därmed matcherna mot Torino och Juventus, och returen mot Barcelona den 12 mars är i fara.

SPANIEN

Marca och AS sveps med i Athletics familjefest. Rubrikerna ”I final, broder” och ”Williamsfenomenet” står för att det var Iñaki och Nico Williams som skickade Athletic till cupfinal (3-0 mot Atlético). De både gjorde mål och assisterade varandra. ”Jag har gett honom nappflaskan många gånger, nu ger jag honom mål”, säger storebror Iñaki. Matchen i Bilbao föregicks av en attack från Athletic-huliganer som lämnade efter sig flera skadade Atléticofans. Finalen spelas mot Mallorca i Sevilla den 6 april. Noterbart i övrigt: Williot Swedberg, som stukade foten i senaste matchen, är inte med i Celta Vigos trupp till matchen mot Almería i kväll.

Sport menar att Barcelona är på väg att fatta ett ”Historiskt beslut”. Enligt tidningen överväger Barcelona att bryta kontraktet med Nike och tillverka sina egna tröjor. Ett slutgiltigt beslut väntas de närmaste dagarna. Nike har varit Barças sponsor sedan 1998. Både Puma och Hummel uppges ha visat intresse för att ta över.

Mundo Deportivo-rubriken ”Nej till 80+10” står för att Barça påstås ha nobbat ett bud på 90 miljoner euro för Ronald Araújo. Det var det högsta av två bud från Bayern München i januari. Barça är fast inställd på att förlänga med 24-åringen.

Super Deporte, den Valenciabaserade sporttidningen, är på krigstigen mot Real Madrid igen. ”Lämna in en protest”, uppmanar tidningen. Orsaken är är Real Madrid TV. Sin vana trogen har RMTV gjort ett klipp på domarbeslut som missgynnat Real Madrid, den här gången om Gil Manzano – som ska döma Valencia-Real Madrid i morgon. RMTV har upprepade gånger anklagats för att på detta sätt försöka sätta press på domare.

FRANKRIKE

L’Equipe ger Paul Pogbas avstängning på fyra år hela förstasidan. ”Aldrig tidigare har en fransk spelare fått ett strängare straff”, påpekar tidningen. Pogba har meddelat att han överklagar. Hans chanser att göra comeback på högsta nivå bedöms som nästan noll. Lyons ägare John Textor beklagar sig över PSG:s finansiella muskler. ”Vem kommer att bry sig om Ligue 1 och kolla på tv om man vet vem som vinner?”, sa Textor vid Financial Times Business of Football Summit i London, ”Alla slåss om andra plats, samma lag vinner varje år”. Textor fortsätter med att påpeka att övriga klubbar ”konkurrerar med en stat inte ett privat företag. Jag säger till till Nasser (Al-Khelaïfi, PSG:s president), ’Är det någon som tycker det här är kul? Vad gillar du med det?’”.

RMC Sport följer upp ett citat från PSG-tränaren Luis Enrique. ”Om allt går bra kommer vi att ha ett bättre lag nästa år än i år”, säger spanjoren, väl medveten om att Kylian Mbappé anses förlorad till dess. RMC Sport-experten Jérôme Rothen gillar inte utspelet. ”Det är ogrundat, det är taskigt och det kommer inte att ha någon positiv effekt under resten av säsongen, det är vad som bekymrar mig”, säger Rothen.

TYSKLAND

Bild följer upp konsekvenser av Thomas Tuchels stundande farväl. Matthijs de Ligt och Leon Goretzka ansågs båda beredd att lämna klubben under Tuchel, trots att de är fästa vid Bayern. Nu avvaktar de vem som blir ny tränare. Goretzka har haft intresse från Juventus. En som blir kvar är Eric Dier. Enligt The Athletic förlängs kontraktet enligt en option till 2025. Hugo Larsson är tillbaka i lagträning med Eintracht Frankfurt. Han kan medverka mot Heidenheim i morgon, ”men han är inte aktuell för startelvan”, lägger tränare Dino Toppmöller till. Mattias Svanberg följer upp en axelskada med en vadskada och missar även matchen mot Stuttgart i morgon.

Kölner Stadt-Anzeiger pratar med Florian Wirtz pappa och rådgivare Hans Wirtz. Han ger Leverkusen hopp om att sonen stannar. ”Florian har kontrakt till 2027 och det blir också ungefär så länge han stannar i Leverkusen. Det finns inget svar på vad som händer när. Vi får vänta två år och sedan se vart vägen leder”, säger Hans Wirtz. Bara för drygt en vecka sedan skrev Sport Bild att Real Madrid, Manchester City och Liverpool var mycket intresserade av 20-åringen, och Bayern Münchens namn dyker återkommande upp.