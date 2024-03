Uppges klart: Brahim Díaz väljer Marocko framför Spanien

Headlines Blogg

SPANIEN

Marca viftar bort Oscarsgalan. ”Det här är Hollywood”, utbrister tidningen efter Real Madrids storseger (4-0 mot Celta Vigo). AS är lika belåten, men har på annat håll också en liten rubrik till Vicente Guaita och Carl Starfelt som förhindrade en ännu större förlust för Celta. ”Den ende spelaren i Vigo som vann dueller”, skriver tidningen om svensken. La Voz de Galicia var inte lika imponerad och ger bara 4/10 till Starfelt. Den stora nyheten i Madridpressen på morgonen är att Brahim Díaz till slut gjort sitt val. Real Madrid-spelaren väljer att dra på sig Marockos landslagströja. Marca hänvisar till sina källor. Spanska förbundskaptenen Luis de la Fuente visade inget intresse. AS å sin sida menar att det spanska förbundet vägrade låta Brahim Díaz veta på förhand om han skulle bli kallad till landslaget.

Mundo Deportivo ser Barcelonas startelva mot Napoli som ett svårlagt pussel på förstasidan. Men Sport anser sig redan ha lagt det. Enligt Sport väntas 17-årige Pau Cubarsí starta som mittback. Det ger följande elva: Ter Stegen – Koundé, Cubarsí, Araújo, Cancelo – Fermín López, Christensen, Gündogan – Yamal, Lewandowski, João Félix.

Rac1 uppger att Barça gett upp planerna på att själva ta över tillverkningen av matchställ till nästa säsong. Tanken var ett eget märke, där Hummel skulle stå för logistiken. Men riskernas anses för stora och tiden för knapp. I stället väntas inom de närmaste dagarna besked att Barça antingen fortsätter med Nike eller går över till Puma

ENGLAND

Daily Express fångar upp Jürgen Klopps irritation. ”100 procent straff”, tyckte Liverpooltränaren om situationen på tilläggstid då Jérémy Doku satt en fot i bröstet på Alexis Mac Allister. Det är den situationen, och frustration från Klopp, som dominerar tidningars sportrubriker efter söndagens toppmatch (1-1 mot Manchester City). Själv säger Pep Guardiola att hans lag överlevde ”en tsunami” när Liverpool emellanåt forsade fram i andra halvlek. Kevin De Bruyne var förbannad över att bli utbytt. ”Det är bara bra om han blir upprörd”, svarar Guardiola. The Guardian ger målskyttarna Mac Allister och John Stones högst spelarbetyg. Daily Mail har i stället Virgil Van Dijk som matchens lirare.

Football London synar spelarna efter Tottenhams storseger (4-0 mot Aston Villa). Om Dejan Kulusevski skriver FL att det var ”två helt olika halvlekar för svensken”, som efter lyftet i den andra får 8 av 10 i betyg. Daily Mail påpekar samma sak. Tidningen skriver att Kulusevski var ”briljant efter paus”. Även här får han 8 betyg, men bara Destiny Udogie får högre, 8,5.

The Sun uppmärksammar att Burnleys anfallare David Datro Fofana inte bara svarade för ett drömmål i går, han retweetade det också – i halvtid. I andra halvlek tappade Burnley sin tvåmålsledning (2-2 mot West Ham).

Daily Mirror sätts som källa till en uppgift om att Jim Ratcliffe gett grönt ljus åt Manchester United att använda 100 miljoner pund åt att värva Benficamittfältaren João Neves, 18.

Daily Telegraph ser Zecira Musovic som en av de bättre spelarna när Chelsea tog sig till FA-cupsemifinal (1-0 mot Everton). Hon får 7 av 10. Johanna Rytting Kaneryd bara 5. Nathalie Björn byttes ut med en vadskada. Oroande för Sverige som inleder EM-kvalet borta mot England den 5 april.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hör Stefano Pioli svara Zlatan Ibrahimovic. Svensken sa i helgen, ”Han (Pioli) ska fortsätta göra det som han gör just nu. Han gör ett bra jobb och vi är väldigt nöjda med honom”. På det det vann Milan igen (1-0 mot Empoli), och Pioli anses omfamna Ibra med sitt svar, ”Klubben har alltid gjort det möjligt för mig att göra ett bra jobb”. Piolis framtid är inte spikad för det, men Milan är nu på väg att säkra en Champions League-plats, vilket ses som centralt. Under helgen kom rapporter om att Ibrahimovic och hans Milan är nära att plocka in Jovan Kirovski i organisationen. Tuttomercatoweb påminner om att det var Kirovski som tog Ibra till LA Galaxy och som för ett par år sedan sa att svensken var ”den bäste spelaren i MLS:s historia”. Mer Milan: Evelyn Ijeh gjorde sitt första mål i de rödsvarta färgerna men det blev förlust i söndagens cupsemifinal (5-2 till Roma). I finalen ställs Roma mot Fiorentina. Lecces tränare Roberto D’Aversa är nära sparken. Inte nog med att laget förlorade gårdagens bottenmöte (1-0 till Hellas Verona), D’Aversa skallade också en motståndarspelare. Lecce har fördömt händelsen. Leonardo Semplici, Luca Gotti eller Marco Giampaolo ses som alternativ till D’Aversa. Pontus Almqvist spelade en timme men får svalt omdöme (5/10). ”Långt ifrån formen från i början av säsongen”, skriver GdS.

Corriere dello Sport såg Teun Koopmeiners hamna i fokus. Dels med sina två mål för Atalanta (2-2 mot Juventus), dels för scouter från Manchester United som var på plats. Tottenham sägs också intresserad. Och så laget han sköt i sank – Juventus. Medan Koopmeiners glänste (8/10) hade Isak Hien det tuffare (5). ”En hemsk första halvlek, bättre i andra”, lyder CdS korta omdöme. Roma fick med sig en poäng (2-2 mot Fiorentina), men tränare Daniele De Rossi lovade att inte testa José Mourinhos uppställning igen (3-5-2). Han bytte till 4-3-3 i andra halvlek. ”Kanske de (spelarna) förkastar systemet som kroppen förkastar ett nytt organ”, sa De Rossi med ett leende. Jens Cajuste är på väg tillbaka efter skada. Han kan vara aktuell för Napolis trupp redan mot Barcelona på tisdag men troligare mot Inter till helgen.

FRANKRIKE

L’Equipe ser inte bara Olympique de Marseille som OM utan nu som ”OMbameyang”. Pånyttfödde Pierre-Emerick Aubameyang fortsätter glänsa. I går blev det två mål (2-0 mot Nantes). Annars handlar det fortsatt mycket om Mbappé och PSG. Nu också om Ethan Mbappé. Brorsan Kylian började på bänken i går igen (2-2 mot Reims). På frågan från Prime Video Sport om det är så här Luis Enrique kommer matcha Kylian framöver – lite spel i ligan, mycket i CL – väljer tränaren i stället att svara: ”Jag önskar bara det allra bästa för Kylian Mbappé i framtiden, i nutiden. Det är en otrolig spelare och person. Jag önskar honom bara det bästa av det bästa” (se klipp här). Sedan tycks lillebror Ethan ha dragits in i ettmaktspelet i kulisserna. ”Relationen mellan Mbappé-familjen och klubben har kylts ner rejält”, säger en källa till L’Equipe, ”Det finns en hel del spänningar, särskilt med mamman (Fayza Lamari), som anklagar klubben för att vilja skada Kylians image. Det spelar helt klart in i beslutet som ska fattas kring Ethan”. 17-åringen har inte varit med i matchtruppen på sistone, och anses nu på väg bort. Tidigare har spanska uppgifter gjort gällande att familjen begärt att Real Madrid också värvar Ethan. L’Equipe gör vidare artikel på Saudi Pro Leagues svårigheter att skina trots stjärnspelare som värvats. Toppmötet Al Hilal-Al Ittihad på Canal+ i fredags hade bara 5 000 tv-tittare i Frankrike. Det ger noll procents marknadsandel. Det var också färre än Rouen-Sochaux i tredjeligan. Saudiska ligan har fortfarande problem att fylla läktarna på hemmaplan. Regerande mästarna Al-Ittihads arena är exempelvis vanligtvis två tredjedelar tom. Det påverkar tv-produkten. ”Det måste vara underhållande, och i dag är den (saudiska ligan) inte underhållande, den är som andra”, säger Cyril Linette, tidigare sportchef på Canal+, och tycker ligan borde spela ut underhållningskortet till fullo – ändra klubbnamn, justera regler, mer närhet till spelare etc.

Canal+ intervju med Eden Hazard har fått många att fnittra. 33-åringen, som lagt av, hyllades stort i samband med Lilles match (2-2 mot Rennes). ”Det är stort, jag kan berätta för mina barn att jag var en idol i Real Madrid…jag menar Lille”, sa Hazard, som förstås knappast har idolstämpel i Real Madrid. Gabriel Gudmundsson fick nöja sig med ett inhopp i gårdagens match.

Foot Mercato adderar PSG till klubbar som är intresserad av Francesco Camarda i Milan. I går nämnde Corriere dello Sport att lokalrivalen Inter är sugen på 16-åringen. Sedan tidigare har även Arsenal, Manchester City, Tottenham och Dortmund nämnts.

TYSKLAND

Kicker-rubriken ”Svart, gult, grått?” syftar på att Dortmunds färger för närvarande är otydliga, framtiden oklar. En Champions League-plats är nödvändig. På tal om Dortmund så skriver Bild om planen med Jadon Sancho. Tanken är att försöka låna honom en säsong till från Manchester United, alternativt att försöka värva honom med en spelare i utbyte, exempelvis Donyell Malen. Sancho vill inte tillbaka till ett United under Erik ten Hag. Amin Sarr fick göra ett inhopp för Wolfsburg, men utan att sätta några starka avtryck (2-0 till Leverkusen). Mattias Svanberg blev kvar på bänken. Hugo Larsson får godkänt för sin comeback i Frankfurts startelva (3-1 mot Hoffenheim), varken mer eller mindre (3 av 6 i betyg – 1 är bäst). Inga svenskar är med i Kickers Omgångens lag för Bundesliga. Omgångens spelare är Harry Kane.

Hamburger Morgenpost hör hur ivrig Eric Smith är att göra comeback efter skada. ”Han kom till mig och ville spela i helgen, men jag är tvungen att hålla tillbaka honom, det går inte så snabbt”, säger tränaren Fabian Hürzeler, som beskrivit Smith som lika viktig för laget som Harry Kane. Hamburger Morgenpost tror Smith också får vila mot Nürnberg kommande helg. St Pauli vann även utan Smith i går (2-0 mot Hertha Berlin), och stormar mot Bundesliga. Laget leder Zweite Bundesliga och har nu tio poäng ner till Hamburg på tredje plats.

Bild berättar att domaren Patrick Ittrich räddade livet på Josuha Guilavogui i Mainz match mot Bayern München. Mittfältaren tappade medvetande efter att ha ”svalt tungan”. Det var då som domaren agerade beslutsamt: stoppade spelet, rusade fram till Guilavogui, lossade tungan och la spelaren i stabilt läge. ”Det här är något vi alla bör kunna, i vardagslivet kan alltid situationer uppstå när någon behöver hjälp”, säger Ittrich, som berättar att Mainzspelaren Nadiem Amiri spontant kramade om honom. Guilavogui skriver på Instagram: ”Jag vill tacka mina lagkompisar, domaren och det medicinska teamet. Jag mår fint och hoppas hjälpa laget snart igen”.

ÖVRIGT

Record (Portugal) konstaterar att Viktor Gyökeres fortsätter fylla på sin statistik. I går blev det ytterligare ett mål och ytterligare en assist (3-0 mot Arouca) – se mål här. ”Omständigheterna kunde varit bättre, det var svårt med planen”, säger svensken efteråt (se klipp här). Correio da Mãnha uppmärksammar att Gyökeres enligt Transfermarkts senaste uppdatering nu är uppe i 55 miljoner euro. Anfallaren var värd 13 milj euro i juli förra året. Bara Jude Bellingham och Lamine Yamal har ökat mer i värde under samma period (båda 60 milj euro).

SDNA (Grekland) hör BK Häckens sportchef Martin Ericsson hålla dörren öppen för Alexander Jeremejeff. Men den dörren stängs igen direkt. Den 30-årige anfallaren har enligt SDNA inga planer på att återvända till Sverige. Jeremejeff har kontrakt med Panathinaikos till 2025.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) berättar att Emil Hansson skadade sig under Heracles träning i lördags. Det var därför han missade matchen i går (3-0 till Feyenoord). Svensken har haft det tungt och Tubantia har beskrivit 26-åringen som ”osynlig den här säsongen”.